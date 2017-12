VICTORIE PENTRU AXIOPOLIS CERNAVODĂ ÎN CN PENTRU JUNIORI A1

Axiopolis Cernavodă, formaţia care a ocupat primul loc în campionatul de juniori al Ligii a IV-a la fotbal, a primit dreptul de a participa în Campionatul Naţional rezervat juniorilor A1. La această competiţie iau parte aproape toate echipele care au câştigat campionatele Ligii a IV-a la nivel de juniori, ele fiind împerecheate în 20 de duble manşe la nivel naţional. Învingătoarele vor obţine calificarea în faza grupelor - patru grupe a câte cinci echipe, iar câştigătoarele acestor turnee se califică în semifinale. Axiopolis este ca şi calificată pentru faza grupelor, după ce în manşa tur a duelului cu Luceafărul Slava Cercheză, campioana judeţului Tulcea, s-a impus cu 4-3, miercuri, la Topolog. Returul va avea loc mâine, de la ora 17.00, la Cernavodă.

FC VIITORUL, AMICAL CU SAMPDORIA GENOVA ÎN TURNEUL DIN ITALIA

Formaţia FC Viitorul va efectua un stagiu de pregătire în Italia, unde va disputa cinci partide amicale, ultima fiind programată contra echipei Sampdoria Genova. În 5 iulie, formația patronată de Gheorghe Hagi va pleca în cantonament în Italia, la Villaggio Olimpico Sestriere, unde va sta zece zile. În acest interval, FC Viitorul va susţine cinci partide de verificare, după cum urmează - 6 iulie: FC Viitorul - Novara (locul 19, Serie B); 9 iulie: FC Viitorul - St. Gallen (locul 7, prima ligă Elveţia); 10 iulie: FC Viitorul - FC Sion (locul 8, prima ligă Elveţia); 13 iulie: FC Viitorul - Varese (locul 18, Serie B); 14 iulie: FC Viitorul - Sampdoria Genova (locul 12, Serie A). Lotul echipei FC Viitorul se va reuni duminică, 22 iunie, la Bucureşti, în vederea pregătirii noului sezon al Ligii 1, iar luni, 23 iunie, va efectua vizita medicală.

BUGA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BRAŞOV

Atacantul echipei FC Braşov, Mugurel Buga, şi-a prelungit, ieri, contractul cu gruparea ardeleană pentru încă un sezon. Directorul general al clubului, Constantin Zotta, a spus că Buga, în vârstă de 36 de ani, este un jucător important pentru echipă şi se bucură că a reuşit să ajungă la o înţelegere cu el. „Buga este un fotbalist important pentru Braşov şi era normal să facem totul pentru a-l ţine la echipă. Sunt convins că ne va ajuta şi în campionatul viitor”, a declarat Zotta. Miercuri, FC Braşov l-a transferat pe Cătălin Munteanu, de la Dinamo Bucureşti, iar ieri - pe Marian Constantinescu, de la Ceahlăul Piatra Neamţ, ambii jucători semnând contracte pe doi ani.

ANTAL ARE DE PRIMIT 193.000 DE EURO DE LA FC VASLUI

Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul FRF (CNSL) a obligat gruparea FC Vaslui la plata a aproximativ 193.000 de euro către fostul său mijlocaş Liviu Antal, reprezentând restanţe salariale şi diferenţă din prima de instalare. „CNSL obligă pârâtul (n.r. - FC Vaslui) la plata sumelor de: 159.406 de euro reprezentând rate contractuale aferente perioadei 1 iunie 2013 - 7 mai 2014, 33.184 de euro reprezentând diferenţă primă de instalare şi 455 lei reprezentând taxă de procedură. Respinge cererea privind nulitatea clauzei de jocuri ca lipsită de interes”, se arată în soluţia comisiei. Antal a fost declarat jucător liber de contractul cu FC Vaslui de aceeaşi comisie la data de 7 mai.

ALIN STOICA VA JUCA ÎN LIGA A PATRA BELGIANĂ

Mijlocaşul Alin Stoica va evolua în sezonul viitor la echipa Standaard Wetteren, care a retrogradat în liga a patra belgiană, informează publicaţia „La Derniere Heure“. În vârstă de 34 de ani, Alin Stoica va efectua, luni, primul antrenament cu noua sa echipă, iar în 21 iunie ar putea debuta în meciul amical cu Gent, a anunţat clubul Standaard Wetteren, pe site-ul oficial. Considerat o mare speranţă a fotbalului european, Alin Stoica a evoluat în cariera sa la echipele Steaua Bucureşti, Anderlecht Bruxelles, FC Bruges, AC Siena, Gent, Mouscron, FC Braşov, FK Vojvodina Novi Sad şi Poli Timişoara.

FABREGAS A SEMNAT UN CONTRACT PE CINCI ANI CU CHELSEA

Mijlocaşul spaniol Cesc Fabregas, care a evoluat sezonul trecut la FC Barcelona, a semnat un contract pe cinci ani cu gruparea Chelsea Londra, pregătită de Jose Mourinho, a anunţat clubul englez pe site-ul său oficial. „Vreau mai întâi să le mulţumesc celor de la FC Barcelona, unde am petrecut trei ani frumoşi. A fost clubul copilăriei mele şi voi fi întotdeauna mândru că am avut şansa de a juca la o asemenea mare echipă. Simţeam că am lăsat lucrurile neterminate în Premier League şi acum este momentul să mă întorc. Am luat în considerare şi alte oferte, dar cred cu tărie că echipa Chelsea este cea mai bună alegere. Ambiţiile mele fotbalistice se potrivesc cu foamea şi dorinţa de a câştiga trofee a clubului Chelsea. Ei au o echipă extraordinară şi un manager incredibil”, a spus Fabregas, pentru sursa citată. În vârstă de 27 de ani, Fabregas a evoluat ca junior la FC Barcelona, iar în 2003 s-a transferat la Arsenal Londra, unde a jucat până în 2011, când a revenit la FC Barcelona. Arsenal avea o opţiune de a-l recumpăra pe Frabregas în cazul unui transfer de la FC Barcelona, dar nu a folosit-o. Presa engleză a scris că gruparea din Londra va plăti catalanilor 33 de milioane de euro pentru transferul jucătorului spaniol.

PSG ŞI MANCHESTER CITY VOR AVEA CEL PUŢIN CÂTE 5 JUCĂTORI FORMAŢI LOCAL ÎN LOTURILE PENTRU UCL

Cluburile Paris Saint-Germain şi Manchester City, sancţionate de UEFA în cadrul fair-play-ului financiar, vor trebui să includă cel puţin cinci jucători formaţi local, nu opt, în loturile de 21 de fotbalişti pentru Liga Campionilor, a anunţat UEFA. PSG şi Manchester City, precum şi alte şapte cluburi, Bursaspor, Anji Mahacikala, Rubin Kazan, Zenit Sankt Petersburg, Galatasaray Istanbul, Levski Sofia şi Trabzonspor, au acceptat, luna trecută, sancţiuni din partea UEFA deoarece nu au respectat principiile fair-play-ului financiar. Una dintre sancţiuni este limitarea numărului de jucători pentru Cupele Europene. „Dacă un club este autorizat să înscrie cel mult 21 de jucători pe lista A, numărul minim de locuri rezervate exclusiv jucătorilor formaţi local trebuie să fie 5 în loc de 8”, a precizat UEFA, adăugând că, dacă numărul de jucători înscrişi este 22, cel puţin şase fotbalişti trebuie să fie formaţi local. Conform regulamentului Ligii Campionilor, un club poate să înscrie în competiţie până la 25 de jucători şi pe această listă trebuie să figureze cel puţin opt formaţi local, adică fotbalişti care au fost legitimaţi cel puţin trei ani, de la vârsta de 15 până la 21 de ani, la gruparea respectivă sau la alt club din aceeaşi ţară.

JEREMY MENEZ VA JUCA LA AC MILAN

Mijlocaşul francez al echipei Paris Saint-Germain, Jeremy Menez, va juca la formaţia AC Milan, după ce, ieri, a trecut vizita medicală la gruparea italiană, informează „Corriere dello Sport“. Menez va semna un contract pe trei sezoane cu AC Milan. „Ibrahimovic şi Thiago Silva m-au convins să vin la AC Milan, mi-au spus că fac o alegere bună. Mi-au vorbit frumos despre Milan, chiar dacă ei au plecat de aici. În ultimii ani am jucat atacant, mijlocaş central, am evoluat şi pe stânga, şi pe dreapta. Sunt la dispoziţia antrenorului şi vom vedea împreună unde este nevoie de mine. Sunt extrem de fericit să fiu aici. Am ales Milan pentru că este un club uriaş, deşi a avut dificultăţi în ultimul sezon. Sperăm să revenim la un nivel înalt”, a spus Menez pentru Milan Channel. În vârstă de 27 de ani, Jeremy Menez a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Sochaux, AS Monaco şi AS Roma.

EDOARDO REJA NU MAI E ANTRENORUL LUI LAZIO

Antrenorul Edoardo Reja a părăsit conducerea tehnică a formaţiei Lazio Roma, după o colaborare de aproximativ cinci luni cu echipa la care joacă Ştefan Radu. „Cred că o schimbare este cea mai bună opţiune pentru club. Parcursul meu pe banca tehnică a echipei Lazio s-a încheiat, având în vedere că am trecut printr-o situaţie dificilă în ultimele luni. Preşedintele Claudio Lotito şi-a reiterat încrederea în mine, dar i-am spus că pentru mine s-a terminat. Sper ca plecarea mea să ajute clubul să îşi refacă moralul”, a spus Reja. Edoardo Reja era antrenorul formaţiei Lazio din luna ianuarie şi, cu el la conducerea tehnică, echipa a terminat campionatul Italiei pe locul 9. Reja mai avea un an de contract cu echipa din Roma.

BRAZILIANUL SIQUEIRA A SEMNAT CU ATLETICO MADRID

Fundaşul brazilian Guilherme Siqueira, împrumutat de Granada la Benfica Lisabona în sezonul recent încheiat, a semnat un contract pe patru ani cu Atletico Madrid. În vârstă de 28 de ani, Siqueira a jucat mai multe sezoane în Italia, în special la Udinese, iar din 2010 a venit la Granada. Împrumutat la Benfica, el a câştigat în acest sezon campionatul Portugaliei, Cupa Ligii şi Cupa Portugaliei. Brazilianul, care a fost prezentat oficial aseară, este al treilea transfer al lui Atletico din această vară, după atacantul Angel Correa şi portarul Miguel Angel Moya.

CHELSEA L-A ÎMPRUMUTAT PE KALAS LA FC KOLN

Fundaşul ceh al echipei Chelsea Londra, Tomas Kalas, a fost împrumutat pentru sezonul viitor la formaţia FC Koln, nou-promovată în prima ligă din Germania, a anunţat agentul jucătorului. Kalas, în vârstă de 21 de ani, a mai jucat sub formă de împrumut la Vitesse Arnhem în perioada 2011-2013. Tomas Kalas, care are o selecţie la naţionala Cehiei, a evoluat în două meciuri pentru Chelsea în sezonul recent încheiat.

INDEPENDIENTE A REVENIT ÎN PRIMA LIGĂ ARGENTINIANĂ

Echipa Independiente din Buenos Aires, una dintre cele mai titrate din America de Sud, şi-a asigurat revenirea în prima ligă din Argentina, după un sezon petrecut în eşalonul secund. Independiente a învins formaţia Huracan, cu scorul de 2-0, în barajul pentru promovarea în prima ligă. Echipa Independiente, deţinătoarea recordului de trofee Copa Libertadores, şapte, retrogradase la finalul sezonului 2012-2013, pentru prima dată în istoria sa. O altă mare echipă din Argentina, River Plate, a avut aceeaşi soartă în urmă cu trei ani. În iulie 2012, clubul a revenit în primul eşalon. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club şi San Lorenzo sunt cele mai populare cinci echipe din Argentina. Dintre ele, doar Boca Junios nu a retrogradat niciodată.