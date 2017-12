AMICAL ROMÂNIA - ALGERIA PE 4 IUNIE, LA GENEVA

Federaţia Algeriană de Fotbal (FAF) a anunţat, pe site-ul oficial, că a semnat un contract pentru organizarea unui meci amical cu România, care va avea loc pe 4 iunie, la Geneva. „Preşedintele Federaţiei Algeriene de Fotbal, Mohamed Raouraoua, a avut o întâlnire cu selecţionerul Vahid Halilhodzic şi membrii staffului tehnic pentru a examina programul de pregătire în vederea Cupei Mondiale din 2014. Pe lângă meciul Algeria - Slovenia, din 5 martie, pe arena “Mustapha Tchaker” din Blida, Federaţia Algeriană de Fotbal a semnat un contract pentru organizarea unei partide amicale cu România, care va avea loc pe 4 iunie 2014, la Geneva. De asemenea, continuă discuţiile pentru organizarea unui alt meci amical în Algeria, la 31 mai”, a scris site-ul federaţiei algeriene. La Cupa Mondială, Algeria va evolua în Grupa H, alături de Belgia, Rusia şi Coreea de Sud.

BRIGADĂ DE ARBITRI DIN ITALIA LA PARTIDA ROMÂNIA - ARGENTINA

Partida amicală pe care echipa naţională de fotbal a României o va disputa la 5 martie, de la ora 21.00, pe „Arena Naţională“ din Bucureşti, cu selecţionata Argentinei, va fi condusă de o brigadă din Italia, a anunţat, vineri, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Arbitrul Gianluca Rocchi, în vârstă de 40 de ani, va oficia la centru şi va fi ajutat la cele două tuşe de asistenţii Elenito Di Liberatore şi Gianluca Cariolato. Arbitru de rezervă va fi Marco Guida.

SÂNMĂRTEAN VA JUCA LA STEAUA

Finanţatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat, vineri, că s-a ajuns la un acord între toate părţile pentru ca mijlocaşul Lucian Sânmărtean să evolueze la Steaua Bucureşti. „Transferul s-a realizat. Am discutat şi cu Gigi Becali. Sânmărtean era în ultimele şase luni de contract la Vaslui şi şi-a dorit să joace la Steaua”, a declarat Porumboiu la Sport.ro. În vârstă de 33 de ani, Sânmărtean a evoluat la FC Vaslui din 2010, numele lui fiind vehiculat de mai multe ori, în pauzele competiţionale, în ceea ce priveşte un posibil transfer la Steaua, unde a fost dorit de patronul Gigi Becali. Steaua i-a mai transferat în acestă pauză competiţională pe atacantul Claudiu Keşeru (liber de contract după ce a evoluat la Bastia) şi pe portarul macedonean Martin Bogatinov, venit liber de contract după ce a evoluat ultima dată la Karpatîi Lvov.

RUSESCU A MARCAT PENTRU SPORTING BRAGA ÎN CUPA PORTUGALIEI

Atacantul Raul Rusescu a marcat un gol în meciul pe care echipa Sporting Braga l-a câştigat, după prelungiri, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Desportivo Aves, în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei. Rusescu, care a fost integralist, a marcat în min. 94, celelalte goluri ale echipei sale fiind reuşite de Alan (min. 3) şi Santos (min. 102). Pentru Desportivo Aves a marcat Pereira (min. 31). În semifinalele Cupei Portugaliei, Sporting Braga va întâlni echipa Rio Ave, care a trecut, scor 1-0, de Academica Coimbra.

ASTRA GIURGIU, ÎNVINSĂ ÎN FINALA TURNEULUI COPA DEL SOL

Echipa Astra Giurgiu a pierdut finala turneului Copa del Sol, din Spania, după ce a fost învinsă, cu scorul de 1-0, de formaţia norvegiană Stromsgodset, informează site-ul oficial al clubului din Liga 1. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Olsen, în min. 83, într-un meci în care Budescu (min. 43) şi Laban (min. 90+5) au fost eliminaţi. Astra a început partida în formula: Coman - Măţel, V. Găman, Papp, J. Morais - Laban, Takayuki Seto - Yoda, Budescu, William -Yazalde.

UNIVERSITATEA CLUJ A TRANSFERAT UN MIJLOCAŞ BRAZILIAN

Clubul Universitatea Cluj a anunţat că l-a achiziţionat pe mijlocaşul brazilian Braga Menezes Rodrigo, care a semnat un contract pe şase luni, cu posibilitate de prelungire pe doi ani. „Am sosit la Universitatea Cluj pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivului din acest an, salvarea de la retrogradare, care se poate realiza. Sunt fericit că am ajuns la o echipă de tradiţie şi cu suporteri foarte frumoşi”, a declarat Rodrigo.

PETROLUL PLOIEŞTI A ACONTAT DOI JUCĂTORI DE LA FORTUNA SITTARD

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat că i-a transferat pe Patrick N’Koyi şi Gevaro Nepomuceno, doi jucători care vor evolua la echipa condusă de Cosmin Contra din sezonul viitor, până atunci urmând să joace pentru actuala lor formaţie, Fortuna Sittard, din liga a doua olandeză. Cei doi fotbalişti au semnat contracte valabile pentru următorii trei ani şi vor deveni oficial jucătorii Petrolului la data de 1 iulie 2014. În vârstă de 24 de ani, N’Koyi este de origine congoleză şi evoluează pe postul de atacant, în timp ce Nepomuceno are 21 de ani, este olandez şi evoluează ca mijlocaş ofensiv.

BLATTER AR PUTEA CANDIDA LA PREŞEDINŢIA FIFA

Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, a declarat, într-un interviu pe postul de radio elveţian RTS, că “nu ar spune nu” unui nou mandat în fruntea forului mondial în 2015, dacă i se va cere să candideze. „Dacă sunt sănătos, şi deocamdată sunt, nu văd de ce ar trebui să mă opresc din muncă, mai ales de la munca de consolidare a FIFA”“, a declarat elveţianul de 77 de ani, aflat în fruntea FIFA din 1998. „Dacă federaţiile membre îmi cer să candidez din nou, nu aş spune nu”, a adăugat Blatter, care anunţase că-şi va dezvălui intenţiile înainte de Congresul FIFA de la Sao Paulo, din iunie 2014. Francezul Jerome Champagne (55 de ani), fost secretar general adjunct al FIFA, este deocamdată singurul candidat la alegerile din 2015. Preşedintele UEFA, Michel Platini (58 de ani), a afirmat de mai multe ori că-şi va anunţat decizia de a se prezenta sau nu la alegeri după CM din Brazilia.

MECIUL AMICAL SPANIA - ITALIA SE VA JUCA PENTRU ASOCIAŢIA FOTBALIŞTILOR SPANIOLI

Reprezentativa Spaniei, campioana mondială şi europeană en titre, va întâlni Italia, în meci amical, la 5 martie, la Madrid, încasările urmând să fie oferite Asociaţiei Jucătorilor Spanioli (AFE). Meciul se va desfăşura pe stadionul “Vicente Calderon”, iar încasările vor fi acordate AFE, în contextul în care numeroşi jucători spanioli, mai ales din divizii inferioare, se confruntă cu o situaţie financiară critică. Cel mai recent exemplu este cel al jucătorilor de la Racing Santander (Liga a III-a), neplătiţi din septembrie, care au refuzat să joace la meciul cu Real Sociedad, din Cupa Spaniei.

VIDIC VA PLECA DE LA MANCHESTER UNITED LA FINALUL SEZONULUI

Căpitanul echipei Manchester United, Nemanja Vidic, a anunţat, vineri, că va pleca de la formaţia engleză la finalul sezonului. „Am decis să plec la finalul sezonului. Este ultimul an al contractului meu şi am petrecut opt sezoane minunate aici”, a declarat jucătorul. Potrivit presei britanice, clubul nu i-a propus internaţionalului sârb în vârstă de 32 de ani o prelungire a contractului. În comunicatul său, Vidic a precizat că nu vrea să meargă la altă echipă engleză, subliniind că şi-a dorit să joace doar la Manchester United. „Am câteva opţiuni şi vreau să aleg ce este mai bun pentru mine şi pentru familia mea”, a adăugat Vidic. Nemanja Vidic a fost transferat de la Spartak Moscova la Manchester United în 2005, pentru suma de şapte milioane de lire sterline (8,4 milioane de euro). Cu Manchester United, Vidic a câştigat de cinci ori campionatul Angliei.

ROBBEN MAI VREA CÂTEVA TITLURI CU BAYERN ÎNAINTE DE A DUCE O “VIAŢĂ NORMALĂ”

Internaţionalul olandez Arjen Robben, în vârstă de 30 de ani, a declarat, într-un interviu pentru „Bild“, că vrea să-şi încheie cariera la Bayern München şi speră să mai câştige câteva trofee înainte de a se bucura de o “viaţă normală”. „Avem o superechipă. Viitorul se anunţă minunat. Vreau să mai câştig câteva titluri”, a declarat Robben, apreciind că, la acest stadiu al carierei, nu poate găsi un loc mai bun decât Bayern, unde mai are contract până în iunie 2015. „Eram foarte tânăr când am fost la Chelsea (n.r. - 2004-2007) şi la Real Madrid (n.r. - 2007-2009). Acum sunt la cea mai bună echipă din lume. Există intenţia de prelungire a contractului. Trebuie să mai discutăm şi, dacă toată lumea va fi mulţumită, atunci se va rezolva”, a adăugat mijlocaşul ofensiv. După încheierea carierei, “viaţa normală” ar fi pentru Robben să-şi petreacă vacanţele la schi şi să fie membru unui club de tenis. Vrea să se instaleze la Groningen, în provincia sa natală, unde directorul sportiv al clubului local doreşte ca Robben să-i succeadă în funcţie. „Dar mai am mulţi ani până acolo. Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, tânăr şi proaspăt, nu ca un om de 30 de ani”, a mai spus olandezul. Accidentat la coapsă la începutul lunii decembrie, Robben a evoluat în numai două meciuri de la reluarea competiţiei în Germania.

DIAMANTI VA JUCA LA GUANGZHOU

Mijlocaşul italian al echipei Bologna, Alessandro Diamanti, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract cu Guangzhou Evergrande, formaţia antrenată de Marcelo Lippi. Diamanti a fost transferat pentru 6,9 milioane de euro, a precizat clubul chinez. „Sunt mulţumit că pot începe, alături de familia mea, o nouă experienţă de viaţă. Mulţumesc clubului şi preşedintelui Albano Guaraldi că mi-au înţeles alegerea”, a declarat Diamanti. Bologna ocupă locul 16 în campionatul Italiei.