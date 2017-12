REAL MADRID ȘI FC SEVILLA LUPTĂ PENTRU SUPERCUPA EUROPEI

Programată în această seară, de la ora ora 21.45 (în direct la TVR 1, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Supercupa Europei va opune echipele Real Madrid (câștigătoarea UEFA Champions League) și FC Sevilla (câștigătoarea UEFA Europa League) într-un meci programat la Cardiff, pe noul stadion al echipei de fotbal Cardiff City, cu o capacitate de 33.000 locuri. Este a patra finală între două echipe din aceeași țară, după cele din 1990 și 1993 (ambele italiene) și 2006 (dispută spaniolă), partida urmând a fi condusă de o brigadă engleză, cu Mark Clattenburg la centru. Fiecare din cele două echipe spaniole a cucerit o Supercupă a Europei până acum: Real a obținut trofeul în 2002, iar FC Sevilla, în 2006.

BREEVELD VA JUCA LA STEAUA

Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Pandurii Tg. Jiu, Mihai Prunariu, a declarat, ieri, că a ajuns la un acord cu oficialii FC Steaua pentru transferul mijlocaşului olandez Nicandro Breeveld la campioana României. „Am ajuns la o înţelegere cu Steaua. Nicando Breeveld va fi de astăzi (n.r. - ieri) jucătorul Stelei. Într-o negociere, mai pun unii, mai lasă alţii şi am ajuns la o sumă pe care noi o considerăm corectă şi cu care Steaua a fost de acord. Avem şi un procent din revânzarea jucătorului. Nu au fost discuţii pentru Paul Anton. Au fost numai discuţii pentru Nicando Breeveld, de o lună şi ceva”, a declarat Prunariu, la Sport.ro. De origine surinameză, Breeveld, în vârstă de 27 de ani, este în România din 2010, când a fost achiziţionat de Jiul Petroşani, după ce fotbalistul evoluase în Olanda, la Telstar şi Omniworld. Breeveld a mai jucat la Gaz Metan Mediaş şi din 2013 este la Pandurii.

HAMZA VA ÎNFRUNTA STEAUA

Atacantul tunisian al echipei Botev Plovdiv, Younes Hamza, a semnat, ieri, un contract pe trei ani cu campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad, adversara Stelei din play-off-ul Ligii Campionilor, a anunțat topsport.bg. „Oficial: Ludogorets l-a luat pe Hamza, care era dorit şi de Steaua! Atacantul a semnat pe trei ani cu Ludogorets. Campioana Bulgariei a realizat un transfer strălucitor”, a notat sursa citată. Şi Ludogorets a anunţat ieri, pe site-ul oficial, achiziţionarea lui Hamza. Hamza va putea fi trecut pe lista pentru play-off-ul Ligii Campionilor, unde Ludogorets va întâlni pe Steaua. Younes Hamza este cel de-al optulea jucător transferat de formaţia din Razgrad în această vară, după Stivan Petkov, Preslav Antonov, Anicet Andrianantenaina Abel, Brayan Angulo, Preslav Petrov, Wanderson Cristaldo Farias şi Aleksandar Vasilev. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Steaua, Valeriu Argăseală, confirmase interesul pentru Hamza, el deplasându-se pentru două zile în Bulgaria pentru a negocia transferul atacantului tunisian, care în România a jucat pentru Petrolul Ploieşti. În vârstă de 28 de ani, Hamza a mai evoluat în cariera sa pentru formațiile Sfaxien, Etoile du Sahel, Petrolul Ploieşti şi Botev Plovdiv. Steaua București şi Ludogorets Razgrad se vor întâlni în play-off-ul Ligii Campionilor, partida tur fiind programată la 19 august, pe Arena Naţională din București, iar returul va avea loc la 27 august, la Sofia.

DUSAN UHRIN JR., DEMIS DUPĂ ELIMINAREA DIN UEL

Antrenorul Dusan Uhrin jr. a fost demis, ieri, de la conducerea tehnică a grupării Viktoria Plzen, decizia venind după eliminarea din UEFA Europa League, suferită în faţa formaţiei Petrolul Ploieşti, informează site-ul oficial al echipei cehe. „Meciul din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League a fost decisiv, pentru că am fost eliminaţi din cupele europene. Antrenorul a beneficiat de încredere, suficient timp, dar şi de toate condiţiile pentru noul sezon. Obiectivul principal era calificarea în grupele Ligii Europa. Aventura noastră în cupele europene s-a terminat, deşi fără consecinţe economice, pentru că bugetul nostru este format fără bonusurile de la UEFA, însă este esenţial pentru dezvolarea echipei. Obiectivele noastre pur şi simplu nu au fost îndeplinite”, a declarat managerul general Adolf Sadek. Duşan Uhrin jr. era antrenorul echipei de la sfârșitul anului 2013. Echipa Petrolul Ploieşti s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joia trecută, în deplasare, cu scorul de 4-1 (Teixeira 20, Mutu 38, De Lucas 43, Tamuz 69 / Pilar 40), formaţia cehă Viktoria Plzen, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei. În tur, la Ploieşti, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1.

MANUEL NEUER, JUCĂTORUL SEZONULUI ÎN GERMANIA

Portarul echipei Bayern Munchen, Manuel Neuer, a fost desemnat fotbalistul sezonului 2013-2014 de către jurnaliştii sportivi germani. Este pentru al doilea sezon când portarul primeşte această distincţie după cea de la finalul sezonului 2010-2011. Neuer a fost urmat de Marco Reus şi Thomas Muller. Antrenorul anului a fost desemnat Joachim Low, selecţionerul Germaniei, urmat de tehnicianul echipei FC Augsburg, Markus Weinzierl, şi de antrenorul lui Bayern Munchen, Josep Guardiola.

KLOSE SE RETRAGE DIN ECHIPA NAŢIONALĂ

Atacantul german Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, cu 16 reuşite, a pus capăt carierei sale la echipa naţională, a anunţat, ieri, Federaţia Germană de Fotbal (DFB). Jucătorul formaţiei Lazio Roma, în vârstă de 36 de ani, a explicat că şi-a realizat visul copilăriei, devenind campion mondial în Brazilia, şi că a trăit „momente de neuitat cu echipa naţională”, se precizează în comunicatul DFB. „Am folosit ultimele săptămâni pentru (...) a savura încă o dată aceste momente şi pentru mine nu poate fi o clipă mai potrivită pentru a închide capitolul echipei naţionale”, a declarat Klose, care este al doilea fotbalist din Nationalmannschaft care îşi anunţă retragerea în urma succesului din Brazilia, după decizia surprinzătoare a căpitanului Philipp Lahm (30 de ani), care a făcut acelaşi lucru la cinci zile după finala CM din 13 iulie, cu Argentina, scor 1-0, după prelungiri. Klose a marcat două goluri la Cupa Mondială din Brazilia, ajungând la cota 16 la turneele finale ale acestei competiţii şi depăşindu-l astfel pe portughezul Cristiano Ronaldo, care are 15 reuşite. „Pentru Miro a fost întotdeauna o onoare de a răspunde convocării la naţională. El a dat totul pentru Germania”, a subliniat selecţionerul Joachim Low, care a adăugat că are „un mare respect pentru decizia jucătorului şi pentru incredibila sa carieră la prima reprezentativă, care va fi dificil de depăşit”. Din punct de vedere sportiv şi din punct de vedere „uman, Miro ne va lipsi”, a concluzionat Low, citat de site-ul DFB. Preşedintele DFB, Wolfgang Niersbach, a subliniat că Miroslav Klose a fost „nu numai un jucător excepţional, ci şi o persoană exemplară în acelaşi timp”. „Cu 71 de goluri la naţională şi 16 la Cupa Mondială, el a stabilit două recorduri fenomenale care îi asigură un loc de onoare în cărţile de istorie”, a adăugat şeful DFB. Klose, născut în Polonia, a ales naţionala germană celei poloneze şi a debutat în 24 martie 2001, cu Albania. De atunci, Klose a strâns 137 de selecţii, marcând 71 de goluri. Numai Lothar Matthaus are mai multe selecţii ca el, 150.

BENFICA LISABONA A CÂŞTIGAT SUPERCUPA PORTUGALIEI

Campioana Benfica Lisabona a câştigat pentru a cincea oară Supercupa Portugaliei, după ce a învins duminică seară, la Aveiro, formaţia Rio Ave, finalista Cupei, după executarea loviturilor de departajare. După 120 de minute de joc, scorul era egal, 0-0. Echipa din Lisabona s-a impus la penalty-uri, cu scorul de 3-2. Benfica a cucerit anul acesta şi Cupa Portugaliei, și Cupa Ligii Portugaliei, după ce a trecut de Rio Ave în ambele finale!

MANGALA A SEMNAT CU MANCHESTER CITY

Eliaquim Mangala, fundaşul francez al echipei FC Porto, a semnat cu Manchester City, a anunţat, ieri, campioana Angliei. În vârstă de 23 de ani, Mangala este al şaselea jucător transferat de City în această vară şi se alătură fostului său coechipier de la FC Porto, Fernando, achiziţionat în luna iunie.

FC Porto a anunţat într-un comunicat transmis bursei că a vândut 56,67 la sută din drepturile lui Mangala pentru 30,5 milioane de euro.

A DECEDAT FOSTUL PORTAR CROAT VLADIMIR BEARA

Fostul portar croat Vladimir Beara, care a câştigat medalia de argint cu naţionala de fotbal a Iugoslaviei la Jocurile Olimpice de la Helsinki, din 1952 (scor 0-2 cu Ungaria, în finală), a decedat la vârsta de 85 de ani, a anunţat, ieri, fostul său club Hajduk Split. Beara s-a stins din viaţă la Split, după mai multe crize cardiace. Supranumit ”Marele Vlad” după ce a apărat un penalty executat de atacantul maghiar Ferenc Puskas în timpul finalei olimpice din 1952, Beara a câştigat şapte titluri naţionale în Iugoslavia, între 1947 şi 1960, cu Hajduk Split şi Steaua Roşie Belgrad.