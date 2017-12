ŞTEFAN RADU, DORIT DE MANCHESTER UNITED

Fundaşul stânga al echipei Lazio Roma, Ştefan Radu, se află pe lista jucătorilor pe care Manchester United doreşte să-i transfere pentru înlocuirea francezului Patrice Evra, informează footballdirectnews.com. Patrice Evra ar urma să nu mai facă parte din lotul lui Manchester United începând din vară. Pentru postul de fundaş stânga, echipa engleză l-ar dori şi pe Luke Shaw (Southampton), dar jucătorul de 18 ani se află şi în atenţia grupării Chelsea Londra, iar achiziţionarea lui s-ar putea dovedi prea scumpă. După ce managerul celor de la Manchester United, David Moyes, nu a reuşit să-l transfere pe fostul său jucător de la Everton, Leighton Baines, care şi-a prelungit contractul cu gruparea din Liverpool, Ştefan Radu a devenit una dintre principalele ţinte ale tehnicianului. În trecut, Ştefan Radu ar mai fi fost dorit de Roberto Mancini la Manchester City. Un alt avantaj al lui Ştefan Radu este reprezentat de faptul că el poate evolua şi pe postul de fundaş central, de unde sârbul Nemanja Vidic va pleca în vară. „Au fost discuţii despre aducerea lui Radu de la Lazio. El este unul dintre puţinii jucători la care ne uităm şi care se încadrează şi în suma de transfer pe care suntem dispuşi să o plătim”, a declarat o sursă din cadrul clubului. Un alt jucător pe care Manchester United l-ar dori de la gruparea capitolină este fundaşul central albanez Lorik Cana.

IOAN NICULAE A ANUNŢAT DESPĂRŢIREA DE BUDESCU ŞI ALIBEC

Patronul grupării Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a declarat, duminică seară, că atacantul Constantin Budescu s-a “autoexclus” din lot, iar un alt jucător neacceptat de ceilalţi fotbalişti este Denis Alibec, de care gruparea giurgiuveană se va despărţi în vară. „Budescu nu e suspendat. El s-a autoexclus din lotul de jucători. Atitudinea lui Budescu nu are nicio legătură cu statutul de fotbalist. Îmi pare rău că în trecut îi contram pe antrenori că nu îl opreau pe Budescu în lot. Îmi dau seama că am făcut o mare greşeală. Un jucător care nu aleargă, indiferent cât de important ar fi, nu e pentru o echipă de fotbal. Poate să joace în sală. Nu decid eu în locul antrenorului. E treabă de antrenor. Din punctul meu de vedere, Budescu nu mai există. Atitudinea lui faţă de spectatorii de la Giurgiu, faptul că i-a jignit, toată atitudinea lui de sfidare a clubului, atitudinea faţă de mine şi de Dinu Gheorghe l-au autoexclus de la noi. Din punctul meu de vedere, nu mai există. Ce am spus acum i-am spus şi lui Isăilă. El a fost principalul vinovat la Cluj, şi-a bătut joc de toată echipa. Ceilalţi jucători îl acceptă greu în grup”, a declarat Niculae la Dolce Sport. În privinţa lui Alibec, Niculae a precizat că, la sfârşitul campionatului, gruparea pe care o conduce se va despărţi de jucător: „Alibec este al doilea jucător neacceptat de grup. A fost exclus din lot. Va trebui să ne despărţim din vară. Se formează o echipă unită în jurul acestor jucători, Laban şi Papp”. Budescu nu a făcut parte din lotul formaţiei Astra Giurgiu pentru meciul cu Petrolul Ploieşti, disputat duminică seară şi încheiat la egalitate, scor 1-1 (Hoban 90+2 / Alcenat 42), după ce jucătorul a adus injurii spectatorilor la partida precedentă, cu Pandurii Tg. Jiu.

BALINT, CONTRACT PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI CU CS U. CRAIOVA

Antrenorul Gabi Balint a preluat conducerea tehnică a formaţiei CS Universitatea Craiova, el semnând un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării din Liga a II-a la fotbal. „Gabi Balint a fost numit oficial în funcţia de antrenor principal al Universităţii Craiova. Gabi Balint va continua munca lui Ovidiu Stîngă la cârma Universităţii Craiova. El a semnat cu clubul nostru un contract până în vară, cu opţiune de prelungire”, se menţionează pe site-ul citat. Conducerea clubului i-a fixat ca obiectiv noului antrenor promovarea în Liga 1. Din staff-ul tehnic al lui Balint mai fac parte antrenorul cu portarii Silviu Lung şi preparatori fizici Laurens Ebben şi Cornel Blejan. Gabi Balint îl înlocuieşte în funcţie pe Ovidiu Stîngă, cel care şi-a reziliat pe cale amiabilă, la 11 martie, contractul cu CS Universitatea Craiova. Balint a antrenat ultima oară formaţia FC Vaslui, în perioada aprilie - iunie 2013. La prezentarea oficială de ieri a lui Gabi Balint la Craiova a participat şi Gică Craioveanu. Balint a declarat că noua sa echipă va evolua ofensiv de acum înainte.

FRF ÎŞI MODIFICĂ STATUTUL ŞI REGULAMENTELE

Noua conducere a Federaţiei Române de Fotbal a demarat procedura de modificare a statutului şi regulamentelor, finalizarea acesteia fiind aşteptată peste aproximativ două luni. „Federaţia Română de Fotbal a demarat vineri, 14 martie, acţiunile necesare pentru schimbarea statutului şi a regulamentelor, printr-o întâlnire la Casa Fotbalului la care au participat, pe lângă conducerea Federaţiei, jurişti, experţi în drept penal şi insolvenţă, reprezentanţii AFAN şi preşedinţii Comisiilor Federale”, a anunţat ieri site-ul oficial al FRF. În următoarea perioadă, oficialii FRF vor avea întâlniri cu experţi UEFA şi FIFA în vederea armonizării legislaţiei interne cu cea internaţională. „În dorinţa de a clarifica la nivel legislativ activitatea fotbalistică, FRF şi-a propus o armonizare a normelor interne cu cele UEFA şi FIFA şi se aşteaptă ca activitatea concretă de modificare şi armonizare să devină vizibilă în jurul lunii mai a acestui an. În acest interval, vor avea loc întâlniri şi consultări cu experţi FIFA şi UEFA, urmând ca fiecare prevedere asupra căreia se va acţiona să fie supusă aprobării Adunării Generale a FRF”, mai precizează forul de la Casa Fotbalului.

LUCA ZIDANE A FOST CONVOCAT LA NAŢIONALA UNDER 16 A FRANŢEI

Portarul Luca Zidane, al doilea copil al fostului fotbalist Zinedine Zidane, a fost convocat la naţionala Under 16 a Franţei, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Fotbal (FFF). Luca Zidane a fost convocat pentru un stagiu de pregătire al naţionalei Under 16, care va avea loc în perioada 24-27 martie. În urmă cu o săptămână, Enzo Zidane, primul copil al fostului fotbalist, a fost convocat la naţionala Under 19 a Franţei. Zinedine Zidane mai are doi copii, Theo (11 ani) şi Elyaz (9 ani). Toţi cei patru copii evoluează la grupele de juniori ale formaţiei Real Madrid.

PROCURORII NU VOR FACE APEL LA DECIZIA DE CONDAMNARE A LUI ULI HOENESS

Procurorii germani au anunţat că nu vor face apel la decizia de condamnare la trei ani şi jumătate de închisoare a fostului preşedinte al clubului Bayern München, Uli Hoeness. Vineri, Hoeness a anunţat că nu va face nici el apel la această decizie. Deocamdată nu se ştie data exactă când Hoeness va intra în închisoare, cazul nefiind încă închis din punct de vedere formal. Potrivit experţilor, cel mai probabil în câteva săptămâni Hoeness va merge la închisoare. Niciodată în istoria fotbalului european, preşedintele unui club de o asemenea mărime nu a fost implicat într-un scandal atât de mare, în urma căruia să fie condamnat la închisoare. Hoeness a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro.

FC ABERDEEN A CÂŞTIGAT CUPA LIGII SCOŢIENE

FC Aberdeen a câştigat Cupa Ligii scoţiene la fotbal, duminică, pe „Celtic Park“ din Glasgow, după ce a învins pe Inverness Caledonian Thistle cu scorul de 4-2, după lovituri de departajare. După expirarea timpului regulamentar şi prelungiri, scorul era egal, 0-0. Acesta este primul trofeu cucerit de FC Aberdeen după o pauză de 19 ani.