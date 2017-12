GIMNASTELE TRICOLORE SE DUELEAZĂ CU GERMANIA ŞI ELVEŢIA

Delegația României care va participa sâmbătă la triunghiularul de gimnastică de la Obersiggenthal, alături de Germania şi Elveţia, numără 12 sportivi. Echipa feminină le include pe Larisa Iordache, Ana Maria Ocolişan, Andreea Munteanu, Silvia Zarzu, Paula Tudorache şi Ştefania Stănilă, iar cea masculină este formată din Cristian Băţagă, Andrei Muntean, Marius Berbecar, Andrei Ursache, Daniel Rădeanu şi Laurenţiu Nistor. Concursul de la Obersiggenthal (Elveţia) este o etapă importantă de pregătire pentru gimnaştii români înaintea participării la Campionatele Mondiale de la Nanning (China), între 3-12 octombrie.

SIMONA HALEP VA JUCA URMĂTORUL TURNEU ÎN CHINA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, va juca următorul turneu la Wuhan, în China, în perioada 21-27 septembrie. După cum informează site-ul oficial al competiției, la Dongfeng Motor Wuhan Open, în afară de Simona, vor fi prezente toate jucătoarele din top 10. De la turneul din China nu vor lipsi Serena Williams (SUA), liderul WTA, precum și reprezentanta gazdelor, Na Li, locul 3 mondial. Pe lista participantelor mai figurează Petra Kvitova (Cehia, 4 WTA), Agnieszka Radwanska (Polonia, 5 WTA), Maria Șarapova (Rusia, 6 WTA), Angelique Kerber (Germania, 7 WTA), Eugenie Bouchard (Canada, 8 WTA), Ana Ivanovic (Serbia, 9 WTA) și Jelena Jankovic (Serbia, 10 WTA). Partidele vor avea loc pe hard, iar suma totală a premiilor este de 2,4 milioane dolari.

NAŢIONALA DE VOLEI MASCULIN, LOCUL 9 LA CE DE TINERET

Naţionala de volei masculin tineret a României s-a clasat pe locul 9 la Campionatul European din Cehia şi Slovacia. Tricolorii au încheiat competiția pe locul 5 în grupă, cu 5 puncte, şi pe locul 9 la general, în condiţiile în care regulamentul prevede că primele două clasate din fiecare dintre cele două grupe vor juca în semifinale, iar echipele clasate pe locurile 3-4 - pentru clasarea finală pe poziţiile 5-8, meciurile fiind programate vineri şi sâmbătă. Formaţiile de pe locurile 5-6 în grupe au încheiat deja competiţia, clasarea finală fiind stabilită în funcţie de linia de clasament din grupe. Bulgaria s-a clasat pe locul 10 (4p), Belgia pe 11 (2p) şi Slovacia pe 12 (1p). În semifinale vor evolua Rusia cu Slovenia şi Franţa cu Polonia. La CE de tineret au participat 12 echipe împărţite în două grupe, România revenind la un turneu final după 28 de ani.

CSU PLOIEŞTI ÎŞI VA PREZENTA LOTUL OFICIAL ÎNTR-UN MECI CU PARTIZAN BELGRAD

Campioana României la baschet masculin, CSU Asesoft Ploieşti, îşi va prezenta lotul oficial pentru sezonul 2014-2015 pe 11 septembrie, într-un meci amical cu campioana Serbiei, Partizan Belgrad. Partida va opune campioana României, deţinătoare a zece titluri naţionale, şase Cupe ale României şi FIBA Eurocup Challenge, şi pe Partizan Belgrad, câştigătoarea Euroligii în 1992, triplă câştigătoare a Cupei Korac, dar şi deţinătoare a şase trofee ale Ligii Adriatice, a 21 de titluri naţionale şi a 13 Cupe ale Serbiei. Partizan Belgrad, antrenată de Dusko Vujosevici, va sosi la Ploieşti cu toţi jucătorii, majoritatea componenţi ai echipelor naţionale ale Serbiei de juniori, tineret şi seniori. „Privind retrospectiv către formaţiile pe care CSU Asesoft le-a întâlnit de-a lungul anilor în EuroCup şi EuroChallenge, putem spune fără teama de a greşi că Partizan Belgrad este cel mai sonor nume care va călca în Sala „Olimpia“. Sârbii domină cu regularitate de aproape de 15 ani întrecerea internă, reprezintă o structură solidă şi un model de urmat pentru orice club care se respectă”, a declarat preşedintele executiv al echipei ploieştene, Ionuţ Georgescu.

ADVERSARELE ECHIPELOR CSU ALBA IULIA ŞI ICIM ARAD ÎN LIGA EUROPEI CENTRALE

Câştigătoarea Ligii Europei Centrale la baschet feminin, CSU Alba Iulia, şi finalista competiţiei, ICIM Arad, vor întâlni în sezonul 2014-2015 echipe din Slovacia, Cehia şi Austria. CSU Alba Iulia a fost repartizată în grupa A, cu echipele Rucon Nova Ves (Slovacia), respectiv CEZ Nymburk şi Kara Trutnov (Cehia). În grupa B vor evolua cinci echipe, adică ICIM Arad, Valosum Brno şi SBS Ostrava (Cehia), Flying Foxes Viena (Austria) şi Piestanske Cajky (Slovacia). Primul meci al noii stagiuni din CEWL este programat în 11 noiembrie, iar returul va începe la mijlocul lunii ianuarie. În 2014, CSU Alba Iulia şi ICIM Arad au disputat finala CEWL, gazdele câştigând cu scorul de 69-59.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET

Campionatul Mondial de baschet masculin, care se desfășoară în aceste zile în Spania, a ajuns la finalul fazei grupelor, primele 4 clasate din fiecare grupă urmând să se califice în optimile de finală, unde competiția devine eliminatorie. Iată rezultatele înregistrate în ultimele zile - miercuri: Egipt - Iran 73-88; Serbia - Brazilia 73-81; Spania - Franța 88-64; Filipine - Porto Rico 73-77; Senegal - Argentina 46-81; Grecia - Croația 76-65; Noua Zeelandă - Ucraina 73-61; Turcia - Finlanda 77-73; Republica Dominicană - SUA 71-106; Mexic - Australia 62-70; Slovenia - Angola 93-87; Lituania - Coreea de Sud 79-49; joi: Brazilia - Egipt 128-66; Iran - Franța (jucat după închiderea ediției); Serbia - Spania (jucat după închiderea ediției); Senegal - Filipine 79-81; Croația - Porto Rico (jucat după închiderea ediției); Argentina - Grecia (jucat după închiderea ediției); Finlanda - Noua Zeelandă 65-67; Ucraina - SUA 71-95; Turcia - Republica Dominicană (jucat după închiderea ediției); Australia - Angola 83-91; Coreea de Sud - Mexic 71-87; Lituania - Slovenia (jucat după închiderea ediției).

DJOKOVICI ŞI NISHIKORI, ÎN SEMIFINALELE US OPEN

Tenismenii Novak Djkovici, nr. 1 mondial, şi Kei Nishikori, al 10-lea favorit, s-au calificat în semifinalele turneului US Open, fază în care vor fi adversari. Sârbul Djokovici l-a învins în sferturile de finală, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-7 (1/7), 6-2, 6-4, pe britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 8, în timp ce japonezul Nishikori a trecut în sferturi de elveţianul Stan Wawrinka, al treilea favorit, cu scorul 3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 6-7 (5/7), 6-4. La feminin, americanca Serena Williams, nr. 1 mondial, dublă deţinătoare a titlului, a acces în semifinalele turneului US Open, învingând-o în sferturile de finală pe italianca Flavia Pennetta, cu scorul 6-3, 6-2. În penultimul act, Serena Williams, care are în palmares 17 titluri de Mare Șlem, o va întâlni pe sportiva rusă Ekaterina Makarova, cap de serie nr. 17, care a depășit-o în sferturi pe Victoria Azarenka (Belarus), a 16-a favorită, cu scorul de 6-4, 6-2. La dublu mixt, Sania Mirza (India) și Bruno Soares (Brazilia), cap de serie nr. 1, vor întâlni în finală perechea Abigail Spears (SUA) și Santiago Gonzalez (Mexic).

MILOS RAONIC VA CONDUCE ECHIPA CANADEI ÎN BARAJUL DE CUPA DAVIS CU COLUMBIA

Milos Raonic, numărul 6 mondial, va conduce echipa Canadei de Cupa Davis care va întâlni Columbia în meciul de baraj pentru Grupa Mondială, care se dispută în perioada 12-14 septembrie, în orașul canadian Halifax. Federația canadiană de tenis a anunțat că formația Canadei îi va mai avea în componență pe Vasek Pospisil (nr. 46 ATP), Frank Dancevic (nr. 135) și Daniel Nestor (nr. 5 la dublu). La rândul său, federația columbiană de tenis a anunțat încă de luni alcătuirea echipei pentru acest meci: Santiago Giraldo, Alejandro Falla, Juan Sebastian Cabal și Robert Farah. Canada a pierdut în februarie în fața Japoniei cu 4-1, dar a jucat fără principalii jucători, Milos Raonic și Vasek Pospisil. În 2013, Canada a furnizat o mare surpriză, eliminând Spania, în acel moment nr. 1 mondial, gazdele avându-l la meci și pe Raonic. Barajul cu Columbia se va disputa pe hard, la Halifax Metro Centre, pe coasta atlantică a Canadei, orașul Halifax fiind pentru prima oară scena unui meci de baraj în Grupa Mondială a Cupei Davis.

CICLISTUL GERMAN JENS VOIGT VREA SĂ ATACE RECORDUL MONDIAL AL OREI

Ciclistul german Jens Voigt va încerca, la 42 de ani, să bată recordul mondial al orei, pe 18 septembrie, pe velodromul din Grenchen (Elveția), a anunțat miercuri fosta sa echipă Trek. „Este o provocare teribilă, atât în plan fizic, cât și mental”, a spus Voigt, care va încerca să-l detroneze pe cehul Ondrej Sosenka (49,700 km în 2005, la Moscova). Voigt și-a anunțat retragerea după USA Pro Challenge, în august, dar a decis să se lanseze într-o ultimă bătălie. „Sunt fericit că unul dintre cicliștii cei mai populari din epoca modernă, Jens Voigt, va ataca recordul cel mai semnificativ al UCI”, a reacționat Brian Cookson, președintele Uniunii Cicliste Internaționale. Excelent ruleur, Voigt are în palmares două victorii de etapă în Turul Franței și două zile în tricoul galben, câștigând, de asemenea, de două ori Turul Germaniei.

FOSTUL SCHIOR AUSTRIAC HERMANN MAIER VA LUCRA CU NAȚIONALA DE FOTBAL!

Unul dintre simbolurile sportului austriac, fostul schior Hermann Maier, face parte din staff-ul echipei naţionale de fotbal a Austriei, care va debuta în preliminariile EURO 2016 împotriva Suediei. La 41 de ani, dublul campion olimpic şi triplu campion mondial de schi va fi preparatorul mental al echipei conduse de elveţianul Marcel Koller. „Vreau să ofer din experienţa mea, să le arăt felul în care îţi atingi obiectivele când eşti sportiv. Eu nu sunt un psiholog al sportului şi nu mă voi afla pe terenul de antrenament cu jucătorii, însă cred că putem învăţa din experienţele altor sportivi chiar provenind din alte sporturi”, a explicat cel supranumit Herminator. Austria este repartizată în Grupa G a preliminariilor EURO 2016, alături de Rusia, Suedia, Muntenegru, Moldova și Liechtenstein.

CAMPION MONDIAL LA BOX, ÎNJUNGHIAT ÎN TENERIFE

Campionul mondial în versiunea IBF la categoria supermijlocie, britanicul Kell Brook, a fost înjunghiat în picior miercuri noaptea, în timp ce se afla în vacanţă pe insula spaniolă Tenerife. Viaţa sportivului de 28 de ani nu este în pericol, însă acesta a fost spitalizat. Brook a devenit campion mondial IBF pe 16 august, când l-a învins pe americanul Shawn Porter într-o gală care a avut loc în California. Incidentul vine la aproximativ o lună după ce campionul european Jamie Moore a fost împuşcat în timpul unei vacanţe pe care o petrecea în Marbella. Este pentru a doua oară când Brook este înjunghiat, după ce, în 2007, mai mulţi tineri l-au atacat la ieşirea dintr-un club de noapte din oraşul său natal, Sheffield. Brooks nu a pierdut niciunul dintre cele 33 de meciuri disputate până acum la profesionişti.