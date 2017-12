ŞAPTE MEDALII CONSTĂNŢENE LA CN DE TENIS DE MASĂ

La sfârşitul săptămânii trecute, în Sala “Romeo Iamandi” din Buzău, au avut loc Campionatele Naţionale Individuale de tenis de masă rezervate seniorilor. Delegaţia constănţeană a adunat şapte medalii, dar nu a reuşit să câştige vreun titlu naţional. La simplu feminin, Eliza Samara (CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe) a cucerit medalia de argint, în timp ce, la simplu masculin, Alexandru Cazacu (CS Top Spin 08 Constanţa, antrenor Andrei Filimon) a ocupat locul al treilea. La dublu masculin, cuplul format din Lucian Munteanu şi Alexandru Cazacu (ambii de la CS Top Spin 08) s-a clasat pe locul secund, iar dublul alcătuit din Cristian Pletea (LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa) şi Rareş Sipoş (CSM Cluj) a încheiat pe ultima treaptă a podiumului. La dublu feminin, constănţencele au obţinut două medalii de bronz, prin cuplurile Cristina Hîrîci - Anamaria Sebe (ambele de la CS Farul), respectiv Roxana Iamandi (CS Farul) - Roxana Istrate (CSM Buzău). O altă medalie de bronz a fost adusă de cuplul format din Eliza Samara (CS Farul) şi Andrei Filimon (CS Top Spin 08), în proba de dublu mixt.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultatele partidelor din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin - sâmbătă: CS Caraş-Severin - HCM Minaur Baia Mare 34-32, Politehnica Timişoara - Ştiinţa Bacău 31-36; duminică: Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti 33-27, CSU Suceava - Energia Pandurii Tg. Jiu 25-26, Potaissa Turda - HC Odorhei 32-26. Meciul Dinamo Bucureşti - HCM Constanţa, scor 22-31, s-a jucat joi. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 53p, 2. Potaissa Turda 47p, 3. Ştiinţa Bacău 43p, 4. Pandurii Tg. Jiu 39p, 5. Dinamo 38p, 6. HC Odorhei 25p, 7. Steaua Bucureşti 24p, 8. Caraş-Severin 19p, 9. HCM Baia Mare 18p, 10. Poli Timişoara 15p, 11. CSM Bucureşti 7p, 12. CSU Suceava 6p.

CUPA EHF LA HANDBAL FEMININ

Sâmbătă, la Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin, manşa tur, formaţia Universitatea Jolidon a pierdut, scor 21-28 (10-14), duelul cu echipa ungară Fehervar KC. Returul este programat duminică, în deplasare. Câştigătoarea din dubla manşă va întâlni în semifinale, programate în 5-6 aprilie (turul) şi 12-13 aprilie (returul), învingătoarea din duelul Team Esbjerg (Danemarca) - Dinamo Volgograd (Rusia).

NAŢIONALA DE POLO S-A CALIFICAT LA TURNEUL FINAL AL CE 2014

Naţionala de polo a României s-a calificat la turneul final al Campionatului European din acest an, după ce a învins reprezentativa Marii Britanii şi în manşa retur din baraj. În meciul programat sâmbătă, în deplasare, tricolorii s-au impus cu scorul de 18-8 (3-5, 3-1, 5-1, 7-1), rezultatul din tur, de la Bucureşti, fiind 18-7. Tiberiu Negrean (3 goluri), Nicolae Diaconu (2), Daniel Teohari (2), Mihnea Chioveanu (2), Alexandru Ghiban (2), Alexandru Matei (2), Ramiro Georgescu (2), Andrei Creţu, Dimitri Goanţă şi Alex Popoviciu au marcat pentru echipa antrenată de Dejan Stanojevic. La turneul final s-au mai calificat Spania, Franţa, Georgia, Rusia şi Croaţia, care au eliminat Ucraina, Malta, Turcia, Olanda, respectiv Slovacia, ele alăturându-se echipelor deja calificate, adică Ungaria (naţiune gazdă), Serbia, Muntenegru, Italia, Germania şi Grecia. Turneul final va fi găzduit de Ungaria, între 14 şi 27 iulie.

ANA MARIA BRÎNZĂ, LOCUL 3 LA ETAPA DE CUPĂ MONDIALĂ DE LA SAINT MAUR

Sportiva Ana Maria Brînză a ocupat locul 3 la etapa de Cupă Mondială de la Saint Maur (Franţa), informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Scrimă. Până în semifinale, Brînză a trecut pe rând de: Magdalena Piekarska (Polonia), scor 15-7, în turul I; Anastasia Ivcenko (Ucraina), scor 15-13, în turul II; Man Wai Kong (Hong Kong), scor 15-8, în optimi, şi Yana Shemyakina (Ucraina), scor 6-5, în sferturi. În penultimul act, Brînză a fost învinsă în minutul de aur de Xu Anqi (China), cedând cu 7-8. Tot la Saint-Maur, Simona Pop a ajuns până în optimi (15-10 cu Maria Udrea, 15-13 cu Yujie Sun, din China, şi 9-15 cu Yana Zvereva, din Rusia), Ana Maria Constantin (15-9 cu Szasz Emese, din Ungaria, şi 5-6 cu Rebecca Chimahusky, din SUA) s-a oprit în turul II, iar Maria Udrea (10-15 cu Simona Pop) şi Ioana Dumitru (10-11 cu Rosella Fiamingo, din Italia) au fost eliminate în turul I.

CE DE BOX FEMININ, LA BUCUREŞTI, ÎN PERIOADA 31 MAI - 7 IUNIE

Campionatul European de box feminin senioare, la care vor participa peste 300 de sportive din 40 de ţări, va avea loc în Sala Polivalentă din Capitală, în perioada 31 mai - 7 iunie. Potrivit frbox.ro, preşedintele Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei, şi directorul general al CSN Sala Polivalentă Bucureşti, Octavian Bitu, au semnat vineri contractul de închiriere a Sălii Polivalente pentru perioada 29 mai - 8 iunie. La competiţia ce va avea loc în perioada 31 mai - 7 iunie vor fi prezenţi şi preşedintele EUBC, Franco Falcinelli, preşedintele AIBA, dr. Ching-Kuo Wu, şi directorul executiv al AIBA, Ho Kim. „Sunt convins că în România se va organiza unul dintre cele mai tari Campionate Europene. Vom demonstra tuturor că putem organiza la un standard mondial o asemenea competiţie”, a declarat Leonard Doroftei. România nu a mai organizat din 1969 un Campionat European de box.

BOXERUL RONALD GAVRIL, VICTORIOS ÎN GALA DE LA NEW YORK

Boxerul român Ronald Gavril l-a învins prin KO tehnic în repriza a treia pe americanul Cameron Allen, vineri seară, într-un meci programat pe durata a opt reprize la categoria supermijlocie, în cadrul unei gale organizate la Turning Stone Resort & Casino din Verona (New York). Gavril (27 de ani) are opt meciuri câştigate din tot atâtea disputate la profesionişti (6 prin KO), în timp ce Allen, un american de 31 de ani, are doar cinci victorii (3 prin KO) din 20 meciuri, iar nouă din cele 15 meciuri pierdute s-au încheiat înainte de limită. Ronald „The Thrill” Gavril, membru al echipei Mayweather Promotions, a disputat anul trecut patru meciuri, câştigându-le pe primele trei înainte de limită, iar pe ultimul, în septembrie, la puncte (decizie în unanimitate) cu americanul Shujaa El Amin (27 ani, 12 victorii, 5 înfrângeri).

SARA TAKANASHI, ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ETAPĂ DE CUPĂ MONDIALĂ DE LA RÎŞNOV

Japoneza Sara Takanashi, în vârstă de 17 ani, a câştigat sâmbătă, la Rîşnov, prima etapă de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile organizată vreodată în România. Takanashi a totalizat în cele două manşe 252 de puncte (sărituri de 100,5 m şi 99 m), fiind urmată de Maren Lundby (Norvegia), cu 226,4 puncte (96 m + 89 m), şi de japoneza Yuki Ito, cu 221,6 puncte (95,5 m + 87,5 m). România a fost reprezentată în concurs de Daniela Haralambie (16 ani), membră a echipei naţionale de sărituri cu schiurile. Ea s-a clasat pe locul 31 în prima manşă (săritură de 82 metri, 79,5 puncte) şi nu s-a calificat pentru manşa secundă. La primul concurs de la Rîşnov au luat parte 42 de sportive. Campioana olimpică en titre, Carina Vogt (Germania), nu a luat startul în concursul de sâmbătă.

SEVERIN FREUND A LEGAT DOUĂ SUCCESE ÎN CUPA MONDIALĂ DE SĂRITURI CU SCHIURILE

La doar două zile după ce s-a impus la Falun, în Suedia, germanul Severin Freund a mai obţinut o victorie în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile, de această dată la Lahti, în Finlanda. Acesta a fost al şaptelea succes din cariera săritorului în vârstă de 27 de ani, campion olimpic la Soci alături de echipa Germaniei. Freund a sărit 131 şi 127,5 metri, pentru un total de 276,6 puncte. Pe poziţia secundă, la 11 puncte în urmă, s-a clasat un alt german, Stefan Kraft, autorul celei mai lungi sărituri a zilei, 134 m în manşa a doua, dar cu o primă săritură mai scurtă, de doar 125 m. Podiumul a fost completat de polonezul Kamil Stoch, dublu campion olimpic la Soci. Slovenul Peter Prevc a încheiat pe poziţia a patra, dar rămâne lider în clasamentul general al sezonului, unde are un avans de doar şapte puncte faţă de Stoch. Freund a urcat pe poziţia a treia, dar la peste 200 de puncte în urma lui Prevc.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

După FC Barcelona, şi liderul celeilalte grupe din Euroliga de baschet masculin a tremurat în etapa a 8-a din TOP16! CSKA Moscova a fost la un pas de o înfrângere uluitoare în disputa cu Lokomotiv Kuban, după ce a condus în prima repriză cu douăzeci de puncte avans! Gazdele au fost salvate de evoluţia de excepţie a lui Teodosic, care a înscris 15 dintre cele 25 de puncte ale sale în ultimele cinci minute de joc! Fenerbahce a tranşat marele derby cu Olympiacos, dar la greci nu a jucat MVP-ul ultimei finale - Spanoulis, accidentat. Rezultate de vineri - Grupa E: Fenerbahce Ulker - Olympiacos Pireu 78-74; Grupa F: CSKA Moscova - Lokomotiv Kuban 94-93, FC Bayern München - Zalgiris Kaunas 79-73, Real Madrid - Partizan Belgrad 80-57.

ERIK GUAY A CÂŞTIGAT COBORÂREA DE LA KVITFJELL

Canadianul Erik Guay a înregistrat a cincea victorie a carierei în Cupa Mondială de schi alpin. Sâmbătă, la Kvitfjell (Norvegia), schiorul în vârstă de 32 de ani a fost urmat de francezul Johan Clarey şi de austriacul Matthias Mayer, campion olimpic la coborâre în urmă cu trei săptămâni, la Soci. Guay se simte bine la Kvitfjell, unde în 2010 câştiga o cursă de Super-G. Abia al şaselea în această cursă desfăşurată în faţa conaţionalilor săi, Aksel Lund Svindal rămâne lider detaşat al coborâtorilor, dar şi lider în clasamentul general al sezonului, cu un avans de numai 27 de puncte faţă de austriacul Marcel Hirscher, care nu participă în cursele de viteză, fiind un specialist al slalomului. La Kvitfjell a fost programată şi vineri o cursă de coborâre, prima după Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci. Pe primul loc, la egalitate, s-au clasat norvegianul Kjetil Jansrud şi austriacul Georg Streitberger, urmaţi la 12 sutimi de americanul Travis Ganong. Jansrud (campion olimpic la Super-G şi medaliat cu bronz la coborâre) este la al doilea succes în Cupa Mondială, iar Streitberger, la primul. Guay a fost al patrulea, la 23 de sutimi, iar Svindal al cincilea, la 37 de sutimi de învingători.

ZAKOPALOVA S-A IMPUS LA FLORIANOPOLIS

Jucătoarea cehă de tenis Klara Zakopalova a câştigat, sâmbătă, turneul WTA de la Florianopolis, după ce a învins-o în finală pe sportiva spaniolă Garbine Muguruza, scor 4-6, 7-5, 6-0. În vârstă de 32 de ani, Zakopalova, locul 37 mondial, a obţinut al treilea titlu al carierei, primul din 2005 încoace. În ianuarie, Zakopalova a fost învinsă de Garbine Muguruza (Spania), în finala turneului de la Hobart, scor 6-4, 6-0. Anul trecut, turneul de la Florianopolis a fost câştigat de Monica Niculescu.

CIBULKOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA ACAPULCO

Sportiva slovacă Dominika Cibulkova, locul 13 în clasamentul mondial, a câştigat, sâmbătă, turneul WTA de la Acapulco, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Cibulkova a trecut în finală de americanca Christina McHale, scor 7-6 (7/3), 4-6, 6-4, după aproape trei ore de joc. Sportiva slovacă a reuşit să câştige al patrulea titlu din carieră. În urma victoriei de la Acapulco, Cibulkova, în vârstă de 24 de ani, va ocupa, începând de luni, locul 11 WTA.

FEDERER, ÎNVINGĂTOR LA DUBAI PENTRU A ŞASEA OARĂ ÎN CARIERĂ

Tenismanul elveţian Roger Federer a câştigat turneul ATP de la Dubai pentru a şasea oară în carieră, după ce l-a învins sâmbătă, în finală, pe cehul Tomas Berdych, scor 3-6, 6-4, 6-3. Federer a obţinut astfel al 78-lea titlu din carieră, în 115 finale jucate.

UN VIRAJ “SCHUMACHER” PE CIRCUITUL SAKHIR DIN BAHRAIN

Primul viraj al circuitului Sakhir va purta numele lui Michael Schumacher, septuplul campion mondial la Formula 1, a anunţat, duminică, directorul circuitului din Bahrain. „Este un mare privilegiu că-l putem onora, cu sprijinul familiei lui Schumacher, pe cel mai bun pilot din istoria Formulei 1, pe cineva apreciat şi iubit de poporul din Bahrain”, scrie şeicul Zayed Al Zayani într-un comunicat al Bahrain International Circuit (BIC), care va sărbători, la 6 aprilie, într-o cursă nocturnă, a zecea aniversare a primului Grand Prix de Formula 1 în Bahrain. „Încă de la prima sa cursă, în 2004, Schumacher a devenit o sursă de inspiraţie pentru toţi cei care iubesc sportul în regatul nostru, aşa că este normal să-i aducem un astfel de omagiu”, a adăugat şeicul. Michael Schumacher este în comă la un spital din Grenoble, după accidentul de schi din 29 decembrie 2013, din staţiunea franceză Meribel. Pilotul german s-a impus la primul Grand Prix desfăşurat în Bahrain, în 2004, la volanul unui monopost Ferrari, în timpul sezonului în care a câştigat al şaptelea şi ultimul titlu mondial. El a ocupat locul al doilea pe acest circuit în 2006.