REZULTATE BUNE PENTRU ATLEŢII DE LA CS FARUL

La finalul săptămânii trecute, pe stadionul “Lia Manoliu” din Bucureşti, a avut loc a 4-a etapă din cadrul Campionatului Naţional de atletism pentru seniori şi tineret. Delegaţia constănţeană de la CS Farul a reuşit opt clasări pe podium - patru pe primul loc, prin Adrian Dăianu (triplusalt, antrenoare Lenuţa Dragomir), Cornel Bănănău (110 mg, antrenor Marian Ciser), Cristina Bujin (triplusalt, antrenor Bogdan Tudor) şi Andreea Grecu (100 m, antrenor Paul Neagu); două pe locul secund, prin Cristina Toma (triplusalt, antrenor Vali Ionescu) şi Andreea Grecu (200 m), şi două pe locul al treilea, prin Radu Cristian (400 m, antrenor Radu Beldiman) şi Cornel Bănănău (200 m).

MECIURILE DIN SUPERLIGA DE RUGBY SE REIAU ÎN IULIE

Meciurile din cadrul SuperLigii Naţionale de rugby se vor relua în luna iulie, după întreruperea generată de pregătirea şi organizarea turneului IRB Nations Cup 2014, care s-a desfăşurat la Bucureşti, în perioada 13-22 iunie. Echipele din primul eşalon valoric au programate câteva zile de pregătire în cantonamente înainte de reînceperea campionatului, dar se aşteaptă şi anunţarea unor transferuri sau achiziţii de jucători efectuate în perioada pauzei competiţionale. Etapa a 11-a, din totalul de 14 al sezonului regulat, va avea loc pe 19 iulie şi programează partidele RCJ Farul Constanţa - RCM UV Timişoara, CSM Olimpia Bucureşti - Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti - CSM Ştiinţa Baia Mare. În clasament conduce CSM Baia Mare (34 de puncte), urmată de RCM Timişoara (32p), RCJ Farul Constanţa (30p) şi CSM Olimpia Bucureşti (22p).

ROMÂNIA VA FI REPREZENTATĂ DE OPT ATLEŢI LA JO ALE TINERETULUI

La Jocurile Olimpice ale tineretului din luna august, de la Nanjing (China), România va fi reprezentată de opt atleţi, ultima sportivă calificată fiind Maria Ifteni, la 3.000 m. Calificarea Mariei Ifteni a fost anunţată Federaţiei Române de Atletism printr-o adresă a Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF). Ceilalţi sportivi români care vor participa, în perioada 18-28 august, la JOT de la Nanjing sunt Ioana Gheorghe (100 m, 200 m), Gabriel Bitan (săritura în lungime), Rareş Toader (aruncarea greutăţii), Carla Sescu (aruncarea discului), Ionuţ Poştoacă (10 km marş), Mădălin Gheban (800 m) şi Alexandru Novac (aruncarea suliţei).

AUR ŞI BRONZ PENTRU ROMÂNIA LA CE DE JUDO PENTRU VETERANI

România a cucerit o medalie de aur şi una de bronz la Campionatele Europene de judo pentru veterani de la Praga, desfăşurate în weekend. Lena Şterea a cucerit aurul la categoria F3-57 kg, după ce a învins-o pe Jaroslava Zahorova (Cehia) şi a cedat în faţa rusoaicei Liudmila Kubalova. Dan Adrian Pandur a câştigat medalia de bronz la categoria M5-60 kg, după ce a fost învins de turcul Ufuk Erkul, dar s-a impus în faţa ucraineanului Vadim Golovko în meciul pentru locul 3. La competiţie au mai participat alţi trei sportivi români, Arnold Palmer (categoria M1-81 kg), Dacian Nicolae Răducan (M2-81 kg) şi Stelică Sălcianu (M8-73 kg). La Europenele de la Praga au fost înscrişi 756 de sportivi veterani din 35 de ţări, dintre care 644 la masculin şi 112 la feminin.

PERCHEZIŢII LA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CICLISM

Poliţiştii fac percheziţii la sediul Federaţiei Române de Ciclism (FRC), într-un dosar privind infracţiuni de abuz în serviciu, fals intelectual şi evaziune fiscală, în care sunt suspectaţi preşedintele şi secretarul FRC, precum şi administratorii unor firme. Poliţiştii Direcţiei pentru Investigarea Fraudelor suspectează că preşedintele şi secretarul Federaţiei Române de Ciclism (FRC) ar fi comis infracţiuni de abuz în serviciu, delapidare, fals sub semnătură privată şi uz de fals. Conducerea FRC ar fi folosit fondurile alocate sportivilor români care ar fi trebuit să ajungă la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, pentru a achiziţiona consumabile la preţuri supraevaluate, au arătat sursele citate. Concret, deşi niciun sportiv român nu a participat la competiţia din SUA, preşedintele şi secretarul FRC ar fi cheltuit peste 100.000 de euro, bani pe care i-au folosit ca să achiziţioneze la suprapreţ rechizite, hârtie igienică şi detergenţi. „Noi am sesizat Poliţia în legătură cu neregulile făcute, cu facturi false, neplata datoriilor şi sute de mii de euro dispăruți din conturile federaţiei. Conducerea veche este cea anchetată”, a spus Eduard Carol Novak, actualul preşedinte al FRC.

SURPRIZE ÎN OPTIMI, LA WIMBLEDON

Jucătoarea sârbă Ana Ivanovic, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 11, una dintre favoritele competiţiei de pe “sfertul” de tablou al Simonei Halep, a fost eliminată, ieri, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Ivanovic a fost învinsă, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-1, de jucătoarea germană Sabine Lisicki, locul 19 WTA şi cap de serie nr. 19. Lisicki va juca în optimi cu Iaroslava Şvedova (Kazahstan, 65 WTA). Învingătoarea dintre Lisicki şi Şvedova o va întâlni pe Simona Halep în sferturile de finală, dacă românca va trece, astăzi, de Zarina Dias (Kazahstan, 72 în WTA). Tot ieri, daneza Caroline Wozniacki, nr. 16 WTA, a fost eliminată în optimi de Barbora Zahlavova Strycova (Cehia, 43 WTA). Zahlavova Strycova s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5. În turul precedent, Strycova trecuse de jucătoarea chineză Na Li, nr. 2 mondial. După ce a eliminat-o pe Serena Williams, principala favorită, franţuzoaica Alize Cornet, locul 24 WTA, a pierdut ieri, cu scorul de 6-7 (5/7), 5-7, meciul din optimi cu Eugenie Bouchard (Canada, locul 13 WTA şi cap de serie nr. 13). Bouchard, Maria Şarapova (Rusia, cap de serie nr. 5) sau Angelique Kerber (Germania, cap de serie nr. 9) pot juca împotriva Simonei Halep în semifinale, dacă sportiva constănţeană va ajunge în penultima fază a competiţiei. Şarapova şi Kerber se înfruntă în optimi, iar învingătoarea o va întâlni pe Bouchard, în sferturi.

ORAŞUL LVOV ŞI-A RETRAS CANDIDATURA PENTRU JO 2022

Oraşul Lvov şi-a retras candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, din cauza circumstanţelor politice şi economice din Ucraina, a anunţat, ieri, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), care a precizat, într-un comunicat, că a ajuns la un acord cu premierul ucrainean, Arseni Iaţeniuk, şi cu preşedintele comitetului olimpic din Ucraina, Serghei Bubka, astfel încât Lvov să îşi orienteze atenţia către o candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2026 şi să îşi retragă candidatura pentru 2022. „Candidatura oraşului Lvov oferă un potenţial enorm pentru viitor, a arătat evaluarea preliminară a grupului de lucru al CIO”, conform preşedintelui forului, Thomas Bach. „Am ajuns la concluzia că ar fi extrem de dificil în actualele circumstanţe să se menţină candidatura pentru 2022 şi că o viitoare candidatură ar avea sens pentru Ucraina şi pentru sportul ucrainean”, a menţionat Bach. Premierul Ucrainei a recunoscut că o candidatură pentru 2026 „ar oferi un potenţial excelent pentru redresarea economică a ţării şi ar fi în beneficiul societăţii ucrainene”. În data de 26 mai, oraşul polonez Cracovia a renunţat să candideze la organizarea Jocurilor Olimpice din 2022, după un referendum. În ianuarie, s-a retras din cursă şi Stockholm. Au rămas candidate pentru Jocurile Olimpice din 2022 oraşele Oslo, Beijing şi Alma Ata. CIO va desemna la 7 iulie oraşele finaliste, iar la 31 iulie 2015, va anunţa unde vor avea loc Jocurile Olimpice de iarnă din 2022.

NEIL ROBERTSON A CÂŞTIGAT CLASICUL WUXI, PRIMUL TURNEU MAJOR AL SEZONULUI DE SNOOKER

Australianul Neil Robertson a câştigat pentru al doilea an consecutiv Clasicul Wuxi, primul turneu major al sezonului 2014-2015 de snooker. În finala competiţiei din China, Robertson l-a învins pe bunul său prieten, englezul Joe Perry, cei doi jucători antrenându-se deseori împreună. Perry a condus cu 3-0 şi 4-2, dar Robertson a revenit şi s-a desprins la 8-6. Englezul a câştigat apoi trei jocuri la rând, iar la scorul de 9-8 mai avea nevoie de un singur frame pentru a obţine primul trofeu major al carierei. Însă australianul a câştigat următoarele două jocuri, cu breakuri de 87, respectiv 78 de puncte, şi s-a impus la final cu 10-9! Robertson nu a avut puterea de a se bucura la final, ştiind că l-a privat pe Joe Perry de obţinerea unui trofeu important. După meci, australianul a explicat: „Joe este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din circuit şi, dacă el nu exista, eu nu ajungeam astăzi aici. M-a învăţat foarte multe despre acest joc şi mi-a influenţat extrem de mult cariera în ultimii zece ani. La final, am fost foarte emoţionat. Unii poate au crezut că s-a întâmplat din cauza faptului că am câştigat, dar eram emoţionat pentru Joe, deoarece el a fost alături de mine de la începutul carierei. El ar fi trebuit să câştige turneul şi sper ca această experienţă să-l împingă înainte şi să obţină şi el un trofeu major care să-l ajute să intre în Top Ten, acolo unde îi este locul”. Pentru victoria din China, Robertson a primit un cec în valoare de 85.000 de lire sterline. Acesta este al zecelea trofeu obţinut de australian într-un turneu major, el urcând astfel pe locul 7 într-un clasament al tuturor timpurilor, la egalitate cu Jimmy White. Lider este Stephen Hendry, cu 36 de trofee. Săptămâna aceasta are loc Australian Open, unde, anul trecut, Robertson a pierdut finala în faţa lui Marco Fu.

PAGENAUD A CÂŞTIGAT CURSA INDYCAR DE LA HOUSTON

Pilotul francez Simon Pagenaud, doar al 16-lea în cursa de sâmbătă, şi-a luat revanşa şi a câştigat, duminică, al doilea Grand Prix de la Houston, contând pentru campionatul automobilistic nord-american IndyCar, reuşind a doua victorie a sezonului. Pe traseul de la Houston, pilotul francez a câştigat după o pauză de cinci etape. Precedentul succes a fost repurtat la 10 mai, la Indianapolis. Următoarea cursă, cea de la Pocono, va avea loc duminică.

TONY PARKER A DEVENIT PREŞEDINTELE CLUBULUI ASVEL LYON-VILLEURBANNE

Tony Parker, care a câştigat în acest an titlul în NBA cu San Antonio Spurs, a anunţat, ieri, că a devenit preşedintele clubului Asvel Lyon-Villeurbanne, din prima ligă franceză de baschet. Parker este acţionar majoritar al clubului şi îi succede în funcţia de preşedinte fostului tenisman Gilles Moretton, care s-a aflat la conducere în ultimii 13 ani. „El îmi promisese că îmi va ceda clubul. Acest lucru s-a întâmplat oficial luni dimineaţă. Ştie că este un proiect care îmi este drag şi îi mulţumesc”, a spus Tony Parker într-o conferinţă de presă. În vârstă de 32 de ani, Tony Parker va fi ajutat de ceilalţi acţionari, dar şi de noi investitori, cum ar fi Michael Finley sau Corry Maggette.