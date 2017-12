SEZONUL 2014-2015 AL LIGILOR A II-A ŞI A III-A VA ÎNCEPE LA 30 AUGUST

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis cu unanimitate de voturi, în şedinţa de sâmbătă, ca sezonul 2014-2015 al Ligii a II-a să înceapă la 30 august, odată cu meciurile din Liga a III-a, informează site-ul oficial al FRF. De asemenea, membrii Comitetului Executiv au aprobat cu unanimitate de voturi ca, în sezonul competiţional 2014-2015, echipele participante în Liga a II-a să aibă în teren pe toată durata jocului câte doi fotbaliști sub 21 de ani şi, din ediţia 2015-2016, câte doi jucători sub 19 ani. Cu majoritate de voturi (două abţineri şi două voturi „împotrivă“), Comitetul Executiv a decis ca, în sezonul 2014-2015, echipele participante în Liga a III-a să aibă în teren pe toată durata partidei câte trei jucători sub 21 de ani şi, din ediţia 2015-2016, câte trei jucători sub 19 ani.

RAPID A PRIMIT LICENŢA LA TAS PENTRU LIGA 1

Gruparea FC Rapid Bucureşti a câştigat ieri, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, litigiul cu Federaţia Română de Fotbal, forul de la Lausanne acordând licenţa clubului giuleştean pentru ediţia 2014-2015 a Ligii 1, a declarat preşedintele Nicolae Manea. „Tribunalul a făcut dreptate. Am câştigat litigiul la TAS şi am primit licenţa pentru sezonul următor al Ligii 1. Sincer, noi nici nu trebuia să ajungem aici, pentru că dosarul nostru de licenţiere a fost în regulă. Nu îmi explic nici acum de ce domnul Duru ne-a refuzat dreptul de a promova. Dar asta nu mai contează. Rapid va juca din nou în Liga 1 chiar din acest sezon. Vreau să mulţumesc în mod special Ligii Profesioniste de Fotbal pentru ajutorul pe care ni l-a dat în acest litigiu de la Lausanne”, a spus Manea. În plus, FRF a fost obligată de TAS să plătească despăgubiri către FC Rapid în valoare de 12.000 de franci elveţieni, reprezentând taxe de judecată. Rapid, care a promovat din punct de vedere sportiv la finalul sezonului, ca urmare a poziţiei secunde ocupate în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a, va evolua în ediţia 2014-2015 a Ligii 1. În cazul în care nu câştiga litigiul la TAS, în Liga 1 promova FC Clinceni, formaţie care încheiase pe locul 4 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a.

HAGI SE ŢINE DE CUVÂNT

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că, atât timp cât cumnatul său, Gheorghe Popescu, condamnat în “Dosarul Transferurilor”, se va afla la închisoare, el nu va asista la meciurile organizate de FRF. „Mă ştiţi că eu nu mă schimb. Am spus că, atât timp cât Popescu e acolo, nu calc pe stadion când e vorba de echipa naţională. Punct, da?”, a spus Hagi, când a fost întrebat de ce nu a asistat la finalele de juniori disputate de Academia Hagi şi care sunt organizate de FRF. Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv, la 4 martie, pe Gheorghe Popescu la trei ani, o lună şi zece zile, în “Dosarul Transferurilor”.

FC VIITORUL, INTERESATĂ DE JUCĂTORUL EGIPTEAN ALI FATHI

Echipa FC Viitorul este interesată de transferul jucătorului Ali Fathi de la gruparea egipteană Al-Mokawloon (Arab Constructors), informează site-ul kingfut.com. Sursa citată a precizat că patronul clubului Viitorul, Gheorghe Hagi, a discutat cu preşedintele grupării egiptene, Sherif Habib, şi a făcut o ofertă pentru transferul fundaşului în vârstă de 22 de ani. FC Viitorul nu este singura echipă care doreşte achiziţionarea internaţionalului egiptean. El este şi în vederile clubului portughez Nacional Madeira. Ieri, FC Viitorul şi-a prezentat, oficial, noul staff al echipei din Liga 1: Narcis Răducan - director general, Bogdan Stelea - antrenor principal, Constantin Schumacher - antrenor secund şi spaniolul Alberto Berrocal Correa - preparator fizic. Hagi a declarat, ieri, că fiul său Ianis se va pregăti cu lotul echipei mari în sezonul viitor al Ligii 1. În plus, Stelea nu exclude posibilitatea ca Ianis Hagi să debuteze în primul eşalon al fotbalului românesc în sezonul viitor. Gică Hagi a mai spus cu această ocazie că obiectivul grupării constănţene în noul sezon este acela de a se lupta cu cele mai puternice formaţii din Liga 1. Hagi a mai menţionat că aşteaptă propuneri pentru a antrena în străinătate.

PROGRAMUL TURULUI PRELIMINAR ÎN CUPA LIGII

Echipa Rapid Bucureşti, care a obţinut licenţa pentru ediţia 2014-2015 a Ligii 1 printr-o decizie definitivă şi irevocabilă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, va juca primul meci în noul sezon la 16 iulie, pe teren propriu, cu CS Universitatea Craiova, în turul preliminar al Cupei Ligii. Adunarea Generală extraordinară a FRF, întrunită sâmbătă, a eliminat articolul 54 din Statutul FRF, astfel că gruparea CS Universitatea Craiova are dreptul de a promova în Liga 1. Totuşi, promovarea CSU Craiova va fi certă după ce Comisia de Disciplină a FRF se va pronunţa în speţele avute pe rol în acest caz. Cupa Ligii, competiţie reînfiinţată de Liga Profesionistă de Fotbal începând cu sezonul competiţional 2014-2015, debutează la 16 iulie, cu turul preliminar, în care se întâlnesc cele patru nou-promovate în Liga 1. Partidele, care se vor desfăşura la orele stabilite de televiziunile deţinătoare ale drepturilor TV, sunt următoarele: FC Rapid Bucureşti - CS U. Craiova şi ASA Tg. Mureş - CSMS Iaşi. Conform regulamentului competiţiei, turul preliminar se dispută într-o singură manşă.

RAPID SPERĂ SĂ JOACE PE STADIONUL “GIULEŞTI” PARTIDELE DE PE TEREN PROPRIU DIN LIGA 1

Conducerea grupării FC Rapid Bucureşti speră ca echipa să poată disputa partidele de pe teren propriu din ediţia 2014-2015 a Ligii 1 pe Stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”, chiar dacă arena nu este omologată pentru a găzdui meciuri din primul eşalon. Pentru meciurile din următorul sezon, Rapid are ca opţiuni stadioanele din Chiajna şi Piatra Neamţ, ambele înscrise în dosarul de licenţiere depus la 31 martie la FRF, dar şi Stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”. Din câte se pare, un om de afaceri italian, apropiat fostului manager sportiv al FC Rapid, Renzo Rossi, a semnat o opţiune de cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni deţinut de Adrian Zamfir la gruparea giuleşteană, au declarat surse din cadrul clubului alb-vişiniu.

CSM RM. VÂLCEA CONTESTĂ ÎN CONTINUARE DREPTUL DE A PROMOVA AL CS U. CRAIOVA

Managerul general al CSM Rm. Vâlcea, Lucian Munteanu, a declarat, ieri, că va ataca la Comisia de Disciplină decizia Adunării Generale privitoare la afilierea definitivă şi acordarea dreptului de promovare Clubului Sportiv Universitatea Craiova, fiind dispus să solicite o rezolvare şi la TAS. Oficialul grupării vâlcene are mari speranţe, având în vedere faptul că şi Rapid Bucureşti a avut câştig de cauză la TAS. Lucian Munteanu a spus că, deşi fotbaliştii de la CSM au mai primit o săptămână de vacanţă, gruparea vâlceană nu se va resemna în lupta pentru a obţine un loc în prima ligă. De asemenea, şi ASA Tg. Mureş contestă promovarea echipei CS Universitatea Craiova în Liga 1.

131 DE CANDIDAŢI PENTRU CINCI LOCURI DE SELECŢIONER

Două femei, Alina Moraru şi Ioana Wilhelmina, se numără printre cei 131 de antrenori care şi-au depus CV-urile la Federaţia Română de Fotbal (FRF) pentru ocuparea posturilor de selecţioner la naţionalele Under 14, Under 15, Under 17, Under 18 şi Under 21. Campania de depunere a CV-urilor s-a încheiat sîmbătă, iar de ieri, un grup de lucru din care fac parte Anghel Iordănescu, Zorislav Kovacs, Dan Apolzan şi Aurel Ţicleanu va analiza solicitările. În urma acestei faze a selecţiei, candidaţii vor fi contactaţi şi programaţi la interviuri. Noua conducere a FRF doreşte să facă schimbări la nivelul conducerilor tehnice ale reprezentativelor de juniori şi tineret. Federaţia Română de Fotbal caută selecţioneri pentru reprezentativele României U14, U15, U17, U18 şi U21, iar antrenorii au putut trimite CV-uri la departamentul de comunicare. Campania pe care FRF a lansat-o pentru găsirea celor cinci selecţioneri se intitulează “4 The Future”.

PRIMUL TUR PRELIMINAR ÎN LIGA CAMPIONILOR

Programul meciurilor care se vor disputa în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal - astăzi, ora 21.00: FC Santa Coloma (Andorra) - FC Banants (Andorra), ora 21.30: SP La Fiorita Montegiardino (San Marino) - FC Levadia Tallinn (Estonia); mâine, ora 21.00: Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - HB Torshavn (Insulele Feroe). Partidele retur se vor disputa la 8 iulie.

JAVIER ZANETTI, VICEPREŞEDINTE LA INTERNAZIONALE MILANO

Preşedintele clubului Internazionale Milano, Erick Thohir, a declarat, ieri, că fostul fundaş argentinian Javier Zanetti va ocupa funcţia de vicepreşedinte în cadrul grupării italiene. „Zanetti a semnat un contract pe doi ani şi este noul vicepreşedinte al clubului. Tricoul cu numărul 4 pe care l-a purtat va fi retras”, a spus Thohir, care a precizat că este interesat de atacantul formaţiei FC Torino, Alessio Cerci. Zanetti, în vârstă de 40 de ani, s-a retras din activitatea de fotbalist la finalul sezonului recent încheiat. Argentinianul a jucat 857 de meciuri şi a câştigat 16 trofee pentru Inter Milano, club care l-a transferat în 1995, la vârsta de 21 de ani, după ce mai evoluase Talleres (D2) şi Banfield, în Argentina. Zanetti a purtat banderola de căpitan al echipei din 1999, după retragerea lui Giuseppe Bergomi.

KAKA S-A DESPĂRŢIT DE AC MILAN

AC Milan a anunţat ieri că a încheiat colaborarea cu fotbalistul Ricardo Kaka, de comun acord cu brazilianul. Gruparea milaneză a notat că, deşi relaţia contractuală dintre AC Milan şi Kaka s-a terminat, fotbalistul va fi „întotdeauna legat de Milan”. „Nu există nicio îndoială că sentimentele reciproce de afecţiune şi respect vor dăinui”, menţionează site-ul echipei italiene. Kaka a fost legitimat la AC Milan în perioadele 2003-2009 şi septembrie 2013 - iunie 2014. El a câştigat cu echipa milaneză campionatul Italiei şi Supercupa Italiei - ambele în 2004, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor - toate în 2007.

MICHU PLEACĂ DE LA SWANSEA LA NAPOLI

Numărul fotbaliştilor spanioli de la Napoli va creşte în această vară. Ultimul venit este Michu, atacantul lui Swansea, care nu a mai strălucit în ultimul sezon, marcând numai şase goluri în 24 de partide. Chiar dacă transferul nu este oficializat, mutarea este iminentă, ţinând cont de faptul că jucătorul în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală la Napoli. În plus, gruparea engleză i-a găsit deja înlocuitor, aducându-l pe Bafetimbi Gomis, de la Lyon. Michu a fost cumpărat în vara lui 2013 de la Rayo Vallecano cu aproximativ 3,2 milioane de euro. La Napoli, locul 2 în sezonul trecut din Serie A, mai activează trei jucători spanioli, Raul Albiol, Jose Maria Callejon şi Pepe Reina, iar antrenorul principal Rafa Benitez este şi el iberic.

DIEGO PEROTTI VA JUCA LA GENOA

Jucătorul argentinian Diego Perotti a fost transferat de la formaţia spaniolă FC Sevilla la echipa italiană Genoa, el urmând să semneze un contract până în 2018. Perotti avea contract cu FC Sevilla până în 2015, iar sezonul trecut a evoluat la Boca Juniors, sub formă de împrumut. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a fost transferat pentru suma de 350.000 euro.

SPORTING LISABONA L-A TRANSFERAT PE JAPONEZUL TANAKA

Japonezul Junya Tanaka a semnat un contract pe cinci sezoane cu Sporting Lisabona, a anunţat gruparea lusitană pe site-ul oficial. În vârstă de 26 de ani, Tanaka, atacant la Kashiwa Reysol, are o singură selecţie în naţionala Japoniei. Clauza de reziliere a lui Tanaka a fost fixată la 60 de milioane de euro.

FC BASEL IA UN INTERNAŢIONAL ALBANEZ

FC Basel a ajuns la un acord pentru a-l achiziţiona de la Grasshopper Zurich pe internaţionalul albanez Shkelzen Gashi, golgheterul ediţiei 2013-2014 a campionatului Elveţiei. Gashi, jucător născut la Zurich, dar care evoluează pentru naţionala Albaniei, va semna un contract pe patru ani, zilele următoare, după ce va efectua vizita medicală. Shkelzen Gashi, în vârstă de 25 de ani, juca la Grasshopper din 2012.