SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

În această seară, de la ora 20.30 (în direct la Pro TV), semifinalele Cupei României-Timişoreana la fotbal programează, la Giurgiu, întâlnirea retur dintre echipa locală Astra şi Petrolul Ploieşti, deţinătoarea trofeului. După 0-0 în tur, la Ploieşti, lupta pentru accederea în ultimul act al competiţiei rămâne deschisă oricărui rezultat. Mâine, tot de la ora 20.30 (în direct la Pro TV), pe Arena Naţională din Bucureşti, va avea loc şi celălalt duel din semifinale, Dinamo - Steaua (în tur: 2-5).

TRICOLORII SE REUNESC PE 25 MAI

Reprezentativa de fotbal a României va susţine două meciuri amicale, cu Albania şi Algeria, în stagiul de pregătire din Elveţia, iar lotul pregătit de selecţionerul Victor Piţurcă se va reuni pe 25 mai, la Mogoşoaia. Plecarea în Elveţia este programată marţi, 29 mai. Primul meci, cu Albania, se va disputa la Sion, în 31 mai, iar partida cu naţionala Algeriei va avea loc în 4 iunie, la Geneva. Revenirea în ţară este progamată pentru data de 5 iunie. România va debuta în preliminariile Campionatului European din 2016 pe 7 septembrie, la Atena, cu Grecia.

DUMITRU DRAGOMIR VA FI CERCETAT ÎN LIBERTATE

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, va fi cercetat în libertate în dosarul privind vânzarea de către LPF a drepturilor de televizare ale meciurilor, a decis definitiv, ieri, Curtea de Apel Bucureşti (CAB). Judecătorii CAB au respins astfel contestaţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB) faţă de hotărârea prin care Tribunalul Bucureşti a decis ca fostul preşedinte al LPF să fie cercetat în libertate. Dragomir a declarat ieri, la Curtea de Apel Bucureşti, că nu a minţit în legătură cu vânzarea drepturilor de televizare ale unor meciuri de fotbal, precizând că este nevinovat sută la sută şi că nu are nicio temere. Fostul preşedinte al LPF a adăugat că vânzarea drepturilor de televizare a fost făcută în urma unei licitaţii publice. Procurorii susţin că Dragomir, profitând de calitatea sa de preşedinte al LPF, a creat, în paralel cu circuitul licit de vânzare (prin negociere directă) a drepturilor de televizare către SC R. SRL, un circuit ilicit - fictiv, apt să creeze confuzia cu cel licit, în scopul delapidării sumei de 3.000.000 de euro din patrimoniul LPF.

„EL CLASICO“ ÎN FINALA CUPEI SPANIEI

Astăzi, de la ora 22.30 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul „Mestalla“ din Valencia este programată finala Cupei Spaniei, meci care va opune cei doi granzi ai Spaniei şi ai fotbalului european, Real Madrid şi FC Barcelona. Va fi a şaptea întâlnire directă dintre cele două mari rivale în finala Cupei Spaniei, până acum bilanţul fiind egal. Madrilenii s-au impus cu 2-1 în 1936 (tot pe „Mestalla“), cu 4-0 în 1974 (Madrid, „Vicente Calderon“) şi cu 1-0 în 2011 („Mestalla“), iar catalanii au învins cu 1-0 în 1968 (chiar pe „Santiago Bernabeu“!), cu 2-1 în 1983 (Zaragoza, „Romareda“) şi cu 2-0 în 1990 („Mestalla“). În total, Barcelona are 26 de trofee, iar Realul - doar 18. Ambele formaţii sunt afectate de accidentări pe acest final de sezon. Barcelona stă prost în defensivă, unde nu-i are pe portarul Valdes şi pe fundaşii Puyol, Pique şi Bartra, dar nici pe Cuenca şi dos Santos. Madridul nu se poate baza pe Cristiano Ronaldo, Jese Rodriguez, Marcelo, Arbeloa şi Khedira, în timp ce Sergio Ramos este incert.

PLATINI A ADUS UN OMAGIU VICTIMELOR DE PE „HILLSBOROUGH“

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a adus un omagiu victimelor de pe „Hillsborough“ şi a declarat, ieri, că familia fotbalului european nu va uita niciodată cele 96 de persoane decedate în urmă cu 25 de ani. „Gândurile UEFA şi ale familiei fotbalului european se îndreaptă, în aceste momente, către rudele victimelor tragediei din urmă cu 25 de ani. Este cea mai mare catastrofă petrecută pe un stadion în istoria fotbalului britanic. Este una dintre cele mai negre zile din fotbalul mondial”, a spus Platini. La semifinala Cupei Angliei din 15 aprilie 1989, dintre FC Liverpool şi Nottingham Forest, disputată pe stadionul echipei Sheffield Wednesday, „Hillsborough“, 96 de fani ai „cormoranilor“ au murit în urma unor incidente. Meciul s-a terminat la şase minute după fluierul de start.

JOE BIDEN VA MERGE ÎN BRAZILIA, PENTRU CM DE FOTBAL

Vicepreşedintele SUA, Joe Biden, va merge în Brazilia pentru Campionatul Mondial de fotbal, care debutează în 12 iunie. Biden va asista la un meci al echipei americane, conform comunicatului de la Casa Albă, în care nu se precizează însă despre ce partidă este vorba. „Din punct de vedere istoric, fotbalul nu este sportul nostru, dar 25 de milioane de persoane joacă fotbal în SUA, dintre care 80 la sută sunt tineri, care vor continua să joace şi să adore acest sport în anii următori. Lumea întreagă trebuie să ştie că suntem pregătiţi să jucăm”, a spus Biden într-o ceremonie la Departamentul de Stat, unde a fost expus trofeul CM. La turneul final al CM 2014, SUA face parte din Grupa G şi va întâlni Ghana (16 iunie), Germania (26 iunie) şi Portugalia (22 iunie).

ZIDANE - NU, DESCHAMPS - DA

Preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), Noel Le Graet, susţine că, înainte de a-l numi pe Didier Deschamps, în 2012, la conducerea naţionalei Franţei, l-a refuzat pe Zinedine Zidane pentru postul de selecţioner. Într-o carte ce va apărea săptămâna aceasta, intitulată „Campionii mondiali ’98, secrete şi putere”, Le Graet scrie că Zidane i-a cerut să se întâlnească pentru a discuta despre postul de selecţioner. „Lui Zinedine Zidane i-ar fi plăcut să conducă echipa Franţei. Este foarte clar: voia postul! Mi-a cerut să ne vedem, însă nu era momentul. Trebuia mai întâi să conducă o echipă”, a scris Le Graet, care l-a preferat pe Deschamps. Secund al lui Carlo Ancelotti la Real Madrid din vara trecută, Zidane ar putea deveni antrenor principal la AS Monaco, din sezonul viitor.

NICI PREA MULTĂ BUCURIE NU-I BUNĂ...

Antrenorul cu portarii al echipei italiene FC Torino, Beppe Zinetti, s-a accidentat grav la picior când sărbătorea golul victoriei în meciul de duminică împotriva formaţiei Genoa. Zinetti (55 de ani), fost portar la Bologna şi AS Roma, a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile şi va avea nevoie de operaţie. El nu va mai putea lucra cu portarii echipei italiene în acest sezon.

YAYA TOURE VA FI INDISPONIBIL DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul ivorian Yaya Toure va fi indisponibil până la două săptămâni, din cauza unei accidentări la un picior, a anunţat, ieri, antrenorul echipei Manchester City, Manuel Pellegrini. „Yaya are o problemă musculară. Vom vedea cât timp va fi indisponibil. Poate nu va fi atât de grav cât credem, dar are nevoie de cel puţin zece zile sau două săptămâni pentru a fi apt din nou”, a declarat Pellegrini, în conferinţa de presă de dinaintea meciului restanţă cu Sunderland, programat azi. Yaya Toure s-a accidentat în partida cu FC Liverpool, scor 2-3, disputată duminică, în deplasare, pe „Anfield Road“. El va lipsi la meciurile cu Sunderland, West Bromwich Albion şi Crystal Palace. Manchester City ocupă locul 3 în Premier League, la cinci puncte de Chelsea Londra şi la şapte de FC Liverpool, dar are două meciuri restante.

S-A ACCIDENTAT ŞI GAGO

Mijlocaşul argentinian al echipei Boca Juniors, Fernando Gago, s-a accidentat la genunchiul stâng, dar se va reface până la Campionatul Mondial din Brazilia. Potrivit primului diagnostic, accidentarea nu i-a afectat ligamentele, iar Gago ar putea fi apt pentru o eventuală convocare în naţionala Argentinei. La CM 2014, Argentina joacă în Grupa F, alături de Nigeria, Bosnia şi Iran.

KEVIN-PRINCE BOATENG A DEVENIT TATĂ

Kevin-Prince Boateng, mijlocaşul ghanez al echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, a anunţat ieri, pe contul său de Twitter, că a devenit tată, după ce logodnica sa, fotomodelul şi vedeta de televiziune Melissa Satta, a născut un băieţel, informează „Corriere dello Sport“. „Suntem fericiţi să anunţăm că astăzi (n.r. - ieri) s-a născut băieţelul nostru Maddox Prince! Toată lumea este bine şi suntem foarte fericiţi”, a scris internaţionalul ghanez. Kevin-Prince Boateng, în vârstă de 27 de ani, şi Melissa Sattta (28 de ani), care este născută la Boston, formează un cuplu din noiembrie 2011. Kevin-Prince Boateng mai are un băiat, Jermaine-Prince (6 ani), dintr-o căsătorie anterioară.

WILMOTS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL DE SELECŢIONER AL BELGIEI

Selecţionerul naţionalei Belgiei, Marc Wilmots, şi-a prelungit contractul pentru încă patru ani, actuala înţelegere urmând să expire în iulie 2018, a anunţat, ieri, Federaţia Belgiană de Fotbal. „Vreau să-mi continui munca alături de băieţi, de staff-ul meu şi de suporteri. În ultimii doi ani ani am făcut mari progrese. Sunt foarte mândru că pot continua în funcţia de selecţioner”, a declarat Wilmots. În vârstă de 45 de ani, Wilmots, care se află în funcţie din mai 2012, a calificat direct reprezentativa Belgiei la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia. El a mai pregătit în cariera sa formaţiile Schalke 04 Gelsenkirchen şi St. Trond. Belgia face parte din Grupa H la turneul final al CM, alături de echipele Algeriei, Rusiei şi Coreei de Sud.