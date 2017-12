LUIS ARAGONES A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul selecţioner al Spaniei, Luis Aragones, a murit sâmbătă dimineaţă, într-o clinică din Madrid, la vârsta de 75 de ani, a anunţat medicul Pedro Guillen. Aragones suferea de o boală gravă şi a murit la ora locală 6.15. În 2013, el şi-a anunţat retragerea din antrenorat, revenind apoi asupra deciziei. Luis Aragones a antrenat de-a lungul carierei formaţiile Atletico Madrid, Betis Sevilla, FC Barcelona, Espanol Barcelona, FC Sevilla, FC Valencia, Real Oviedo, Real Mallorca şi Fenerbahce Istanbul, pe aceasta din urmă până în 2009. Luis Aragones a pregătit şi naţionala Spaniei, alături de care a câştigat titlul european în 2008.

BOGDAN STANCU A MARCAT PENTRU GENCLERBIRLIGI

Fotbalistul Bogdan Stancu a înscris un gol, din penalty, pentru echipa Genclerbirligi, în meciul pierdut duminică, în deplasare, cu scorul de 1-3, în faţa formaţiei Akhisar Belediyespor, în etapa a XIX-a a campionatului Turciei. Stancu, integralist la oaspeţi, a transformat în minutul 64 un penalty acordat după un fault în careu asupra românului. Pentru Akhisar Belediyespor au înscris Guray Vural (29) şi Niasse (52 şi 83). Genclerbirligi ocupă locul 12 în clasamentul campionatului turc, cu 24 de puncte. Lider este Fenerbahce, cu 44 de puncte.

CHIVU SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Fostul internaţional român Cristian Chivu e constrâns să se retragă din activitatea de jucător din cauza problemelor medicale, a anunţat presa italiană. Conform jurnalistului Massimiliano Nebuloni, de la Sky Italia, examenele medicale au relevat faptul că piciorul său nu se poate recupera astfel încât fundaşul lui Internazionale Milano să îşi continue cariera la un nivel înalt. Fostul căpitan al echipei naţionale îşi va rezilia contractul cu Inter în zilele următoare şi se va retrage din activitate, a confirmat impresarul Victor Becali. Chivu a suferit o luxaţie la un deget de la piciorul drept în august 2012, la o partidă cu Hajduk Split din play-off-ul UEFA Europa League, fiind operat la începutul lunii octombrie 2012. A revenit pe teren abia în 18 decembrie 2012, într-un meci din Cupa Italiei. Deoarece problemele nu s-au rezolvat, Chivu a fost operat din nou, la Miami, în 21 august 2013. El nu a mai jucat niciun meci din mai 2013. Produs al clubului CSM Reşiţa, Cristian Chivu a mai jucat la Universitatea Craiova, de unde s-a transferat la Ajax Amsterdam (1999-2003), apoi a evoluat la AS Roma (2003-2007), iar din 2007 este la Inter, cu care a câştigat şi Liga Campionilor în 2010. Chivu a fost selecţionat de 75 de ori în echipa naţională a României, pentru care a marcat trei goluri.

BOURCEANU PLEACĂ LA TRABZONSPOR

Internaţionalul român Alexandru Bourceanu, căpitanul echipei Steaua Bucureşti, va juca la formaţia turcă Trabzonspor, care va achita pentru el suma de 1,3 milioane de euro. Bourceanu (28 de ani), al cărui contract expira în vară, va avea un salariu de 800.000 de euro pe an la Trabzonspor. Mijlocaşul a părăsit cantonamentul Stelei din Spania şi a ajuns în Turcia pentru a semna contractul cu formaţia aflată pe locul 6 în Super Lig, care este calificată în 16-imile de finală ale UEFA Europa League. Bourceanu s-a născut la Galaţi, unde şi-a început şi cariera de fotbalist, la echipa locală Dunărea, după care a jucat un sezon la Oţelul (2008-2009), iar apoi s-a transferat la Politehnica Timişoara. După două stagiuni petrecute pe Bega, Bourceanu s-a transferat la Steaua. El a adunat 23 de selecţii la naţionala României.

RAŢ ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU WEST HAM UNITED

Fundaşul Răzvan Raţ şi-a reziliat contractul cu West Ham United la doar şase luni după ce a venit la echipă, a anunţat vineri noapte, pe site-ul oficial, clubul englez. „Clubul confirmă că Răzvan Raţ va pleca după rezilierea pe cale amiabilă a contractului său. El pleacă după ce a jucat 20 de meciuri pentru „Hammers“ de la venirea sa, în iulie 2013. Clubul îi mulţumeşte lui Răzvan şi îi doreşte toate cele bune în viitor”, s-a scris pe site-ul oficial. De asemenea, West Ham a mai anunţat că atacantul Modibo Maiga a fost împrumutat la Queens Park Rangers până la finalul sezonului.

ADRIAN STOIAN REVINE LA CHIEVO

Jucătorul Adrian Stoian revine la Chievo Verona, după ce în vară fusese împrumutat la Genoa, a anunţat clubul italian pe site-ul oficial. El a jucat doar şapte meciuri pentru Genoa în prima parte a sezonului. Clubul din Verona a anunţat că jucătorul este la dispoziţia staff-ului tehnic încă de sâmbătă. Stoian, în vârstă de 22 de ani, a marcat trei goluri în 20 meciuri jucate în sezonul trecut din Serie A pentru Chievo. Internaţionalul român este deţinut în coproprietate de cluburile AS Roma şi Chievo Verona.

FRF VA CONSTRUI O SALĂ DE SPORT LA MOGOŞOAIA

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a aprobat, sâmbătă, o investiţie de 940.000 de euro pentru construirea unei săli de sport pe locul actualului teren sintetic de dimensiuni reduse de la Centrul Tehnic Naţional de la Mogoşoaia, informează frf.ro. Din suma de 940.000 de euro, 280.000 reprezintă accesarea unor fonduri UEFA, 140.000 accesarea unor fonduri FIFA, iar restul de 520.000 de euro înseamnă fonduri ale FRF. De asemenea, Comitetul Executiv a aprobat alocarea unui buget de 60.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor necesare (contracte, servicii, consultanţă, alte lucrări) în vederea întreprinderii demersului FRF de a alcătui şi a depune dosarul de candidatură pentru turneul final al Campionatului European din 2020, termenul-limită de depunere a dosarului fiind 25 aprilie. Comitetul Executiv a aprobat şi propunerea reprezentanţilor cluburilor din Ligile a II-a şi a III-a în Comitetul Executiv al FRF ca, la finele sezonului regular al ediţiei 2013-2014, cartonaşele galbene acumulate în timpul sezonului să fie anulate. De asemenea, Comitetul Executiv a dezbătut şi aprobat actul adiţional la convenţia anuală dintre FRF şi Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a LPF din data de 20 ianuarie 2014. Astfel, începând cu data de 1 februarie, încetează activitatea comisiilor jurisdicţionale ale LPF, precum şi competenţa acestora în soluţionarea cauzelor aflate pe rol. Totodată, începând cu data de 2 februarie, cauzele disciplinare şi litigiile în care sunt angrenate exclusiv cluburile care participă la Campionatul Naţional Liga 1, oficialii şi jucătorii acestora sunt în competenţa organismelor jurisdicţionale ale FRF. Pentru aceste cauze, activitatea de judecată se va realiza la sediul LPF.

RENTĂ VIAGERĂ PENTRU MEMBRII DE ONOARE AI FRF

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat sâmbătă alocarea unei rente viagere de 500 de euro unui număr de cel mult 20 de membri de onoare ai forului fotbalistic, informează frf.ro. La Adunarea Generală Ordinară a FRF din 5 martie, pe ordinea de zi se află şi dezbaterea şi aprobarea unei propuneri formulate de Comitetul Executiv privind acordarea titlului de preşedinte de onoare al FRF lui Mircea Sandu.

CANTONAMENTELE DIN BRAZILIA ALE ECHIPELOR CALIFICATE LA CM

Comitetul de Organizare a Cupei Mondiale a anunţat sâmbătă lista definitivă a locurilor în care vor avea cantonamentele cele 32 de echipe care vor participa la competiţia din Brazilia. Conform FIFA, 24 de echipe vor fi cazate în sud-estul Braziliei, cinci în nord-est şi trei în sud. Lista cantonamentelor - Algeria: Sorocaba; Germania: Santa Cruz Cabralia; Anglia: Rio de Janeiro; Australia: Vitoria; Argentina: Vespasiano; Belgia: Mogi das Cruzes; Bosnia: Guaruja; Brazilia: Teresopolis; Camerun: Vitoria; Chile: Belo Horizonte; Coasta de Fildeş: Aguas de Lindoia; Columbia: Cotia; Costa Rica: Santos; Croaţia: Mata de Sao Joao; Ecuador: Viamao; Spania: Curitiba; SUA: Sao Paulo; Franţa: Ribeirao Preto; Ghana: Maceio; Grecia: Aracaju; Honduras: Porto Feliz; Italia: Mangaratiba; Iran: Guarulhos; Japonia: Itu; Mexic: Santos; Nigeria: Campinas; Olanda: Rio de Janeiro; Portugalia: Campinas; Coreea de Sud: Foz do Iguacu; Rusia: Itu; Elveţia: Porto Seguro; Uruguay: Sete Lagoas.

TRANSFERURI ÎN FOTBALUL EUROPEAN

Mijlocaşul brazilian al formaţiei Lazio Roma, Hernanes, a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu Internazionale Milano, valoarea transferului fiind estimată de presa italiană la aproximativ 18 milioane de euro. Jucătorul de 28 de ani este primul transfer major al noului proprietar de la Inter, indonezianul Erick Thohir. Circa 200 de fani ai Lazio s-au strâns vineri în faţa locuinţei proprietarului Claudio Lotito, în încercarea de a-l face să renunţe la transfer. La ultimul antrenament la echipa Lazio, brazilianul a plâns în faţa fanilor veniţi să-l salute. În schimb, gruparea lazială a reuşit să-l împrumute de la Chelsea Londra pe internaţionalul francez de tineret Gael Kakuta. Campion al Euopei cu echipa Under-19 a Franţei în 2010, mijlocaşul ofensiv a fost împrumtat pentru a cincea oară de la sosirea sa la Chelsea de la Lens. Kakuta, 22 de ani, a mai jucat astfel pentru Fulham, Bolton, Dijon şi Vitesse Arnhem. Atletico Madrid a anunţat, de asemenea, împrumutul brazilianului Diego, conducătorul de joc de la VfL Wolfsburg, care revine la clubul madrilen alături de care a câştigat Liga Europa în 2012, la Bucureşti. În vârstă de 28 de ani, fostul jucător al echipelor FC Porto, Werder Bremen sau Juventus, a evoluat 15 meciuri în Bundesliga pentru Wolfsburg în acest sezon şi a marcat trei goluri. Pe de altă parte, Atletico a anunţat că i-a împrumutat la Saint-Etienne pe Guilavogui (23 ani) şi pe Oliver Torres (19 ani) la Villarreal. Un alt mijlocaş brazilian, Marquinho, de la AS Roma, a fost împrumutat la Hellas Verona până la finalul sezonului. Marquinho, 27 de ani, nu mai era titular în echipa lui Rudi Garcia, care l-a transferat recent pe belgianul Radja Nainggolan de la Cagliari. AS Monaco l-a achiziţionat vineri pe fundaşul central tunisian de la FC Toulouse, Aymen Abdennour. Abdennour, 24 de ani, vine la AS Monaco sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru patru sezoane. Tot în Hexagon, mijlocaşul francez Remi Gomis, care a semnat cu Levante vara trecută, a fost transferat vineri la FC Nantes pentru două sezoane şi jumătate. În vârstă de 29 de ani, Gomis nu a disputat niciun meci de la sosirea sa în Spania. În Spania, Espanyol Barcelona a reuşit să-l transfere pe atacantul francez Thievy Bifouma, împrumutat de la West Bromwich Albion până la finalul sezonului. Jucătorul de 21 de ani, internaţional de tineret, a fost sancţionat la începutul lunii pentru absenţe nejustificate de la antrenament. Ulterior, el a fost sub tratament pentru anxietate. Fosta echipă a lui Ladislau Boloni, Sporting Lisabona, a obţinut semnătura internaţionalului egiptean Shikabala, care a semnat un contract pe patru sezoane şi jumătate. „Negocierile au fost complicate, dar important este că mi-am împlinit un vis venind la un mare club din Europa”, a declarat mijlocaşul în vârstă de 27 de ani. Shikabala a fost achiziţionat de la Zamalek.

FANI CONDAMNAŢI PENTRU VIOLENŢĂ

Opt fani ai echipei Napoli au fost condamnaţi la închisoare, pedepsele fiind de trei ani până la nouă ani, ca urmare a violenţelor de la un meci disputat la Avellino, la 20 septembrie 2003, în timpul cărora un tânăr a murit. Suporterii au fost condamnaţi pentru distrugeri şi violenţă. La meciul Avellino - Napoli, din 2003, au avut loc mai multe incidente, în timpul cărora un tânăr în vârstă de 19 ani a căzut din tribună, el murind din cauza leziunilor suferite. Aceasta este a treia serie de condamnaţi în acest caz. Din cei aproximativ 100 de suporteri judecaţi, trei au fost condamnaţi anterior la închisoare de la şase ani la nouă ani şi jumătate.

LIBIA A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL AFRICII PE NAŢIUNI

Echipa Libiei a câştigat Campionatul Africii pe Naţiuni, competiţie rezervată numai jucătorilor care evoluează pe continentul african, după ce a învins sâmbătă, în finală, cu scorul de 4-3, după lovituri de departajare, reprezentativa Ghanei. Libia a câştigat primul său trofeu continental, după ce în 1982 a pierdut finala Cupei Africii pe Naţiuni tot în faţa Ghanei. Libia este a treia câştigătoare a Campionatului Africii pe Naţiuni, după RD Congo (2009) şi Tunisia (2011). În finala mică, Nigeria a dispus cu 1-0 de Zimbabwe.

AS MONACO L-A ADUS PE BERBATOV ÎN LOCUL LUI FALCAO

Atacantul bulgar al echipei engleze Fulham, Dimitar Berbatov, a fost împrumutat la AS Monaco până la finalul sezonului, a anunţat clubul monegasc. Fostul jucător al echipelor Manchester United, Tottenham Hotspus şi Bayer Leverkusen a marcat cinci goluri pentru Fulham în acest sezon. În vârstă de 33 de ani, bulgarul a venit la Monaco pentru a-l înlocui pe Radamel Falcao, accidentat şi indisponibil până la finalul sezonului. Berbatov va purta la AS Monaco tricoul cu numărul 15.

FC BARCELONA VREA SĂ-L ACHIZIŢIONEZE PE DAVID SILVA

Clubul FC Barcelona vrea să-l achiziţioneze pe David Silva, de la Manchester City, a scris ieri publicaţia „Sunday People“. Potrivit sursei citate, Silva (28 de ani) este candidatul ideal pentru a-l înlocui pe Xavi (34 de ani), care a evoluat în 700 de meciuri pentru Barcelona. David Silva are contract până în iunie 2017 cu Manchester City, el fiind achiziţionat în anul 2010 de la Valencia.