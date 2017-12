LA BAZA „FRIENDS” ÎNCEPE „CUPA DE VARĂ”

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) va debuta „Cupa de vară”, competiţie de minifotbal la care sunt invitate să participe formaţii care au evoluat în Cupa „Friends”, dar şi alte echipe. Taxa de înscriere este de 100 lei/echipă. Organizatorii intenţionează să alcătuiască patru grupe de câte patru formaţii, care vor juca fiecare cu fiecare, iar primele două clasate vor obţine calificarea pentru faza eliminatorie (sferturi de finală, semifinale şi finale, tur-retur). Iată şi premiile puse la bătaie: un rând de echipament Joma (10 tricouri) pentru primul loc, 400 de lei pentru locul al doilea şi 200 de lei pentru locul al treilea.

EDIŢIA A DOUA LA “DOLPHIN CUP”

În perioada 19-21 iunie, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” şi Laguna Tour vor organiza, pe terenurile Bazei Sportive a Academiei Hagi de la Ovidiu, turneul “Dolphin Cup”, competiţie ajunsă la a doua ediţie şi adresată categoriilor 2004, 2005 şi 2006. La categoria 2004 participă şase formaţii, sistemul de desfăşurare fiind campionat (fiecare cu fiecare). La categoriile 2005 şi 2006 participă câte opt echipe, care sunt împărţite în două grupe. Echipele participante la “Dolphin Cup” - categoria 2004: Academia Hagi (antrenor Cosmin Constantin), FC Viitorul Constanţa (antrenor Cosmin Constantin), Atletic Junior Călăraşi, Stars Brăila, CSM Focşani, Progresul Focşani; categoria 2005 - Grupa A: Academia Hagi (antrenor Florin Burcea), Prosport Focşani 2, Luceafărul Cluj, Oţelul Galaţi; Grupa B: FC Viitorul Constanţa (antrenor Florin Burcea), Prosport Focşani 1, Corona Tâmpa Braşov, Viitorul Voluntari; categoria 2006 - Grupa A: Academia Hagi (antrenor Mihai Stere), Oţelul Galaţi, Prosport Focşani, Viitorul Voluntari; Grupa B: FC Viitorul Constanţa (antrenor Mihai Stere), Inizio Bucureşti, ACS “Dănuţ Coman”, Luceafărul Brăila.

LATOVLEVICI ESTE DORIT DE CHELSEA

Iasmin Latovlevici, fundaşul stânga al echipei Steaua Bucureşti, este dorit de antrenorul portughez Jose Mourinho la Chelsea, unde l-ar înlocui pe englezul Ashley Cole, al cărui contract nu a fost prelungit, informează „The Independent“, care citează „The Mirror“. Potrivit sursei citate, Mourinho a negociat pentru transferul tânărului fundaş al echipei Southampton, Luke Shaw, dar şi pentru jucătorul echipei Atletico Madrid, Filipe Luis. Pentru transferul lui Filipe Luis, Chelsea ar urma să plătească în jur de 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 25 de milioane de euro), în timp ce Shaw se va transfera, cel mai probabil, la Manchester United. Totuşi, având în vedere că viitorul jucătorilor Ryan Bertrand şi Patrick van Aanholt la Chelsea este incert, Chelsea l-ar putea transfera pe jucătorul în vârstă de 28 de ani al Stelei. Latovlevici a jucat împotriva echipei Chelsea în fiecare dintre cele patru meciuri pe care gruparea engleză le-a disputat contra Stelei, în Liga Europa şi Liga Campionilor, el atrăgând atenţia de fiecare dată, a mai scris „The Independent“. Conform ziarului britanic, Latovlevici mai are un an de contract cu Steaua.

BATIN VA JUCA LA FC BOTOŞANI

Atacantul Paul Batin, care a evoluat în sezonul trecut pentru CFR Cluj, a semnat, ieri, un contract valabil doi ani cu gruparea FC Botoşani, a declarat directorul sportiv Anton Heleşteanu. „Paul Batin a semnat cu FC Botoşani un contract pentru o perioadă de doi ani. Paul a venit la noi din postura de jucător liber de contract. Noi l-am monitorizat de mai mult timp pe jucător şi ne-am dorit să vină la noi. Şi el şi-a manifestat intenţia de a veni la noi, aşa că am ajuns la o înţelegere. Batin este un jucător valoros, care sperăm să ne ajute în noua ediţie de campionat”, a spus Heleşteanu. În vârstă de 27 de ani, Batin a evoluat de-a lungul carierei la echipele FCM Baia Mare, UT Arad, Gaz Metan Mediaş, Pandurii Tg. Jiu, FC Braşov şi CFR Cluj.

CITY’US TG. MUREŞ A CÂŞTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA FUTSAL

Echipa City’us Tg. Mureş a câştigat Cupa României la futsal, după ce a învins luni seară, în finală, cu scorul de 6-4 (3-1), formaţia Spicom Sf. Gheorghe. Golurile învingătorilor au fost marcate de Mimi Stoica (3) şi Florin Ignat (3), iar pentru învinşi au înscris Duquey Mario (2), Gustavo Redondo şi Joszef Mate. Premierea a fost oficiată din partea Federaţiei Române de Fotbal de preşedintele Răzvan Burleanu.

PANTILIMON A SEMNAT CU SUNDERLAND

Portarul Costel Pantilimon (Manchester City) a semnat, luni seară, un contract pe patru ani cu Sunderland, club care a încheiat pe locul 14 în Premier League sezonul trecut. Internaţionalul român de 27 de ani se va alătura noii sale echipe de la 1 iulie, din postura de jucător liber de contract. „Este un privilegiu, o onoare să mă alătur unui club ca Sunderland. Ei au o istorie extraordinară, tradiţie şi, bineînţeles, fani deosebiţi. După ce am părăsit Manchester City, era important să găsesc un club cu ambiţii mari şi cu un antrenor care are foamea şi dorinţa de a duce echipa cât mai departe. După ce am vorbit cu şeful, am ştiut că aici am găsit locul potrivit şi omul potrivit. Abia aştept să debutez”, a spus Pantilimon pentru site-ul lui Sunderland. „Competiţia pentru un loc de titular este sănătoasă şi scoate ce este mai bun din jucători. Aveam deja un portar mare, pe Vito Manonne, şi acum încă unul, pe Costel”, a afirmat directorul sportiv Lee Congerton. Românul se va lupta cu italianul Mannone pentru un loc de titlular la Sunderland, echipă antrenată de uruguayanul Gustavo Poyet.

O PERSOANĂ A FOST CONDAMNATĂ LA OPT LUNI DE ÎNCHISOARE ÎN SUEDIA, DUPĂ DECESUL UNUI SUPORTER

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a fost condamnat, ieri, la opt luni de închisoare cu executare pentru agresarea unui suporter, care a decedat între timp, înaintea unui meci de fotbal în Suedia. Inculpatul, care s-a predat Poliţiei la două zile după incident, a fost condamnat pentru lovituri cauzatoare de moarte, dar fără intenţia de a ucide. De asemenea, el va trebui să plătească daune de 452.000 de coaroane (peste 50.000 de euro) familiei victimei. Un suporter în vârstă de 43 de ani al echipei Djurgarden a decedat, la 30 martie, după ce a fost lovit la cap într-o încăierare cu fanii formaţiei Helsingborg, înaintea meciului din prima etapă a campionatului Suediei. În momentul aflării veştii decesului fanului, suporterii echipei Djurgarden au pătruns pe teren. Arbitrul Martin Hansson a decis să oprească partida în minutul 42, la scorul de 1-1. Federaţia Suedeză de Fotbal a decis ca partida să nu mai continue şi să oficializeze ca rezultat final scorul de 1-1 înregistrat în momentul întreruperii. Această decizie a fost luată din respect pentru persoana decedată şi pentru evitarea altor posibile incidente.

RAKITIC S-A TRANSFERAT LA FC BARCELONA

Mijlocaşul croat al echipei FC Sevilla, Ivan Rakitic, în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract pentru următoarele cinci sezoane cu FC Barcelona. „În plus, cele două cluburi s-au pus de acord pentru a-l ceda la clubul andaluz pe jucătorul Denis Suarez, în următoarele două sezoane”, a anunţat FC Barcelona, într-un comunicat. Şi FC Sevilla a anunţat plecarea jucătorului croat: „Rakitic pleacă pe „Camp Nou“ după ce a disputat 11.099 minute în 149 de meciuri oficiale, cu 32 de goluri. 15 dintre aceste goluri au fost marcate în acest sezon, în care, purtând banderola de căpitan, a condus echipa la câştigarea Ligii Europa”, a scris fcsevilla.es.

XAVI PLEACĂ DE LA FC BARCELONA ÎN QATAR!

Internaţionalul spaniol Xavi Hernandez (FC Barcelona) a primit o ofertă extrem de tentantă din partea clubului de fotbal Al-Sadd din Qatar, pe care a decis să o accepte, informează postul de televiziune beIN Sports. El i-a spus noului antrenor Luis Enrique că este disponibil pentru un transfer, mai ales că la FC Barcelona se întrevăd mai multe schimbări în lot, iar clubul catalan ar putea să ia bani frumoşi pe el. Contractul lui Xavi expiră în 2016, însă el ar putea părăsi Barcelona imediat după CM 2014. La Al-Sadd, Xavi ar putea să fie coechipier cu Raul, fostul său rival din derby-urile cu Real Madrid. Clubul qatarez îl vrea şi pe mijlocaşul francez Hatem Ben Arfa, de la Newcastle, încercând să se întărească pentru a cuceri o a treia Cupă a Campionilor Asiei. Xavi (34 de ani) este campion mondial şi dublu campion european cu Spania, iar cu FC Barcelona a cucerit tot ce se putea câştiga, inclusiv şapte titluri naţionale şi trei trofee Champions League. El şi-a început cariera la gruparea catalană, fiind unul dintre produsele celebrei academii La Masia. A debutat în 1998, a jucat 723 de meciuri în tricoul „Blaugrana“ şi a marcat 83 de goluri. Conform presei spaniole, Xavi va semna un contract pe patru ani, pentru un salariu anual de 10 milioane de euro!!!

SUSPENDAREA LUI LEONARDO A FOST ANULATĂ

Tribunalul administrativ a anulat ieri, la Paris, suspendarea pe un an primită din partea Federaţiei Franceze de Fotbal de fostul director sportiv al clubului Paris Saint-Germain, Leonardo. „Este o uşurare pentru Leonardo. A fost marcat de acest caz”, a declarat Paul Mauriac, unul dintre avocaţii brazilianului. În 4 iulie 2013, Comisia de Apel a Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) a decis ca Leonardo să fie suspendat din toate funcţiile oficiale până la data de 30 iunie 2014, deoarece l-a îmbrâncit pe arbitrul Alexandre Castro pe culoarele arenei „Parc des Princes“, la finalul meciului cu Valenciennes (scor 1-1, în 5 mai 2013). Leonardo a părăsit gruparea franceză în 2 septembrie 2013.

THEREAU VA JUCA LA ATALANTA

Fostul atacant stelist Cyril Thereau va semna un contract pe trei sezoane cu formaţia Atalanta Bergamo, unde este legitimat şi fundaşul Constantin Nica. Conform cotidianului „Tuttosport“, Atalanta va plăti clubului Chievo Verona două milioane de euro pentru achiziţionarea atacantului francez. Cyril Thereau, în vârstă de 31 de ani, a evoluat în cariera sa la echipele US Orleans, Angers, Charleroi, Steaua Bucureşti, Anderlecht Bruxelles şi Chievo Verona.

EMRE, CONDAMNAT LA DOUĂ LUNI ŞI JUMĂTATE DE ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE PENTRU INSULTE RASISTE

Fotbalistul Emre Belozoglu a fost condamnat ieri, de un tribunal din Istanbul, la două luni şi jumătate de închisoare cu suspendare, pentru că a proferat “insulte rasiste” la adresa unui adversar, la un meci din campionatul Turciei, în 2012. Perioada de suspendare este de cinci ani. Parchetul ceruse o pedeapsă de doi ani de închisoare cu executare. În vârstă de 33 de ani, internaţionalul turc a fost găsit vinovat pentru faptul că a proferat insulte rasiste la adresa ivorianului Didier Zokora (Trabzonspor), la un meci disputat în aprilie 2012. Conform presei sportive turce, Belozoglu, cunoscut ca un tip coleric, l-ar fi numit “negru murdar” pe Zokora. În urma acestui incident, instanţele fotbalistice nu l-au considerat vinovat de rasism, Emre fiind suspendat două meciuri “pentru jigniri”. Gruparea Trabzonspor a considerat sancţiunea mult prea uşoară şi a sesizat justiţia, pentru ca Belozoglu să fie condamnat. Fotbalistul turc şi-a cerut scuze după incident: „În focul acţiunii, se mai spun uneori lucruri urâte. Am folosit un cuvânt greşit. Îmi cer scuze”. Emre Belozoglu nu era la primul scandal cu tentă rasistă. În perioada în care juca la Newcastle, în 2007, a insultat trei jucători de culoare ai echipei Everton. În urma gestului său, jucătorul a fost obligat să părăsească Anglia.