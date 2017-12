ACADEMIA HAGI VA ORGANIZA TURNEUL SEMIFINAL AL JUNIORILOR A

Vineri, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, a avut loc şedinţa tehnică pentru desemnarea celor două gazde ale turneelor semifinale de juniori A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995). Calificată la turneul semifinal după ce a câştigat Seria a III-a a Campionatului Naţional de juniori A, iar mai apoi s-a clasat pe locul secund în etapa intermediară a campionatului, FC Viitorul (antrenor Cristian Cămui, director tehnic Lucian Burchel) va evolua în turneul semifinal de la Ovidiu. Competiţia va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 14-18 mai, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Alături de FC Viitorul mai participă echipele Pandurii Tg. Jiu, FC Olt Slatina şi Gloria Bistriţa. Programul turneului semifinal găzduit de Academia Hagi - miercuri, 14 mai, ora 16.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Olt Slatina, ora 18.15: FC Viitorul - Gloria Bistriţa; vineri, 16 mai, ora 16.00: Pandurii - Gloria, ora 18.15: FC Olt - FC Viitorul; duminică, 18 mai, ora 10.00: FC Viitorul - Pandurii, ora 10.00: Gloria - FC Olt. Celălalt turneu semifinal va fi găzduit de FC Braşov şi va reuni la start formaţiile U. Cluj, Dinamo Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ şi FC Braşov. Câştigătoarele turneelor semifinale vor obţine calificarea în finala CN rezervat juniorilor A, programată la 22 mai, la Centrul de Fotbal de la Buftea.

ACADEMIA HAGI PARTICIPĂ LA TURNEUL DE LA FOCŞANI

Sâmbătă şi duminică se va desfăşura, la Focşani, o nouă ediţie Cupei “Pro-Sport 2009”. Competiţia se adresează categoriilor de vârstă 2005 şi 2006, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” participând cu câte două echipe la ambele categorii de vârstă, prin Academia Hagi şi FC Viitorul. Categoria 2005, Grupa A: Academia Voluntari, FC Viitorul (antrenor Florin Burcea), CSM Rm. Sărat, Prosport Focşani, TNT Bacău; Grupa B: Steaua Dunării Galaţi, Steaua “Mircea Eliade” Bucureşti, Academia Hagi (antrenor Florin Burcea), Şcoala de Fotbal “Laurenţiu Muscalu”, Pumas Iaşi; Categoria 2006, Grupa A: Prosport Focşani, FC Viitorul (antrenor Mihai Stere), Stars Brăila, CSMS Iaşi, LPS “Mircea Eliade” Bucureşti; Grupa B: Academia Hagi (antrenor Mihai Stere), Sporting Vaslui, Inizio Bucureşti, Şcoala de Fotbal “Laurenţiu Muscalu”, TNT Bacău.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din play-off-ul şi play-out-ul Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - play-off - ora 11.00: Metalul Reşiţa - Gloria Bistriţa, CSM Rm. Vîlcea - CSU Craiova; ora 19.00: ASA Tg. Mureş - FC Olt. Clasament play-off: 1. ASA Tg. Mureş 27p, 2. CSU Craiova 23p, 3. Gloria Bistriţa 20p, 4. CSM Rm. Vîlcea 19p (golaveraj: 15-14), 5. Metalul 19p (13-16), 6. FC Olt 9p; play-out - ora 11.00: UTA - CS Mioveni şi Minerul Motru - Olimpia Satu Mare. FC Bihor stă. Clasament play-out: 1. Olimpia 27p, 2. CS Mioveni 24p, 3. FC Bihor 23p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 9p.

SERIALUL “SE VINDE RAPIDUL”

Antrenorul Viorel Moldovan a declarat vineri, referitor la posibilitatea ca Hussein Abdullah Hussein Al Ahmar, fiul unui şeic din Yemen, să investească la gruparea giuleşteană, că această poveste reprezintă doar un nou episod din serialul “Se vinde Rapidul”. Întrebat dacă a discutat cu jucătorii despre prinţul din Yemen, Moldovan a răspuns în glumă: „Da, o să-l aşteptăm cu pâine şi sare. Am şi vorbit la bucătărie să pregătească pâine, sare şi pălincă. Noi suntem gazde primitoare. Glumesc, nu am discutat cu jucătorii, dar au citit şi ei prin ziare”. Tehnicianul a adăugat că a pregătit o listă de jucători pe care i-ar dori în cazul promovării în Liga 1, dar a explicat că este dificil să vorbească despre achiziţii având în vedere situaţia financiară a clubului.

CADU A JUCAT MECIUL 200 ÎN LIGA 1

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ricardo Cadu, a jucat meciul cu numărul 200 în Liga 1, în întâlnirea cu Dinamo Bucureşti, scor 3-0, din etapa a 31-a, informează frf.ro. Cadu a devenit fotbalistul cu cele mai multe partide pentru CFR Cluj în Liga 1 şi primul jucător străin care ajunge la această cifră (cel dintâi ajuns la 100 de meciuri a fost albanezul Sulejman Demollari). Tot la meciul 200 în Liga I s-a aflat şi Zicu (Petrolul Ploieşti). Adrian Mutu (Petrolul Ploieşti) a marcat primul său gol din acţiune de la revenirea în România, ajungând la 35 de reuşite în Liga 1, exact câte are şi la echipa naţională. Paul Batin (CFR Cluj) a marcat pentru a 20-a oară în Liga 1. Marin Barbu, noul antrenor al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ, s-a aflat la al 100-lea meci pe bancă în Liga 1. De asemenea, arbitrul Ovidiu Haţegan (Arad) a condus pentru a 150-a oară un meci de prim-eşalon. Arbitrul Denis Haidiner (fiul lui Daniel Haidiner, fost prim-divizionar la Corvinul,) a debutat în prima ligă la 22 de ani, el conducând meciul FC Braşov - Corona Braşov.

NAŢIONALA DE FUTSAL, ÎNVINSĂ NEAŞTEPTAT DE TURCIA

Naţionala de futsal a României a fost învinsă de echipa Turciei, cu 3-2, într-un meci amical disputat joi, în Sala Sporturilor din Călăraşi. Robert Matei şi Cătălin Robert au marcat golurile tricolorilor, care au învins miercuri, în primul meci, cu 8-1, tot la Călăraşi, în prima partidă jucată între cele două formaţii. În această primă întâlnire, pentru România au înscris Florin Matei (3), Cătălin Ivan (2), Robert Lupu, Mimi Stoica şi Liviu Ruxandari. Selecţionerul Nelu Stancea a rulat întreg lotul în cele două partide cu Turcia.

FIFA LIMITEAZĂ LA TREI LA SUTĂ COMISIONUL ÎN CAZUL TRANSFERURILOR DE JUCĂTORI

Comitetul executiv al FIFA a aprobat un nou regulament privind sistemul de reprezentare a jucătorilor, conform căruia comisionul intermediarilor în cazul transferurilor urmează să fie limitat la 3 la sută din venitul brut negociat pentru fotbalist sau din suma de transfer, informează www.frf.ro. O prevedere strictă face referire la contractele jucătorilor minori, regulamentul „interzicând orice plăţi către intermediari” în cazul acestora. Conform regulamentului, de la 1 aprilie 2015, contractele încheiate până atunci de către agenţii de jucători (conform regulamentului în vigoare, pe o perioadă de până la maximum 24 de luni) ar urma să devină nule, în locul lor urmând a fi introduse declaraţii ce vor trebui înregistrate pentru fiecare operaţiune în parte la federaţiile în cauză. Pentru fiecare tranzacţie de jucător ar urma să existe un contract punctual, încheiat împreună cu un intermediar care, de la 1 aprilie 2015, va putea fi persoană fizică, dar şi juridică şi care nu va mai avea nevoie de licenţă. S-ar renunţa astfel la examenul de licenţiere a agenţilor de jucători. Regulamentul aprobat de Comitetul Executiv necesită şi validarea de către Congresul FIFA, programat la Sao Paulo, pe data de 11 iunie 2014.

GUARDIOLA, PREGĂTIT PENTRU O BAIE CU BERE

Tehnicianul echipei Bayern Munchen, Pep Guardiola, a declarat că este pregătit pentru baia cu bere cu care va sărbători cel de-al 24-lea titlu naţional câştigat de echipa sa, vineri, cu o zi înainte de meciul cu formaţia VfB Stuttgart, din ultima etapă a sezonului. „Ştiu că este o mare tradiţie şi eu iubesc tradiţia. Dacă jucătorii vor, pot să facă asta. Oricum, eu nu am păr”, a spus Guardiola, menţionând că aşteaptă cu nerăbdare sărbătoarea. Bayern Munchen şi-a asigurat câştigarea titlului în Germania încă din data de 25 martie. „Poate pentru mulţi este doar încă un titlu, dar pentru mine este primul în Bavaria. Şi este cel mai frumos. Am învins Chelsea în Supercupa Europei şi am câştigat Campionatul Mondial al cluburilor. Dar indiferent unde am fi, în Spania, în Italia sau în altă parte, titlul naţional este cel mai important”, a declarat Guardiola. Bayern Munchen va întâlni sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 16.30, echipa la care evoluează Alexandru Maxim, VfB Stuttgart.

PROBLEME PENTRU DIEGO COSTA ŞI PEPE

Diego Costa, atacantul formaţiei Atletico Madrid, are o problemă musculară la coapsa dreaptă, a anunţat, vineri, clubul spaniol, jucătorul fiind incert pentru meciul cu Malaga, programat duminică, în campionatul Spaniei. În funcţie de durata indisponibilităţii sale, jucătorul în vârstă de 25 de ani ar putea absenta şi la meciul cu FC Barcelona, din ultima etapă. „Testele făcute de Diego Costa au arătat că are o accidentare la coapsa dreaptă, însă nu este vorba de o ruptură”, a anunţat clubul spaniol. Diego Costa nu s-a antrenat, vineri, alături de coechipierii săi. Şi Pepe, fundaşul formaţiei Real Madrid, are o problemă musculară la pulpa stângă şi este incert pentru finala Ligii Campionilor din 24 mai, a anunţat presa spaniolă. „După testele efectuate de jucătorul nostru Pepe, el a fost diagnosticat cu o problemă musculară la piciorul stâng”, a anunţat clubul madrilen. Potrivit „Marca“ şi „As“, jucătorul ar urma să fie indisponibil 15 zile şi astfel ar fi incert pentru meciul cu Atletico Madrid. Jucătorul în vârstă de 31 de ani s-a accidentat în meciul de miercuri, cu Real Valladolid, scor 1-1, restanţă din etapa a 34-a a campionatului Spaniei.

DANI ALVES AMENINŢĂ CĂ AR PUTEA PĂRĂSI FC BARCELONA

Fundaşul echipei FC Barcelona, Dani Alves, criticat de suporteri în ultimele luni, alături de alţi jucători, a ameninţat că va părăsi gruparea catalană dacă nu va fi acceptat aşa cum este. Rezultatele de după despărţirea de tehnicianul Josep Guardiola au dus la speculaţii cu privire la plecarea unor jucători de la FC Barcelona. „Cum pot uita oamenii că aceşti jucători au ridicat fotbalul la cel mai înalti nivel? Nu îmi place asta. De aceea, sunt multe îndoieli cu privire la continuitatea mea aici. Dacă oamenii mă acceptă aşa cum sunt, bine, dacă nu, plec în altă parte”, a spus Alves la postul de radio RAC1. Dani Alves are contract cu FC Barcelona până în 2015. La finalul lunii trecute, el a fost protagonistul unui incident la meciul cu Villarreal. Alves a mâncat o banană aruncată în teren, în direcţia lui, în momentul în care se pregătea să execute un corner. După ce a mâncat banana, el a executat lovitura de la colţ. Ca urmare a incidentului, Villarreal a decis ca fanul care a aruncat banana să primească interdicţie pe viaţă de acces în stadion. Clubul a fost amendat cu suma de 12.000 de euro. Vineri, Dani Alves, a spus că ar vrea ca tânărul suporter al formaţiei Villarreal, care ar fi fost concediat după ce a aruncat o banană către el la un meci din campionatul Spaniei, să fie reangajat.

RIO FERDINAND NU SE RETRAGE, ÎNCĂ

Fundaşul formaţiei Manchester United, Rio Ferdinand, a declarat că nu intenţionează să se retragă din activitate. Englezul în vârstă de 35 de ani, al cărui contract expiră la finalul sezonului şi care nu a primit o propunere de prelungire, crede că are resursele necesare pentru a-şi continua cariera. „Sunt în formă, sănătos şi vreau să joc în continuare”, a declarat Ferdinand, care va comenta pentru BBC Campionatul Mondial din Brazilia. Ferdinand a venit la Manchester United în iulie 2002, de la Leeds United, pentru 36 de miloane de euro.

ULTIMELE MECIURI DIN CAMPIONATUL UCRAINEI, CU PORŢILE ÎNCHISE

Ultimele meciuri din campionatul Ucrainei, precum şi finala Cupei Ucrainei se vor disputa cu porţile închise, a anunţat federaţia ucraineană de fotbal. Miercuri, ministrul de Interne a cerut ca meciurile să se dispute fără spectatori deoarece există riscul de incidente. Solicitarea este urmare a ciocnirilor dintre suporterii pro-ucraineni şi pro-ruşi, care s-au soldat cu zeci de răniţi la meciurile din 27 aprilie şi 2 mai, de la Harkov şi Odesa.

MOURINHO, AMENDAT PENTRU COMENTARII SARCASTICE LA ADRESA ARBITRILOR

Antrenorul echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a fost amendat cu suma de 10.000 de lire sterline pentru comentariile sarcastice la adresa arbitrajului de la meciul de luna trecută cu Sunderland. La finalul partidei din 19 aprilie, pierdută de Chelsea cu scorul de 1-2, Mourinho a fost ironic în privinţa prestaţiei arbitrului de centru. „Vreau să îl felicit pe arbitrul Mike Dean. Cred că prestaţia sa a fost incredibilă. Îl felicit şi pe şeful arbitrilor, Mike Riley. Ceea ce au făcut ei pe parcursul sezonului este fantastic, mai ales în ultimele luni şi în privinţa echipelor implicate în lupta pentru titlu. Absolut fantastic”, a spus tehnicianul portughez. Tot la acel meci, secundul lui Mourinho, Rui Faria, a avut o ieşire nervoasă în urma căreia a fost trimis în tribună, el fiind ulterior suspendat şase meciuri şi amendat cu 30.000 de lire sterline. Într-un alt caz, Mourinho a pierdut apelul cu privire la amenda de 8.000 de lire sterline primită după un meci cu Aston Villa, disputat în luna martie.

FC ROSTOV A CÂŞTIGAT CUPA RUSIEI

Formaţia FC Rostov a câştigat pentru prima dată Cupa Rusiei, după ce a învins în finală, joi, la Kaspisk, cu scorul de 6-5, în urma loviturilor de departajare, echipa FC Krasnodar. La finalul prelungirilor, scorul era 0-0. La lovituri de departajare, pentru Rostov au înscris Milic, Poloz, Diakov, Sinama-Pongolle, Dziuba şi Lolo, iar Gaţcan a ratat. Krasnodar a înscris prin Granqvist, Abreu, Laborde, Joaozinho şi Ari, iar Sigurdsson şi Gazinski au ratat. În 2013, Cupa Rusiei a fost câştigată de CSKA Moscova.

PRIMA FEMEIE ARBITRU ASISTENT LA UN MECI DIN PRIMA LIGĂ SCOŢIANĂ

Kylie McMullan va deveni, sâmbătă, prima femeie care va oficia ca arbitru asistent la un meci din prima ligă scoţiană de fotbal. În vârstă de 25 de ani, Mc Mullan, poliţistă de profesie, va fi prezentă la meciul St. Mirren - Hearts, a anunţat federaţia scoţiană. McMullan a mai fost arbitru la mai multe meciuri din a doua ligă scoţiană, dar şi în Liga Campionilor la fotbal feminin.

PATRU COPII DE LA O ECHIPĂ DE FOTBAL DIN SPANIA AU MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Patru copii şi un adult care aparţin unei echipe de fotbal de juniori au murit, joi seară, într-un accident rutier, în sudul Spaniei. „Un autocar care transporta o echipă de juniori a intrat în coliziune cu un excavator, în apropiere de Castuera, în Extremadura”, a declarat un membru al Poliţiei. „Patru copii şi un adult au murit”, a mai spus acesta. Serviciile de intervenţie au anunţat că 13 persoane au fost rănite, 11 fiind transportate la spital, iar şase fiind în stare gravă. Potrivit presei, copiii aveau vârste între 10 şi 13 ani.