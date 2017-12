JUNIORII FARULUI DAU PIEPT CU STEAUA BUCUREŞTI

Duminică, pe terenul II din Complexul Sportiv “Farul”, va loc partida dintre FC Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti, contând pentru etapa a 5-a din play-off-ul Campionatului Naţional rezervat juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995). Pentru a păstra şanse de calificare la turneul final, echipa pregătită de Lucian Marinof are nevoie de victorie. În celălalt meci din grupă, FC Viitorul (antrenor Cristian Cămui) va juca în fieful celor de la Dinamo Bucureşti. După patru etape, clasamentul se prezintă astfel: 1. FC Viitorul 9p (golaveraj: 12-2), 2. Dinamo 9p (8-2), 3. FC Farul 6p (5-9), 4. Steaua 0p.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a 3-a a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - play-off, ora 11.00: Gloria Bistriţa - FC Olt, Metalul Reşiţa - CSM Rm. Vîlcea; ora 16.00: ASA Tg. Mureş - CSU Craiova. Clasament play-off: 1. CS U. Craiova 23p, 2. ASA Tg. Mureş 21p, 3. Gloria Bistriţa 17p, 4. Metalul Reşiţa 16p, 5. CSM Rm. Vîlcea 13p, 6. FC Olt 9p; play-out, ora 11.00: FC Bihor - Olimpia Satu Mare şi UTA - Minerul Motru. Meciul CS Mioveni - FSU Craiova va fi omologat cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor, întrucât craiovenii s-au retras din competiţie. Clasament play-out: 1. Olimpia Satu Mare 24p, 2. CS Mioveni 23p, 3. FC Bihor 19p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 9p, 6. FC U. Craiova 6p.

ULI HOENESS, SCOS DIN HALL OF FAME-UL FOTBALULUI GERMAN

Fostul preşedinte al clubului Bayern München, Uli Hoeness, condamnat în luna martie pentru fraudă fiscală, a fost scos din Hall of Fame-ul sportului german, a anunţat fundaţia Deutsche Sporthilfe. Hoeness, în vârstă de 62 de ani, a demisionat din funcţia de preşedinte al clubului Bayern München după ce a fost condamnat la trei şi jumătate de închisoare cu executare pentru fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro. El aşteaptă încă să fie plasat în detenţie. Karl Hopfner a fost numit în funcţia pe care o ocupa Uli Hoeness la Bayern, dar această decizie urma să fie supusă votului, vineri, în Consiliul de Administraţie al clubului bavarez.

MFK KOSICE A CÂŞTIGAT CUPA SLOVACIEI

Echipa MFK Kosice a câştigat Cupa Slovaciei, după ce a învins cu scorul de 2-1 (1-1) formaţia Slovan Bratislava, în finala competiţiei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Diaby (31) şi Bukata (74), în timp ce pentru învinşi a înscris Vittek, în minutul 6. MFK Kosice a mai câştigat Cupa Slovaciei în sezonul 2008-2009.

HELSINGBORGS IF ŞI IF ELFSBORG, ÎN FINALA CUPEI SUEDIEI

Echipele Helsingborgs IF şi IF Elfsborg s-au calificat în finala Cupei Suediei, după ce au învins formaţiile Malmo FF şi IK Sirius (liga a doua), în semifinalele competiţiei. Helsingborgs IF a trecut, cu scorul de 2-0 (1-0), de Malmo FF. Golurile învingătorilor au fost marcate de Khalili (27) şi Accam (90+2). IF Elfsborg a învins, cu scorul de 4-1 (2-0), pe IK Sirius. Golurile învingătorilor au fost marcate de Prodell (7, 52, 81- penalty) şi Hauger (13), în timp ce pentru învinşi a înscris Silva (90+1 - penalty).

EDIŢIE SPECIALĂ A COPEI AMERICA

Confederaţia sud-americană (Conmebol) şi Confederaţia Americii de Nord, Americii Centrale şi a Caraibelor (Concacaf) au oficializat organizarea unei ediţii speciale a Copei America, în 2016, în Statele Unite ale Americii. Evenimentul va fi organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la prima ediţie a Copei America. Competiţia va avea loc în perioada 3-26 iunie, la doar un an de la disputarea Copei America 2015, din Chile. Numele oraşelor care vor găzdui meciurile din 2016 nu au fost date publicităţii. La Copa America 2016 vor participa 16 echipe, zece din America de Sud (Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay şi Venezuela) şi şase din zona Concacaf. Acestea vor fi SUA şi Mexic, câştigătoarea Cupei Caraibelor 2014, câştigătoarea Cupei Americii Centrale 2014 şi alte două formaţii care se vor califica în urma unor meciuri de baraj. Din 1993 încoace, la Copa America au participat şi echipe care nu fac parte din zona Conmebol, precum Mexic, SUA sau Japonia.

KLOSE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LAZIO

Internaţionalul german Miroslav Klose şi-a prelungit cu un sezon contractul cu Lazio Roma, noul său acord fiind valabil până în 2015, cu opţiune pentru încă un an. Klose va primi aproximativ 2,5 milioane de euro pentru un sezon. „Sunt foarte mulţumit că îmi continui aventura la SS Lazio. Am avut multe oferte, dar am hotărât să rămân aici pentru că fac parte dintr-un proiect important şi am un rol în acest proiect”, a declarat Klose, conform site-ului oficial al clubului italian la care este legitimat Ştefan Radu. În acest sezon, Miroslav Klose a înscris 7 goluri în Serie A.

ANDROS TOWNSEND VA FI INDISPONIBIL PENTRU CM 2014

Fotbalistul echipei Tottenham Hotspur, Andros Townsend, accidentat la gleznă, va fi indisponibil circa zece săptămâni şi astfel nu va evolua la Campionatul Mondial din Brazilia. „Andros trebuie să se opereze la glezna stângă, după ce s-a accidentat la ligamente la meciul cu Stoke City. El va reveni în aproximativ zece săptămâni”, se arată pe site-ul oficial al lui Tottenham. Mijlocaşul nu va face parte astfel din lotul Angliei pentru CM 2014, pe care selecţionerul Roy Hodgson urmează să-l anunţe pe 12 mai şi care va fi confirmat pe 2 iunie.

REAL ŞI ATLETICO VOR BENEFICIA DE CÂTE 17.000 BILETE LA FINALĂ

Real Madrid şi Atletico Madrid, finalistele Ligii Campionilor, vor beneficia de câte o cotă de 17.000 bilete la finala din 24 mai, găzduită de arena „Da Luz“ din Lisabona, cu o capacitate de 61.000 locuri. Biletele sunt împărţite în patru categorii, în funcţie de preţ: 70, 160, 280 şi 390 de euro. Din cota de 17.000 bilete a clubului Real Madrid, 12.000 merg către fani, iar 5.000 către sponsori, jucători, instituţii etc. Beneficiarii celor 12.000 bilete vor fi traşi la sorţi.

DIEGO COSTA VA PLECA DE LA ATLETICO LA CHELSEA

Cluburile Atletico Madrid şi Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul atacantului Diego Costa la gruparea londoneză, în schimbul sumei de aproximativ 40 de milioane de euro, scrie presa engleză. Jucătorul brazilian cu paşaport spaniol ar urma să primească pe „Stamford Bridge“ un salariu de circa 200.000 de euro pe săptămână şi să semneze un contract pe cinci sezoane. Anunţul oficial al transferului va fi făcut, conform surselor citate, după finala Ligii Campionilor, din 24 mai, pe care Atletico Madrid o va disputa, la Lisabona, cu Real Madrid. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat un gol, din penalty, în returul semifinalei de miercuri dintre Chelsea şi Atletico, scor 1-3. El a înscris 27 de goluri în acest sezon, în 33 de meciuri jucate în Primera Division.

BADSTUBER ŞI-A RELUAT ANTRENAMENTELE CU BAYERN

Fundaşul echipei Bayern München, Holger Badstuber, accidentat de un an şi jumătate la genunchiul drept, a revenit la antrenamente. El a fost primit cu aplauze de coechipieri şi a participat la un antrenament colectiv ce a constat în exerciţii de pase şi şuturi la poartă. Fundaşul german a mai efectuat o şedinţă individuală de 45 de minute împreună cu terapeutul formaţiei. „A fost un moment frumos, o senzaţie extraordinară. Pentru mine a fost o zi specială”, a declarat Badstuber, în vârstă de 25 de ani. Holger Badstuber a suferit o ruptură de tendon la genunchiul drept în decembrie 2012. El a încercat să revină la antrenamente în aprilie 2013, dar accidentarea a recidivat.

PREŞEDINTELE ECUADORULUI SUSŢINE CAMPANIA ANTIRASISM A LUI NEYMAR

Preşedintele Ecuadorului, principala ţară furnizoare de banane, şi-a arătat susţinerea faţă de Neymar, care a lansat zilele trecute o campanie „suntem toţi maimuţe”, ca urmare a unui incident avându-l ca protagonist pe Dani Alves. „Din Ecuador, principalul producător şi furnizorul celor mai bune banane din lume, respingem rasismul #suntemtoţimaimuţe”, a notat preşedintele Rafael Correa pe Twitter. Mesajul este însoţit de o fotografie în care preşedintele apare cu câteva banane într-o mână. Ecuadorul este, alături de Columbia, principalul exportator de banane din lume. Banana a devenit în această săptămână „protagonista” unei campanii antirasiste intitulată „suntem toţi maimuţe”, ce a fost lansată de jucătorul echipei FC Barcelona, Neymar, după incidentul cu Dani Alves. Poliţia spaniolă a arestat un suporter al echipei Villarreal suspectat că ar fi autorul gestului rasist. După ce a fost interogat, fanul a fost lăsat în libertate. El riscă până la trei ani de închisoare pentru aruncarea bananei în teren, gest considerat a fi cu conotaţie rasistă.

PAPA ÎI AVERTIZEAZĂ PE FOTBALIŞTI ÎN PRIVINŢA BANILOR ŞI PUBLICITĂŢII

Papa Francisc i-a avertizat pe fotbalişti în privinţa banilor şi publicităţii, subliniind responsabilităţile lor faţă de tineri, în timpul unei întâlniri cu jucătorii echipelor Fiorentina şi Napoli, care a avut loc vineri. „Astăzi, fotbalul este o mare afacere din cauza publicităţii, a televiziunilor... Însă factorul economic nu trebuie să fie deasupra aspectului sportiv, pentru că riscă să contamineze totul. Aş dori ca fotbalul să recupereze dimensiunea de sărbătoare. Trebuie să redăm demnitatea sportivă evenimentelor sportive. Pentru acest lucru, voi, fotbaliştii, aveţi o mare responsabilitate! Sunteţi în centrul atenţiei şi mulţi dintre admiratorii voştri sunt tineri şi foarte tineri! Luaţi în considerare acest lucru. Gândiţi-vă că modul vostru de a vă comporta are o rezonanţă în bine şi în rău. Fiţi mereu adevăraţi sportivi. Sportul are o puternică valoare educativă”, a spus Suveranul Pontif. El a reamintit că în copilărie mergea adeseori pe stadion, la Buenos Aires. „Sunt amintiri fericite, de duminici alături de familie”, a adăugat el. Napoli şi Fiorentina se vor întâlni sâmbătă în finala Cupei Italiei, pe Stadionul Olimpic din Roma. Şi în sezonul trecut Papa i-a primit pe jucătorii celor două finaliste ale Cupei Italiei, Lazio şi AS Roma.