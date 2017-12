CALLATIS JOACĂ ÎN DEPLASARE ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Callatis Mangalia începe, sâmbătă, noul sezon al Ligii a III-a la fotbal, urmând să joace, de la ora 18.00, în prima etapă a sezonului 2014-2015, în fieful celor de la AFC Metalosport Galați. Celelalte meciuri ale rundei: CS Tunari - FC Metaloglobus, Înainte Modelu - Viitorul Axintele, Delta Dobrogea Tulcea - Gloria Popești Leordeni, Oțelul II Galaţi - Juventus Bucureşti, Viitorul Domneşti - Dunărea Călăraşi, Voința Snagov - Dinamo II București.

PRIMA ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Duminică se vor disputa meciurile din cadrul primei etape a Campionatului Județean de fotbal, ediția 2014-2015, după următorul program - SERIA NORD, ora 11.00: Gloria Seimeni - Dacia Mircea Vodă, Pescăruşul Gârliciu - Ulmetum Pantelimon, Dunaris Topalu - Viitorul Târguşor; ora 12.00: Sportul Tortoman - Dunărea Ciobanu, Voinţa Săcele - Viitorul Cuza Vodă; ora 14.00: Pescarul Ghindăreşti - Recolta Nicolae Bălcescu; ora 17.00: Viitorul Fântânele - SC Horia. SERIA SUD, ora 11.00: Speranţa Nisipari - Danubius Rasova, Trophaeum Adamclisi - AS Carvăn, Tineretul Valea Dacilor - Marmura Deleni, AS Independența - Voinţa Cochirleni, Inter Ion Corvin - CS Peştera, Viitorul Cobadin - Castelanii Castelu; ora 17.00: AS Ciocârlia - Sport Prim Oltina. SERIA EST, ora 11.00: Farul Tuzla - Viitorul Mereni, Olimpia Constanța - Şcoala de Fotbal Mangalia, Oil Terminal Constanţa - CS II Agigea, GSIB Mangalia - AS Bărăganu; ora 12.00: Voinţa Siminoc - Atletic 2 Mai; ora 16.00: Viitorul Pecineaga - Fulgerul Chirnogeni; ora 17.30: Luceafărul Amzacea - Gloria Albeşti.

O ECHIPĂ CONSTĂNȚEANĂ DE MINIFOTBAL PARTICIPĂ LA CUPA „MAGIC”

Vineri, la Iași, a început Cupa „Magic” la minifotbal, ediția a III-a, turneu la care participă și formația Vertiroll-Excelsior Constanța. În prima partidă disputată, echipa tomitană a cedat, cu 1-8, în duelul cu Design Construct Brașov, vicecampioana națională la minifotbal, iar în al doilea meci a învins, cu 8-2, pe Autodesign Iași. Lotul formației constănțene: Marius Gheorghe (portar), Ciprian Bugeac, Ionuț Caragheorghe, Eren Asan, Radu Dragomir, Ionuț Purcărea și Marius Văleanu. Eren Asan a marcat golul de onoare în primul meci, iar în al doilea joc au înscris Ciprian Bugeac 4, Radu Dragomir 2, Ionuț Caragheorghe și Ionuț Purcărea. Sâmbătă, Vertiroll-Excelsior Constanța va înfrunta echipele Liberto Iași și Salvatorii Vaslui. La 13 septembrie va începe și ediţia 2014-2015 a Cupei „Friends” la minifotbal în Constanța, a VI-a ediţie urmând să se desfășoare tot pe terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Înscrierile se încheie la 1 septembrie. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0722.887.981.

PIŢURCĂ A RENUNŢAT LA GARDOŞ ŞI BOURCEANU

Selecţionerul Victor Piţurcă a renunţat la serviciile jucătorilor Florin Gardoş, care nu a debutat încă la Southampton, şi Alexandru Bourceanu (Trabzonspor), accidentat, în vederea meciului cu Grecia, din preliminariile Campionatului European din 2016. Astfel, jucătorii din străinătate convocaţi pentru meciul cu naționala pregătită de Claudio Ranieri sunt Pantilimon (Sunderland), Tătăruşanu (Fiorentina), Tamaş (Watford), Chiricheş (Tottenham), D. Goian (Asteras), Moţi (Ludogorets Razgrad), Dr. Grigore (Toulouse), Raţ (PAOK), Pintilii (Al Hilal), Torje (Konyaspor), Al. Maxim (VfB Stuttgart), B. Stancu (Genclerbirligi) şi Marica (Konyaspor). Jucătorii convocaţi din campionatul intern vor fi anunţaţi duminică, iar reunirea este programată luni, la ora 13.00, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia. Tricolorii vor debuta duminică, 7 septembrie, de la ora 21.45, în preliminariile EURO 2016, urmând să întâlnească selecţionata Greciei, pe stadionul „Karaiskakis” din Pireu.

VIOREL MOLDOVAN A CONVOCAT ȘAPTE JUCĂTORI AI ACADEMIEI HAGI

Selecţionerul lotului naţional de tineret, Viorel Moldovan, a convocat şapte jucători de la FC Viitorul pentru meciurile oficiale pe care reprezentativa Under 21 a României le va susţine contra Muntenegrului şi Germaniei, în grupa preliminară de calificare la Campionatul European din 2015. Cei şapte jucători convocaţi sunt Alexandru Buzbuchi, Cristian Manea, Bogdan Țîru, Ionuț Puțanu, Dragoș Nedelcu, Florin Tănase și Răzvan Marin. România U21 va întâlni, pe teren proriu, Muntenegru, la 4 septembrie (ora 19.30, pe stadionul „Dinamo”) şi Germania, în deplasare, la 9 septembrie (ora 19.00, la Magdeburg). Reunirea lotului național de tineret este programată luni, 1 septembrie.

ÎN UEL, PETROLUL A PIERDUT ȘI RETURUL CU DINAMO ZAGREB

Formaţia Petrolul Ploieşti a fost învinsă joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (Duje Cop 22, Antolic 90+6 / Albin 59), de echipa Dinamo Zagreb, în manşa secundă a play-off-ului UEFA Europa League, gruparea croată calificându-se în grupele competiţiei cu scorul general 5-2. În tur, la Ploieşti, Dinamo Zagreb s-a impus cu 3-1. Alte rezultate înregistrate joi seară în manșa retur a play-off-ului UEL: Hajduk Split - DNPER DNEPROPETROVSK 0-0, în tur 1-2; Şahtior Soligorsk - PSV EINDHOVEN 0-2, în tur 0-1; Rostov - TRABZONSPOR 0-0, în tur 0-2l Şeriff Tiraspol - NK RIJEKA 0-3, în tur 0-1; Twente Enschede - QARABAG 1-1, în tur 0-0; Maccabi Tel Aviv - ASTERAS 3-1, în tur 0-2; Midtjylland - PANATHINAIKOS ATENA 1-2, în tur 1-4; FEYERNOORD ROTTERDAM - Zorya 4-3, în tur 1-1; Debrecen - YOUNG BOYS BERNA 0-0, în tur 1-3; SPARTA PRAGA - Zwolle 3-1, în tur 1-1; FC ZURICH - Spartak Trnava 1-1, în tur 3-1; Rapid Viena - HJK HELSINKI 3-3, în tur 1-2; TORINO - Split 1-0, în tur 0-0; INTERNAZIONALE MILANO - Stjarnan 6-0, în tur 3-0; VILLARREAL - Astana 4-0, în tur 3-0; CD National - DINAMO MINSK 2-3, în tur 0-2; Hull City - LOKEREN 2-1, în tur 0-1; BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Sarajevo 7-0, în tur 3-2; TOTTENHAM - AEL Limassol 3-0, în tur 2-1; LEGIA VARŞOVIA - Aktobe 2-0, în tur 1-0; FC BRUGES - Grasshopper Zurich 1-0, în tur 2-1; SAINT-ETIENNE - Karabukspor 1-0 (4-3 la loviturile de departajare), în tur 0-1; RIO AVE - Elfsborg 1-0, în tur 1-2.

CARLOS BIANCHI, DEMIS DE BOCA JUNIORS

Carlos Bianchi, cel mai titrat antrenor din istoria grupării Boca Juniors, a fost demis de clubul argentinian din cauza rezultatelor slabe din campionat, a anunţat preşedintele Daniel Angelic. În vârstă de 65 de ani, Bianchi, fost jucător la Paris Saint-Germain, a fost demis după o nouă înfrângere în campionat, cu Estudiantes (scor 1-3), a treia în patru meciuri. „Nu mai puteam aştepta prea mult. Decizia a fost greu de luat şi nu vom uita ceea ce a făcut pentru club. Dar am decis să începem un alt ciclu”, a explicat Daniel Angelic. Antrenor la Boca din 1998 până în 2001, din 2003 până în 2004, iar apoi din decembrie 2012, Bianchi a câştigat Copa Libertadores cu Boca Juniors în 2000, 2001 şi 2003.

CLUBUL JAPONEZ YOKOHAMA, AMENDAT PENTRU RASISM

Clubul japonez Yokohama a fost amendat cu suma de cinci milioane de yeni (36.000 euro) pentru comportamentul rasist al unuia dintre suporterii săi, care a agitat o banană în faţa unui jucător de culoare al echipei adverse, la un meci din campionat. Gestul fanului a fost filmat, iar conducerea clubului l-a identificat pe suporter şi a decis să-i interzică pe viaţă accesul în stadionul său. Însă responsabilii campionatului japonez au amendat clubul, mai ales după ce a acest incident a provocat un val de indignare în Japonia, unde insultele rasiste sunt relativ rare. Tot în acest an, Urawa Reds a jucat un meci cu porţile închise, după ce fanii au afişat un banner pe care scria: „Doar japonezi”.