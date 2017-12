TURNEUL “TALENT CUP”, LA ACADEMIA HAGI DE LA OVIDIU

De astăzi și până miercuri, pe terenul central al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, se va desfășura cel mai interesant turneu din țară rezervat juniorilor A, “Talent Cup”, competiție ajunsă la a patra ediție. Întrecerea din acest an va reuni la start patru formații, însă, pentru prima oară în istoria turneului, nu vor participa echipe din străinătate. Alături de grupa de juniori născuți după 1 ianuarie 1997 a Academiei Hagi, vor mai lua startul formațiile Steaua București, FC Brașov și Universitatea Craiova. Echipa câştigătoare va intra în posesia trofeului “Talent Cup”, iar jucătorii remarcaţi vor fi premiaţi cu trofee pentru cel mai bun portar, golgheter şi cel mai bun jucător. Programul meciurilor de azi: Academia Hagi - FC Braşov (ora 18.30) și Steaua Bucureşti - Universitatea Craiova (ora 20.30). Accesul spectatorilor va fi liber pe toată durata competiţiei.

MECIURILE ROMÂNIEI DIN PRELIMINARIILE EURO 2016, DIFUZATE EXCLUSIV LA TVR

Meciurile României din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2016 (EURO 2016) vor fi difuzate în exclusivitate la TVR, începând din 7 septembrie, potrivit unui comunicat al Televiziunii Române, postat pe site-ul instituţiei. La 7 septembrie, echipa naţională a României va juca la Atena, cu reprezentativa de fotbal a Greciei, primul meci din bătălia pentru EURO 2016. Partida, care va fi transmisă în direct de TVR 1, TVR HD şi tvrplus.ro începând cu ora 21.45, este revanşa pe care România speră să o obţină în faţa Greciei, echipă care a răpit tricolorilor calificarea la Cupa Mondială FIFA din acest an, din Brazilia, după barajul din noiembrie 2013. Echipa României are şansa de a se califica la primul turneu final după o pauză de opt ani, ultima prezenţă a tricolorilor la un turneu final fiind cea de la EURO 2008. Un număr de 53 de ţări vor încerca să obţină calificarea la EURO 2016, echipa României urmând să joace în preliminarii zece meciuri. Astfel, telespectatorii TVR vor putea urmări cele zece partide: Grecia - România (7 septembrie), România - Ungaria (11 octombrie), Finlanda - România (14 octombrie), România - Irlanda de Nord (14 noiembrie), România - Insulele Feroe (29 martie 2015), Irlanda de Nord - România (13 iunie 2015), Ungaria - România (4 septembrie 2015), România - Grecia (7 septembrie 2015), România - Finlanda (8 octombrie 2015) şi Insulele Feroe - România (11 octombrie 2015). Toate meciurile vor fi precedate şi urmate de studiouri de dezbateri. În această toamnă, TVR continuă o tradiţie începută în 1960, la preliminariile primului turneu european de fotbal. De atunci, TVR a transmis, o dată la patru ani, meciurile României în calificările pentru Campionatul European. Din 1960 până în prezent s-au disputat 14 ediţii, EURO 2016 fiind ediţia cu numărul 15.

DI MARIA SE DESPARTE DE REAL MADRID

Tehnicianul Carlo Ancelotti a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că fotbalistul Angel di Maria se desparte de Real Madrid, el luându-şi deja „la revedere“ de la ceilalţi jucători ai echipei madrilene, informează site-ul oficial al clubului spaniol. „El a venit şi nu s-a antrenat. Încă nu este oficial, dar a venit să îşi ia „la revedere“. I-am mulţumit pentru ce a făcut pentru acest club şi i-am urat succes în viitor. Nu este oficial, dar situaţia s-a rezolvat. Personal, am avut o relaţie bună cu el şi el a făcut o treabă foarte bună aici. A fost decizia sa să plece, clubul a făcut tot ce a putut, oferindu-i tot ce era posibil ca să rămână”, a spus Ancelotti. Potrivit Sky Sports, clubul Manchester United este favorit pentru a-l achiziţiona pe Di Maria, pentru această tranzacţie fiind vehiculate diverse sume, de la 50 de milioane de lire sterline până la 75 de milioane de lire sterline.

INCIDENT TRAGIC ÎN CAMPIONATUL ALGERIEI

Atacantul camerunez al echipei JS Kabylie, Albert Ebosse, a murit, sâmbătă seară, după ce a fost lovit de un obiect aruncat din tribune la finalul meciului cu USM Alger, scor 1-2, din etapa a doua a campionatului Algeriei. Jucătorul camerunez de 24 de ani a murit la spitalul „Tizi Ouzou”, din Kabylie, unde fusese transportat. Albert Ebosse marcase singurul gol al echipei sale la meciul cu USM Alger, iar înfrângerea a provocat furia fanilor, care au început să arunce diverse obiecte din tribune în momentul în care jucătorii se îndreptau spre vestiare. Ebosse a venit la JS Kabylie în 2013, iar în sezonul 2013-2014 a fost golgheterul campionatului. Ministerul de Interne a ordonat deschiderea unei anchete în acest caz.

ATLETICO MADRID A CÂŞTIGAT SUPERCUPA SPANIEI

Campioana Spaniei, Atletico Madrid, a câştigat Supercupa Spaniei, după ce s-a impus, cu scorul general de 2-1, în întâlnirea cu Real Madrid. Vineri seară, Atletico a învins, pe arena „Vicente Calderon”, cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Mario Mandzukic, în minutul 2. În meciul tur, disputat, marţi, pe stadionul „Santiago Bernabeu”, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Atletico a câştigat Supercupa Spaniei pentru a doua oară în istorie, prima oară reuşind această performanţă în 1985, când s-a impus în faţa echipei FC Barcelona.

ALEX MCLEISH VA ANTRENA PE RC GENK

Alex McLeish, fost selecţioner al echipei Scoţiei şi fost antrenor la Glasgow Rangers sau Aston Villa, va pregăti echipa RC Genk pentru doi ani, a anunţat clubul belgian. McLeish, 55 de ani, era fără echipă după ce a plecat de la Nottingham Forest în luna februarie. RC Genk, campioana Belgiei în 2011 şi câştigătoarea Cupei în 2013, l-a demis pe antrenorul Emilio Ferrera, după prima etapă, când echipa a fost învinsă, scor 3-1. McLeish a câştigat două titluri de campion al Scoţiei, cu Glasgow Rangers, şi Cupa Ligii Angliei, cu Birmingham City (2011).

MANUEL FRIEDRICH VA JUCA ÎN INDIA

Fostul internaţional german Manuel Friedrich a devenit primul jucător din Bundesliga care va evolua în India, după ce a semnat un contract pe un sezon cu o echipă din Bombay, a anunţat presa germană. „Mereu m-am gândit că voi juca într-o zi în Asia”, a declarat fundaşul în vârstă de 34 de ani, care a evoluat sezonul trecut la Borussia Dortmund. Friedrich şi-a început cariera în 1999, la FSV Mainz, și a câştigat titlul naţional în 2004 cu Werder Bremen. Friedrich are nouă selecţii în naţionala Germaniei.

INTERNAȚIONALUL GREC ANDREAS SAMARIS A SEMNAT CU BENFICA

Olympiacos Pireu l-a pierdut pe mijlocaşul grec Andreas Samaris, care a semnat un contract cu Benfica Lisabona pentru cinci sezoane. Transferul a fost încheiat pentru suma de 10 milioane de euro şi este însoţit de o clauză de reziliere de 45 de milioane de euro. În schimb, campioana Greciei l-a achiziționat pe mijlocaşul suedez Jimmy Durmaz, care a semnat un contract pe trei sezoane. Potrivit presei elene, Durmaz, jucător în vârstă de 25 de ani, va primi un salariu anual de 900.000 de euro, în timp ce fosta sa echipă, Gençlerbirligi, va încasa două milioane de euro. Durmaz juca la echipa turcă din 2012 şi a marcat 11 goluri în 61 de meciuri.

LIBIA A RENUNŢAT LA ORGANIZAREA CAN 2017

Libia a renunţat la organizarea ediţiei din 2017 a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), din cauza situaţiei instabile din ţară, a anunţat, sâmbătă, Confederaţia Africană de Fotbal (CAF). „O delegaţie libiană, condusă de ministrul Tineretului şi Sportului şi din care a făcut parte şi preşedintele Federaţiei Libiene de Fotbal, a explicat, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele CAF, Issa Hayatou, că, din cauza situaţiei instabile din ţară, Libia nu va putea găzdui Cupa Africii pe Naţiuni în 2017”, a precizat CAF. Forul continental a făcut un apel către federaţiile membre să îşi depună candidatura pentru CAN din 2017 până la data de 30 septembrie. Comitetul Executiv al CAF va alege în 2015 organizatoarea CAN din 2017.