TURNEUL FINAL U14 DE BASCHET ARE LOC LA CONSTANŢA

Ieri au avut loc noi partide din cadrul turneului final al Campionatului Naţional sub 14 ani, organizat de BC Athletic Constanţa - masculin, respectiv CS Phoenix Constanţa - feminin. Atât la masculin, cât şi la feminin participă opt echipe împărţite în două grupe. Iată rezultatele înregistrate de echipele constănţene - masculin: CN Tudor Vladimirescu Tg. Jiu - BC Athletic Constanţa 50-57; feminin: CS Phoenix Constanţa - CS Olimpia Bucureşti 35-43. Astăzi au loc meciurile - masculin: ACS Dan Dacian 1 Bucureşti - BC Athletic Constanţa (ora 17.00, Sala Sporturilor); feminin: CSŞ Sf. Gheorghe - CS Phoenix Constanţa (ora 17.00, sala „Tomis“). Duminică, de la ora 11.00, se va disputa meciul pentru locurile 3-4, iar de la ora 15.00 va avea loc meciul pentru locurile 1-2, ambele la masculin, iar finalele la feminin vor avea loc de la ora 9.00, respectiv 13.00. Toate finalele se vor disputa la Sala Sporturilor.

SPECTACOL AEROBIC OFERIT DE COPIII ŞI JUNIORII DE LA CS FARUL

Sâmbătă, de la ora 10.30, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa găzduieşte un spectacol organizat de secţia de gimnastică aerobică a CS Farul cu ocazia Zilei Copilului. Intitulat “Cu copii, pentru copii!”, evenimentul va fi susţinut de grupele de începători şi avansaţi, dar şi de juniorii II şi III multipli medaliaţi la Campionatele Naţionale de gimnastică aerobică, iar intrarea va fi liberă. La acest spectacol este aşteptat să participe şi Ministrul Tineretului şi Sportului, fosta mare atletă Gabi Szabo.

MECIURI AMÂNATE LA “MAMAIA IDU JUNIOR CHAMPIONSHIP - U16”

Ploaia a dat peste cap programul de ieri de la a 21-a ediţie a turneului internaţional de tenis categoria a II-a “Mamaia Idu Junior Championship - Mobexpert U16”, competiţie rezervată juniorilor cu vârsta sub 16 ani şi găzduită de baza sportivă “Tenis Club Idu Mamaia“. Astfel, organizatorii au decis să reprogrameze toate jocurile pentru azi, când vor avea loc meciurile din sferturile de finală, atât la simplu, cât şi la dublu. Totuşi, ieri s-a decis primul semifinalist, principalul candidat la câştigarea trofeului în competiţia băieţilor, Cristian Moldovan, ajungând în semifinale, după ce Filip Jianu (cap de serie nr. 6) s-a retras din motive medicale. Programul meciurilor de azi în întrecerea de simplu - băieţi: Alexander Gima - Călin Manda (cap de serie nr. 3), Ştefan Paloşi (cap de serie nr. 4) - Valentin Popescu (cap de serie nr. 7), Vlad Dancu (cap de serie nr. 5) - Ion Vidan (cap de serie nr. 2); fete: Gabriela Davidescu - Selma Cadâr (cap de serie nr. 2), Andreea Prisăcariu (cap de serie nr. 7) - Sabina Dadaciu - Ramona Chivu (cap de serie nr. 3), Andrada Surdeanu (cap de serie nr. 1) - Andreea Cula (cap de serie nr. 6), Tania Mare - Laura Cazacu.

START LA CAMPIONATELE INTERNAŢIONALE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

Stadionul „Cluj Arena” găzduieşte azi a 59-a ediţie a Campionatelor Internaţionale de atletism ale României, la care va participa şi o importantă delegaţie constănţeană. Astfel, CS Farul va trimite la startul întrecerii 11 sportivi: Andreea Ogrăzeanu (100m, 200m), Andreea Grecu (100m, 200m), Cristina Bujin (triplusalt), Andreea Lefcenco (triplusalt), Nicoleta Zavelcă (400mg), Mihaela Bobocea (1.500m) Cornel Bănănău (110mg), Adrian Dăianu (triplusalt), Cristi Boboc (triplusalt), David (triplusalt) şi Cristian Radu (400m), în timp ce LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa va fi reprezentată de trei sportivi: Andreea Timofei (400m, 400mg), Cristian Constantin (triplusalt) şi Cristian Bododel (triplusalt). Pe lângă cei mai buni sportivi din ţara noastră, la competiţie vor participa atleţi şi atlete din Albania, Armenia, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Republica Moldova precum şi, sub rezerva confirmării de ultimă oră, Rusia, Belarus şi Cuba, iar Federaţia Română de Atletism va asigura premii în bani în sumă netă de 28.100 de euro.

SPICU HORIA LUPTĂ PENTRU TITLU LA CN DE OINĂ PENTRU JUNIOARE

Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Primăria şi Consiliul Local Mioveni, CS Dacia Mioveni 2012, Consiliul Judeţean Argeş şi Prefectura Judeţului Argeş, organizează în perioada 06-08.06.2014, la Mioveni, cea de a II-a ediţie a Campionatului Naţional de oină fete, rezervat junioarelor III, II şi I. La startul întrecerii vor fi prezente cinci echipe: Dacia Mioveni 2012, Biruinţa Gherăeşti Neamţ, Hoina Craiova, Spicu Horia Constanţa şi CSM Progresul Băileşti.

VOLEIBALISTA ROXANA BACŞIŞ VA JUCA LA CSM BUCUREŞTI

Echipa de volei feminin CSM Bucureşti a anunţat ieri transferul jucătoarei Roxana Bacşiş, de la campioana Ştiinţa Bacău, care este şi componentă a naţionalei României. La doar o zi după transferul componentei naţionalei Croaţiei, Karla Klarici, CSM Bucureşti a anunţat şi contractul cu universalul reprezentativei noastre. Ea este triplă campioană naţională, ultimele două titluri fiind obţinute cu Ştiinţa Bacău, în 2013 şi 2014. Roxana Bacşiş (fostă Iosef) este cvadruplă campioană mondială universitară, tot cu Ştiinţa, şi participantă în Liga Europeană. Ea a semnat un contract valabil în următoarele două sezoane. În sezonul 2013-2014, CSM Bucureşti a încheiat campionatul pe locul 5.

DOAR ROMÂNIA ŞI RUSIA AU 5 MEDALII LA CE DE BOX FEMININ

România se află pe primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Europene de box feminin de la Bucureşti, la egalitate cu Rusia, ţara noastră având cinci pugiliste în semifinale. Cele cinci românce care şi-au asigurat deja medalii la competiţia găzduită de Sala Polivalentă din Capitală sunt Steluţa Duţă (categoria 48 kg), Simona Sitar (64 kg), Cristiana Stancu (69 kg), Marinela Radu (81 kg) şi Luminiţa Turcin (+81 kg). Bulgaria şi Ungaria au câte 4 medalii, Italia şi Franţa câte 3, iar Germania, Turcia, Polonia, Irlanda, Anglia, Azerbaidjan şi Ucraina au câte două sportive în semifinale. La cea de-a 9-a ediţie a CE de box feminin, au participat 167 de sportive din 30 de ţări. Gala semifinală are loc astăzi, de la ora 14.00, iar finalele se dispută sâmbătă, tot de la ora 14.00.

BC MUREŞ A CUCERIT BRONZUL ÎN LIGA NAŢIONALĂ DE BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin BC Mureş a învins miercuri, în deplasare, formaţia U. BT Mobitelco Cluj cu scorul de 84-59 (50-30), în cea de-a doua partidă din trei programate în finala mică, şi a cucerit astfel medaliile de bronz ale stagiunii 2013-2014. În primul meci, BC Mureş s-a impus pe teren propriu cu 91-69 (46-40). În finala mare se înfruntă campioana CSU Asesoft Ploieşti şi CSM Oradea, scorul general fiind 1-1 după primele două confruntări din totalul de cinci programate. Meciurile 3 şi 4 vor avea loc la Oradea, sâmbătă şi duminică, iar cel decisiv, dacă va mai fi cazul, se va disputa din nou la Ploieşti, în 12 iunie.

ÎNCEP CAMPIONATELE EUROPENE DE SCRIMĂ

Delegaţia României la Europenele de scrimă de la Strasbourg (7-14 iunie) are ca obiectiv câştigarea unei medalii, un bilanţ mai substanţial fiind condiţionat de refacerea sabrerului Tiberiu Dolniceanu, campion european en titre, care s-a accidentat la ultima etapă de Cupă Mondială. În schimb, echipa de spadă feminin s-a întărit prin revenirea Simonei Gherman, campioana europeană din 2012. Acum un an, la Zagreb, România cucerea două medalii de aur la individual (Ana Maria Brînză la spadă şi Tiberiu Dolniceanu la sabie) şi un argint pe echipe la spadă feminin. Faţă de Zagreb, delegaţia României nu mai cuprinde echipa de sabie feminin, care se pregăteşte însă pentru participarea la Mondialele de la Kazan de luna viitoare. Iată componenţa lotului naţional de scrimă - Spadă feminin: Ana Maria Brînză, Simona Pop, Maria Udrea, Simona Gherman; Sabie masculin: Tiberiu Dolniceanu, Alin Badea, Ciprian Gălăţanu, Iulian Teodosiu; Spadă masculin: Adrian Pop, Bertalan Arkosi, Alexandru Nyisztor, Andrei Timoce; Floretă feminin: Maria Boldor, Ana Boldor, Mălina Călugăreanu, Isabelle Stan; Floretă masculin: Radu Dărăban, Valentin Niţă, Iulian Teacă, Teofil Moisuc. Fiecare sportiv va trage atât în concursul individual, cât şi în cel pe echipe. Finala individuală la spadă feminin este programată duminică, 8 iunie, iar finala masculină la sabie are loc marţi, 10 iunie. Concursul pe echipe la spadă feminin are loc joi, 12 iunie, iar la sabie masculin sâmbătă, 14 iunie.

OCTAVIAN MORARIU, DECORAT DE PREŞEDINTELE FRANŢEI

Preşedintele Franţei, Francois Hollande, a semnat un brevet de acordare a Ordinului Naţional de Merit în Grad de Cavaler fostului conducător al COSR, Octavian Morariu, pentru activitate susţinută şi merite deosebite în serviciul francofoniei la nivel internaţional. Data ceremoniei în cadrul căreia Morariu va primi această distincţie urmează să îi fie comunicată oficialului român, membru al Comitetului Internaţional Olimpic. Ordinul Naţional de Merit al Franţei a fost înfiinţat la 3 decembrie 1963, de Charles de Gaulle, şi se acordă de către preşedintele Franţei cetăţenilor francezi şi de alte naţionalităţi, în cadrul unei ceremonii, pentru merite deosebite, civile şi militare. Până în prezent, această distincţie a fost acordată unui număr de aproximativ 2.500 de persoane, între care şi regele Juan Carlos I al Spaniei. Octavian Morariu a fost preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român în perioada noiembrie 2004 - aprilie 2014. El a demisionat de la COSR în aprilie, precizând că deţine prea multe funcţii şi responsabilităţi şi trebuie să lase altcuiva sarcina de a se ocupa zilnic de acest for. Morariu este membru permanent al CIO, membru în Comisia pentru Programul Olimpic şi în Comisia pentru Relaţii Internaţionale ale CIO, membru în Comitetul Executiv al Comitetelor Olimpice Europene, co-preşedintele de afaceri europene în cadrul Comitetelor Olimpice Europene, preşedinte al Asociaţiei Europene de Rugby şi membru în două comisii ale Federaţiei Internaţionale de Rugby (IRB).

ROJER ŞI GROENEFELD, ÎNVINGĂTORI LA DUBLU LA ROLAND GARROS

Perechea formată din Anna-Lena Groenefeld (Germania) şi Jean-Julien Rojer (Olanda) a învins ieri, cu 4-6, 6-2, 10-7, cuplul alcătuit din Julia Goerges (Germania) şi Nenad Zimonjici (Serbia), cap de serie nr. 8, în finala probei de dublu mixt de la Roland Garros. Rojer, partenerul lui Horia Tecău la dublu masculin, şi Groenefeld s-au impus după un meci care a durat o oră şi 15 minute. Învingătorii vor primi un premiu total de 110.000 de euro, în timp ce învinşii vor fi recompensaţi cu 55.000 de euro. Pentru Rojer, acesta este primul titlu de Grand Slam din carieră. Sportiva germană a mai câştigat la dublu mixt turneul de la Wimbledon, în 2009, în echipă cu Mark Knowles din Bahamas.

KINGS A DESCHIS SCORUL ÎN FINALA CUPEI STANLEY

Kings a câştigat la limită prima partidă a finalei Cupei Stanley: LA Kings - NY Rangers 3-2OT (1-0 la general). Campioana din Conferinţa Vestică a NHL a dominat clar prima partidă a finalei, oaspeţii reuşind să facă faţă doar în prima repriză, când au şi condus cu 2-0 (Pouliot şi Hagelin) după 15 minute de joc. Gazdele au revenit pe tabela de marcaj, au egalat în repriza a doua (Clifford şi Doughty) şi au dominat cu autoritate repriza a treia, dar n-au reuşit să înscrie. A făcut-o în cele din urmă Justin Willimas, după 4:36 din prelungiri, aducând victoria pentru gazde. Partida a doua a finalei Cupei Stanley este programată sâmbătă, tot în Los Angeles.

DONALD STERLING RENUNŢĂ LA PROCESUL CU NBA

Omul de afaceri american Donald Sterling a aprobat vânzarea clubului Los Angeles Clippers către fostul director general al Microsoft, Steve Ballmer, pentru suma de două miliarde de dolari şi a renunţat la procesul intentat ligii profesioniste nord-americane, NBA, a anunţat avocatul său. Maxwell Blecher a confirmat pentru AFP, printr-un e-mail, că Sterling va renunţa la procesul intentat NBA prin care cerea daune de un miliard de dolari. Fostul director al Microsoft din perioada 2000-2014, un mare fan al baschetului, cu o avere estimată la 20 de miliarde de dolari, a fost de acord să plătească două miliarde de dolari (1,75 de miliarde de euro) pentru a cumpăra o echipă care nu a câştigat niciodată titlul în NBA. Donald Sterling a achiziţionat franciza în 1981, în schimbul sumei de 12 milioane de dolari. Sterling, un miliardar în vârstă de 80 de ani, a fost suspendat pe viaţă de NBA după ce a făcut afirmaţii rasiste în timpul unei conversaţii private cu asistenta sa, căreia i-a reproşat că “se afişează alături de negri“. Conversaţia a fost înregistrată de tânără şi dată publicităţii de TMZ, provocând un val de indignare în SUA. NBA reacţionat imediat şi l-a suspendat pe Sterling, de asemenea amendându-l cu 2,5 milioane de dolari. Forul a recomandat ca proprietarul LA Clippers să fie schimbat. Sterling şi-a cerut scuze într-un interviu acordat postului CNN şi a precizat că nu este rasist.

DANEMARCA S-A CALIFICAT LA CE DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a Danemarcei este cea de-a cincea echipă calificată la turneul final al CE din 2014, după victoria de miercuri cu Ucraina. Danemarca a câştigat pe teren neutru, în Slovacia, scor 28-24, acumulând opt puncte în grupa 1, astfel încât se califică la turneul final cu două etape înainte de finalul preliminariilor. Meciul a fost amânat din luna martie din cauza situaţiei politice din Ucraina şi s-a disputat până la urmă pe teren neutru. În grupa 1 preliminară, Danemarca este urmată în clasament de Austria (6 puncte), în timp ce Ucraina are 2p, iar Lituania 0p, ultimele două echipe neavând şanse la calificare, în condiţiile în care doar primele două clasate ajung la turneul final. Danemarca este a cincea echipă calificată la turneul final al Campionatului European, după Rusia, Muntenegru, Franţa şi Norvegia, ultima fiind liderul grupei 6, din care face parte şi România. Tricolorele pregătesc deja dubla cu Belarus, meciurile fiind programate în 11 iunie, în deplasare, respectiv în 15 iunie, pe teren propriu. Atât România, cât şi Belarus au 0 puncte în grupă şi se luptă pentru al doilea loc calificant la turneul final. Acesta va fi găzduit între 7 şi 21 decembrie, de Ungaria şi Croaţia, ambele naţiuni fiind calificate din oficiu. Tragerea la sorţi a grupelor CE din luna decembrie va avea loc în 19 iunie, la Zagreb.