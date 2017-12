MEDALII CONSTĂNŢENE LA CN DE ATLETISM ÎN SALĂ PENTRU COPII

La finalul săptămânii trecute, în sala de atletism din Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, s-a desfăşurat etapa finală a Campionatului Naţional de atletism în sală pentru copii 1, 2 şi 3. La startul întrecerii au fost prezenţi peste 1.000 de participanţi, printre care şi o numeroasă delegaţie constănţeană, formată din atleţi de la LPS “Nicolae Rotaru”, CS Farul şi CSŞ 1 Constanţa. Sportivii de la cluburile constănţene au obţinut următoarele rezultate - copii 1: Stere Sianga (CS Farul, antrenor Eveline Lisenco) - locul 3 la triatlon, cu 1.229p; Alexandra Cornea (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Cătălin Ganera şi Gabriel Zaharia) - locul 5 la triatlon, cu 1.462p; Cristina Roibu (CSŞ 1 Constanţa, antrenor Ioan Oltean) - locul 5 la săritura la lungime şi locul 7 la 60 m; Cristina Olteanu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Cătălin Ganera şi Gabriel Zaharia) - locul 7 la 1.500 m; copii 2: Teodora Bălan (CS Farul, antrenor Eveline Lisenco) - locul 1 la triatlon, cu 1.539p; Darian Balagiu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Cătălin Ganera şi Gabriel Zaharia) - locul 2 la 50 mg şi locul 3 la săritura în lungime; Mara Cojocaru (CS Farul, antrenor Dan Cojocaru) - locul 5 la săritura în lungime.

TITLU NAŢIONAL PENTRU JUNIORII CONSTĂNŢENI LA TENIS DE MASĂ

La finalul săptămânii trecute, la Slatina, a avut loc Campionatul Naţional pe echipe la juniori II la tenis de masă, competiţie la care au luat startul şi echipele de băieţi şi fete de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, pregătite de Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon. În competiţia băieţilor, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa 1, în formula Cristian Pletea, Andrei Puţuntică, Paul Mladin şi Răzvan Plăeaşu, a cucerit titlul naţional, după ce a învins în turneul locurilor 1-4 pe Pristavu Câmpulung 1, cu 4-1, pe LPS Bistriţa 1, cu 4-1, şi pe CSM Buzău, cu 4-0. În schimb, în întrecerea fetelor, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa 1, în formula Mihaela Plăeaşu, Andreea Postudor şi Andreea Dudescu, a încheiat pe locul 4, înregistrând o singură victorie, 4-3 cu LPS Bistriţa 1, şi două înfrângeri, 3-4 cu Romgaz Mediaş 1 şi 0-4 cu CSS Slatina 1, în turneul locurilor 1-4.

REZULTAT MODEST LA CM DE SCRIMĂ PENTRU CADEŢI

La finalul săptămânii trecute, la Plovdiv (Bulgaria), s-a desfăşurat Campionat Mondial de scrimă la cadeţi. La startul întrecerii a fost prezent şi un sportiv de la CS Farul Constanţa, Nistor Gleb, antrenat de Mihaela Ion. Constănţeanul s-a clasat pe locul 71 în proba de spadă masculin individual, la competiţie participând 142 de sportivi.

HALEP SE MENŢINE PE LOCUL 5 WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep este în continuare cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA, menţinându-se pe locul 5, cu 4.695 de puncte. Sportiva în vârstă de 22 de ani este urmată de Sorana Cîrstea, care rămâne pe locul 27, cu 1.780p, Alexandra Cadanţu, în urcare cu două poziţii, pe locul 61, cu 942p, şi Monica Niculescu, în coborâre cu nouă poziţii, pe locul 78, cu 785p. Finalistă la Medellin (Columbia), Irina-Camelia Begu a urcat zece locuri, pe 119, cu 538p. La dublu, Niculescu se menţine pe 38, cu 2.120p, Raluca Olaru rămâne pe 64, cu 1.356p, iar Begu a urcat trei locuri, pe 67 cu 1.279p. Primele trei jucătoare din clasamentul WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 12.375p, 2. Na Li (China) 7.585p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.980p.

TECĂU ŞI ROJER S-AU CALIFICAT ÎN SFERTURI, LA CASABLANCA

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer (România / Olanda), cap de serie nr. 1, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de euro. Tecău şi Rojer au învins în runda inaugurală, cu 6-1, 6-4, după 56 de minute, cuplul Albert Montanes / Filippo Volandri (Spania / Italia). În sferturi, Tecău şi Rojer vor întâlni învingătorii partidei dintre perechea Johan Brunstrom / Henri Kontinen (Suedia / Finlanda) şi cuplul marocan Lamine Ouahab / Mehdi Ziadi.

TECĂU RĂMÂNE PE LOCUL 21 ATP, LA DUBLU

Tenismanul Victor Hănescu se menţine pe locul 89, cu 616 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, în timp ce Adrian Ungur a coborât un loc, pe 118, cu 515p, iar Marius Copil a alunecat o poziţie, până pe 167, cu 326p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 21, cu 3.080p, iar Florin Mergea rămâne pe 49, cu 1.372p. Primii trei jucători de simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 13.730p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.680p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 5.760p.

ROMÂNIA - SUEDIA, ÎN CUPA DAVIS

Echipa de Cupa Davis a României va întâlni, în perioada 12-14 septembrie, pe teren propriu, reprezentativa Suediei, în turul I al play-off-ului pentru menţinerea în Grupa I a Zonei Euro-africane. Suedia, de şapte ori câştigătoare a Salatierei de Argint, a devenit adversara României după ce a fost învinsă, cu 4-1, de Ucraina, în întâlnirea care a stabilit echipa calificată în barajul de promovare al Grupei Mondiale a competiţiei. Echipa care va câştiga întâlnirea România - Suedia se va menţine în Grupa I, în timp ce învinsa va juca un meci decisiv pentru menţinerea în acest eşalon. La întâlnirea cu Ucraina, echipa Suediei a fost formată din Markus Ericsson (locul 372 ATP), Isak Arvidsson (locul 524 ATP), Robert Lindstedt (locul 11 la dublu) - fost partener al constănţeanului Horia Tecău - şi Johan Brunstrom (locul 46 la dublu), ultimii doi aducând punctul gazdelor.

BEGU A PIERDUT FINALA LA MEDELLIN

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu a pierdut finala probei de simplu a turneului challenger de la Medellin (Columbia), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari. Românca, a treia favorită, a fost învinsă în finală, cu 6-4, 4-6, 6-4, de Veronica Cepede Royg, din Paraguay, cap de serie nr. 4. Tot la Medellin, Begu şi Maria Irigoyen, favorite nr. 1, au câştigat finala la dublu, în faţa cuplului Monique Adamczak / Marina Shamayko (Australia / Rusia), cu 6-2, 7-6 (7/2).

CRIVOI, ELIMINAT ÎN ULTIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA CASABLANCA

Tenismanul Victor Crivoi, locul 226 ATP, a ratat, ieri, calificarea pe tabloul principal al turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de euro. Crivoi a fost învins în ultimul tur al calificărilor, cu 6-1, 6-4, după o oră şi patru minute, de canadianul Filip Peliwo, poziţia 260 în ierarhia mondială. Pentru evoluţia de la Casablanca, Crivoi va primi şapte puncte ATP şi un cec în valoare de 710 euro.

ROMÂNIA A ÎNCHEIAT EUROPENELE DE LUPTE CU O SINGURĂ MEDALIE

România a încheiat Campionatele Europene de lupte de la Vantaa (Finlanda) cu o singură medalie, bronzul cucerit de Ana Maria Pavăl la categoria 53 kg, în timp ce alţi patru sportivi din lotul de 16 deplasat au ratat medaliile de bronz: Mădălina Linguraru (48 kg), Denisa Macovei (75 kg), Andrei Dukov (57 kg, lupte libere), Ionuţ Moise (70 kg, lupte libere). Duminică, în ultima zi de competiţie, Ionel Puşcaşu a ocupat locul 7 la categoria 71 kg, stilul greco-romane. Puşcaşu l-a învins în primul tur pe spaniolul Ismael Navarro, dar apoi a fost înfrânt în optimi de ungurul Tamas Lorincz şi în recalificări de sârbul Aleksandar Maksimovic. Medalia de aur i-a revenit lui Lorincz, victorios în faţa azerului Rasul Ciunaev. În limitele categoriei 85 kg, stilul greco-romane, românul Attila Tamas a fost învins în primul tur de turcul Ahmet Yildirim.

NADAL, SPORTIVUL SPANIOL CEL MAI CUNOSCUT LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Tenismanul Rafael Nadal, numărul 1 mondial, este sportivul spaniol cel mai cunoscut la nivel internaţional, reuşind să-i devanseze pe pilotul de Formula 1 Fernando Alonso (Ferrari) şi pe baschetbalistul Pau Gasol (Los Angeles Lakers), conform unei analize realizate de firma spaniolă de consultanţă Personality Media. Analiza a fost realizată în 12 ţări: Statele Unite, Australia, Rusia, Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania, Spania, Mexic, Brazilia, Chile şi Argentina, Nadal înregistrând o medie de 75 la sută. În Europa, Nadal şi Alonso au cifre foarte apropiate, înregistrând o notorietate de 77%. Alonso conduce în ţări precum Brazilia, Italia, Germania şi Rusia, în care este cunoscut mai bine, cu procente cuprinse între 74 şi 97%. În schimb, Nadal înregistrează procente mai bune în America Latină, mergând de la 82% în Mexic până la 90% în Chile şi Argentina. În Spania, patru sportivi se bucură de o notoritate aproximativ egală: Nadal (98%), Alonso (97%), Gasol (97%) şi portarul Iker Casillas (Real Madrid) - (95%).

ANA IVANOVIC A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MONTERREY

Jucătoarea sârbă Ana Ivanovic a câştigat turneul WTA de la Monterrey, după ce a trecut în finală de compatrioata sa Jovana Jaksic, cu 6-2, 6-1. În vârstă de 26 de ani, Ivanovic, nr. 13 mondial, a câştigat al 13-lea trofeu din carieră. În schimb, Jaksic, locul 137 mondial, a jucat prima sa finală WTA. Proba de dublu a fost câştigată de perechea Darija Jurak / Megan Moulton-Levy (Croaţia / SUA), cap de serie nr. 3), care a învins cuplul Timea Babos / Olga Govortsova (Ungaria / Belarus, cap de serie nr. 1), cu 7-6 (7/5), 3-6, 11-9.

OXFORD A TRECUT DE CAMBRIDGE ÎN TRADIŢIONALA CURSĂ DE CANOTAJ

Echipajul 8+1 al universităţii britanice Oxford s-a impus în faţa rivalilor de la Cambridge în tradiţionala cursă de canotaj academic de pe Tamisa, ajunsă, duminică, la a 160-a ediţie. Cei de la Oxford, cu patru medaliaţi olimpici în echipaj, au câştigat cu cel mai mare avans din anul 1973 încoace - 11 lungimi, cursa durând 18 minute şi 36 de secunde. Echipajul de la Oxford i-a adus antrenorului său, Sean Bowden, a zecea victorie în ultimii 15 ani şi a cincea în ultimii şapte ani. Bilanţul general continuă să fie favorabil echipajului Cambridge, cu 81 de victorii faţă de cele 78 obţinute de Oxford. O cursă s-a încheiat la egalitate, în 1877. Prima ediţie a cursei a avut loc în anul 1829.

DURANT A DEPĂŞIT RECORDUL LUI JORDAN

Kevin Durant, vedeta echipei Oklahoma City Thunder, a înscris, duminică seară, cel puţin 25 de puncte pentru al 41-lea meci consecutiv în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), depăşindu-l pe legendarul Michael Jordan, care s-a oprit la 40 de meciuri în sezonul 1986-1987. Durant a înscris 38 de puncte în meciul cu Phoenix Suns, dar Thunder a pierdut cu 115-122.

RUDISHA REVINE PE PISTĂ LA DOHA, ÎN 9 MAI

Kenyanul David Rudisha, accidentat şi absent de aproape un an din toate competiţiile, va reveni pe pistă cu ocazia reuniunii de deschidere a circuitului atletic Liga de Diamant, la Doha, în 9 mai. Participarea „regelui” probei de 800 m, campion olimpic, campion mondial şi recordman mondial al disciplinei, era foarte aşteptată, mai ales că el a alergat mult în trecut în Qatar, unde are şase participări. Rudisha s-a accidentat la genunchi în reuniunea de la New York, la începutul sezonului trecut, şi a fost constrâns să declare forfait pentru tot restul sezonului şi mai ales pentru Mondialele de la Moscova, din august 2013, unde i se anunţa un nou triumf. Pe lângă prezenţa lui Rudisha, organizatorii anunţă pe afişul primei reuniuni a circuitului atletic Liga de Diamant 2014 un duel la vârf în proba masculină de săritura în înălţime, între rusul Ivan Uhov, campion olimpic, şi qatarezul Mutaz Essa Barshim. Se apreciază că recordul mondial al lui Javier Sotomayor (2,45 m) ar putea fi în pericol, ţinând cont că Uhov a reuşit să sară în această iarnă, în sală, 2,42 m, la doar un centimetru de recordul mondial indoor (2,43 m). La semifond, organizatorii au anunţat prezenţa la Doha, la 3.000 m feminin, a etiopiencei Genzebe Dibaba, revelaţia din această iarnă, care a bătut recordurile mondiale în sală la 1.500 m şi 3.000 m.