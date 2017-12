GICĂ POPESCU NU S-A HOTĂRÂT DACĂ VA CERE SAU NU GRAŢIEREA

Avocatul lui Gică Popescu, Petruţ Ciobanu, a precizat, ieri, că până în prezent nu a discutat cu acesta dacă să facă sau nu cerere de graţiere, o asemenea decizie urmând să fie luată după redactarea şi primirea hotărârii judecătoreşti de condamnare. Ciobanu s-a declarat surprins de relatările din presă referitoare la intenţia lui Gică Popescu de a renunţa la graţiere, având în vedere că nu s-a luat nicio decizie în acest sens. Ciobanu a precizat că până acum a avut o discuţie profesională cu Gheorghe Popescu în ceea ce priveşte procedurile judiciare de urmat după condamnare, ajungând împreună cu acesta la concluzia ca până la redactarea hotărârii judecătoreşti să nu efectueze nici un demers. În 4 martie, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv la închisoare cu executare pe toţi cei opt oameni din fotbal judecaţi în Dosarul Transferurilor, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, la acel moment candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal, primind o condamnare de trei ani, o lună şi zece zile. În favoarea graţierii lui Gică Popescu s-au pronunţat mai multe personalităţi, dar şi oameni politici, existând şi o petiţie online în acest sens. Cererea de graţiere individuală se adresează preşedintelui şi poate fi făcută de persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia sau de soţul persoanei condamnate, ascendenţii, descendenţii, fraţii, surorile ori copiii acestora, precum şi de aceleaşi rude ale soţului persoanei condamnate.

LICENŢA FRAŢILOR VICTOR ŞI IOAN BECALI, RETRASĂ DE COMISIA PENTRU AGENŢI DE JUCĂTORI

Federaţia Română de Fotbal a confirmat ieri, pe site-ul oficial, că licenţa fraţilor Victor şi Ioan Becali a fost retrasă de Comisia pentru Agenţi de Jucători, în urma condamnării lor în Dosarul Transferurilor. Pe de altă parte, FRF a anunţat că va organiza un examen pentru obţinerea licenţei de agent de jucători la 3 aprilie, de la ora 10.00. Înscrierile candidaţilor se pot face până la 19 martie, ora 17.00. Directorul departamentului licenţiere din cadrul FRF, Viorel Duru, a declarat, luni, că fraţii Ioan şi Victor Becali nu vor mai putea obţine niciodată licenţa în urma condamnării, conform regulamentelor federaţiei. La 7 martie, la trei zile după decizia Curţii de Apel Bucureşti în Dosarul Transferurilor, Federaţia Română de Fotbal a actualizat lista cu agenţii de jucători licenţiaţi de FRF, de pe care a fost scos Victor Becali. Contractele jucătorilor reprezentaţi de Victor Becali vor fi preluate de către italianul Pietro Chiodi, care deţine licenţa din partea FRF. Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv la închisoare cu executare pe toţi cei opt oameni din fotbal judecaţi în Dosarul Transferurilor. Astfel, fostul acţionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, a primit trei ani şi opt luni, managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica - trei ani şi şase luni, fostul acţionar al FC Dinamo, Cristian Borcea, şi fostul impresar Ioan Becali - câte şase ani şi patru luni, impresarul Victor Becali - patru ani şi opt luni, fostul preşedinte al clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu - trei ani şi patru luni, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal - trei ani, o lună şi zece zile, iar fostul acţionar al FC Dinamo şi U. Craiova, Gigi Neţoiu - trei ani şi patru luni de închisoare cu executare.

CONTRA, PREZENTAT OFICIAL LA GETAFE

Antrenorul Cosmin Contra a fost prezentat oficial, ieri, ca tehnician al echipei Getafe CF şi a declarat că gruparea spaniolă are de disputat 11 finale pentru a se salva de la retrogradare, însă el a precizat că obiectivele sale sunt mult mai mari, informează marca.com. „Mi-ar plăcea să umplu stadionul „Coliseum“ şi să vedem dacă preşedintele mă va ajuta. Fac un apel la fani să vină alături de noi. Îi mulţumesc preşedintelui pentru că mi-a oferit ocazia de a antrena clubul care mi-a fost casă timp de cinci ani şi jumătate. Mi-am împlinit visul de a antrena în prima ligă spaniolă”, a spus Contra, care a afirmat că obiectivele sale la Getafe nu se rezumă doar la salvarea de la retrogradare. „Echipa are 11 finale de jucat pentru a ieşi din această zonă, pentru că ambiţiile noastre sunt de un alt calibru. Băieţii sunt foarte demoralizaţi după 12 meciuri fără victorie, dar vineri vom câştiga cu siguranţă şi vom vedea un alt Getafe”, a completat Contra. Tehnicianul român a menţionat că nu are nevoie de o perioadă de acomodare, deoarece cunoaşte toate amănuntele din club. Contra a precizat că îi plac jocul ofensiv, dar şi fotbalul de calitate. Preşedintele Angel Torres a declarat că demiterea lui Luis Garcia a reprezentat singura variantă de a scoate echipa din impas. Contra va debuta pe banca tehnică a grupării spaniole vineri, de la ora 23.00, pe teren propriu, contra formaţiei Granada, în etapa a 28-a a Primera Division. Contra a semnat un contract pe doi ani şi trei luni cu Getafe, grupare la care este legitimat şi atacantul Ciprian Marica, devenind primul tehnician român care va antrena o echipă din cel mai înalt eşalon al fotbalului spaniol. Fostul fundaş a jucat în tricoul formaţiei Getafe în perioada 2005-2009.

RĂZVAN LUCESCU, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI PETROLUL PLOIEŞTI

Tehnicianul Răzvan Lucescu a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Petrolul Ploieşti, el semnând un contract până în vara anului 2015, informează site-ul oficial al prahovenilor. În vârstă de 45 de ani, Răzvan Lucescu revine în fotbalul românesc după ce ultima dată a antrenat pe El-Jaish, în Qatar. Petrolul este a treia formaţie din Liga 1 pe care o va pregăti Răzvan Lucescu, după FC Braşov şi Rapid Bucureşti, la ambele echipe având câte două mandate. Răzvan Lucescu are în palmares două Cupe ale României, ambele câştigate cu Rapid (2006 şi 2007), şi un sfert de finală în Cupa UEFA, tot pe vremea când se găsea la conducerea giuleştenilor. Astăzi, Răzvan Lucescu va conduce primul antrenament la Petrolul. Cosmin Contra, fostul antrenor principal, şi-a reziliat, luni, contractul cu Petrolul şi a semnat un contract pe doi ani şi trei luni cu formaţia spaniolă Getafe.

FOSTUL FOTBALIST NEDELCU II, AJUTAT FINANCIAR DE LPF

Leonida Nedelcu II este, după Viorel Turcu şi Aurel Iordăchescu, al treilea beneficiar al Fondului de Solidaritate înfiinţat la începutul acestui an de noul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, pentru ajutorarea foştilor jucători cu probleme medicale grave. Fostul atacant al echipei Politehnica Timişoara, acum în vârstă de 62 de ani, a suferit recent o operaţie pe cord deschis. Leonida Nedelcu II a evoluat zece ani în Liga 1, jucând pentru formaţiile FCM Galaţi, Universitatea Craiova, UTA, Poli Timişoara şi FC Bihor, strângând în total 220 de partide şi 77 de goluri. El a evoluat în Cupele Europene pentru Craiova şi Timişoara, cu aceasta din urmă eliminând Celtic Glasgow din Cupa Cupelor. În 1980, a câştigat Cupa României cu Poli, învingând Steaua în finală, cu 2-1. Nedelcu II are şi o selecţie în prima reprezentativă a României. Ca antrenor, el a condus formaţiile Politehnica Iaşi, Gloria Buzău, Arieşul Turda, Laminorul Roman, Midia Năvodari (2002-2003) şi FCM Tîrgovişte, dar şi echipe din ţări precum Arabia Saudită, Siria, Maroc, Senegal, Maldive şi Myanmar.

STEAUA A DISPUTAT MECIUL CU NUMĂRUL 2.000 ÎN PRIMA LIGĂ

Formaţia Steaua Bucureşti a disputat în partida cu CFR Cluj, contând pentru etapa a 22-a a Ligii 1, meciul cu numărul 2.000 pe prima scenă, informează frf.ro. Totodată, Cristian Tănase (Steaua) a jucat meciul cu numărul 200 în prima ligă, în timp ce Takayuki Seto (Astra) pe cel de-al 150-lea. Lukasz Szukala (Steaua), Junior Morais (Astra) şi Dan Nistor (Pandurii) au evoluat pentru a o suta oară în Liga 1. Formaţia Gaz Metan Mediaş a obţinut în meciul cu FC Viitorul prima victorie după cinci ani şi jumătate la o diferenţă de patru goluri. Ultima victorie data din 9 august 2008, 5-1 cu FC Timişoara. În etapa a 22-a au debutat în prima ligă patru jucători străini: Rodrigo Braga (U. Cluj), Ammari (CFR Cluj), Gerson (Petrolul Ploieşti) şi Gliwa (Pandurii Tg. Jiu). De asemenea, arbitrul asistent Miklos Nagy a oficiat pentru a 250-a oară în prima ligă.

OVIDIU HAŢEGAN VA ARBITRA PARTIDA FC BASEL - FC SALZBURG

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida de joi, programată la ora 20.00, dintre echipa elveţiană FC Basel şi formaţia austriacă FC Salzburg, din prima manşă a optimilor de finală ale UEFA Europa League. Haţegan va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, de asistenţii suplimentari Alexandru Tudor şi Sebastian Colţescu, în timp ce arbitru de rezervă va fi Radu Ghinguleac. Observator de arbitri va fi francezul Bertrand Layec, în timp ce delgat UEFA a fost desemnat germanul Rainer Koch.

UEFA A OFERIT CRUCII ROŞII 100.000 DE EURO

Internaţionalul german al echipei Bayern München, Philipp Lahm, a oferit un cec în valoare de 100.000 de euro Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, din partea UEFA, aseară, înaintea partidei cu Arsenal Londra, contând pentru manşa retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. „Acest cadou susţine, în mod tradiţional, programul de reabilitare fizică al Crucii Roşii pentru victimele minelor antipersonal şi persoanele cu dizabilităţi din Afganistan”, a anunţat UEFA. Parteneriatul dintre UEFA şi Crucea Roşie a debutat în 1997, banii urmând să fie donaţi pentru achiziţionarea de proteze artificiale, pentru fizioterapie şi pregătire vocaţională. Aproximativ o treime dintre beneficiari sunt copii. Philipp Lahm a fost desemnat de votanţii site-ului uefa.com să ofere cecul din acest an, pentru că a primit cele mai multe voturi în sondajul pentru desemnarea echipei anului 2013. Lahm a fost votat de 444.252 de persoane dintr-un total de 6.310.237. Printre jucătorii care au oferit cecul Crucii Roşii se află Cristiano Ronaldo (2012), Xavi (2008 şi 2011), Carles Puyol (2010) şi Lionel Messi (2009).

VAN DER WIEL, INDISPONIBIL PENTRU MECIUL CU BAYER LEVERKUSEN

Fundaşul lateral dreapta Gregory van der Wiel va lipsi cel puţin în meciul pe care echipa sa, Paris Saint-Germain, îl va disputa astăzi, de la ora 21.45, pe teren propriu, cu Bayer Leverkusen, în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări la genunchi, a anunţat clubul francez. Jucătorul olandez se află în Germania, unde urmează un tratament din cauza durerilor cronice pe care le resimte la genunchiul drept, şi nu va juca, probabil, nici în meciul cu AS Saint-Etienne, programat duminică, în campionat. Christophe Jallet, revenit în lot, săptămâna trecută, după ce a suferit o operaţie la spate, ar urma să-l înlocuiască pe Van der Wiel în meciul cu Leverkusen. În partida tur, PSG a învins, în deplasare, pe Bayer, cu 4-0.

SPALETTI, DEMIS DE LA ZENIT

Antrenorul italian Luciano Spaletti a fost demis de la conducerea tehnică a formaţiei Zenit Sankt Petersburg, în locul său fiind numit ca interimar secundul Seghei Semak, a anunţat, ieri, clubul rus. Semak, fost internaţional rus, ar urma să fie antrenor principal la 19 martie, la meciul retur de la Dortmund, cu Borussia, din optimile de finală ale Ligii Campionilor. În tur, germanii au câştigat cu 4-2. În vârstă de 55 de ani, Spaletti fusese numit la conducerea tehnică a formaţiei patronate de compania Gazprom în decembrie 2009. Cu Zenit, Spaletti a câştigat campionatul Rusiei, în 2010 şi 2012, Cupa Rusiei, în 2010, şi Supercupa Rusiei, în 2011. Tot sub conducerea italianului, Zenit a obţinut în premieră calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în sezonul 2011-2012, fază a competiţiei în care a fost eliminată de Benfica Lisabona. Pe site-ul oficial, conducerea clubului rus i-a mulţumit lui Spaletti “pentru tot ce a făcut”, însă nu a precizat motivele despărţirii de el. După 20 de etape, Zenit ocupă locul 2 în clasament, cu 41 de puncte, cu două mai puţine decât prima clasată, Lokomotiv Moscova. Duminică, echipa antrenată de Spaletti a obţinut un rezultat de egalitate pe teren propriu, 0-0 cu Tom Tomsk (locul 14 din 16), în ultimul meci din campionat.

ANDERLECHT BRUXELLES ŞI-A DEMIS ANTRENORUL

Olandezul John van den Brom a fost demis din funcţia de antrenor al echipei Anderlecht Bruxelles, a anunţat preşedintele clubului belgian, Roger Vanden Stock. Van den Brom, care o pregătea pe Anderlecht din 2012, mai avea contract cu formaţia campioană a Belgiei până în iunie 2015. În vârstă de 47 de ani, John van den Brom a fost demis după cea de-a noua înfrângere din acest sezon, 0-1 cu OH Leuven. Până la finalul sezonului, pe banca tehnică a formaţiei din Bruxelles va sta albanezul Besnik Hasi, secundul lui Van den Brom. Anderlecht se află pe locul 3 în clasament, la 12 puncte în urma liderului Standard Liege, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

KROOS AR PUTEA SĂ PLECE DE LA BAYERN

Aflat sub contract până în 2015 cu Bayern München, Toni Kroos va fi vândut în această vară, dacă bavarezii nu-l vor convinge să semneze un nou angajament. Prezent la conferinţa de presă dinaintea partidei retur cu Arsenal Londra, din optimile Champions League, internaţionalul german a confirmat interesul pentru el al mai multor echipe din Premier League, cea mai insistentă fiind Manchester United. „Nu a fost luată încă nicio decizie. Nu este un secret că Premier League este o posibilitate pentru mine. În acest moment nu am nicio înţelegere cu Bayern sau cu o altă echipă”, a spus jucătorul care a împlinit 24 de ani în 4 ianuarie. La aceeaşi conferinţă de presă, antrenorul Pep Guardiola a încercat să-l convingă pe Kroos să-şi prelungească înţelegerea cu bavarezii!

PARTIDA TRABZONSPOR - FENERBAHCE, SUSPENDATĂ DIN CAUZA FANILOR

Meciul dintre echipa la care evoluează Alexandru Bourceanu, Trabzonspor, şi formaţia Fenerbahce Istanbul, contând pentru etapa a 24-a a campionatului Turciei, a fost suspendat din cauza obiectelor aruncate pe teren de fani. Jocul de luni seară a fost suspendat în min. 45+9, la trei minute după ce un obiect l-a lovit pe jucătorul echipei Fenerbahce, Emmanuel Emenike. În momentul suspendării, scorul era 1-0 pentru Fenerbahce, gol Emenike, în min. 23. Arbitrul Bulent Yildirim a plecat la vestiare după ce suporterii nu au ţinut cont de două avertismente ale sale de a nu mai arunca pe teren diverse obiecte. Printre obiectele aruncate s-a numărat şi o torţă care a ajuns chiar la picioarele portarului echipei Fenerbahce, Volkan Demirel. După înscrierea golului oaspeţilor, suporterii echipei gazdă au aruncat cu foarte multe obiecte către poarta formaţiei din Istanbul. Portarul Volkan Demirel i-a înmânat arbitrului o piatră care ajunsese lângă el. Federaţia Turcă de Fotbal urmează să ia o decizie în legătură cu acest meci.

UN INSPECTOR FISCAL ÎL ACUZĂ PE ULI HOENESS DE ASCUNDEREA UNOR DOCUMENTE

Un inspector al Fiscului german l-a acuzat, ieri, pe preşedintele clubului Bayern München, Uli Hoeness, că ar fi întârziat transmiterea unor documente importante serviciilor fiscale pentru a ascunde amploarea preuspusei fraude pentru care este judecat. Apărarea lui Uli Hoeness a produs o surpriză luni, în prima zi a procesului, indicând că a transmis recent Fiscului documente care demonstrează că acuzatul a omis să plătească impozite de 18,5 milioane de euro şi nu de 3,5 milioane de euro, aşa cum i-a reproşat Parchetul din München. Dacă aceste documente au fost copiate la 24 februarie pe suportul electronic remis Fiscului, “fişierele PDF originale au fost create la 18 ianuarie 2013”. „Asta a constatat specialistul nostru informatic”, a declarat agentul administraţiei fiscale din Rosenheim (Bavaria), identificat drept Gabriele H. Astfel, Uli Hoeness a păstrat mai mult de un an aceste documente care dau adevărata măsură a evaziunii fiscale comise. Această mărturie reprezintă o nouă lovitură dură pentru preşedintele celui mai titrat club german, care trebuie să convingă tribunalul de sinceritatea şi de exhaustivitatea autodenunţării sale din ianuarie 2013, dacă doreşte să evite o pedeapsă cu închisoarea. Iniţial, Uli Hoeness era judecat pentru că ar fi ascuns venituri de 33,5 milioane de euro realizate între 2003 şi 2009, prin intermediul a două conturi bancare deţinute în Elveţia, pe care nu le-a declarat Fiscului german. În baza acestor venituri, sumele neplătite Fiscului au fost estimate la 3,5 milioane de euro, dar, conform mărturiei de luni, ele au crescut de cinci ori. „Am făcut evaziune fiscală (...) Regret profund comportamentul meu infracţional”, a recunoscut, luni, Uli Hoeness, la scurt timp după începerea procesului său, adăugând că doreşte să clarifice definitiv acest capitol „îngrozitor” din viaţa sa. La începutul anului trecut, managerul clubului Bayern a început o procedură pentru a-şi regla situaţia financiară, în speranţa că va scăpa de urmărirea penală. Dar Parchetul din München este convins că el a făcut acest lucru de frică să nu fie denunţat de presa germană, care era pe urmele lui. Dacă tribunalul va considera că autodenunţarea nu a fost sinceră, Hoeness riscă zece ani de închisoare. Tribunalele germane pronunţă, de obicei, pedepse cu închisoarea pentru fraude ce depăşesc un milion de euro, iar judecătroul acestui proces este recunoscut drept nemilos în astfel de cazuri. Procesul în care este judecat Uli Hoeness ar trebui să se termine joi.