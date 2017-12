ALIBEC VA FI TRANSFERAT LA ASTRA GIURGIU

Impresarul Victor Becali a declarat ieri, la Sport.ro, că atacantul Denis Alibec, împrumutat în acest sezon de Internazionale Milano la FC Bologna, va fi transferat la liderul Ligii 1, Astra Giurgiu. „Alibec merge la Astra. Nu a semnat încă, dar semnează, nu sunt probleme. Lucrurile sunt destul de clare. Mai e doar de dat cu pixul”, a spus Becali. Victor Becali a afirmat că l-a propus pe Alibec şi la formaţiile bucureştene Dinamo şi Steaua, însă “alb-roşii” nu au avut bani să-l cumpere de la Inter. „Nu ştiu dacă l-am propus pe Alibec mai întâi la Dinamo sau la Steaua. Are un salariu destul de mare, mai costa ceva bani şi transferul şi a fost doar aşa, o întrebare. Eu am vrut să fiu corect”, a completat Becali. În vârstă de 23 de ani, Alibec a evoluat pentru FC Farul Constanţa, Internazionale Milano, Mechelen, FC Viitorul Constanţa, iar în acest sezon a fost împrumutat la FC Bologna.

PETROLUL, AMICALE CU ANJI, KUBAN ŞI STURM GRAZ

Deţinătoarea Cupei României la fotbal, Petrolul Ploieşti, va efectua două stagii de pregătire în staţiunea turcă Belek, în perioadele 16-30 ianuarie şi 2-15 februarie, unde va disputa şi şapte meciuri de verificare. Reunirea lotului este programată la 15 ianuarie, iar în 16 ianuarie “galben-albaştrii” vor efectua vizita medicală la INMS. În primul cantonament, programat în perioada 16-30 ianuarie, jucătorii antrenaţi de Cosmin Contra vor disputa trei partide amicale, cu Sturm Graz (Austria, 23 ianuarie), Anji Mahacikala (Rusia, 26 ianuarie) şi FK Jagodina (Serbia, 29 ianuarie). După trei zile libere, ploieştenii vor reveni la Belek, iar în cel de-al doilea stagiu, desfăşurat în intervalul 2-15 februarie, vor susţine patru meciuri de verificare, cu Cernomoreţ Odessa (Ucraina, 6 februarie), Şerif Tiraspol (Moldova, 9 februarie), Kuban Krasnodar (Rusia, 11 februarie), adversarul din 14 februarie urmând să fie stabilit.

OFERTE PENTRU MAI MULŢI JUCĂTORI DE LA DINAMO

Preşedintele executiv al FC Dinamo Bucureşti, Constantin Anghelache, a declarat, ieri, că are oferte concrete de transfer pentru mai mulţi fotbalişti şi că ar dori să se realizeze cinci plecări. Oficialul grupării dinamoviste a precizat că este posibil ca, în vară, atacantul George Ţucudean să se întoarcă la formaţia belgiană Standard Liege. Anghelache a mai spus că până la finalul perioadei de transferări (n.r. - 26 ianuarie) va mai aduce un atacant în afara polonezului Kamil Bilinski, în vârstă de 26 de ani, care a mai evoluat în cariera sa la Wisla Plock (Polonia) şi la Zalgiris Vilnius (Lituania). Ieri a sosit la Bucureşti atacantul lituanian Nerijus Valskis, în vârstă de 26 de ani, care a evoluat ultima oară la formaţia lituaniană FK Suduva Marijampole, pentru care a marcat în sezonul trecut 27 de goluri în 30 de meciuri. Anghelache a adăugat că jucătorii Srdjan Luchin şi Alexandru Curtean au cerut conducerii clubului, după încheierea meciurilor din 2013, să fie lăsaţi să se transfere la alte echipe.

RUSESCU, UN JUCĂTOR DE CALITATE

Tehnicianul formaţiei Sporting Braga, Jesualdo Ferreira, a declarat după meciul cu Arouca, scor 2-0, că niciun jucător nu reuşeşte mari performanţe individuale în primul meci la o nouă echipă, iar Raul Rusescu este un fotbalist de calitate, care va ajuta mult echipa. „Niciun jucător, nici măcar dacă este printre cele mai mari vedete, nu reuşeşte mari performanţe individuale în primul meci la o nouă echipă, mai ales dacă avem în vedere faptul că s-a antrenat doar o săptămână. Rusescu este un jucător de calitate, care ne va ajuta mult”, a spus Ferreira, conform presei portugheze. Jesualdo Ferreira a menţionat că Raul Rusescu ar fi putut înscrie un gol, ceea ce i-ar fi dat mai multă încredere. Atacantul Raul Rusescu a debutat la echipa Sporting Braga în partida câştigată duminică, pe teren propriu, cu 2-0 (Pardo 5, Rafa Silva 78), în faţa formaţiei FC Arouca, în optimile de finală ale Cupei Portugaliei. Rusescu, care a venit sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la FC Sevilla, a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben în min. 26. Pe lângă Sporting Braga, în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei s-au mai calificat echipele Estoril, Rio Ave, FC Porto, Benfica Lisabona, Desportivo Aves, Penafiel şi Academica Coimbra.

CEREMONIA DE DECORARE A LUI CRISTIANO RONALDO, AMÂNATĂ

Ceremonia de decorare a fotbalistului echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, de către preşedintele Portugaliei, care era programată marţi, a fost amânată pentru data de 20 ianuarie, ca urmare a decesului lui Eusebio. Preşedinţia Portugaliei a anunţat, într-un comunicat, că evenimentul a fost amânat „după consultări cu Federaţia Portugheză de Fotbal”. Fostul atacant portughez Eusebio a încetat din viaţă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Lisabona, din cauza unui stop cardiorespirator. Cristiano Ronaldo va fi decorat de preşedintele Portugaliei, Anibal Cavaco Silva, pentru contribuţia la promovarea imaginii ţării şi exemplul său de tenacitate. Cristiano Ronaldo va deveni ofiţer al Ordinului „Dom Infante Henrique“.

KAKA A AJUNS LA 100 DE GOLURI PENTRU AC MILAN

Mijlocaşul brazilian Ricardo Izecson dos Santos Leite “Kaka” a marcat luni golurile 100 şi 101 pentru AC Milan, în partida câştigată pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Atalanta Bergamo, în etapa a 18-a a campionatului Italiei. Kaka a purtat banderola de căpitan şi a înscris golul 100 pentru AC Milan în min. 35. Tot el a marcat şi golul al doilea al milanezilor, în min. 65. Cel de-al treilea gol pentru AC Milan a fost reuşit de Cristante, în min. 67. Internaţionalul brazilian în vârstă de 31 de ani a revenit la AC Milan la începutul lunii septembrie, după ce mai jucase la gruparea italiană în perioada 2003-2009.

GIUSEPPE ROSSI VA FI INDISPONIBIL MAI MULTE LUNI

Giuseppe Rossi, atacantul formaţiei Fiorentina, a suferit o leziune la ligamentul colateral al genunchiului drept, la meciul cu Livorno, scor 1-0, din campionatul Italiei, a anunţat clubul toscan. „Pepito Rossi a suferit o leziune de gradul 2 la ligamentul anterior drept”, se arată în comunicatul grupării toscane. Jucătorul a ieşit de pe teren în lacrimi, temându-se de o a treia ruptură la ligamentele încrucişate, accidentări care l-au costat deja o absenţă de 23 de luni, între noiembrie 2011 şi octombrie 2013, şi l-au privat de participarea la EURO 2012. Testele efectuate luni dimineaţă au confirmat entorsa, iar jucătorul, care riscă o absenţă de câteva luni, va merge la Vail, Colorado (SUA), pentru a fi examinat de profesorul Richard Steadman, chirurgul care l-a operat după a doua ruptură. Rossi a fost accidentat la un duel cu Leandro Rinaudo, în min. 67. „Suntem optimişti”, a declarat agentul Andrea Pastorello, la ieşirea de la spitalul din Florenţa. Rossi a părăsit spitalul în cârje, fiind aclamat de fanii strânşi în faţa clădirii.

JUVENTUS TORINO, SCOR DE FORFAIT CU AS ROMA

Echipa Juventus Torino a învins duminică seară, pe teren propriu, cu 3-0 (Vidal 17, Bonucci 48, Vucinici 77-pen.), formaţia AS Roma, într-un meci din etapa a 18-a a campionatului italian. Portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă la AS Roma. AS Roma a jucat în inferioritate numerică după eliminările lui De Rossi (min. 75) şi Castan (min. 76).

ALLEGRI VA PĂRĂSI ECHIPA AC MILAN LA FINALUL SEZONULUI

Tehnicianul echipei AC Milan, Massimiliano Allegri, a declarat că va pleca de la formaţia milaneză la finalul sezonului şi că această decizie a sa, luată încă din vara trecută, este irevocabilă. „Vreau să îmi închei cei patru ani la Milan în cel mai frumos mod. Vom vedea ce va fi, dar eu am luat o decizie şi nu se va schimba. Am fost foarte clar, este o hotărâre luată în vară şi pe care am anunţat-o administratorului delegat Adriano Galliani înainte de Crăciun. Consider că am avut o activitate bună, în patru ani”, a spus Allegri. Printre favoriţii pentru a-i succede lui Allegri se numără olandezul Clarence Seedorf şi italianul Filippo Inzaghi.

HOARAU VA JUCA LA GIRONDINS BORDEAUX

Atacantul Guillaume Hoarau, care a devenit liber de contract după ce şi-a reziliat înţelegerea cu echipa chineză Dalian Aerbin, va juca la formaţia Girondins Bordeaux, a anunţat, ieri, preşedintele clubului francez, Jean-Louis Triaud, citat de „L’Equipe“. În în vârstă de 29 de ani, Hoarau a semnat un contract pe şase luni şi va purta numărul 13 la Bordeaux. Guillaume Hoarau a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Le Havre, FC Gueugnon şi Paris Saint-Germain.

A DECEDAT UN FOST INTERNAŢIONAL FRANCEZ

Fostul component al naţionalelor Franţei şi Algeriei, Mustapha Zitouni, a încetat din viaţă, duminică, la Nisa, la vârsta de 86 de ani. Zitouni a fost unul dintre cei mai buni fundaşi centrali din fotbalul francez în anii 1950. El a fost selecţionat de patru ori în reprezentativa Franţei, în perioada 1957-1958, de 90 de ori în echipa Frontului de Eliberare Naţională a Algeriei (1958-1962) şi de şapte ori în naţionala Algeriei, în intervalul 1963-1965. Născut la Alger, Zitouni a jucat de-a lungul carierei pentru echipele Stade Francais, AS Cannes, AS Monaco şi RC Kouba.

ALEKSANDR HLEB A SEMNAT CU ECHIPA KONYASPOR

Atacantul Aleksandr Hleb a semnat un contract pe un an, cu opţiune de prelungire, cu echipa Konyaspor, ocupanta locului 13 în campionatul Turciei, informează „L’Equipe“. În vârstă de 32 de ani, Hleb a evoluat în ultimul an şi jumătate la BATE Borisov. El a mai jucat la VfB Stuttgart, Arsenal Londra, FC Barcelona, Birmingham City şi VfL Wolfsburg.

TURUL AL 4-LEA DIN CUPA FRANŢEI LA FOTBAL

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă şi duminică, în turul al patrulea al Cupei Franţei la fotbal - sâmbătă: Avranches - RC LENS 1-3, Epinal - NIORT 1-4, Pontarlier - CAEN 1-3, MONTS OR AZERGUES - Istres 1-1, 3-2 - la lovituri de departajare, Chambly - ANGERS 1-1, 5-6 - la lovituri de departajare, La Roche-sur-Yon - CA BASTIA 0-3 - după prelungiri, Aubagne - DIJON 3-3, 4-5 - la lovituri de departajare, Magny Renaissance - MOULINS 1-6, YZEURE - Lorient 1-0, BOULOGNE - Beauvais Oise 3-1, Les Herbiers - PLABENNEC 0-1, Poissy - CONCARNEAU 0-1, Romorantin - TOULOUSE 1-2, Bressuire - SOCHAUX 0-3, RENNES - Valenciennes 1-1, 8-7 - la lovituri de departajare; duminică: Marcq-en-Baroeul - AJ AUXERRE 2-6, Saint-Amand - IRIS CLUB DE CROIX 1-1, 2-4 - la lovituri de departajare, Cayolle - FA ILE ROUSSE 0-2, Bourg-Peronnas - GUINGAMP 0-2, Amiens AC - OSC LILLE 1-3, SC BASTIA - Evian TG 1-0, FC Nantes - OGC NICE 0-2, La Suze - OLYMPIQUE LYOn 1-6, Rodez - MONTPELLIER 0-2, Raon-l’Etape - GIRONDINS BORDEAUX 1-2, Quimperle - AC AJACCIO 1-2, Vannes - AS MONACO 2-3, SETE - Carquefou 2-0, OLYMPIQUE MARSEILLE - Reims 2-0 - după prelungiri. Partida Jura Sud - Creteil-Lusitanos a fost amânată, meciul Brest - Paris Saint-Germain se va disputa astăzi, iar întâlnirea Cannes - AS Saint-Etienne va avea loc la 14 ianuarie.

MANCHESTER UNITED, ELIMINATĂ DIN CUPA ANGLIEI

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă şi duminică, în turul al treilea al Cupei Angliei - sâmbătă: Blackburn Rovers - Manchester City 1-1, Aston Villa - SHEFFIELD UNITED 1-2, BOLTON WANDERERS - Blackpool 2-1, BRIGHTON AND HOVE - Reading 1-0, Bristol City - Watford 1-1, Doncaster Rovers - STEVENAGE FC 2-3, EVERTON - Queens Park Rangers 4-0, Grimsby Town - HUDDERSFIELD TOWN 2-3, Ipswich Town - Preston NE 1-1, Kidderminster Harriers - Peterborough United 0-0, Macclesfield Town - Sheffield Wednesday 1-1, Middlesbrough - HULL CITY 0-2, Newcastle United - CARDIFF CITY 1-2, Norwich City - Fulham 1-1, ROCHDALE - Leeds United 2-0, SOUTHAMPTON - Burnley 4-3, SOUTHEND UNITED - Millwall 4-1, STOKE CITY - Leicester City 2-1, West Bromwich Albion - CRYSTAL PALACE 0-2, Wigan Athletic - Milton Keynes Dons 3-3, YEOVIL TOWN - Leyton Orient 4-0, Barnsley - COVENTRY CITY 1-2, ARSENAL LONDRA - Tottenham Hotspur 2-0; duminică: NOTTINGHAM FOREST - West Ham United 5-0, SUNDERLAND - Carlisle United 3-1, Derby County - CHELSEA LONDRA 0-2, FC LIVERPOOL - Oldham 2-0, Port Vale - Plymouth Argyle 2-2, Manchester United - SWANSEA CITY 1-2. Partida Bournemouth - Burton Albion a fost amânată, iar meciurile Crawley Town - Bristol Rovers şi Charlton Athletic - Oxford United vor avea loc mâine. Partidele încheiate la egalitate se vor rejuca.