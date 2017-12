CONTRA ÎL VA ANTRENA PE MARICA

Antrenorul Cosmin Contra şi-a reziliat înţelegerea cu Petrolul Ploieşti şi va semna un contract pe doi ani şi trei luni cu echipa spaniolă Getafe, urmând să fie prezentat oficial astăzi, de la ora 14.00. Contra, care îl înlocuieşte pe tehnicianul Luis Garcia, a declarat că speră să se ridice la nivelul exigenţelor din campionatul spaniol şi să reuşească salvarea de la retrogradare a echipei la care este legitimat şi Ciprian Marica. Atacantul român a salutat ieri, pe pagina sa de Facebook, numirea lui Contra la conducerea tehnică a echipei la care evoluează, precizând că este o mare onoare ca un antrenor din ţara sa să lucreze la un asemenea nivel. În vârstă de 38 de ani, Contra are o relaţie de lungă durată cu conducerea clubului Getafe, grupare la care a evoluat cel mai mult în cariera sa de fotbalist. Fostul fundaş a jucat în tricoul formaţiei Getafe în perioada 2005-2009. După încheierea carierei de jucător, gruparea spaniolă i-a oferit primul contract de antrenor principal, el conducând echipa a treia a clubului Getafe în perioada 15 octombrie 2011 - 21 august 2012. În afară de Getafe III, Contra a mai antrenat formaţiile Poli Timişoara (din poziţia de antrenor-jucător), CF Fuenlabrada şi Petrolul Ploieşti. Getafe ocupă în acest moment locul 15, cu 27 de puncte, după 27 de etape. Getafe nu a mai câştigat în campionat un meci din 29 noiembrie 2013, de atunci echipa spaniolă disputând 12 partide în Primera Division. Getafe a înregistrat din acel moment o singură victorie, scor 4-1, la 17 decembrie 2013, cu Girona, în returul 16-imilor de finală ale Cupei Spaniei. Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a salutat numirea lui Contra la conducerea formaţiei Getafe, pe care o consideră o şansă de reevaluare a fotbaliştilor şi antrenorilor români în Spania.

RĂZVAN LUCESCU VA PRELUA PETROLUL

Finanţatorul echipei Petrolul Ploieşti, Dan Capră, a declarat, ieri, că discuţiile cu tehnicianul Răzvan Lucescu sunt avansate, mai fiind de pus la punct doar câteva amănunte. Într-o intervenţie la Dolce Sport, Capră a precizat că astăzi ar trebui finalizate negocierile cu Răzvan Lucescu şi că, în afară de fostul selecţioner, Petrolul are şi variante de rezervă. Fost selecţioner al României, Răzvan Lucescu a antrenat ultima dată echipa Al Jaish din Qatar, pe care a părăsit-o la mijlocul lunii ianuarie. Ultima formaţie din ţară pregătită de Răzvan Lucescu a fost Rapid, în sezonul 2011-2012. Petrolul a rămas fără antrenor după ce Cosmin Contra şi-a reziliat contractul pentru a prelua conducerea tehnică a echipei spaniole Getafe. Cel mai probabil, Răzvan Lucescu va semna un contract pe o durată de un an şi jumătate cu Petrolul Ploieşti.

DANIEL NICULAE POATE EVOLUA PENTRU RAPID

Atacantul Daniel Niculae a primit, ieri, certificatul internaţional de transfer de la ultimul club la care a evoluat, Kuban Krasnodar, şi poate juca pentru formaţia Rapid Bucureşti în partida de mâine, cu FC Clinceni. Fotbalistul a semnat, săptămâna trecută, un contract valabil până la finalul actualului sezon cu echipa Rapid, dar nu a putut fi folosit de antrenorul Viorel Moldovan în partida de sâmbătă cu CF Brăila deoarece nu primise cartea verde din Rusia. Daniel Niculae şi-a reziliat contractul cu gruparea rusă Kuban Krasnodar în vara anului 2013, dar nu a reuşit până acum să îşi găsească o echipă în străinătate. În toată această perioadă s-a pregătit la baza sportivă Pro Rapid, alături de jucătorii giuleşteni. El a evoluat în două meciuri amicale pentru Rapid, cu CSM Rm. Vâlcea (scor 1-1, în 28 august 2013) şi FC Voluntari (scor 2-0, la 23 februarie 2014), în ultimul marcând şi un gol. În vârstă de 31 de ani, Daniel Niculae a jucat în perioada 2001-2006 la Rapid, după care a evoluat în străinătate la formaţiile AJ Auxerre, AS Monaco, AS Nancy şi Kuban Krasnodar. Rapid va întâlni mâine, de la ora 15.00, în deplasare, formaţia FC Clinceni, într-o partidă din etapa a 19-a a Ligii a II-a, Seria 1.

AS ROMA, INTERESATĂ DE RUSESCU

Atacantul Raul Rusescu, împrumutat până la vară de FC Sevilla la Sporting Braga, se află în atenţia clubului AS Roma, a anunţat ieri cotidianul „A Bola“. Conform sursei citate, directorul sportiv al grupării italiene, Walter Sabatini, a avut o primă întâlnire cu impresarul lui Rusescu. De asemenea, „A Bola“ a scris că Sporting Braga este interesată de achiziţionarea definitivă a internaţionalului român. Braga a obţinut împrumutul lui Rusescu până în vară, când îl poate transfera definitiv plătind clubului FC Sevilla suma de trei milioane de euro. Pentru cele cinci luni de împrumut, portughezii vor achita doar salariul fotbalistului, 225.000 de euro.

ARBITRII MECIURILOR DE MIERCURI DIN LIGA CAMPIONILOR

UEFA a anunţat arbitrii partidelor care se vor disputa miercuri seară, de la ora 21.45, în manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Francezul Stephane Lannoy va conduce întâlnirea FC Barcelona - Manchester City (în tur: 2-0), iar croatul Ivan Bebek va arbitra disputa Paris Saint-Germain - Bayer Leverkusen (în tur: 4-0).

BRAZILIA A INAUGURAT AL OPTULEA STADION PENTRU CM

Brazilia a inaugurat duminică Arena de Amazonia, din regiunea Manaus (nordul ţării), al optulea stadion dintre 12 care vor găzdui meciurile turneului final al CM de fotbal, ce va debuta în 12 iunie. După patru ani de lucrări, care au costat 279 de milioane de dolari (201 milioane euro), în cursul cărora trei muncitori şi-au pierdut viaţa, stadionul, cu o capacitate de 44.000 de locuri, prezintă o arhitectură inspirată de coşurile de paie tipice din regiunea Manaus, situată în centrul pădurii amazoniene. Incinta, inaugurată în prezenţa ministrului Sporturilor din Brazilia, Aldo Rebelo, urmează să găzduiască patru meciuri din prima fază a turneului final. Cu 100 de zile înainte de debutul competiţiei, patru stadioane nu sunt încă gata. Stadionul Beira Rio din Porto Alegre, inaugurat simbolic de preşedinta Braziliei, Dilma Rousseff, este terminat în proporţie de 97 la sută şi ar trebui să fie inaugurat în aprilie. O cursă contracronometru a început, însă, pentru alte trei stadioane neterminate: Arena da Beixada din Curitiba, Arena Pantanal din Cuiba şi stadionul Corinthians din Sao Paulo, care trebuie să găzduiască primul meci de la Campionatul Mondial.

OLANDEZUL STROOTMAN VA RATA TURNEUL FINAL AL CM

Internaţionalul olandez al echipei AS Roma, Kevin Strootman, a suferit o ruptură de ligament la genunchiul stâng şi va trebui să fie operat, astfel că el va rata turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia. Clubul italian a anunţat, ieri, că Strootman are “ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng şi probabil are afectat şi meniscul”. O astfel de accidentare presupune o perioadă de refacere de patru până la şase luni, astfel că Strootman nu va putea participa la CM din Brazilia. „Kevin era în cea mai bună perioadă a sa, atât la echipa naţională, cât şi la cea de club. Absenţa sa este o pierdere enormă pentru Olanda, pentru că el a avut o contribuţie importantă la calificare”, a declarat selecţionerul Olandei, Louis van Gaal. Kevin Strootman s-a accidentat la genunchi în partida pierdută de AS Roma, duminică, în deplasare, cu 0-1, în faţa formaţiei SSC Napoli, în etapa a 27-a a campionatului Italiei. Internaţionalul olandez a resimţit dureri la partida de duminică şi a fost înlocuit, în min. 13, cu Rodrigo Taddei.

SOMMER VA PLECA DE LA FC BASEL LA BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Internaţionalul elveţian Yann Sommer va pleca, la finalul acestui sezon, de la campioana en titre a Elveţiei, FC Basel, la echipa germană Borussia Monchengladbach. În vârstă de 25 de ani, portarul Sommer este legitimat la FC Basel de când avea 14 ani. El a câştigat de trei ori campionatul şi o dată Cupa Elveţiei. Înţelegerea lui Sommer cu Borussia Monchengladbach este valabilă până în 2019.

YNGVE HALLEN, REALES ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI NORVEGIENE DE FOTBAL

Fostul jurnalist şi director al clubului Sogndal, Yngve Hallen, a fost reales pentru al treilea mandat în funcţia de preşedinte al Federaţiei Norvegiene de Fotbal. Hallen, care se află în funcţie din 2010, va rămâne la conducerea forului norvegian până în 2016. „Sunt fericit că am fost reales şi vreau să continui proiectele pentru fotbalul norvegian. Îmi doresc ca echipele naţionale să se califice la turneele finale, dar cel mai important lucru este ca orice copil să poată juca fotbal într-o atmosferă propice. De asemenea, sunt fericit că jumătate din consiliul federaţiei este de sex feminin. Acest lucru arată câtă importanţă acordăm fotbalului feminin”, a declarat Hallen.

ULI HOENESS A PLEDAT VINOVAT ÎN PROCESUL DE EVAZIUNE FISCALĂ

Preşedintele clubului Bayern München, Uli Hoeness, a pledat vinovat în procesul care a început ieri şi în care este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 18,5 milioane de euro. „Recunosc evaziunea fiscală. Regret profund comportamentul meu”, a spus Hoeness în debutul procesului care va dura patru zile. În cazul în care justiţia îl va găsi vinovat, Uli Hoeness riscă o pedeapsă cu închisoarea de zece ani. Conform sursei citate, tribunalele din Germania au pronunţat, în general, pedepse cu închisoarea pentru fraude fiscale care au depăşit un milion de euro. De asemenea, judecătorul care prezidează acest caz este cunoscut în Germania ca fiind nemilos în astfel de situaţii. În vârstă de 61 de ani, Uli Hoeness a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală, în data de 30 iulie 2013. Presa germană a scris, în luna aprilie a anului trecut, că Hoeness ar fi ascuns sume mari de bani în Elveţia şi ar fi omis să plătească impozite de milioane de euro.