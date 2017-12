HALEP VA JUCA LA WIMBLEDON

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, care a abandonat, miercuri, în meciul cu germanca Annika Beck, la scorul de 7-5, 2-3, din cauza unor dureri la omoplatul drept, în turul al doilea al turneului de la ‘s-Hertogenbosch, unde era principala favorită, a declarat că accidentarea nu este gravă şi va fi aptă pentru Grand Slam-ul de la Wimbledon. „Accidentarea nu este gravă, dar mi-a fost frig pe teren, muşchiul de la umăr s-a contractat, iar fizioterapeutul mi-a spus că ar trebui să mă opresc, pentru că s-ar putea să se agraveze. Dar voi fi aptă pentru Wimbledon”, a declarat Halep, informează wtatennis.com.

ULTIMELE PARTIDE DIN GRUPE LA TURNEUL FINAL U18 LA RUGBY

Programul ultimelor partide din cadrul grupelor turneului final al Campionatului Naţional de rugby pentru jucători sub 18 ani, competiţie care se desfăşoară pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa - astăzi: ACS Flamingo Bucureşti - Industria Sârmei Câmpia Turzii (ora 10.00, Grupa Roşie) şi RCM Timişoara - CSŞ Gura Humorului (ora 11.15, Grupa Albastră). Duminică, de la ora 9.00, se va disputa meciul pentru locurile 5-6 (între ocupantele locurilor 3 din fiecare grupă), de la ora 10.15 este programată partida pentru medaliile de bronz (între ocupantele locurilor 2 din fiecare grupă), iar de la ora 11.30 va avea loc meciul pentru stabilirea noii campioane, între câştigătoarele celor două grupe, CS Cleopatra Mamaia, respectiv CSA Steaua Bucureşti.

CUPA MARITIMO LA FOTBAL, AMÂNATĂ PENTRU SĂPTĂMÂNA VIITOARE

Sâmbătă şi duminică, în parcarea de la Maritimo Shopping Center, erau programate meciurile din cadrul Cupei Maritimo la fotbal. Ieri, organizatorii au decis să amâne turneul pentru sfârşitul săptămânii viitoare, deoarece prognoza meteo pentru următoarele zile nu este una favorabilă, fiind anunţate multe precipitaţii, acest lucru împiedicând şi montarea suprafeţei de joc. Înscrierile vor continua până săptămâna viitoare, în limita locurilor disponibile. Duminică, 22 iunie, indiferent de starea vremii, Maritimo Shopping Center şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa invită iubitorii sportului la o nouă ediţie a evenimentului Crosul Olimpic. Startul se va da la ora 10.00, din faţa Sălii Sporturilor, participanţii urmând să alerge pe traseul Sala Sporturilor - b-dul Tomis (până la intrarea în municipiul Constanţa, la vapor) - b-dul Aurel Vlaicu - parcare Maritimo Shopping Center (intrarea pe la primul sens giratoriu).

TINERII VOLEIBALIŞTI ROMÂNI ŞI-AU AFLAT ADVERSARII DE LA EUROPENELE UNDER 20

În urma tragerii la sorţi a grupelor de la turneul final al Campionatului European de volei masculin rezervat jucătorilor sub 20 de ani, programat în perioada 29 august - 6 septembrie, naţionala României a fost repartizată în grupa a doua (la Brno, în Cehia), alături de Cehia, Turcia, Polonia, Slovenia şi câştigătoarea unuia dintre cele două turnee din turul 3 preliminar (Grupa I). Din prima grupă (la Nitra, în Slovacia) de la turneul final fac parte Slovacia, Franţa, Bulgaria, Rusia, cealaltă câştigătoare de turneu din turul 3 preliminar (Grupa H) şi echipa cu cel mai bun punctaj dintre ocupantele locului secund în Grupele I şi H. Aceste două turnee vor avea loc în perioada 11-13 iulie. Estonia, Germania, Italia şi Spania vor evolua în Grupa H, la Pescara (Italia), iar Belgia, Finlanda, Grecia şi Serbia vor juca în Grupa I, la Ruma (Serbia).

GRUPĂ DIFICILĂ PENTRU ROMÂNIA LA CE DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României va evolua în grupa B la turneul final al Campionatului European din luna decembrie, cu echipele Norvegiei, Danemarcei şi Ucrainei, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la Zagreb. Componenţa grupelor CE din luna decembrie, găzduit de Ungaria şi Croaţia, este următoarea - Grupa A (meciurile se joacă la Gyor): Ungaria, Spania, Rusia, Polonia; Grupa B (Debrecen): Norvegia, Danemarca, ROMÂNIA, Ucraina; Grupa C (Varazdin): Suedia, Germania, Croaţia, Olanda; Grupa D (Osijek): Muntenegru, Franţa, Serbia, Slovacia. Echipa României s-a aflat în urna a treia valorică la tragerea la sorţi de la Zagreb. Ungaria şi Croaţia au fost calificate direct la turneul final, în calitate de organizatoare, în timp ce celelalte echipe au jucat în grupe preliminare. Turneul final al Campionatului European de handbal feminin va avea loc în perioada 7-21 decembrie. După disputarea meciurilor din grupe, la Gyor, Debrecen, Varazdin şi Osijek, partidele din grupele principale vor avea loc la Debrecen şi Zagreb, faza finală a CE fiind programată la Budapesta.

ANDREEA MITU, CEA MAI BUNĂ PERFORMANŢĂ DIN CARIERĂ

Jucătoarea de tenis Andreea Mitu, locul 214 WTA, a accces în premieră pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, după ce a învins-o ieri, cu scorul de 6-2, 6-7 (0), 6-2, pe americanca Irina Falconi, locul 173 WTA, fostă numărul 73, în ultimul tur al calificărilor de la Wimbledon. Până în prezent, Mitu, originară din Bucureşti, nu trecuse niciodată de turul al doilea al calificărilor la un Grand Slam. În cariera jucătoarei de 22 de ani figurează opt titluri ITF la simplu şi tot atâtea la dublu, precum şi o clasare pe locul 163 WTA, în februarie 2013. Calificarea pe tabloul principal îi va aduce Andreei Mitu 40 de puncte WTA şi un premiu de 27.000 de lire sterline (aproximativ 45.000 de dolari), o treime din cât a obţinut ea în carieră până acum, 133.000 de dolari. Mitu le-a depăşit în tururile anterioare pe Luksika Kumkhum (Thailanda), cap de serie numărul 12 în calificări şi poziţia 126 în ierarhia mondială, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, şi pe americanca Sachia Vickery, locul 186 WTA, cu scorul de 7-5, 7-6 (10/8). Astfel, Andreea Mitu este a şasea sportivă din România care va evolua pe tabloul principal la cel de-al treilea Grand Slam al anului, după Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie nr. 3, Sorna Cîrstea, locul 29 WTA şi cap de serie nr. 29, Monica Niculescu, locul 65 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 80 WTA şi Alexandra Cadanţu, locul 84 WTA.

ALMAGRO NU VA PARTICIPA LA TURNEUL DE LA WIMBLEDON

Tenismanul spaniol Nicolas Almagro, locul 26 ATP şi favorit 25 la turneul de la Wimbledon, s-a retras din competiţia londoneză din cauza unei accidentări la picior, au anunţat, ieri, organizatorii celui de-al treilea Grand Slam al anului. În vârstă de 28 de ani, Almagro, specialist pe zgură, va fi înlocuit pe lista capilor de serie de canadianul Vasek Pospisil. Însă Pospisil va fi cap de serie numărul 31, în timp ce rusul Dmitri Tursunov va fi cap de serie 32. Deşi mai slab clasat în clasamentul ATP, canadianul are rezultate mai bune pe iarbă. Turneul de la Wimbledon este singurul la care organizatorii nu ţin cont în totalitate de clasamentele ATP şi WTA. Ei iau în considerare şi rezultatele obţinute de jucători în competiţiile disputate pe iarbă.

SAN ANTONIO SPURS A SĂRBĂTORIT CÂŞTIGAREA TITLULUI ÎN NBA

Echipa San Antonio Spurs a sărbătorit miercuri, alături de peste 100.000 de suporteri, câştigarea pentru a cincea oară a titlului de campioană în NBA, succes obţinut la sfârşitul săptămânii trecute, la Miami. Jucătorii şi staff-ul echipei au participat mai întâi la tradiţionala paradă cu ambarcaţiuni pe râul ce trece prin centrul oraşului San Antonio. Echipa s-a îndreptat apoi spre complexul sportiv Alamodome, unde aşteptau 70.000 de spectatori. Jucătorii şi staff-ul tehnic au fost prezentaţi rând pe rând fanilor. Cei mai aplaudaţi au fost Tim Duncan, Manu Ginobili şi Tony Parker, precum şi Kawhi Leonard, cel mai bun jucător al finalei, şi antrenorul Gregg Popovich. „Înainte de a fi colegi, noi suntem cei mai buni prieteni. Facem parte dintr-o mare familie, San Antonio, şi este ceva special pentru opt dintre noi, care am venit din cele patru colţuri ale lumii”, a spus australianul Patty Mills, maestru de ceremonii la sărbătoarea de miercuri.

ASAFA POWELL POATE CONCURA DIN NOU

Sprinterul jamaican Asafa Powell, fost recordman mondial la 100 m, suspendat 18 luni pentru dopaj, a fost autorizat să revină în competiţie de către Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), instituţie la care sportivul a înaintat un apel pentru a obţine reducerea pedepsei. Alături de Powell, TAS a autorizat-o să concureze din nou şi pe partenera acestuia de antrenament, Sherone Simpson, care a primit o pedeapsă similară tot în urma unui control antidoping pozitiv.

UN NOU TITLU MONDIAL PENTRU MAGNUS CARLSEN

Norvegianul Magnus Carlsen a câştigat un nou titlu de campion mondial la şah! El a reuşit să obţină primul loc la Campionatul Mondial de şah rapid care a avut loc în Dubai, cu participarea a 123 jucători din 46 de ţări. Actualul campion mondial la şah clasic s-a impus cu 11 puncte din 15 posibile. De remarcat faptul că, în runda cu numărul 12, Carlsen a pierdut confruntarea cu indianul Vishwanathan Anand, cel pe care l-a învins anul trecut cu 6,5 - 3,5 după disputarea a 10 dintre cele 12 meciuri programate în meciul pentru titlul mondial la şah clasic, desfăşurat la Madras (India). Următoarea confruntare dintre Carlsen şi Anand pentru titlul suprem se va desfăşura în Norvegia, la finalul anului.

LEWIS HAMILTON A SLĂBIT ŞASE KG ÎNTR-UN AN

Echipele participante la cursele de Formula 1 consideră că orice mijloc este bun pentru a uşura greutatea tandemului maşină-pilot. Piloţii au fost nevoiţi astfel să piardă din greutate între trei şi patru kg, fiindcă noile reguli ale FIA nu sunt deloc blânde cu ei: cu piloţii la bord, maşinile trebuie să cântărească acum nu 691 kg, ci 642 kg. Pilotul britanic Lewis Hamilton a postat pe Twitter o fotografie în care apare vizibil mai slab. El asigură că a slăbit 6 kg într-un an, trecând de la 73 kg la 67 kg. „Este o ruşine! Piloţii nu sunt jochei! Este discriminare faţă de piloţii mai înalţi sau de talie medie. Pe vremea mea, trebuia să fii voinic să poţi conduce maşini”, a spus Nigel Mansell, campion mondial de Formula 1 în 1992.

PNEURI SOFT ŞI SUPERSOFT LA MP DE F1 AL AUSTRIEI

Pirelli, unic furnizor de pneuri pentru Formula 1, a anunţat compoziţii moi (P Zero Galben) şi supermoi (P Zero Roşu) pentru Marele Premiu al Austriei, care va debuta astăzi cu primele antrenamente libere, pe circuitul Red Bull Ring. Combinaţia de pneuri soft şi supersoft este aceeaşi cu cea folosită la Marile Premii din Canada şi Monaco. Ultima cursă pe pământ austriac a avut loc în 2003, pe circuitul A1 Ring, care, după ce a fost modernizat, şi-a schimbat numele în Red Bull Ring, iar din acest an revine în calendarul Formulei 1, cu un traseu ce cuprinde două linii drepte lungi şi viraje foarte strânse.