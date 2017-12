REPUNEREA CAUZEI PE ROL ÎN PRIVINŢA FALIMENTULUI FC UNIVERSITATEA CRAIOVA

Tribunalul Braşov a decis ieri, în procesul în care se judecă falimentul FC Universitatea Craiova, repunerea cauzei pe rol, cu termen intermediar în data de 12 aprilie, având în vedere că a fost numit un administrator financiar pentru debitoarea FC Universitatea Craiova. Aceasta urmează să fie citată legal până la noul termen, prin noul administrator. Tot ieri, instanţa a dat termen pentru data de 30 aprilie pentru judecarea planului de reorganizare fiscală a societăţii. Niciun reprezentat al FC Universitatea Craiova nu a fost prezent la Braşov. În data de 17 februarie, Adunarea Creditorilor Fotbal Club U. Craiova SA a votat în unanimitate planul de reorganizare al societăţii. FC Universitatea Craiova a precizat atunci, pe site-ul oficial, că planul este considerat ca votat de către creditori şi că judecătorul sindic de la Tribunalul Braşov urmează să confirme planul pentru ca acesta să intre în vigoare. Principalul creditor al clubului, SC Euro Expo SRL, a cerut falimentul grupării lui Adrian Mititelu, reclamând o datorie de 300.000 de euro, care datează din 1999. De asemenea, dosarul dezafilierii FC Universitatea Craiova a ajuns la Camera Preliminară, unde magistratul de caz va verifica actele depuse sau va cita părţile, urmând ca în maximum 60 de zile să se decidă dacă acesta va fi restituit anchetatorilor sau se va începe judecarea în cauză. La 17 iunie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, şi fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova. În acelaşi dosar au fost trimise în judecată şi FRF şi LPF, pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi infracţiunea de sustragere de sub sechestru. Potrivit anchetatorilor, la 20 iulie 2011, la o şedinţă a Comitetului Executiv al FRF s-a hotărât excluderea provizorie a SC Fotbal Club U. Craiova SA, excluderea fiind pusă pe seama încălcării grave a statutului FRF, fără a se detalia şi motiva în ce au constat încălcările şi gravitatea lor. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpaţilor Sandu Mircea, Dragomir Dumitru şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.

CRISTIANO RONALDO, DIN NOU ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI GOLGHETERILOR UCL

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a marcat, miercuri seară, două goluri în victoria echipei sale, Real Madrid, obţinută în deplasare, cu 6-1, în faţa formaţiei Schalke 04 Gelsenkirchen, şi a revenit pe primul loc în clasamentul golgheterilor din UEFA Champions League, cu 11 reuşite, detronându-l pe Zlatan Ibrahimovic (PSG). Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor este următorul - 11 goluri: Cristiano Ronaldo (Real Madrid); 10 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain); 7 goluri: Lionel Messi (FC Barcelona); 6 goluri: Sergio “Kun” Agüero (Manchester City) şi Robert Lewandowski (Borussia Dortmund); 5 goluri: Diego Costa (Atletico Madrid), Alvaro Negredo (Manchester City) şi Arturo Vidal (Juventus). Miercuri seară s-au încheiat meciurile din manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Returul va începe la 11 martie.

HUNTELAAR A OPRIT RECORDUL LUI CASILLAS

Recordul de imbatabilitate al portarului Iker Casillas s-a oprit la 952 de minute, după ce olandezul Klaas-Jan Huntelaar a reuşit să marcheze unicul gol al lui Schalke 04 Gelsenkirchen în finalul partidei pierdute categoric pe teren propriu în faţa celor de la Real Madrid, scor 1-6, miercuri seară, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal. Spre dezamăgirea lui Casillas, reuşita lui Huntelaar a venit în minutul 90 al întâlnirii de la Gelsenkirchen, când atacantul batav a trimis mingea în poarta spaniolilor cu un voleu imparabil, de la marginea careului mare.

REAL MADRID, O ECHIPĂ DE CLASĂ MONDIALĂ

Jens Keller, antrenorul formaţiei Schalke 04 Gelsenkirchen, a declarat miercuri seară, după înfrângerea severă, scor 1-6 (Huntelaar 90+1 / Benzema 13, 57, Bale 21, 69, Cr. Ronaldo 52, 89), din meciul cu Real Madrid, din Liga Campionilor, că jucătorii săi au comis multe greşeli, toate fiind sancţionate de adversar, “o echipă de clasă mondială”. La rândul său, tehnicianul italian Carlo Ancelotti a caracterizat partida câştigată de echipa pe care o pregăteşte, Real Madrid, drept una în care le-a ieşit totul jucătorilor săi, informează site-ul oficial al UEFA. Meciul retur va avea loc la Madrid, pe 18 martie.

REZULTAT ACCEPTABIL LA ISTANBUL

Managerul echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, consideră acceptabil rezultatul de egalitate obţinut, miercuri seară, de formaţia sa, scor 1-1 (Chedjou 65 / F. Torres 9), la Istanbul, cu Galatasaray, pe un stadion pe care, în opinia lui, este greu de jucat. De cealaltă parte, tehnicianul Roberto Mancini a estimat la patruzeci la sută şansele echipei sale, Galatasaray, de a se califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după remiza de miercuri. Meciul retur din optimile de finală ale Ligii Campionilor va avea loc la Londra, la 18 martie.

SANTOS VA RENUNŢA LA CONDUCEREA TEHNICĂ A NAŢIONALEI GRECIEI

Preşedintele Federaţiei de Fotbal din Grecia, Giorgos Sarris, a confirmat ieri, pentru site-ul oficial al forului elen, că selecţionerul Fernando Santos va părăsi conducerea tehnică a echipei naţionale după Cupa Mondială din Brazilia. Sarris a precizat că Santos a informat de mai mult timp conducerea federaţiei de faptul că va pleca după turneul din Brazilia. Preşedintele a precizat că antrenorul va primi tot sprijinul până în ultima zi a mandatului său şi a adăugat că principala sa preocupare este de a numi un nou selecţioner până la debutul, din luna septembrie, al preliminariilor Campionatului European din 2016. Miercuri, presa elenă a anunţat că selecţionerul Greciei, portughezul Fernando Santos, va renunţa la această funcţie după Cupa Mondială din Brazilia, la expirarea contractului. În vârstă de 59 de ani, Santos şi-a exprimat dorinţa de a prelua o echipă de club, potrivit presei de la Atena. El a venit la naţionala Greciei în 2010, în locul germanului Otto Rehhagel, care a condus echipa la titlul european din 2004. Santos are cu naţionala Greciei un palmares de 24 de victorii, 13 remize şi patru înfrângeri. Santos a condus Grecia în sferturile EURO 2012, reuşind şi calificarea la CM din Brazilia după barajul cu România (3-1 şi 1-1). La nivel de club, Santos a câştigat un titlu naţional cu FC Porto, de două ori Cupa Portugaliei şi de două ori Supercupa Portugaliei şi Cupa Greciei cu AEK Atena. Grecia este adversara României şi în preliminariile EURO 2016, în Grupa F, în care se mai află selecţionatele Ungariei, Finlandei, Irlandei de Nord şi Insulelor Feroe.

GHANEZUL MENSAH VA JUCA LA ECHIPA SLOVACĂ FC NITRA

Fundaşul ghanez John Mensah, fost jucător al echipei Olympique Lyon, a semnat un contract pentru cinci luni cu FC Nitra, ocupanta locului 11 din prima ligă slovacă, informează „France Football“. Mensah era fără echipă de la plecarea de la Rennes, din vara trecută. Fundaşul ghanez în vârstă de 31 de ani a decis să accepte oferta din Slovacia, deoarece speră să fie convocat la naţionala Ghanei pentru Cupa Mondială din Brazilia.

FOSTUL FOTBALIST DEZSO NOVAK A DECEDAT

Fostul internaţional maghiar Dezso Novak, dublu campion olimpic, a decedat la vârsta de 75 de ani, au anunţat familia sa şi Federaţia Ungară de Fotbal. Novak a evoluat pe postul de mijlocaş şi a făcut parte, între 1959 şi 1968, din naţionala Ungariei, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 1964 şi 1968, precum şi cu bronz, în 1960. Fostul fotbalist al echipei Ferencvaros Budapesta a fost golgheterul Campionatului European din 1964. Devenit antrenor la Ferencvaros, Novak a fost primul tehnician care a calificat un club din Ungaria în faza grupelor Ligii Campionilor, în ediţia 1995-96.

JAGIELKA RATEAZĂ AMICALUL CU DANEMARCA

Fundaşul echipei Everton, Phil Jagielka, este accidentat şi va fi indisponibil câteva săptămâni, astfel că el va rata meciul amical pe care naţionala Angliei îl va disputa săptămâna viitoare, miercuri, cu Danemarca. „Phil are de mai multe zile probleme la tendonul de la genunchi, astfel că va fi indisponibil în acest weekend şi pentru echipa naţională. Nu cred că perioada de indisponibilitate va fi mare, dar Phil va lipsi câteva săptămâni”, a anunţat antrenorul formaţiei din Liverpool, Roberto Martinez. Everton va întâlni sâmbătă, pe teren propriu, în campionat, echipa West Ham United. Miercuri, Anglia va juca pe Stadionul „Wembley“ cu Danemarca, într-un meci amical.

LACINA TRAORE AR PUTEA REVENI LA MONACO

Atacantul ivorian Lacina Traore, fost la CFR Cluj, împrumutat de AS Monaco la Everton, ar putea reveni la gruparea din Principat, în cazul în care cele două cluburi decid că fotbalistul are nevoie de operaţie la piciorul la care a suferit o accidentare. Traore (23 de ani) s-a accidentat la ischiogambieri înaintea meciului pierdut sâmbătă în faţa lui Chelsea, 0-1 în campionatul Angliei. „Accidentarea poate fi rezolvată prin tratament conservator sau prin operaţie. Este o decizie importantă. Dacă Lacina va lipsi mai mult de două-trei luni, atunci absenţa lui va fi mai lungă decât durata împrumutului”, a spus antrenorul lui Everton, Roberto Martinez, care a precizat că o decizie va fi luată în următoarele 48 de ore. Traore a jucat un singur meci pentru Everton, victoria cu Swansea din optimile de finală ale Cupei Angliei (3-1), în care a şi înscris. Atacantul ivorian a jucat la CFR Cluj între 2008 şi 2011, înainte de a-şi continua cariera în Rusia, la Kuban Krasnodar, unde l-a avut ca antrenor pe Dan Petrescu, apoi la Anji Mahacikala.

ENZO ZIDANE A ALES NAŢIONALA FRANŢEI

Enzo, fiul fostei vedete a naţionalei Franţei, Zinedine Zidane, a ales să poarte tricoul echipei Franţei, a anunţat Willy Sagnol, managerul echipelor naţionale de tineret ale Franţei. Enzo Zidane, care joacă la Real Madrid, a fost convocat în premieră la naţionala Franţei U19. Fotbalistul de 18 ani a fost chemat de selecţionerul Francis Smerecki la Clairefontaine, unde, în perioada 3-5 martie, naţionala U19 a Franţei va juca împotriva naţionalei U20. Enzo ezita între naţionalele Franţei şi Spaniei, dat fiind că mama sa este de origine spaniolă. Cel mai mare dintre cei patru băieţi ai lui Zinedine Zidane (Luca, Theo şi Eliaz sunt ceilalţi trei), care joacă la echipele de tineret ale lui Real Madrid sub numele de familie al mamei, Fernandez, este mijlocaş ofensiv, la fel ca tatăl său.

„RONALDO“ VA DEFILA PE SAMBADROMUL DIN SAO PAULO

Unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie, brazilianul Ronaldo, cunoscut şi sub supranumele de „Il Fenomeno”, îşi va adăuga încă un titlu în palmares, cel de Star al Carnavalului, urmând să „defileze” pe Sambadromul din Sao Paulo. Dublul campion mondial, sub înfăţişarea unui „copil-pasăre”, zburând mereu mai sus, este tema pe care Şcoala de samba Gavioes da Fiel a ales-o pentru defilarea sa, în acest an al Campionatului Mondial din Brazilia. În timpul parăzii sale, Gavioes da Fiel va omagia cariera lui Ronaldo, începând cu copilăria petrecută într-o suburbie săracă a metropolei Rio de Janeiro şi până la triumfurile în tricoul naţionalei Braziliei sau ale cluburilor FC Barcelona, Real Madrid sau Internazionale Milano. Ronaldo, acum în vârstă de 37 de ani, va participa el însuşi la ultima defilare, pentru a primi aclamaţiile mulţimii.

CLUBUL VILLARREAL, SANCŢIONAT DE FEDERAŢIA SPANIOLĂ PENTRU INCIDENTUL DE LA MECIUL CU CELTA VIGO

Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) a anunţat, ieri, că gruparea Villarreal a fost penalizată cu 6.000 de euro şi cu un meci cu porţile închise, această sancţiune fiind cu suspendare, ca urmare a incidentului de la meciul cu Celta Vigo, la care a fost aruncată pe teren o fumigenă lacrimogenă. Potrivit AFP, RFEF şi-a justificat decizia calificând incidentul drept unul „grav, dacă nu chiar foarte grav, pentru buna desfăşurare a jocului” şi care „a pus în real pericol integritatea fizică a mai multor persoane, unele având chiar nevoie de îngrijiri medicale”. Măsurile pentru evitarea unor astfel de incidente „nu au fost suficient de eficiente” şi autorul nu a putut fi predat autorităţilor imediat, a menţionat forul spaniol. „Astfel, Villarreal CF a primit o amendă de 6.000 de euro (...) şi o sancţiune cu suspendare ce constă în disputarea unui meci cu porţile închise, ce va fi pusă în aplicare în cazul unei recidive”, a adăugat RFEF. Partida Villarreal - Celta Vigo, disputată la 15 februarie, scor 0-2, a fost întreruptă aproximativ douăzeci de minute după ce o fumigenă, aparent lacrimogenă, a fost aruncată în teren. Fumigena a fost aruncată în careul echipei Celta, cu trei minute înainte de finalul timpului regulamentar, obligându-l pe arbitru să suspende jocul. Potrivit imaginilor televizate, spectatorii au părăsit tribunele, vizibil incomodaţi de fum.

AMICAL SPANIA - BOLIVIA, LA SEVILLA

Reprezentativa Spaniei va întâlni naţionala Boliviei, în data de 30 mai, la Sevilla, într-un meci de pregătire în vederea Cupei Mondiale, competiţie la care îşi va apăra titlul câştigat în 2010, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal. Lotul pregătit de Vicente Del Bosque va fi convocat din data de 26 mai, la două zile după finala Ligii Campionilor. Spania va juca la turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Brazilia în Grupa B, alături de Olanda, Chile şi Australia.

ANELKA, SUSPENDAT CINCI MECIURI ŞI AMENDAT

Fotbalistul echipei West Bromwich Albion, Nicolas Anelka, a fost suspendat cinci meciuri şi amendat cu 80.000 de lire sterline pentru gestul său de la meciul din 28 decembrie, cu West Ham, a anunţat federaţia engleză, joi, pe site-ul oficial. De asemenea, Anelka trebuie să urmeze un program educativ. Anelka poate face apel în termen de şapte zile de la primirea motivării deciziei. Sancţiunea va fi pusă în aplicare după anunţarea deciziei eventualului apel sau în momentul în care va expira termenul pentru recurs ori, dacă va fi cazul, atunci când Anelka va anunţa că nu face apel. Conform federaţiei engleze (FA), Nicolas Anelka era acuzat că a făcut un gest “quenelle”, considerat “abuziv şi/sau indecent şi/sau jignitor şi/sau necorespunzător”, şi că gestul respectiv a fost o încălcare gravă a unui articol al regulamentului ce face referire la “originea etnică şi/sau rasă şi/sau religie”. Fotbalistul a negat ambele acuzaţii. Comisia care a decis sancţionarea lui Anelka a luat această hotărâre în baza primei acuzaţii, în ceea ce o priveşte pe cea de-a doua precizându-se că nu s-a descoperit că “jucătorul este antisemit sau că a intenţionat să exprime şi să promoveze antisemitismul prin acel gest”.