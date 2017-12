FIFA A AMENDAT FEDERAŢIA ARGENTINIANĂ CU 30.000 DE FRANCI ELVEŢIENI

Federaţia Argentiniană de Fotbal a fost amendată cu 30.000 de franci elveţieni pentru afişarea de către jucătorii echipei naţionale a unui banner cu mesajul „Cei din Insulele Falkland sunt argentinieni”, la un meci amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2014. Jucătorii argentinieni au afişat bannerul înainte de startul jocului cu Slovenia, din 7 iunie, disputat pe stadionul din La Plata, în faţa a 52.000 de spectatori. În Insulele Falkland a avut loc un război între Marea Britanie şi Argentina, în perioada 2 aprilie - 14 iunie 1982, după invadarea de către argentinieni a arhipelagului din Atlanticul de Sud. Conflictul, soldat cu 907 morţi, s-a încheiat cu victoria britanicilor.

OFERTĂ DE 45 DE MILIOANE DE EURO PENTRU VIDAL

Oficialii clubului Manchester United au făcut o ofertă de 45 de milioane de euro pentru achiziţionarea mijlocaşului chilian al echipei Juventus Torino, Arturo Vidal, a anunţat, ieri, publicaţia „Mirror“, citată de „Corriere dello Sport“. Noul tehnician al formaţiei Manchester United, Louis van Gaal, l-a ales pe Vidal, după ce a AS Roma a refuzat oferta englezilor pentru mijlocaşul olandez Kevin Strootman. În vârstă de 27 de ani, Vidal a mai evoluat în cariera sa la echipele Colo-Colo şi Bayer Leverkusen.

BAYERN MUNCHEN NU-L VA DEMITE NICIODATĂ PE GUARDIOLA

Preşedintele clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a declarat ieri, în presa germană, că antrenorul spaniol Josep Guardiola nu va fi niciodată demis. „Bayern nu-l va da afară niciodată pe Pep Guardiola. Vă spun asta în scris”, a afirmat Rummenigge, într-un interviu pentru ”Welt am Sonntag”. Contractul fostului antrenor al FC Barcelona, venit anul trecut la Munchen, expiră la finalul sezonului 2015-2016. Întrebat cine va fi antrenorul echipei Bayern în mai 2015, preşedintele a răspuns: „Pep Guardiola. Va fi antrenorul nostru şi la 30 iunie 2016. Cel puţin până când contractul său expiră”. Jurnaliştii germani susţin că Bayern Munchen a avut dificultăţi în campionat după ediţiile din 2006 şi 2010 ale Cupei Mondiale, mai ales că a avut mulţi jucători la turneele finale. În acest an, Germania a câştigat titlul mondial, având mulţi jucători de la Bayern, care vor avea o vacanţă mai scurtă. „Pentru jucători nu este uşor să o ia de la zero după o vacanţă scurtă. Însă, din fericire, avem un antrenor care se acomodează la orice situaţie. El mi-a spus: „Ştiu ce trebuie să fac când vor veni“. Pep are experienţă din 2010, când Spania a devenit campioană mondială, iar jucătorii săi au revenit la Barcelona cu puţin timp înainte de reluarea campionatului”, a spus Rummenigge.

CSKA MOSCOVA A CÂŞTIGAT SUPERCUPA RUSIEI

Campioana CSKA Moscova a câştigat Supercupa Rusiei, după ce a învins sâmbătă, la Krasnodar, cu scorul de 3-1 (Wernbloom 56, Tosic 74, Doumbia 80 / Milic 37), formaţia FK Rostov, câştigătoarea Cupei Rusiei. FK Rostov a jucat cu doi oameni mai puţin după eliminările lui Gaţcan (min. 61) şi Kanga (min. 63). CSKA a câştigat pentru a şasea oară Supercupa Rusiei, după ce mai obţinuse acest trofeu în 2004, 2006, 2007, 2009 şi 2013.

DAVID OSPINA VA JUCA LA ARSENAL

Portarul columbian David Ospina va juca la Arsenal Londra, după ce a semnat un contract „pe termen lung”, a anunţat ieri gruparea engleză, pe site-ul oficial. Portarul de 25 de ani pleacă de la OGC Nice după şase sezoane. Potrivit cotidianului „L'Equipe“, Ospina a semnat un contract pe cinci sezoane, pentru aproximativ 3,5 milioane de euro.

FALCAO VA REVENI PE TEREN LA EMIRATES CUP

Columbianul Radamel Falcao, atacantul echipei AS Monaco, accidentat grav la genunchiul stâng la sfârşitul lunii ianuarie, va reveni pe teren la Emirates Cup, competiţie la care monegascii vor participa săptămâna viitoare, a anunţat antrenorul Leonardo Jardim. „El este în faza finală a recuperării. Mai are o săptămână pentru a se recupera total. Şi cred că va fi apt pentru Emirates Cup”, a declarat Jardim. AS Monaco va participa, la 2 şi 3 august, la Emirates Cup, competiţie la care va juca în compania formației Valencia şi a echipei Arsenal Londra.

SHAKIRA ŞI PIQUE VOR FI DIN NOU PĂRINŢI ÎN IANUARIE

Cântăreaţa columbiană Shakira şi fotbalistul formaţiei FC Barcelona, Gerard Pique, vor deveni din nou părinţi în ianuarie 2015, a declarat Carlos Vives, un apropiat al artistei, informaţia nefiind însă confirmată de cei doi. „Da, este însărcinată şi este foarte bucuroasă”, a declarat Carlos Vives. Potrivit cotidianului catalan „Sport“, Shakira ar fi însărcinată în trei luni şi aşteaptă o fetiţă. Shakira şi Pique au un băieţel, Milan, născut în ianuarie 2013.

EPHRAIM MASHABA ESTE NOUL SELECŢIONER AL AFRICII DE SUD

Antrenorul Ephraim Mashaba a fost numit în funcţia de selecţioner al Africii de Sud, în care îi succede lui Gordon Igesund, demis la începutul lunii iunie, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Mashaba, care în ultimii ani a pregătit echipele de tineret şi de juniori ale Africii de Sud, este în prezent în Mali, cu selecţionata Under 20. Fostul fotbalist, în vârstă de 63 de ani, a mai antrenat prima reprezentativă a ţării sale în perioada 2002-2004. Mashaba a fost preferat de federaţia sud-africană portughezului Carlos Queiroz.

RUUD KROOL A FOST DEMIS DE LA ESPERANCE TUNIS

Gruparea Esperance Tunis l-a demis pe antrenorul olandez Ruud Krool, după înfrângerea din meciul cu echipa libiană Al-Ahly Benghazi, în grupa B a Ligii Campionilor Africii, a anunţat clubul tunisian. Francezul Sebastien Desabre, director tehnic al clubului, îi succede olandezului în vârstă de 55 de ani, venit în ianuarie de la un alt club tunisian, CS Sfaxien. În vârstă de 38 de ani, Desabre a mai antrenat ASEC Mimosas în Coasta de Fildeş şi Coton Sport în Camerun, pe care a condus-o până în semifinalele Ligii Campionilor Africii în 2013. După înfrângerea din meciul cu Al-Ahly Benghazi, Esperance Tunis ocupă locul 4, ultimul, în Grupa B a Ligii Campionilor Africii.