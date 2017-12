SĂGEATA, AMICAL CU FORTUNA CÂMPINA

Aflată în cantonament la Bușteni, formația Săgeata Năvodari va susține astăzi, de la ora 11.00, un meci amical la Câmpina, în compania echipei locale Fortuna, nou promovată în Liga a II-a. Echipa pregătită de Cătălin Anghel va juca o altă partidă de verificare mâine, tot de la ora 11.00, pe stadionul „Metrom” din Brașov, cu cealaltă grupare constănțeană din liga secundă, FC Farul.

FC VIITORUL L-A TRANSFERAT PE SÂRBUL ANDELKOVIC

FC Viitorul l-a transferat pe mijlocaşul sârb Marko Andelkovic, acesta semnând un contract pe un an, cu opţiune de prelungire pe încă unul, a anunțat academiahagi.ro. „Voi face tot posibilul să-mi ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivul. Sunt bucuros că mă aflu la acest club cu mulţi jucători tineri. În Serbia, fotbalul din România este foarte apreciat, e un campionat puternic şi nu pot decât să fiu fericit că am ajuns aici”, a declarat Marko Andelkovic pentru AGH TV. În vârstă de 29 de ani, Andelkovic a jucat ultima dată în campionatul Lituaniei, la Ekranas. El a mai evoluat anterior la FK Indjija, AC Bellinzona, FK Vozdovac, Ironi Nir Ramat HaSharon şi Partizan Belgrad.

VARIANTA CA FATAI SĂ JOACE PENTRU ROMÂNIA NU PARE POSIBILĂ

FIFA a răspuns FRF în urma unei solicitări referitoare la posibilitatea ca atacantul Kehinde Fatai să poată evolua pentru naţionala Roomâniei, precizând că acest lucru nu pare posibil pentru că jucătorul nu avea cetăţenie română în momentul în care a evoluat pentru o reprezentativă a Nigeriei. „În demersurile făcute pentru ca jucătorul Kehinde Fatai să poată deveni eligibil la nivelul primei reprezentative de fotbal a României, Federația Română de Fotbal a cerut un punct de vedere al FIFA. Forul internațional a trimis o scrisoare semnată de Marco Villiger, Director of Legal Affairs, și Omar Ongaro, Head of Players’ Status, în care se arată că această variantă nu pare posibilă, câtă vreme la momentul primei apariții într-un meci internațional din cadrul unei competiții oficiale pentru una din echipele reprezentative ale Nigeriei, jucătorul nu deținea încă cetățenia română”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al FRF. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, la începutul lunii august, că atacantul nigerian al echipei Astra Giurgiu, Kehinde Fatai, va susţine interviul pentru obţinerea cetăţeniei române până la meciul cu Grecia, astfel încât fotbalistul să fie apt de joc.

OŢELUL GALAŢI A PLĂTIT PRIME DE ASIGURARE DE PESTE CINCI MILIOANE DE EURO

Fotbal Club Oţelul Galaţi a plătit în perioada 2012-2013 către Astra Asigurări prime de asigurare în sumă de 23,4 milioane lei (5,3 milioane euro), cifra fiind apropiată de banii cheltuiţi de Tarom pentru asigurarea a 24 de aeronave în acelaşi interval, poliţa companiei acoperind daune de 700 milioane dolari. În 2012, prima de asigurare plătită de clubul de fotbal s-a ridicat la 18,05 milioane de lei, iar un an mai târziu a scăzut la 5,3 milioane de lei, potrivit datelor din raportul anual al Astra Asigurări. Omul de afaceri Dan Adamescu deţine atât compania de asigurări, cât şi clubul de fotbal. În ultimii şapte ani, Astra a asigurat flota Tarom, principalul cont local pe segmentul asigurărilor pentru transporturi aeriane, prima anuală situându-se între 3 şi 4 milioane de dolari, la o sumă asigurată pentru răspundere civilă faţă de terţi de peste 700 milioane dolari. În septembrie 2012, Astra Asigurări a anunţat că va sponsoriza echipa de fotbal Oţelul Galaţi cu suma de 10 milioane de euro în următorii cinci ani. Clubul a fost preluat în 14 septembrie 2012 de The Nova Group, firmă controlată de omul de afaceri Dan Adamescu, se menţiona în comunicat. La începutul lunii iulie 2013, conducerea FC Oţelul a anunţat că a fost nevoită să solicite instanţei declanşarea procedurii de insolvenţă din cauza sechestrului instituit de ANAF, menţionând totodată că de această situaţie este vinovată fosta administraţie a clubului.

VALERII MORARU VREA SĂ ÎL ADUCĂ PE ADRIAN CRISTEA LA RAPID

Acţionarul majoritar al FC Rapid București, Valerii Moraru, doreşte să îl transfere pe Adrian Cristea, mijlocaş liber de contract care în sezonul trecut a evoluat la Steaua București, au declarat surse din cadrul grupării giuleştene. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a avut deja o primă discuţie cu Moraru, iar aseară a evoluat pentru Rapid în amicalul cu formaţia din Liga a III-a Juventus Bucureşti, dispuat pe Stadionul „Giuleşti-Valentin Stănescu” din București. În cazul în care antrenorul Ionel Ganea îşi va da acordul, Adrian Cristea ar urma să semneze un contract valabil un sezon. În partida de verificare cu Juventus Bucureşti, Ionel Ganea l-a folosit şi pe portarul Emilian Dolha, aflat în probe, precum şi pe doi fotbalişti spanioli. Unul dintre aceştia este fundaş central şi se pregăteşte de câteva zile cu lotul formaţiei Rapid, iar cel de-al doilea evoluează pe postul de mijlocaş la închidere şi a ajuns ieri la Bucureşti. Mijlocaşul Adrian Cristea a evoluat ultima oară la Steaua, grupare cu care şi-a reziliat contractul la începutul acestui an. La sfârşitul lunii iulie, Adrian Cristea s-a pregătit câteva zile cu lotul formaţiei Universitatea Cluj, însă nu a ajuns la un acord cu conducerea grupării ardelene. În cariera sa de până acum, Adrian Cristea a mai jucat la Politehnica Iaşi, Dinamo Bucureşti, Universitatea Cluj, Petrolul Ploieşti şi Standard Liege.

TAS VA ANUNŢA AZI DECIZIA ÎN CAZUL LUIS SUAREZ

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) va anunţa astăzi decizia în cazul fotbalistului uruguayan Luis Suarez, care a muşcat de umăr un adversar la Cupa Mondială din Brazilia. „TAS va anunţa decizia sa în cazul Luis Suarez, FC Barcelona & Federaţia Uruguayană de Fotbal, azi, 14 august 2014, în jurul orei 15.00. Audierile în acest caz au avut loc la 8 august, la Lausanne. La solicitarea celor care au depus apelul şi cu acordul FIFA, TAS a recurs la o procedură de arbitraj accelerată. Drept urmare, comisia TAS a acceptat să anunţe decizia într-un interval scurt”, a precizat TAS pe site-ul oficial. FIFA l-a suspendat pe Luis Suarez nouă meciuri şi a dictat o interdicţie de patru luni în cazul uruguayanului, după ce acesta l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini în meciul de la Cupa Mondială. La 10 iulie, Comisia de Apel a FIFA a respins contestaţia federaţiei din Uruguay cu privire la sancţiunea primită de Luis Suarez.

RIBERY A ANUNŢAT CĂ SE RETRAGE DIN NAŢIONALA FRANŢEI

Jucătorul echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a declarat, într-un interviu care va apărea în publicaţia germană Kicker, că se va retrage din reprezentativa Franţei. „Vreau să mă dedic mai mult familiei. Au fost urcuşuri şi coborâşuri, dar acum este momentul pentru un nou capitol. Mă opresc. Mi-am dat seama că a venit momentul. Vreau să mă ocup de sarcinile mele la Bayern Munchen şi să las loc numeroşilor tineri de talent în echipa naţională. Trebuie să ştii când să te retragi şi, având în vedere evoluţia echipei la Cupa Mondială, nu sunt motive de îngrijorare pentru Franţa”, a declarat Ribery. Jucătorul de 31 de ani, care a lipsit de la Cupa Mondială din Brazilia din cauza unei accidentări, are 81 de selecţii în naţionala Franţei, pentru care a marcat 16 goluri.

OFERTĂ DE 16 MILIOANE DE LIRE PENTRU ROJO

Gruparea engleză Manchester United a înaintat o ofertă de 16 milioane de lire sterline pentru fundaşul argentinian al echipei Sporting Lisabona, Marcos Rojo, în vârstă de 24 de ani, a anunțat The Telegraph. Potrivit sursei citate, United mai pregăteşte oferte pentru mijlocaşul argentinian al echipei Real Madrid, Angel di Maria (Real Madrid) şi fundaşul formaţiei olandeze Ajax Amsterdam, Daley Blind. Fundaşul argentinian, care este dorit şi de Southampton, riscă sancţiuni disciplinare din partea clubului portughez, după ce a refuzat să se antreneze şi a cerut clubului să-l transfere la United. Preşedintele clubului lusitan, Bruno de Carvalho, a declarat că Rojo şi coechipierul său algerian Islam Slimani (26 de ani), care este dorit de Leicester City, riscă sancţiuni disciplinare majore şi nu vor juca în meciul cu Academica de Coimbra, în prima etapă a campionatului. „Niciun jucător nu este mai mare decât clubul. Nu voi renunţa la onoarea şi istoria clubului pentru nimeni. Le dau un sfat: nu vă folosiţi de presă, fiţi profesionişti. Cei doi, pentru binele clubului, trebuie înlăturaţi. Ei fac subiectul unor măsuri disciplinare drastice”, a declarat de Carvalho, pentru televiziunea portugheză.

IBRAHIMOVIC, DONAŢIE DE 37.500 DE EURO

Internaţionalul suedez Zlatan Ibrahimovici a donat suma de 30.000 de lire sterline (37.500 de euro) pentru ca echipa de jucători cu handicap mental a ţării sale să poată participa la Campionatul Mondial INAS, în Brazilia. Naţionala de jucători cu handicap mental a Suediei s-a calificat la CM pentru astfel de echipe, dar risca să nu participe la competiţia care se desfăşoară în această lună, din cauza problemelor financiare. Reprezentanţii echipei au cerut unor jucători din naţionala de fotbal a Suediei să doneze tricouri sau ghete, iar aceştia au ajutat. Dar Ibrahimovic a avut cea mai importantă contribuţie. El a preferat să doneze suma de 30.000 de lire sterline, sumă care era necesară pentru ca echipa să plece la turneul din America de Sud. „L-am întrebat pe Zlatan dacă poate să doneze un tricou, iar el a spus: Ce rezolvi cu un tricou? Cât vă trebuie ca să mergeţi acolo? Când i-am spus de cât avem nevoie, a cerut un număr de cont şi a depus banii”, a declarat antrenorul secund Stefan Jonsson. „Fotbalul trebuie să poată fi jucat de orice persoană, indiferent de sex sau dacă are o dizabilitate. Când noi nu ne-am calificat la Cupa Mondială, am fost dezamăgit profund. Astfel că atunci când am auzit de această echipă mi-am spus că vreau să fac tot ce pot să o ajut să participe la Campionatul Mondial. Nu aveam de ce să stau pe gânduri”, a afirmat Ibrahimovic.

PORTARUL NEUER VA AVEA O STATUIE DE CEARĂ LA MUZEUL „MADAME TUSSAUDS” DIN BERLIN

Portarul Manuel Neuer, care în acest an a câştigat titlul mondial în Brazilia şi a fost desemnat fotbalistul sezonului în Germania, va avea o statuie de ceară la muzeul Madame Tussauds din Berlin. „Manuel Neuer este unul dintre cei mai populari fotbalişti, iar de la disputarea turneului final al Cupei Mondiale el este cel mai solicitat personaj de către vizitatori”, a declarat directoarea muzeului, Sandra Schmalzried. Ea a precizat că regretă că nu poate fi imortalizată întreaga echipă naţională a Germaniei. „La 200.000 de euro pentru fiecare jucător nu este posibil”, a adăugat Schmalzried. Portarul echipei Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei urmează să fie măsurat şi fotografiat din toate unghiurile. Apoi, 20 de artişti vor lucra timp de patru luni în atelierul muzeului Madame Tussauds de la Londra. La muzeul din Berlin se mai află statuile a trei vedete ale fotbalului - Oliver Kahn, Mesut Ozil şi Jurgen Klinsmann.

THIAGO SILVA VA FI INDISPONIBIL CÂTEVA SĂPTĂMÂNI

Thiago Silva, căpitanul echipei Paris Saint Germain, va fi indisponibil câteva săptămâni, din cauza unei accidentări pe care a suferit-o după doar 12 minute în meciul amical cu Napoli, câştigat de Paris Saint-Germain, cu scorul de 2-1, a anunţat clubul francez. „Investigaţiile medicale au confirmat o leziune musculară la piciorul drept, la ischiogambieri. Thiago Silva va fi indisponibil mai multe săptămâni”, a precizat clubul francez. Având în vedere accidentarea suferită, internaționalul brazilian ar urma să fie indisponibil cel puţin o lună. Astfel, participarea sa în meciurile pe care Brazilia le va disputa împotriva Columbiei şi Ecuadorului, programate la 5 şi 9 septembrie, este, de asemenea, compromisă. Thiago Silva ar putea reveni pe teren la 13 septembrie, în partida cu Rennes, contând pentru etapa a 5-a a campionatului Franţei.

GERARDO MARTINO, NOUL SELECŢIONER AL ARGENTINEI

Fostul tehnician al echipei FC Barcelona, Gerardo Martino, va prelua funcţia de selecţioner al Argentinei, a anunţat Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA). „Antrenorul Gerardo Daniel Martino va deveni noul director tehnic al echipei naţionale, succedându-i lui Alejandro Sabella, al cărui contract a expirat la finalul Cupei Mondiale din Brazilia”, a precizat AFA. În vârstă de 51 de ani, Gerardo „Tata” Martino, a antrenat FC Barcelona în sezonul 2013-2014. Gerardo Martino a fost şi selecţionerul Paragayului, în perioada 2006-2011.

PABLO ARMERO, ÎMPRUMUTAT LA AC MILAN

Internaţionalul columbian Pablo Armero a fost împrumutat pentru un sezon de Udinese grupării AC Milan, a anunţat, ieri, clubul milanez. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a evoluat în a doua parte a sezonului trecut la West Ham, tot sub formă de împrumut, dar de la Napoli. Pablo Armero a participat în această vară la Cupa Mondială din Brazilia, cu naţionala Columbiei, care a fost eliminată, în sferturile de finală, de Brazilia.

TOROSIDIS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AS ROMA

Fundaşul grec Vasilis Torosidis şi-a prelungit contractul cu AS Roma pentru încă trei sezoane, a anunţat, ieri, Gazzetta dello Sport. Torosidis va rămâne astfel la echipa antrenată de Rudi Garcia până în 2017. „Viitorul meu este la Roma, am semnat pe trei sezoane. Rămân pentru că îmi place echipa şi vrem să câştigăm un trofeu. Suntem puternici”, a declarat Torosidis, care joacă la AS Roma din 2013.