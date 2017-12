ÎNSCRIERI PENTRU CUPA „FRIENDS” LA MINIFOTBAL

Pe 13 septembrie va debuta ediţia 2014-2015 a Cupei „Friends” la minifotbal. Meciurile se vor desfășura tot pe terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa, situată pe bulevardul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian. Înscrieri în competiție încă se mai pot face. Organizatorii au anunțat că mai sunt patru locuri libere și că îi așteaptă pe doritori până pe 7 septembrie, când vor avea loc ședința tehnică și tragerea la sorți. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0722.887.981.

COMISIA DE DISCIPLINĂ A DUBLAT SUSPENDAREA LUI FLAVIUS STOICAN

Comisia de Disciplină a FRF a dublat suspendarea impusă antrenorului FC Dinamo, Flavius Stoican, în urma sesizării depuse de Comisia Centrală a Arbitrilor, tehnicianul neavând dreptul de a sta pe banca tehnică patru etape și primind totodată şi o penalitate sportivă de 11.500 lei. La şedinţa anterioară a Comisiei de Disciplină, Stoican fusese suspendat două etape şi primise o penalitate sportivă de 4.500 lei, pentru că la finalul partidei cu Concordia Chiajna a criticat prestaţia arbitrului Istvan Kovacs. Comisia a decis, de asemenea, suspendarea antrenorului Concordiei Chiajna, Marius Şumudică, tot cu patru etape şi sancţionarea sa cu penalitate sportivă de 11.500 lei.

BRIGADĂ ROMÂNEASCĂ LA DANEMARCA - ARMENIA

Partida Danemarca - Armenia, contând pentru Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2016, care se va disputa duminică, de la ora 19.00, pe stadionul „Parken“ din Copenhaga, va fi arbitrată de o brigadă din România, care îl va avea la centru pe Alexandru Tudor. Acesta va fi ajutat de asistenţii Aurel Oniţă şi Octavian Şovre, în timp ce Radu Ghinguleac va fi rezervă. Arbitri adiţionali au fost desemnaţi Cristian Balaj şi Sebastian Colţescu.

ACORD DE SUSȚINERE ÎNTRE FEDERAȚIILE DIN GERMANIA ŞI ANGLIA

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi cea engleză (FA) au ajuns la un acord prin care se vor susţine reciproc în perspectiva turneelor finale ale Campionatelor Europene din 2020 şi 2024, a anunţat, ieri, un oficial al forului campioanei mondiale. Astfel, Germania va susţine Anglia pentru găzduirea semifinalelor şi finalei Campionatului European din 2020, în timp ce FA va ajuta DFB în tentativa de a organiza ediţia din 2024 a Europeanului. Ediţia din 2020 va fi organizată în 13 ţări diferite, pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a turneului continental. În cursa pentru găzduirea meciurilor din fazele finale se află doar stadioanele „Wembley“ (Anglia) şi „Allianz Arena“ din Munchen (Germania). Potrivit sursei citate, Germania se va retrage din cursă în ziua votului final, care va avea loc la 19 septembrie, şi va susţine şi o candidatură a Angliei pentru Euro 2028. Nu este pentru prima dată când o astfel de înţelegere între cele două naţiuni are loc. Anglia a rupt un „gentleman's agreement”, în sensul că a candidat pentru organizarea Cupei Mondiale din 2006, după ce Germania a fost de acord să se retragă din cursa pentru Euro 96. Deşi a dorit să organizeze Cupa Mondială din 2006, Anglia a pierdut până la urmă în faţa Germaniei. Preşedintele DFB, Wolfgang Niersbach, a anunţat că va aştepta ziua de 19 septembrie pentru a se decide dacă se va retrage sau nu din cursa pentru organizarea meciurilor de la Euro 2020. Săptămâna trecută, secretarul general al FA, Alex Horne, şi-a manifestat încrederea că „Wembley“ va câştiga organizarea meciurilor din 2020, dar şi că Anglia ar putea candida pentru Euro 2028. Printre cele 13 oraşe care doresc organizarea meciurilor de la Euro 2020 se află şi Bucureşti.

TREI ABSENȚE DE MARCĂ ÎN NAȚIONALA GERMANIEI

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a declarat că mijlocaşul Mesut Ozil, fundaşul Mats Hummels şi atacantul Julian Draxler sunt indisponibili pentru meciul cu Scoţia, programat duminică, la Dortmund, în preliminariile Campionatului European din 2016. Low a făcut acest anunţ după meciul amical pierdut de Germania în faţa Argentinei. Hummels şi Ozil aveau probleme dinaintea partidei de miercuri. În ceea ce îl priveşte pe Draxler, acesta are probleme musculare la coapsa stângă şi a jucat până în minutul 33 al amicalului cu Argentina. Germania, campioana mondială en titre, a fost învinsă de naţionala Argentinei, cu scorul de 4-2, într-un meci amical disputat miercuri, la Dusseldorf. Golurile Germaniei au fost marcate de Schurrle 52 şi Gotze 78. Pentru Argentina, naţională pe care germanii au învins-o în finala Cupei Mondiale din Brazilia, au înscris Aguero 20, Lamela 40, F. Fernandez 47 şi Di Maria 50. La meci au asistat 51.132 de spectatori.

GREMIO, EXCLUSĂ DIN CUPA BRAZILIEI DIN CAUZA RASISMULUI

Justiţia sportivă braziliană a decis ca gruparea Gremio să fie exclusă din Cupa Braziliei, din cauza comportamentului rasist al suporterilor. Conform unui purtător de cuvânt al Tribunalului Superior pentru Justiţie Sportivă (TSJD) din Brazilia, decizia a fost luată în unanimitate, iar echipa din Porto Alegre, antrenată de Luiz Felipe Scolari, va face apel. Justiţia sportivă a sancţionat clubul Gremio din cauza insultelor rasiste ale fanilor la adresa portarului echipei Santos, Aranha, semnalate la partida din data de 28 august dintre cele două echipe, din prima manşă a optimilor de finală ale Cupei Braziliei. Tribunalul sportiv a mai decis ca gruparea Gremio să fie amendată cu 50.000 de reali (aproximativ 16.000 de euro).

SIMON ROLFES, OPERAT LA GLEZNĂ

Căpitanul echipei Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, va fi operat la glezna stângă şi va lipsi de pe teren mai multe săptămâni, a anunţat gruparea germană. Mijlocaşul în vârstă de 32 de ani a suferit o ruptură de ligament, sâmbătă, la meciul cu Hertha Berlin, scor 4-2. „Evident, este extrem de frustrant, dar voi face totul pentru a reveni cât mai rapid posibil”, a declarat Rolfes.

HAGI A SEMNAT UN TRICOU DE JOC AL ECHIPEI NAŢIONALE PENTRU FLOYD MAYWEATHER JR.

Fostul internaţional Gheorghe Hagi i-a oferit campionului mondial de box la categoria semimijlocie, americanul Floyd Mayweather jr., un tricou al primei reprezentative, care era însoţit de un mesaj. Potrivit pozelor publicate pe Facebook de clubul FC Viitorul Constanța, mesajul pentru Floyd Mayweather jr. este „Best regards to Floyd Mayweather” (n.r. - Cele mai bune gânduri pentru Floyd Mayweather), alături de un autograf. Tricoul are numărul 10 scris atât pe faţă, cât şi pe spate, numele lui Hagi, precum şi iniţialele TMT (The Money Team), clubul sportiv deţinut de pugilistul american. Tricoul a fost semnat înaintea partidei amicale FC Viitorul - Juventus Colentina, câştigată cu scorul de 4-1 de gruparea din Liga I.

IANIS HAGI A DEBUTAT PENTRU FC VIITORUL CONSTANȚA

Mijlocaşul Ianis Hagi (15 ani şi 10 luni), fiul fostului internaţional Gheorghe Hagi, a debutat ieri după-amiază, în partida amicală cu formaţia de Liga a III-a Juventus Colentina, pentru prima echipă a FC Viitorul Constanța. Golurile învingătorilor au fost înscrise de Romario Benzar (penalty), Florinel Coman, Nelson Bonilla şi Boban Nikolov. „A fost primul meci al meu pentru Viitorul, un meci destul de bun, cu o echipă de Liga a III-a. Am bătut, e bine, dar se poate şi mai bine. Diferenţa constă în partea fizică, dar eu zic că noi compensăm prin tehnica de joc. Eu mă pregătesc în fiecare zi la antrenament cu gândul de a debuta odată în Liga I, dar o voi face când va fi momentul. Sâmbătă vom juca un amical cu Panathinaikos şi este un meci foarte bun pentru echipă. Sperăm să câştigăm partida, pentru că la echipa mare orice meci e important, mai ales pentru moral. O să dăm peste o echipă bună, experimentată şi sper să câştigăm”, a spus Ianis Hagi.

MATULEVICIUS A MARCAT PENTRU NAŢIONALA LITUANIEI

Atacantul echipei Pandurii Tîrgu Jiu, Deividas Matulevicius, a marcat un gol în partida amicală pe care naţionala Lituaniei a terminat-o la egalitate, miercuri, la Linz (Austria), scor 1-1 (1-0), cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite. Matulevicius, care a evoluat până în minutul 66, a deschis scorul în minutul 42. Portarul stelist Giedrius Arlauskis a fost rezervă la lituanieni. Asiaticii au reuşit egalarea prin Abdelaziz, în minutul 90+3.

QUEENS PARK RANGERS VREA STADION DE 40.000 DE LOCURI

Gruparea de Premier League Queens Park Rangers a demarat consultările privind construirea unui nou stadion de 40.000 de locuri ce va fi poziţionat în Old Oak Common. Clubul din vestul Londrei a anunţat că dezvoltarea zonei Old Oak Common, care se află în nord-vestul capitalei Angliei, va crea 55 de mii de locuri de muncă şi 24 de mii de locuinţe. Numele noului stadion, care este provizoriu, va fi „New Queens Park”. Noua arenă va înlocui stadionul „Loftus Road“, care a fost construit în 1904, iar din 1917 a devenit „casa” celor de la QPR. Planurile de construcţie prevăd şi amenajarea unei linii de metrou. „Dorim să oferim mai mult decât un simplu stadion. Dorim să creăm o nouă destinaţie care se va numi „New Queens Park“. Acesta va servi drept un catalizator pentru regenerare, crearea de mii de noi locuri de muncă şi locuinţe pentru oamenii zonei”, a declarat preşedintele clubului, Tony Fernandes. Consultările vor dura până pe 17 octombrie.

FC SEVILLA ARE PROBLEME CU PORTARII

Echipa spaniolă FC Sevilla va debuta în grupele Ligii Europa cu al treilea portar, Sergio Rico, după ce portughezul Beto şi argentinianul Mariano Barbosa s-au accidentat. Beto va lipsi de pe teren o lună după ce s-a accidentat la coapsă în partida cu FC Valencia, din prima etapă a campionatului Spaniei, iar Barbosa va absenta şase săptămâni după accidentarea suferită în partida cu Espanyol Barcelona, din etapa a doua! În aceste condiţii, singurul portar disponibil este Sergio Rico, în vârstă de 21 de ani, care la începutul sezonului era a treia opţiune pentru antrenorul Unai Emery. Rezerva lui Rico ar urma să fie David Soria (21 de ani), portarul formaţiei a doua a clubului, care activează în liga a treia. FC Sevilla, deţinătoarea trofeului Ligii Europa, va debuta în noul sezon pe 18 septembrie, cu echipa olandeză Feyenoord Rotterdam.

VALDES AR PUTEA AJUNGE LA FC LIVERPOOL

Conform „Daily Star”, portarul Victor Valdes, în prezent fără contract, va semna cu FC Liverpool după ce se va reface complet în urma accidentării suferite la genunchi. Oficializarea mutării se va produce în noiembrie. Portarul, care s-a despărțit de FC Barcelona la finalul contractului, va fi angajat de „cormorani” numai dacă vizita medicală va fi trecută fără probleme. Internaționalul spaniol s-a accidentat grav la genunchi, pe 30 martie.

CREŞTE NUMĂRUL VEDETELOR ÎN CAMPIONATUL INDIEI

Conducătorii unor echipe din campionatul indian de fotbal au transferat nu numai vedete în activitate din fotbalul european, ci şi staruri care au agăţat de ceva vreme ghetele în cui. Ultimii reveniţi pe gazon sunt francezul Robert Pires (40 de ani) şi suedezul Fredrik Ljungberg (37 de ani), retraşi în 2011, respectiv 2012. Primul va juca la FC Goa, iar celălalt la FC Mumbay City. FC Goa va fi antrenată de brazilianul Zico. Campionatul Indiei va debuta pe 12 octombrie cu opt echipe la start şi va dura zece săptămâni. Alţi fotbalişti cunoscuţi care vor juca în exoticul campionat asiatic sunt Alessandro Del Piero (Dynamos Delhi), Luis Garcia (Atletico de Kolkata), David James (Kerala Blasters), Joan Capdevila (NorthEast United) și David Trezeguet (FC Pune City).

SIDNEY SAM A FOST CONVOCAT LA NAŢIONALA GERMANIEI

Atacantul echipei Schalke 04, Sidney Sam, a fost convocat ieri la naţionala Germaniei pentru meciul cu Scoţia, din preliminariile Campionatului European din 2016. Sam îl va înlocui în lotul campioanei mondiale pe un coechipier de la Schalke 04, Julian Draxler, care s-a accidentat în meciul amical de miercuri cu Argentina, scor 2-4. Sidney Sam, în vârstă de 26 de ani, are cinci selecţii la naţionala Germaniei, pentru care a debutat în mai 2013, la un amical cu reprezentativa Ecuadorului.