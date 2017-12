FC BRAŞOV, SANCŢIONATĂ CU 21.000 DE LEI

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a decis sancţionarea clubului FC Braşov cu penalitate sportivă în valoare totală de 21.000 de lei, acordând termen de cinci zile pentru achitarea debitelor către jucătorii Cătălin Dedu, Javier Velajos şi Nuno Viveiros, informează site-ul oficial al LPF. Membrii Comisiei de Disciplină a LPF au admis cererile de executare formulate de către cei trei fotbalişti, sancţionând clubul cu câte 7.000 de lei pentru fiecare caz în parte, în baza art. 24 C, lit. a), alin. 1. Totodată, comisia a acordat un termen de cinci zile clubului braşovean pentru achitarea debitului prevăzut de hotărârea Comisiei de Soluţionare a Litigiilor.

BAYERN, PRIMA FINALISTĂ A CM AL CLUBURILOR

Echipa germană Bayern München s-a calificat în finala Campionatului Mondial al cluburilor, după ce a învins marţi seară, la Agadir, cu 3-0 (Ribery 40, Mandzukic 44, Gotze 47), formaţia chineză Guanghzou Evergrande, în semifinalele competiţiei. În cealaltă semifinală s-au întâlnit aseară, după închiderea ediţiei, la Marrakech, echipa braziliană Atletico Mineiro şi formaţia marocană Raja Casablanca. Finala Campionatului Mondial al cluburilor va avea loc sâmbătă, la Marrakech.

ADRIAN LOPEZ ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ATLETICO

Atacantul Adrian Lopez, în vârstă de 25 de ani, şi-a prelungit contractul cu Atletico Madrid până în vara anului 2018, a anunţat, miercuri, site-ul oficial al UEFA. „Sunt extrem de fericit că voi rămâne la Atletico. Să joc pentru această echipă a fost primul meu obiectiv. Atletico Madrid este o echipă extraordinară şi vreau să dau totul pentru a cuceri noi trofee”, a declarat Adrian Lopez. Acesta a venit la Atletico Madrid în 2011, de la Deportivo La Coruna, şi a marcat 11 goluri în 79 de meciuri în campionat. Cu Atletico Madrid, Adrian a câştigat Liga Europa, Supercupa Europei şi Cupa Spaniei.

TREZEGUET A OBŢINUT DIPLOMA DE MANAGER SPORTIV

Atacantul franco-argentinian al echipei Newell’s Old Boys, David Trezeguet, a anunţat, pe contul său de Twitter, că a obţinut diploma de manager sportiv, eliberată de Universitatea Catolică Argentiniană (UCA). Trezeguet, campion mondial în 1998 şi european în 2000 cu naţionala Franţei, mai are contract cu Newell’s Old Boys până în iunie 2014. Fostul internaţional francez, în vârstă de 36 de ani, a înscris cinci goluri în 14 meciuri jucate la gruparea argentiniană.

PORTUGALIA ŞI-A STABILIT CANTONAMENTUL DIN BRAZILIA

Echipa naţională a Portugaliei va avea cantonamentul la Campinas în perioada turneului final al Cupei Mondiale din 2014, a anunţat, marţi, Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF). Selecţionata portugheză va fi cazată la hotelul The Palms, iar antrenamentele le va face pe stadionul „Moises Lucarelli“. FPF a precizat că principalul motiv al alegerii acestei zone este apropierea de aeroportul internaţional Viracopos. Portugalia face parte din Grupa G a turneului final al Cupei Mondiale din 2014, alături de reprezentativele Germaniei, Ghanei şi Statelor Unite ale Americii.

HONDURAS VA AVEA CANTONAMENTUL LA PORTO FELIZ, ÎN PERIOADA CM

Echipa naţională a Hondurasului va avea cantonamentul la Porto Feliz în perioada turneului final al Cupei Mondiale din 2014, a anunţat Federaţia de Fotbal din Honduras. Porto Feliz este un oraş cu 50.000 de locuitori, situat la 80 km de Sao Paulo, la o altitudine de 523 m. Honduras face parte din Grupa E la turneul final al Cupei Mondiale din 2014, alături de reprezentativele Franţei, Ecuadorului şi Elveţiei.

MOGGI, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE CU EXECUTARE

Fostul director general al clubului Juventus Torino, Luciano Moggi, a fost condamnat marţi, la Napoli, de instanţa de apel, la doi ani şi patru luni de închisoare cu executare, în procesul „Calciopoli 2006“. Moggi a fost judecat ca şef al grupării care a trucat rezultatele din campionatul Italiei şi a fost condamnat pentru “asociere mafiotă“ şi “fraudă sportivă“. Luciano Moggi fusese condamnat de prima instanţă la cinci ani şi patru luni de închisoare. Fostul şef al arbitrilor din Italia, Pierluigi Pairetto, a fost condamnat la doi ani de închisoare, la fel ca fostul vicepreşedinte al Federaţiei Italiene de Fotbal, Innocenzo Mazzini. Un alt fost şef al arbitrilor italieni, Paolo Bergamo, va fi judecat la altă dată, deoarece avocata sa, Silvia Morescanti, este însărcinată şi nu a putut fi prezentă la proces. La prima instanţă, Bergamo a fost condamnat la trei ani şi opt luni de închisioare, cea mai mare pedeapsă după cea primită de Moggi. Avocatul lui Luciano Moggi, Maurilio Prioreschi, a anunţat că va contesta şi această decizie. În schimb, preşedinţii cluburilor AC Fiorentina şi Lazio Roma, Andrea Della Valle, respectiv Claudio Lotito, au fost lăsaţi în libertate, deoarece frauda sportivă în cazul lor s-a prescris. Ca urmare a scandalului „Calciopoli“ din 2006, Juventus a pierdut două titluri de campioană şi a fost retrogradată. De asemenea, cluburi ca AC Milan, Lazio Roma, AC Fiorentina şi Reggina au fost sancţionate cu pierderea de puncte, iar preşedintele grupării Reggina, Pasquale Foti, a fost condamnat deja la 18 luni de închisoare.

CHELSEA, ELIMINATĂ DIN CUPA LIGII ANGLIEI

Chelsea Londra a fost eliminată în sferturile de finală ale competiţiei, după ce a cedat în deplasare, scor 1-2 (Cattermole 46 / Borini 88, Ki 118) - după prelungiri, în faţa formaţiei Sunderland. În schimb, Manchester City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei, după ce a câştigat cu 3-1 (Kolarov 8, Dzeko 41, 53 / Dyer 77), în deplasare, duelul cu Leicester City, echipă din liga a doua. Celelalte două meciuri din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, Stoke City - Manchester United şi Tottenham Hotspur - West Ham United, s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei.

OLYMPIACOS ŞI ZENIT, SANCŢIONATE DIN CAUZA COMPORTAMENTULUI RASIST AL SUPORTERILOR

Cluburile Olympiacos Pireu şi Zenit Sankt Petersburg vor avea o parte a stadioanelor pe care joacă închisă la meciurile de pe teren propriu din optimile de finală ale Ligii Campionilor, din cauza comportamentului rasist al suporterilor la ultimele partide din LC. De asemenea, cele două grupări au fost amendate, Olympiakos cu 30.000 de euro şi Zenit cu 40.000 de euro. În cazul clubului grec, UEFA a decis sancţiunile din cauza comportamentului rasist al unor suporteri la meciul cu Anderlecht, din 10 decembrie, din cauza unor lacune în organizare, a aprinderii de torţe şi a folosirii unui laser. Olympiacos va avea o parte a Peluzei Nord închisă la meciul de pe teren propriu cu Manchester United, programat pe 25 februarie. Zenit a fost sancţionată pentru „comportamentul rasist al fanilor - şi anume afişarea unui banner”, pentru faptul că fanii au aruncat cu petarde şi ca urmare a incidentelor din public de la meciul din 11 decembrie, cu Austria Viena. Echipa rusă va avea închisă o parte a arenei sale, în special zona în care stă, de obicei, galeria, la meciul de pe teren propriu cu Borussia Dortmund, din 25 februarie. Cele două cluburi pot face apel în termen de trei zile de la primirea deciziei de sancţionare.

AS ROMA ŞI INTER, CÂTE DOUĂ MECIURI CU PELUZELE ÎNCHISE

Echipele AS Roma şi Internazionale Milano au fost sancţionate cu închiderea peluzelor pentru următoarele două meciuri de campionat, după scandările rasiste ale suporterilor la partidele cu AC Milan şi SCC Napoli. Roma, care a fost sancţionată pentru insultele rasiste ale propriilor suporteri la adresa lui Mario Balotelli, va evolua cu Peluza Sud închisă în meciul cu Catania (etapa a 17-a) şi cu ambele peluze închise la întâlnirea cu Genoa (etapa a 19-a). De asemenea, gruparea romană a fost amendată cu 50.000 de euro. Inter va disputa următoarele două meciuri de campionat cu Peluza Nord închisă, după scandările rasiste la adresa fanilor lui Napoli. Fanii Interului nu vor putea sta în Peluza Nord la partidele cu AC Milan (etapa a 17-a) şi Chievo Verona (etapa a 19-a). Clubul din Milano a primit şi o amendă de 50.000 de euro.

DUPĂ 115 ANI DE EXISTENŢĂ, CLUBUL ASCOLI A INTRAT ÎN FALIMENT

Clubul italian Ascoli Calcio 1898 a fost declarat în faliment de către Tribunalul din Ascoli, care a acceptat solicitarea în acest sens înaintată de creditorii clubului. Aproximativ 200 de suporteri, supravegheaţi de agenţi de poliţie şi carabinieri, au fost prezenţi marţi în faţa Palatului de Justiţie din Ascoli, cu ocazia audierii în care a fost declarat falimentul clubului. „Vom ţine echipa în viaţă”, au promis fanii cu această ocazie. Înfiinţat în urmă cu 115 ani, Ascoli Calcio a evoluat timp de 16 sezoane în Serie A, iar cea mai bună clasare a fost locul 5 ocupat la finalul sezonului 1979-1980. În prezent, Ascoli joacă în cel de-al treilea eşalon al fotbalului italian.

CAPELLO ESTE FAVORIT SĂ PREIA PE TOTTENHAM

Italianul Fabio Capello, actualul selecţioner al Rusiei, este considerat principalul favorit pentru preluarea postului de antrenor al echipei engleze Tottenham Hotspur, la care evoluează şi fundaşul român Vlad Chiricheş. Tottenham l-a concediat luni pe portughezul Andre Villas-Boas, la numai o zi după eşecul usturător înregistrat pe teren propriu în faţa lui FC Liverpool (scor 0-5), iar casele de pariuri britanice acordă o cotă de 6/4 pentru numirea italianului la cârma grupării londoneze. Capello este urmat în preferinţele bookmakerilor de danezul Michael Laudrup, actualul manager al echipei Swansea (5/1), a treia opţiune fiind olandezul Guus Hiddink, cu o cotă de 7/1. Printre antrenorii care ar putea prelua banca tehnică a lui Tottenham se mai numără italianul Roberto Di Matteo, argentinianul Marcelo Bielsa şi germanul Juergen Klopp.

AGUERO VA LIPSI DOUĂ LUNI DE PE TEREN

Atacantul argentinian al echipei Manchester City, Sergio Aguero, accidentat în meciul de campionat cu Arsenal Londra, va lipsi două luni de pe teren şi nu o lună, aşa cum anunţase iniţial clubul englez. „Medicii spun că Aguero va lipsi între patru şi opt săptămâni, dar nu ştiu exact cât va sta în afara terenului. O lună de absenţă contează. E dificil să facem alte previziuni în acest moment”, a declarat antrenorul formaţiei Manchester City, Manuel Pellegrini. Aguero, în vârstă de 25 de ani, ar putea rata dubla manşă cu FC Barcelona, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, care va avea loc pe 18 februarie şi 12 martie 2014. Sergio Aguero a marcat 12 goluri în ultimele 11 meciuri.

SANNINO ÎL ÎNLOCUIEŞTE PE ZOLA LA WATFORD

Fostul antrenor al echipei Chievo Verona, Giuseppe Sannino, l-a înlocuit pe compatriotul său Gianfranco Zola în funcţia de tehnician al formaţiei Watford, a anunţat clubul din a doua ligă engleză. Sannino, 55 de ani, a fost demis de la Chievo în noiembrie şi a mai antrenat formaţiile Siena şi Palermo. El va conduce echipa Watford pentru prima oară sâmbătă, în campionat, la meciul cu Ipswich. Zola, 47 de ani, a demisionat luni, după o serie de nouă meciuri fără victorie.