HALEP, ÎN OPTIMI LA INDIAN WELLS

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie nr. 6, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.946.740 de dolari. Halep a învins-o în turul al treilea, cu 6-2, 4-6, 6-4, după o oră şi 57 de minute de joc, pe Lucie Safarova (Cehia), a 26-a favorită a competiţiei şi poziţia 28 în ierarhia mondială. În optimi, Halep o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Eugenie Bouchard (Canada), cap de serie nr. 18 şi locul 19 WTA, şi Sara Errani (italia), a noua favorită a competiţiei şi poziţia a zecea în clasamentul mondial. Pentru calificarea în optimi, Halep va primi 120 de puncte WTA şi un cec în valoare de 52.000 de dolari. În turul secund, sportiva în vârstă de 22 de ani a trecut cu 6-2, 6-2, după o oră şi şapte minute de joc, de japoneza Kurumi Nara, locul 47 WTA.

TECĂU A PIERDUT LA DUBLU, LA INDIAN WELLS

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer a ratat, aseară, calificarea în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 6.169.040 de dolari. Tecău şi Rojer au fost învinşi în primul tur, cu scorul de 5-7, 7-6 (7/4), 10-8, după o oră şi 50 de minute de joc, de cuplul britanic Colin Fleming / Ross Hutchins.

HĂNESCU, FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU DJOKOVIC

Tenismanul Victor Hănescu, locul 87 mondial, s-a calificat în turul secund al turneului ATP de 1.000 de puncte de la Indian Wells, iar următorul său adversar este sârbul Novak Djokovic, nr. 2 mondial. Hănescu a trecut în primul tur, cu 7-5, 3-6, 6-4, de francezul Stephane Robert, locul 96 ATP, jucător venit din calificări. Djokovic, al doilea favorit al turneului, a avut liber în primul tur. Hănescu şi Djokovic s-au mai întâlnit anterior de şase ori, de fiecare dată impunându-se sportivul sârb.

CÎRSTEA ŞI NICULESCU, ELIMINATE

Jucătoarele Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie nr. 25, şi Monica Niculescu (63 WTA) au fost eliminate în turul secund al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells (California, SUA). Cîrstea a fost învinsă de sportiva italiană Camila Giorgi (79 WTA), jucătoare venită din calificări, scor 7-6 (7/3), 6-3, după o oră şi 41 de minute de joc. Niculescu a fost eliminată de jucătoarea rusă Ekaterina Makarova, cap de serie nr. 23 şi locul 24 WTA, scor 5-7, 7-6 (7/3), 6-3. Meciul a durat trei ore şi 11 minute. Pentru participarea în turul secund, cele două românce au obţinut câte 16.000 de dolari şi câte 35 de puncte WTA.

ANCA HELTNE, REZULTAT SLAB LA CM DE ATLETISM ÎN SALĂ

Singurul sportiv constănţean aflat în lotul care a reprezentat României la Campionatul Mondial de Atletism în sală, care a avut loc la Sopot (Polonia), a avut o prestaţie dezamăgitoare. Atleta legitimată la CS Farul şi pregătită de Runar Heltne nu a reuşit să se califice în finala probei de aruncarea greutăţii. Astfel, sportiva în vârstă de 38 de ani s-a clasat doar pe locul 11 în calificările desfăşurate sâmbătă, cea mai bună aruncare a sa fiind de 17,35 m. Celelalte încercări au fost depăşite. Nici Mihai Donişan nu a acces în finala probei de săritură în înălţime, după ce s-a clasat pe locul 9 în calificări, unde a sărit peste ştacheta înălţată la 2,25 m abia din a treia încercare. Şi ştafeta feminină a României de 4x400 m, formată din Adelina Pastor, Andreea Panainte, Sanda Belgyan şi Bianca Răzor, a ratat calificarea în finala probei, după ce a încheiat prima serie de calificare pe locul 4, în pofida faptului că a realizat cea mai bună performanţă a sezonului. Ieri, în finala la triplusalt, Marian Oprea s-a clasat pe locul 4, cu o săritură de 17,21 m. Proba a fost câştigată de rusul Lyukman Adams (17,37 m), urmat pe podium de cubanezii Ernesto Reve (17,33 m) şi Pedro Pablo Pichardo (17,24 m). Ultima medalie câştigată de Marian Oprea datează din 2010, când a obţinut bronzul la CE de sală de la Paris (17,62 m). La ediţia din 2012 a CM de sală, Oprea s-a clasat pe locul 11, ratând calificarea în finală. Marian Oprea a fost singurul atlet român calificat în finala probei în care a luat startul.

LN DE BASCHET MASCULIN

Rezultate înregistrate în etapa a 22-a a Ligii Naţionale de baschet masculin: BC Farul Constanţa - Steaua Bucureşti 53-87, Gaz Metan Mediaş - BC Timba Timişoara 86-81, BCM Piteşti - Atlassib Sibiu 69-80, BC Timişoara - U. Cluj 90-77, SCM Craiova - Concordia Chiajna 111-57, CSM Oradea - BC Mureş Tg. Mureş 75-76. Meciul Energia Rovinari - Asesoft Ploieşti se dispută astăzi, de la ora 18.00. Clasament: 1. Sibiu 38p, 2. Oradea 38p, 3. Ploieşti 37p, 4. Mureş 37p, 5. Cluj 36p, 6. Craiova 34p, 7. Piteşti 34p, 8. Rovinari 33p, 9. Steaua 32p, 10. BC Timişoara 32p, 11. Mediaş 28p, 12. Timba Timişoara 25p, 13. BC FARUL 23p, 14. Chiajna 23p.

CUPA EHF LA HANDBAL FEMININ

Universitatea Jolidon Cluj a fost eliminată din sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin, după ce a pierdut, ieri, şi manşa retur, scor 21-24 (12-17), în deplasare, a întâlnirii cu echipa maghiară Fehervar KC. În partida tur, desfăşurată la Cluj-Napoca, Fehervar câştigase de asemenea, scor 28-21. În semifinale, Fehervar va juca în compania formaţiei Team Esbjerg (Danemarca). Meciurile din semifinale sunt programate în 5-6 aprilie (turul), respectiv 12-13 aprilie (returul).

ROMÂNIA, ÎN GRUPĂ CU VICECAMPIOANA MONDIALĂ LA CE DE POLO

Naţionala de polo a României va evolua în Grupa A la turneul final al Campionatului European din 2014, cu reprezentativele Muntenegrului, Italiei, Greciei, Rusiei şi Georgiei, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la Budapesta. România va juca primul meci din grupă cu Georgia, în 14 iulie, urmând să înfrunte vicecampioana olimpică, Italia, la 15 iulie, vicecampioana mondială, Muntenegru, la 17 iulie, Grecia, la 19 iulie, şi Rusia, la 21 iulie. Componenţa Grupei B: Serbia, Ungaria, Germania, Franţa, Croaţia şi Spania. Poloiştii tricolori s-au calificat la turneul final al CE cu o dublă victorie în baraj în faţa Marii Britanii, 18-7 şi 18-8. Turneul final al CE va avea loc în perioada 14-27 iulie.

BEGU A CÂŞTIGAT TURNEUL ITF DE LA CAMPINAS

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, cap de serie nr. 1 şi locul 127 WTA, a câştigat, ieri, turneul ITF de la Campinas (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Begu a învins-o în finală, cu 6-2, 6-4, pe Alexandra Panova (Rusia), a treia favorită a competiţiei şi poziţia 149 în ierarhia mondială. În schimb, Victor Crivoi, cap de serie nr. 1, a pierdut, tot ieri, finala turneului futures din Iran, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Crivoi a fost învins în ultimul act, cu 6-4, 6-1, de sportivul sârb Pedja Krstin, cap de serie nr. 6.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Rezultate înregistrate în etapa a 4-a a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby: Irlanda - Italia 46-7, Scoţia - Franţa 17-19, Anglia - Ţara Galilor 29-18. Clasament: 1-2. Irlanda, Anglia şi Franţa - câte 6p, 3-4. Ţara Galilor - câte 4p, 5. Scoţia 2p, 6. Italia 0p. În ultima etapă, programată sâmbătă, 15 martie, care va stabili şi noua câştigătoare a competiţiei, se vor disputa partidele: Italia - Anglia (ora 14.30), Ţara Galilor - Scoţia (ora 16.45) şi Franţa - Irlanda (ora 19.00).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

După Olympiacos, şi cealaltă echipă greacă din TOP 16 din Euroliga de baschet masculin a pierdut meciul susţinut pe teren propriu! Panathinaikos a fost învinsă de cea mai slabă echipă din grupă - Laboral, care, în pofida acestei victorii, are doar şanse teroretice de calificare în sferturi! Maccabi a pierdut şi cea de-a doua deplasare din Rusia şi nu mai este chiar aşa de sigură de calificarea în sferturile de finală. Rezultate din etapa a 9-a a Euroligii - Grupa E: Panathinaikos Atena - Laboral Kutxa 61-68, Unicaja Malaga - Anadolu Efes 83-75; Grupa F: Lokomotiv Kuban - Maccabi Tel Aviv 78-76, Galatasaray Istanbul - Real Madrid 74-85.

DEL POTRO S-A RETRAS DIN TURNEUL DE LA INDIAN WELLS

Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro s-a retras, ieri, de la turneul de la Indian Wells, unde urma să debuteze aseară în faţa spaniolului Feliciano Lopez. „Cotul nu îmi permite să joc. Nu mă simt pregătit sută la sută. Simt aceeaşi durere zilnic şi trebuie să fiu prudent”, a declarat Del Potro, locul 7 ATP. Juan Martin Del Potro, câştigător în 2009 la US Open, a jucat finala turneului de la Indian Wells anul trecut.

PUGILIST ARESTAT ÎNAINTEA UNUI MECI PENTRU TITLU!

Pugilistul mexican Carlos Molina a fost arestat vineri de Poliţia americană, astfel că nu a putut să-şi apere sâmbătă, la Las Vegas, titlul IBF la categoria semimijlocie. În vârstă de 30 de ani, Molina a fost arestat pentru o infracţiune comisă în statul Wisconsin, în 2007. Campion IBF la categoria semimijlocie din septembrie 2013, Molina ar fi trebuit să-şi apere pentru prima oară titlul în faţa americanului Jermall Charlo. Pugilistul mexican a fost plasat în detenţie imediat după sosirea în Las Vegas.

ANALIZA EŞANTIONULUI B CONFIRMĂ CĂ BIATLONISTELE STARÎH ŞI IURIEVA S-AU DOPAT

Analiza eşantionului B în cazul biatlonistelor ruse Irina Starîh şi Ekaterina Iurieva a confirmat faptul că sportivele s-au dopat, a anunţat Federaţia Internaţională de Biatlon (IBU). Starîh şi Iurieva au fost testate în data de 23 decembrie, în Slovenia. Analiza eşantionului A a arătat că sportivele au folosit EPO. Starîh a fost suspendată provizoriu şi s-a retras din lotul Rusiei care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci. Ea a mai fost suspendată anterior doi ani pentru dopaj, iar în 27 februarie şi-a anunţat retragerea din activitate. Ministrul rus al Sporturilor, Vitali Mutko, a anunţat că va face apel în cazul Starîh, considerând că există îndoieli în privinţa obiectivităţii evaluării eşantioanelor sportivei.

MIKAELA SHIFFRIN ŞI-A ASIGURAT GLOBUL DE CRISTAL LA SLALOM SPECIAL

Tânăra schioare americană Mikaela Shiffrin (18 ani) a obţinut, sâmbătă, cea de-a opta sa victorie în Cupa Mondială feminină de schi alpin şi a patra de la debutul acestui sezon, impunându-se în slalomul special de la Are (Suedia), succes care îi permite să rămână în posesia micului glob de cristal al acestei probe. Înaintea ultimei probe din calendar, ea totalizează 538 de puncte, iar a doua clasată, suedeza Frida Hansdotter, a strâns doar 408p. Devenită noua vedetă a schiului alpin din Statele Unite după grava accidentare suferită de Lindsey Vonn, Shiffrin şi-a confirmat cu această ocazie statutul de mare favorită la slalom special, probă în care a cucerit luna trecută, la Soci, titlul de campioană olimpică, după ce în 2013 obţinuse medalia de aur la Campionatele Mondialele de la Schladming (Austria). Schioarea care va împlini 19 ani în 13 martie a reuşit să o devanseze cu 60 de sutimi pe suedeza Maria Pietilae-Holmner şi cu 1,5 secunde pe compatrioata acesteia Anna Swenn-Larsson, ultima aflându-se la primul podium din carieră în Cupa Mondială. Germanca Maria Hoefl-Riesch, clasată pe locul 7 în slalomul de Are, a revenit astfel pe prima poziţie a clasamentului general al Cupei Mondiale. Schioarea bavarază are un avans de 29 puncte faţă de austriaca Anna Fenninger, înaintea ultimelor patru probe ale sezonului (finalele Cupei Mondiale), care vor avea loc săptămâna aceasta la Lenzerheide (Elveţia). Fenninger reuşise să o detroneze pe Hoefl-Riesch după cele două victorii înregistrate joi şi vineri în probele de slalom uriaş de la Are. Vineri seară, în cursa programată în nocturnă, vicecampioana olimpică de la Soci le-a devansat cu 61 de sutimi pe germanca Viktoria Rebensburg şi cu 68 de sutimi pe suedeza Jessica Lindell-Vikarby.

TED LIGETY A CÂŞTIGAT SLALOMUL URIAŞ DE LA KRANJSKA GORA

Americanul Ted Ligety (29 de ani) a câştigat, sâmbătă, slalomul uriaş de la Kranjska Gora (Slovenia), înregistrând cu această ocazie cea de-a 22-a sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin şi a şasea obţinută în staţiunea slovenă. Ligety, campion olimpic en titre şi dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale în această probă, a fost urmat la 18 sutimi de veteranul austriac Benjamin Raich (36 de ani), aflat la primul său podium după doi ani, şi la 25 de sutimi de norvegianul Henrik Kristoffersen (19 ani), câştigător al bronzului în slalomul special de la Soci, unde a devenit cel mai tânăr medaliat olimpic din istoria schiului alpin. În clasamentul general al Cupei Mondiale conduce în continuare norvegianul Aksel Lund Svindal, însă avansul acestuia faţă de ocupantul locului secund, Marcel Hirscher, s-a redus la mai puţin de 50 puncte, după ce austriacul (câştigător al Marelui Glob de Cristal în 2013) s-a clasat pe locul 4 la Kranjska Gora, la 63 de sutimi.

ANDERS BARDAL A CÂŞTIGAT CONCURSUL DE SĂRITURI DE LA TRONDHEIM

Norvegianul Anders Bardal a obţinut a şaptea victorie din carieră în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile, dar prima în faţa compatrioţilor săi, într-un concurs organizat în Norvegia. Campionul mondial en titre s-a impus la Trondheim cu un total de 269,3 puncte, graţie unor sărituri măsurând 136,5 m, respectiv 131 m. De zece ani un norvegian nu se mai impusese într-o etapă disputată la Trondheim. Austriacul Andreas Kofler a ocupat poziţia secundă, cu un total de 264,9p, iar japonezul Noriaki Kasai a completat podiumul, cu 261,4p. Polonezul Kamil Stoch, dublu campion olimpic la Soci, rămâne lider în clasamentul general, chiar dacă a ocupat doar locul 9 la Trondheim. Stoch are 132 de puncte avans faţă de al doilea clasat, slovenul Peter Prevc, iar până la finalul sezonului mai sunt programate trei etape.

HOCHEISTUL FRANCEZ TIM BOZON A FOST PLASAT ÎN COMĂ ARTIFICIALĂ

Hocheistul francez Tim Bozon, draftat de echipa Montreal Canadiens din NHL, a deschis ochii după o săptămână de spitalizare în stare critică în Canada şi a fost plasat în comă artificială, au anunţat, ieri, rudele sale. Tânărul hocheist francez, în vârstă de 19 ani, a fost spitalizat în stare critică la 1 martie, din cauza unei meningite. Pentru prima dată într-o săptămână, Bozon a deschis ochii, în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi a fost imediat plasat în comă artificială de către personalul de la Spitalul Universitar Regal din Saskatoon. La spital sunt prezenţi şi părinţii sportivului, Philippe (primul hocheist francez care a evoluat în NHL) şi Helene Bozon. Tim Bozon s-a născut la Saint Louis (SUA), acolo unde tatăl său a jucat în perioada 1991-1994, şi a crescut în Elveţia, de unde a fost adus, în 2011, în liga juniorilor din Canada. În 2012, hocheistul francez a fost draftat de echipa Montreal Canadiens, care i-a oferit un contract pe trei sezoane. Bozon a participat cu naţionala Franţei la Campionatul Mondial din 2013.