START CU STÂNGUL PENTRU ROMÂNIA LA CB DE VOLEI REZERVAT JUNIORILOR

Ieri, la Vinica (Macedonia), s-au disputat primele meciuri din cadrul Campionatul Balcanic de volei rezervat juniorilor (jucători născuţi în 1995 şi mai tineri). În prima partidă din Grupa B, reprezentativa României (antrenori George Grigorie și Daniel Săvoiu) a înfruntat Turcia, formație pe care voleibaliștii noștri o vor întâlni și la turneul final al Campionatului European de volei Under 20 din Cehia și Slovacia, care va începe la 29 august. În confruntarea de ieri, la capătul unui meci extrem de disputat, Turcia s-a impus cu scorul de 3:0 (25:23, 25:20, 25:23). Cele mai multe puncte pentru România au fost reușite de Adrian Aciobăniței - 15 și Mihai Tarța - 11, ambii jucători la Club Volei Municipal Tomis Constanța. Astăzi, de la ora 16.30, în a doua partidă din grupă, România va avea ca adversară Grecia.

BALCANIADA DE TINERET LA VOLEI PE PLAJĂ

Campionatului Balcanic de tineret (Under 22) la volei pe plajă și-a desemnat, ieri, la Timișoara, formațiile calificate în sferturi și semifinale. În întrecerea feminină, în penultimul act al competiției a acces deja România 1 (Adriana Melniciuc și Ioana Ordean), iar România 2 (Andreea Bârsășteanu și Beatrice Galiț) va juca în sferturi. România 3, echipă pentru care au evoluat constănțencele Andreea Maier și Andreea Vintilă, ambele sportive fiind legitimate la Clubul Sportiv Școlar Nr. 1, a fost eliminată. La masculin, pentru un loc în semifinale vor lupta România 2 (Marius Roșu și Lucian Bădiceanu) și România 4 (Bogdan Nan și Andrei Crișan), în timp ce România 1 (Adrian Matica și Robert Vîrlan) și România 3 (Florian Kaburek și Mircea Roșu) au părăsit competiția. În această dimineață sunt programate întâlnirile din sferturi și semifinale, iar după de amiază, de la ora 16.30, se vor disputa finalele.

STEVE BALLMER ESTE NOUL PROPRIETAR AL CLUBULUI LOS ANGELES CLIPPERS

Steve Ballmer este oficial noul proprietar al clubului Los Angeles Clippers, a anunţat Liga Nord-americană de Baschet (NBA) într-un comunicat. Un tribunal californian a confirmat validitatea vânzării pentru două miliarde de dolari negociată de Shelly Sterling, soţia lui Donald Sterling, suspendat pe viaţă pentru rasism. Donald Sterling, un miliardar în vârstă de 80 de ani, a fost suspendat pe viaţă de NBA după ce a făcut afirmaţii rasiste în timpul unei conversaţii private cu asistenta sa, căreia i-a reproşat că „se afişează alături de negri”. Conversaţia a fost înregistrată de tânără şi dată publicităţii de TMZ, provocând un val de indignare în SUA. NBA a reacţionat imediat şi l-a suspendat pe Sterling, de asemenea amendându-l cu 2,5 milioane de dolari. Forul a recomandat ca proprietarul LA Clippers să fie schimbat. Sterling şi-a cerut scuze într-un interviu acordat postului CNN şi a precizat că nu este rasist. El deţinea LA Clippers din 1981. Ballmer a fost CEO Microsoft între 2000 şi 2012 şi a încercat de mai multe ori să investească într-o formaţie din NBA, pe care să o mute în oraşul Seattle. Averea lui este estimată la 20,7 miliarde de dolari. Aceasta este doua cea mai mare tranzacţie ca valoare din istoria sportului american, după achiziţionarea echipei de baseball Los Angeles Dodgers, cu 2,15 miliarde de dolari, în 2012, de către un grup de investitori din care făcea parte şi legenda baschetului american Magic Johnson.

BASCHETBALISTUL METTA WORLD PEACE ÎŞI SCHIMBĂ DIN NOU NUMELE ŞI VA FI THE PANDAS FRIEND

Baschetbalistul Metta World Peace, fost component al echipelor Los Angeles Lakers şi New York Knicks, a anunţat că a decis să îşi schimbe din nou numele, el urmând să fie The Pandas Friend, în semn de omagiu faţă de ţara în care joacă acum, China. El a scris un mesaj în acest sens pe Twitter, ataşând şi imagini cu panda. De asemenea, Metta World Peace a fost prezent la un turneu de amatori pe plaja Venice, în apropiere de Los Angeles, costumat în urs panda. Metta World Peace sau The Pandas Friend (prietenul urşilor panda) a semnat la începutul lunii august un contract cu clubul chinez Sichuan Blue Whales. Sportivul în vârstă de 34 de ani era liber de contract din luna februarie, când s-a despărţit de New York Knicks. Sportivul, al cărui nume a fost până în 2011 Ron Artest, este unul dintre cei mai cunoscuţi din SUA, în special din cauza conflictelor în care a fost implicat. El are însă în palmares şi un titlu NBA, câştigat în 2010, cu Los Angeles Lakers. Artest şi-a schimbat în 2011 numele în Metta World Peace pentru a inspira tinerii din toată lumea, ”Metta”semnificând blândeţe şi bunăvoinţă.