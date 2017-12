LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele meciurilor disputate ieri, în etapa a 8-a din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, play-off: SC Bacău - Unirea Slobozia 0-1, CSMS Iaşi - FC Clinceni 1-1, ACS Berceni - Rapid Bucureşti 2-2. Clasament: 1. CSMS Iaşi 34p, 2. Rapid Bucureşti 33p, 3. Unirea Slobozia 32p, 4. FC Clinceni 28p, 5. ACS Berceni 14p, 6. SC Bacău 9p; Seria a II-a, play-off: FC Olt Slatina - Gloria Bistriţa 0-3, CS U. Craiova - ASA Tg. Mureş 2-0, CSM Rm. Vâlcea - Metalul Reşiţa 1-1. Clasament: 1. CS U. Craiova 33p, 2. ASA Tg. Mureş 31p, 3. CSM Rm. Vâlcea 27p, 4. Gloria Bistriţa 24p, 5. Metalul Reşiţa 22p, 6. FC Olt 12p; play-out: Olimpia Satu Mare - FC Bihor Oradea 3-0, Minerul Motru - UTA 3-0 (echipa arădeană nu a fost programată la acest joc). CS Mioveni stă. Clasament: 1. Olimpia Satu Mare 36p, 2. FC Bihor Oradea 29p, 3. CS Mioveni 28p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 13p.

SELECŢIE LA ACSSF FARUL

Clubul ACSSF Farul 2010 Constanţa organizează selecţie pentru copii născuţi între anii 2002 şi 2008. Selecţia are caracter permanent şi se desfăşoară de luni până vineri, între orele 8.30 - 10.00 şi 14.00 - 17.30, la terenul sintetic de la stadionul “Farul”. Detalii la numerele de telefon 0723/38.30.49 (Constantin Bodnar) şi 0723/37.20.06 (Doru Carali).

SELECŢIE LA AS PERFORMER

Asociaţia Sportivă Performer Constanţa organizează în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.45, la terenul II al stadionului “Farul” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în anul 2007. Antrenorii acestei grupe sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Raj Cărăuleanu.

GARDOŞ, ÎN ATENŢIA ECHIPEI AS ROMA

Fundaşul echipei Steaua Bucureşti, Florin Gardoş, se află în atenţia clubului AS Roma, care doreşte achiziţionarea unui fundaş central în cazul în care marocanul Mehdi Benatia nu va mai rămâne la vicecampioana Italiei, a anunţat, ieri, cotidianul „Il Messaggero“. Pe lângă Gardoş, pe lista Romei se mai află croatul Dejan Lovren (Southampton), muntenegreanul Marko Basa (OSC Lille), italianul Davide Astori (Cagliari), belgienii Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) şi Thomas Vermaelen (Arsenal Londra), italo-argentinianul Gabriel Alejandro Paletta (FC Parma) şi francezul Eliaquim Managal (FC Porto). Conform presei italiene, Mehdi Benatia, în vârstă de 27 de ani, care mai are contract cu AS Roma până în vara lui 2018, se află în tratative cu formaţia FC Barcelona. La AS Roma mai sunt legitimaţi patru jucători români: portarul Bogdan Lobonţ şi fundaşii Deian Boldor, Mihai Bălaşa şi Vlad Marin.

NOUA ECHIPĂ A LUI REGHECAMPF VA JUCA ÎN SFERTURILE LCA

Noua echipă a antrenorului Laurenţiu Reghecampf, Al Hilal (Arabia Saudită), va întâlni formaţia Al Sadd (Qatar) în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc ieri, la Kuala Lumpur. Manşa tur va avea loc la 19 august, în Arabia Saudită, returul fiind programat la 26 august. În cazul în care va trece de Al Sadd, Al Hilal va întâlni învingătoarea partidei Al Ain (Emiratele Arabe Unite) - Al Ittihad (Arabia Saudită). În celelalte dueluri din sferturi, Guangzhou Evergrande (China), deţinătoarea trofeului, va juca împotriva formaţiei australiene Western Sydney Wanderers, iar echipele sud-coreene Pohang Steelers şi FC Seoul vor disputa cel de-al patrulea sfert de finală. Semifinalele sunt programate la 16/17 septembrie şi 30 septembrie / 1 octombrie, în timp ce finala va avea loc la 25 octombrie (turul) şi 1 noiembrie (returul).

TOTTENHAM PROFITĂ DE SUCCESUL “GALACTICILOR” ÎN UCL

Victoria obţinută de Real Madrid în finala Ligii Campionilor i-a bucurat şi pe conducătorii lui Tottenham Hotspur, fostul club al lui Gareth Bale, care vor încasa în plus opt milioane de euro în urma transferului internaţionalului galez la gruparea din capitala Spaniei. Suma plătită de Real Madrid, vara trecută, pentru Gareth Bale, 91 de milioane de euro, a fost considerată ca exagerată, însă galezul şi-a demonstrat valoarea în acest sezon. Fostul jucător al lui Tottenham a marcat 22 de goluri în toate competiţiile, iar cel mai important a fost cel din finala UCL. De asemenea, Bale a adus şi Cupa Spaniei pe „Bernabeu“, printr-un gol antologic reuşit cu FC Barcelona. Tottenham a introdus o clauză în contractul cu ibericii prin care ar fi primit suma de 6,5 milioane de lire (aproximativ 8 milioane de euro) în cazul în care formaţia „blanco“ ar fi câştigat UEFA Champions League, iar Bale ar fi jucat cel puţin jumătate din meciuri. Cum ambele cerinţe au fost respectate, Real Madrid va fi obligată să mai plătească alte 8 milioane de euro, astfel că suma totală a transferului lui Bale pe „Bernabeu“ va ajunge la 99 de milioane de euro!

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA LUI DIEGO SIMEONE

UEFA a anunţat că a deschis mai multe proceduri disciplinare după finala Ligii Campionilor de sâmbătă, de la Lisabona, dintre care una împotriva antrenorului echipei Atletico Madrid, Diego Simeone. La finalul meciului de la Lisabona, câştigat de Real Madrid, scor 4-1, după prelungiri, Simeone a avut o altercaţie cu fundaşul francez al Realului, Raphaël Varane. De asemenea, Xabi Alonso (Real), suspendat la acest meci, va trebui să ofere explicaţii pentru „încălcarea principiilor generale de comportament”. Cele două cluburi sunt convocate şi pentru folosirea de „dispozitive pirotehnice” şi pentru „comportament nepotrivit”, după ce jucătorii au primit cel puţin cinci cartonaşe galbene (cinci pentru Real, şapte pentru Atletico). Toate aceste cazuri vor fi analizate la 17 iulie de către UEFA.

UEFA, CONDAMNATĂ DE UN TRIBUNAL CROAT

Un tribunal croat a condamnat UEFA să plătească despăgubiri de 100.000 de euro unui arbitru local, Bruno Maric, suspectat în cadrul unei anchete a forului european că a participat la trucarea unui meci, a anunţat agenţia Hina. „Am învins UEFA, care se credea de neatins, la fel ca şi funcţionarii săi, care cred că pot trata oamenii aşa cum m-au tratat pe mine”, a declarat Maric după verdictul pronunţat de un tribunal din Daruvar. Bruno Maric a depus plângere contra UEFA în 2011 şi a solicitat daune de un milion de euro pentru „suferinţă psihică”. El a fost acuzat de un anchetator UEFA, Robin Boksic, de implicare într-un meci bănuit a fi fost trucat, finala Cupei Croaţiei din 2009. Boksic a fost apoi concediat de instanţa europeană. Maric a refuzat o propunere UEFA de a rezolva acest diferend pe cale amiabilă, contra unei sume de 10.000 de euro, conform avocatului Vladimir Gredelj. Bruno Maric vrea să facă apel la decizia tribunalului pentru a solicita pagube mai mari decât cele care i-au fost acordate, a mai spus Gredelj.

CLUBUL CAGLIARI A FOST VÂNDUT UNOR INVESTITORI AMERICANI

Proprietarul grupării Cagliari, Massimo Cellino, a confirmat, ieri, vânzarea majorităţii acţiunilor unui grup de investitori americani, condus de Luc Silvestrone. Acesta era în competiţie cu magnatul minelor Tommaso Giulini pentru a prelua controlul clubului sard. Cellino, devenit proprietar la Leeds United la începutul lunii aprilie, a confirmat că acest grup condus de Silvestrone va prelua controlul clubului Cagliari. „Am ajuns la un acord şi vom redacta o scrisoare de intenţie care autorizează intrarea lor în club”, a afirmat Celllino. Suma tranzacţiei nu a fost dezvăluită, dar, conform presei italiene, Celllino ar fi încasat circa 80 de milioane de euro pentru clubul pe care îl deţinea din 1992.

ATLETICO MADRID L-A ACHIZIŢIONAT PE ATACANTUL ARGENTINIAN ANGEL CORREA

Atacantul argentinian al echipei San Lorenzo, Angel Correa, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia Atletico Madrid, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Pentru achiziţionarea atacantului în vârstă de 19 ani, Atletico Madrid a plătit opt milioane de euro. Angel Correa a marcat zece goluri în 48 de meciuri jucate pentru San Lorenzo. Atletico Madrid este campioana Spaniei şi finalistă a Ligii Campionilor.

AARON HUNT A SEMNAT UN CONTRACT CU VFL WOLFSBURG

Mijlocaşul german Aaron Hunt a semnat un contract pe trei sezoane cu VfL Wolfsburg, după ce a petrecut 13 ani la Werder Bremen, a anunţat noul său club. În vârstă de 27 de ani, Aaron Hunt, internaţional german de trei ori, şi-a început cariera la juniorii de la Werder Bremen, iar la finalul acestui sezon i-a expirat contractul. Hunt, mijlocaş defensiv, nu a fost reţinut de Joachim Low în lotul pentru turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia.

UNAI EMERY ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC SEVILLA

Tehnicianul formaţiei FC Sevilla, Unai Emery, şi-a prelungit contractul pentru încă două sezoane, a anunţat site-ul oficial al grupării spaniole. Emery, al cărui contract expira în 30 iunie, va rămâne pe bancă la FC Sevilla şi în sezoanele 2014-2015 şi 2015-2016. Unai Emery a venit la FC Sevilla în ianuarie 2013, în locul lui Michel, iar în acest an a reuşit să conducă echipa la câştigarea UEFA Europa League şi la ocuparea locului 5 în campionatul Spaniei.

JORGE JESUS CONTINUĂ LA BENFICA LISABONA

Preşedintele clubului Benfica Lisabona, Luis Felipe Vieira, a anunţat că antrenorul Jorge Jesus va rămâne la formaţia portugheză, deşi tehnicianul are mai multe oferte de la cluburi europene. „Singurul lucru pe care îl pot confirma în acest moment este că Jorge Jesus va fi antrenorul nostru şi în sezonul viitor. În acest moment, speculaţiile ar trebui să înceteze. Jorge Jesus a refuzat ofertele unor mari cluburi europene pentru a rămâne alături de noi până la finalul contractului”, a declarat Vieira. Conform presei internaţionale, Jorge Jesus a fost ofertat de AS Monaco şi AC Milan. În sezonul recent încheiat, Benfica Lisabona a câştigat campionatul, Cupa şi Cupa Ligii Portugaliei, dar a pierdut la lovituri de departajare finala Ligii Europa.

ANTRENORUL RAMON DIAZ A DEMISIONAT DE LA RIVER PLATE

Ramon Diaz a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei River Plate, la câteva zile după ce a cucerit al 35-lea titlu de campioană din istoria clubului argentinian. „Într-o reuniune cu oficialii clubului, Ramon Diaz a spus că şi-a atins obiectivul şi a luat decizia de a pleca de la conducerea echipei”, se arată într-un comunicat al clubului River Plate. Ramon Diaz, în vârstă de 55 de ani, a adus primul trofeu pentru River după o pauză de şase ani. Principalul favorit la preluarea funcţiei de antrenor principal este uruguayanul Enzo Francescoli, fosta vedetă a lui River Plate.

MAURICIO POCHETTINO, NOUL ANTRENOR AL LUI TOTTENHAM

Argentinianul Mauricio Pochettino, fost antrenor al echipei Southampton, a semnat un contract pe cinci sezoane cu Tottenham Hotspur, echipă la care evoluează şi Vlad Chiricheş, a anunţat clubul londonez pe site-ul oficial. Pochettino, 42 de ani, îi succede lui Tim Sherwood, demis de Spurs în data de 13 mai. Cu Southampton, Pochettino a terminat pe locul 8 în Premier League. Argentinianul a antrenat Espanyol Barcelona în perioada 2009-2012, înainte de a veni la Southampton. Ca jucător, el a fost selecţionat de 20 de ori în naţionala Argentinei, în perioada 1998- 2002.

BIELSA A SEMNAT CU OLYMPIQUE MARSEILLE

Tehnicianul argentinian Marcelo Bielsa a semnat un contract pe doi ani cu Olympique Marseille, a informat clubul francez pe site-ul său oficial. Bielsa, 58 de ani, care se va alătura grupării franceze la mijlocul lunii iunie, îl înlocuieşte pe Jose Anigo, devenit interimar în decembrie 2013, după concedierea lui Elie Baup. Marseille a încheiat sezonul pe locul 6 şi a ratat calificarea în Cupele Europene, pentru prima oară în ultimii zece ani. Fostul selecţioner al naţionalelor din Argentina şi Chile a antrenat ultima oară pe Athletic Bilbao, între 2011 şi 2013.

GERALD BAUMGARTNER, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI AUSTRIA VIENA

Tehnicianul Gerald Baumgartner, care în sezonul recent încheiat a ajuns în finala Cupei Austriei cu echipa Sankt-Polten, din liga a doua, a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al formaţiei Austria Viena. În vârstă de 49 de ani, Baumgartner a câştigat Cupa Austriei în 2013, cu echipa SV Pasching, din Liga a III-a. Austria Viena, campioană în 2013, a terminat sezonul actual pe locul 4 şi a ratat calificarea în Cupele Europene.