ROMÂNIA, PE LOCUL 32 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborât trei poziţii în clasamentul FIFA Coca-Cola dat publicităţii ieri şi se află pe locul 32, cu 734 de puncte. În această ierarhie continuă să conducă Spania, urmată de Germania şi Argentina. Primele zece poziţii în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.507p, 2. Germania 1.318p, 3. Argentina 1.251p, 4. Columbia 1.200p, 5. Portugalia 1.172p, 6. Uruguay 1.132p, 7. Italia 1.120p, 8. Elveţia 1.113p, 9. Olanda 1.106p, 10. Brazilia 1.102p.

ALEXANDRU BOC A DEMISIONAT DIN FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE AL LPF

Vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Alexandru Boc, a declarat, ieri, că şi-a dat demisia din funcţia pe care o ocupa, el precizând că nu va mai rămâne nici observator. „Am promis demult. Chiar înainte de alegeri am spus că, dacă nu va ieşi domnul Dragomir, voi pleca şi eu. Am avut o discuţie foarte civilizată cu Gino Iorgulescu, pentru că suntem prieteni, ne cunoaştem de o viaţă. I-am spus care e părerea mea, mi-a dat dreptate, a înţeles că am fost în echipă cu domnul Dragomir şi că nu pot să-l trădez. Nu voi rămâne nici observator. Voi lua o pauză pentru sărbătorile de iarnă şi probabil că din primăvară, dacă nu, din vară, voi merge la o echipă de fotbal”, a spus Boc. În 19 noiembrie, Alexandru Boc şi Iosif Robi Urs, vicepreşedinţii LPF din timpul ultimului mandat al fostului preşedinte Dumitru Dragomir, au fost confirmaţi în funcţie până la 31 ianuarie 2014.

FC RAPID, TEREN SUSPENDAT PENTRU UN MECI

Clubul FC Rapid Bucureşti a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) cu interzicerea dreptului de organizare a unui meci pe Stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu” în urma incidentelor produse de suporterii giuleşteni la partida din deplasare cu Gloria Buzău, din etapa a 15-a a Ligii a II-a la fotbal. De asemenea, conform site-ului oficial al FRF, gruparea giuleşteană a primit şi o penalitate sportivă de 37.500 de lei. De partea cealaltă, clubul Gloria Buzău a fost sancţionat cu 22.500 de lei penalitate sportivă. Conform hotărârii Comisiei de Disciplină a FRF, formaţia Rapid va disputa meciul de pe teren propriu cu Unirea Tărlungeni, din etapa a 16-a a Ligii a II-a, pe un stadion aflat la cel puţin 40 km distanţă de Bucureşti. Suporterii rapidişti, prezenţi, sâmbătă, la meciul din deplasare cu Gloria Buzău, s-au bătut cu jandarmii şi au aruncat cu scaune şi alte obiecte în terenul de joc la finalul întâlnirii.

TRAGEREA LA SORŢI A OPTIMILOR DE FINALĂ ALE UCL

Tragerea la sorţi a partidelor din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal va avea loc la Nyon, luni, 16 decembrie, şi nu la 13 decembrie, cum era programul iniţial, a anunţat, ieri, UEFA. În aceeaşi zi, va avea loc la Nyon şi tragerea la sorţi a meciurilor din 16-imile de finală din UEFA Europa League. Tragerile la sorţi vor fi efectuate sub coordonarea secretarului general al UEFA, Gianni Infantino, şi directorului de competiţii Giorgio Marchetti. Cei doi vor fi asistaţi de ambasadorii finalelor celor două competiţii, Luis Figo (UCL, 24 mai - Lisabona) şi Ciro Ferrara (UEL, 14 mai - Torino).

STADIONUL DIN SAO PAULO RĂMÂNE PRINTRE ARENELE CE VOR GĂZDUI PARTIDE LA CM 2014

Stadionul din Sao Paulo nu va fi exclus dintre gazdele Cupei Mondiale din 2014, deşi miercuri, în timpul lucrărilor la această arenă, a avut loc un accident soldat cu două decese, a declarat şeful comitetului local de organizare, Ricardo Trade. „Ne vom reuni pentru a evalua consecinţele acestui accident, dar stadionul nu va fi exclus de la Cupa Mondială”, a spus Trade pentru cotidianul „O Estado de Sao Paulo“. Corinthians Arena, stadion cunoscut şi sub numele „Itaquerao“, va găzdui şase partide de la Cupa Mondială din 2014, între care şi meciul de deschidere. Lucrările la arenă trebuie finalizate înainte de data-limită de 31 decembrie, stabilită de FIFA, forul dorind ca, în lunile ce vor rămâne până la începerea competiţiei, să se facă toate testele necesare. Potrivit presei braziliene, care citează surse sub acoperirea anonimatului, lucrările, care erau terminate în proporţie de 94% la evaluarea din 13 noiembrie, ar putea înregistra întârzieri de una până la două luni. Doi muncitori au murit, miercuri, iar un al treilea a fost rănit, într-un accident produs în timpul lucrărilor la stadionul „Itaquera“ din Sao Paulo, care va găzdui meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2014, în 12 iunie. „Bilanţul iniţial era de trei morţi, dar a fost revizuit la două decese şi o persoană rănită transportată la spital”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei. Potrivit site-ului publicaţiei „O Estado de Sao Paulo“, o structură metalică în faza de montare a căzut, antrenând în cădere şi o macara care s-a prăbuşit pe un ecran uriaş al stadionului.

FIFA A RESPINS UN MEMORIU DEPUS DE TUNISIA DUPĂ BARAJUL CU NAŢIONALA CAMERUNULUI

FIFA a respins, ieri, un memoriu depus de Tunisia după barajul pentru Cupa Mondială pierdut, la 17 noiembrie, în faţa Camerunului. Federaţia tunisiană a contestat eligibilitatea a doi jucători camerunezi, Joël Matip şi Eric Choupo-Moting. „FIFA a anunţat federaţia tunisiană că forul camerunez nu a comis nicio încălcare a regulamentului în ceea ce priveşte acest subiect”, a precizat forul mondial. Reprezentativa Camerunului a obţinut calificarea pentru Cupa Mondială din 2014, la 17 noiembrie, după ce a învins pe teren propriu, cu 4-1, selecţionata Tunisiei, în manşa secundă a barajului din zona Africa. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.

NOI INFORMAŢII DESPRE INCIDENTUL DINTRE ZIDANE ŞI MATERAZZI

Fostul arbitru argentinian Horacio Elizondo a vorbit în premieră, pentru revista britanică „Blizzard“, despre incidentul dintre Zinedine Zidane şi Marco Materazzi, din finala Cupei Mondiale din 2006, în urma căruia francezul a fost eliminat, informează „L’Equipe“. „Totul s-a petrecut în spatele meu. Când Materazzi a căzut la pământ, mingea se afla în joc într-o altă parte a terenului şi eram concentrat spre acel loc. Am avut multe îndoieli, nu am văzut ce s-a întâmplat, dar o altă persoană a văzut. Am auzit în cască vocea lui Luis Medina Cantalejo (n.r. - arbitru spaniol care a fost rezervă la acel meci), care striga la mine: „Horacio, Horacio, l-am văzut“. El mi-a spus: „A fost o lovitură violentă cu capul a lui Zidane în pieptul lui Materazzi“. M-am întors, m-am dus la Zidane şi i-am acordat cartonaşul roşu”, a declarat Elizondo. În finala Cupei Mondiale din 2006, Zidane l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi, lucru care a dus la eliminarea francezului în meciul câştigat de Italia la loviturile de departajare.

CORUPŢIE ÎN FOTBALUL ENGLEZ

Ofiţerii Agenţiei Naţionale de Criminalistică (NCA) au arestat cinci fotbalişti şi un impresar din Premier League, acesta fiind doar începutul celui mai mare dosar de corupţie din fotbalul englez al ultimelor decenii. Investigaţiile autorităţilor britanice au fost demarate după ce cotidianul „The Telegraph” a descoperit că pariori recunoscuţi pentru aranjarea meciurilor mizau pe partidele din Marea Britanie din casele de pariuri asiatice. Într-o serie de înregistrări, unul dintre pariorii arestaţi joia trecută susţinea că meciurile din ligile inferioare engleze puteau fi aranjate chiar şi pentru sume de 50.000 de lire, apoi a prezis corect rezultatele următoarelor trei meciuri ale aceleiaşi echipe. Dosarul este primul din ultimele decenii în care Poliţia din Marea Britanie a strâns destule dovezi pentru reţinerea celor acuzaţi de corupţie.

RECORD NEDORIT PENTRU VANDEN BORRE

Miercuri, Anderlecht a pierdut meciul de la Bruxelles cu Benfica Lisabona, scor 2-3, iar fundaşul Anthony Vanden Borre a înregistrat o performanţă nedorită: a egalat recordul deţinut de fostul atacant al lui Rosenborg, Frode Johnsen, stabilit în 2004, de cele mai multe meciuri consecutive jucate în UEFA Champions League fără victorie! În vârstă de 26 de ani, fundaşul născut în Republica Democrată Congo a jucat cu Genk şi cu Anderlecht în Liga Campionilor, unde pierdut 13 şi a remizat în alte şapte partide. Un alt ghinionist este grecul Vasilios Tsiartas, care a strâns 18 meciuri în UCL cu AEK Atena fără să câştige vreodată vreunul (10 egaluri şi 8 înfrângeri). De altfel, în perioada 1994-2006, AEK Atena a avut o serie de 21 de meciuri consecutive fără victorie în Liga Campionilor.

VILLAS BOAS, APROAPE DE A FI ÎNLOCUIT

Tottenham Hotspur a avut până acum un parcurs în Premier League sub aşteptări, în ciuda investiţiilor de peste 100 de milioane de euro făcute în vară. În compartimentul ofensiv, alături de Adebayor sau Defoe, au fost aduşi Lamela, Eriksen, Chadli sau Soldado, dar londonezii au unul dintre cele mai slabe atacuri din Premier League, cu 9 goluri marcate în 12 etape! Doar codaşa Sunderland stă mai prost în atac, cu 8 goluri. Eşecul cu 6-0 în faţa lui Manchester City a crescut şi mai mult tensiunea în tabăra londonezilor, iar presa britanică a scris în mai multe rânduri că antrenorul Andre Villas-Boas va fi demis dacă rezultatele nu-şi vor face apariţia în perioada următoare. Primul mare hop este meciul cu Manchester United, din weekend. Printre posibilii înlocuitori se numără fostul jucător al londonezilor (1997-2000) David Ginola şi spaniolul Luis Enrique.

FANII ECHIPEI ENGLEZE SCUNTHORPE UNITED, RUGAŢI SĂ NU SE COSTUMEZE ÎN VEVERIŢE LA MECIUL CU TORQUAY

Fanii divizionarei a treia Scunthorpe United au fost rugaţi de conducerea clubului ca la meciul de sâmbătă, cu Torquay, să nu se costumeze în veveriţe, după ce actualul manager al oaspeţilor, Alan Knill a suferit un accident de bicicletă în care a fost implicat acest animal, informează mirror.co.uk. În 2012, Alan Knill, care a pregătit chiar echipa Scunthorpe în sezonul trecut, a fost implicat într-un accident de bicicletă cu o veveriţă, animalul fiind considerat răspunzător pentru impact. Knill se plimba cu bicicleta, când o veveriţă s-a îndreptat spre el, însă tehnicianul nu a putut-o evita, iar în urma impactului, managerul celor de la Torquay a zburat peste ghidon. Animalul rămăsese prins în spiţele de la o roată a bicicletei, în urma impactului. Înaintea revenirii lui Knill pe Glanford Park, clubul le-a cerut suporterilor să nu inflameze situaţia când fostul manager va veni la meci. Răspunzând unui mesaj pe Twitter al unui fan care a întrebat dacă va fi interzis în cazul în care va veni îmbrăcat în costum de veveriţă, un oficial a declarat: „Nu, nu veţi fi interzişi. Oricum, clubul ar prefera să nu vă îmbrăcaţi ca nişte veveriţe”. Alan Knill a povestit incidentul în care a fost implicat, spunând că situaţia a fost destul de gravă atunci. „A fost destul de grav atunci, am zburat. Am căzut de pe bicicletă la treizeci şi ceva de kilometri pe oră, o ambulanţă a fost chemată şi tot tacâmul - aş fi putut muri. În fiecare noapte mă gândesc numai la fotbal, dar acum aş fi putut fi mort”, a spus Knill, care a scăpat cu doar câteva tăieturi şi zgârieturi. Scunthorpe ocupă, după disputarea a 18 etape, locul 6 în a treia ligă engleză, în timp ce Torquay este pe locul 23 din 24 de formaţii.

FLAMENGO A CÂŞTIGAT PENTRU A TREIA OARĂ CUPA BRAZILIEI

Echipa Flamengo a câştigat pentru a treia oară în istorie Cupa Braziliei, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Elias 88, Hernane 90+5), formaţia Atletico Paranaense, în manşa secundă a finalei. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Flamengo a mai câştigat Cupa Braziliei în 1990 şi 2006.

PONTE PRETA S-A CALIFICAT ÎN FINALA COPEI SUDAMERICANA

Echipa braziliană Ponte Preta, retrogradată în liga a doua, s-a calificat în finala Copei Sudamericana, echivalentul UEFA Europa League, după ce a terminat la egalitate, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1 (Leonardo 83 / Luis Fabiano 84), cu o altă formaţie braziliană, Sao Paulo, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, Ponte Preta s-a impus, în deplasare, cu scorul de 3-1. Ponte Preta s-a calificat pentru prima dată în 113 ani de istorie într-o finală continentală. În ultimul act al Copei Sudamericana, Ponte Preta va întâlni învingătoarea dintre echipa argentiniană Lanus şi formaţia paraguayană Libertad Asuncion, care s-au întâlnit aseară în manşa retur. În prima manşă, Lanus s-a impus în deplasare cu 2-1.

FOTBALISTUL ZAHIR BELOUNIS A PĂRĂSIT QATARUL, DUPĂ 17 LUNI ÎN CARE NU A PRIMIT VIZĂ DE IEŞIRE

Fotbalistul franco-algerian Zahir Belounis a părăsit, ieri, Qatarul, după o perioadă de 17 luni în care nu a primit viză de ieşire din cauza unui diferend financiar cu gruparea Al Jaish, la care antrenor este Răzvan Lucescu. Belounis a plecat din Qatar împreună cu soţia sa şi cele două fiice, cu destinaţia Paris. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani era blocat în Qatar din iunie 2012. Belounis avea depusă o plângere împotriva clubului Al Jaish pentru neplata salariului. Jucătorului i s-a condiţionat oferirea vizei de ieşire din Qatar de renunţarea la plângere. Qatarul aplică sistemul de viză de ieşire, document fără care un străin nu poate să părăsească ţara. Avocatul lui Belounis, Frank Berton, nu a precizat dacă jucătorul şi-a retras plângerea pentru a obţine permisiunea de a părăsi Qatarul.