LIGA A II-A LA FOTBAL

Ieri s-au disputat două restanţe din Liga a II-a la fotbal, încheiate cu următoarele rezultate - în Seria 1, etapa a 14-a: Rapid Bucureşti - ACS Berceni 3-0 (Al. Iacob 66, Selagea 83, Al. Ioniţă II 90+1). Clasament: 1. Rapid Bucureşti 28p (golaveraj: 20-10), 2. FC Clinceni 25p (28-17), 3. CSMS Iaşi 25p (22-12), 4. Unirea Slobozia 25p (19-14), 5. ACS Berceni 22p (16-11), 6. Gloria Buzău 18p (18-14), 7. SC Bacău 15p (16-18), 8. FC FARUL CONSTANŢA 15p (10-17), 9. Unirea Tărlungeni 12p (8-14), 10. CF Brăila 11p (16-24), 11. Rapid CFR Suceava 8p (12-23), 12. Dunărea Galaţi 3p (11-22); în Seria a 2-a, etapa a 12-a: CS Metalul Reşiţa - ASA Tg. Mureş 0-0. Clasament: 1. CS U. Craiova 25p, 2. CSM Rm. Vâlcea 24p, 3. Gloria Bistriţa 23p, 4. CS Metalul Reşiţa 20p, 5. ASA Tg. Mureş 19p (golaveraj: 10-6), 5. U. Craiova 19p (10-7).

LPF DOREŞTE SĂ IMPLEMENTEZE UN PROGRAM UEFA LA NIVELUL LIGII 1

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că doreşte să implementeze la nivelul cluburilor din prima ligă programul UEFA „Certificate in Football Management“. Acest program constă în cursuri specializate în managementul fotbalului. Fiecare club va putea să desemneze un reprezentant din conducerea administrativă care să ia parte la aceste cursuri. Cursurile se vor desfăşura pe o perioadă de opt luni, în şase module online şi trei faţă în faţă. Cursul este structurat în cunoştinţe în relaţiile internaţionale cu federaţiile şi UEFA, management, marketing - sponsori, finanţe - economie, organizare evenimente, comunicare - media - relaţii publice. Potrivit sursei citate, programul va fi susţinut în totalitate de LPF.

ATERIZARE CU EMOŢII PENTRU MANCHESTER UNITED

Avionul care transporta lotul echipei Manchester United în Germania pentru partida cu Bayer Leverkusen, disputată aseară, în etapa a 5-a a Ligii Campionilor la fotbal, a fost nevoit să amâne aterizarea, marţi, pentru a evita o altă aeronavă care se afla pe aceeaşi pistă, informează „The Guardian“. Avionul era pregătit de aterizare, însă la 400 de metri deasupra solului a fost nevoit să ia din nou altitudine, deoarece pe pistă se afla o altă aeronavă. Nimeni nu a fost rănit, iar pilotul aeronavei şi-a cerut scuze pentru incident. „Am aterizat în Germania... tocmai... Abia mi-am revenit după aterizarea agitată”, a scris, pe contul său de Twitter, fundaşul Rio Ferdinand.

EINTRACHT VA AVEA 12.000 DE SUPORTERI LA BORDEAUX!

Echipa germană Eintracht Frankfurt va fi susţinută de aproximativ 12.000 de fani la partida pe care o va juca în această seară, în deplasare, de la ora 22.05, cu formaţia franceză Girondins Bordeaux, în etapa a 5-a a Grupei F din UEFA Europa League. „Este ceva nemaiîntâlnit pentru noi, mai ales la un meci din faza grupelor UEFA Europa League. Vor fi mai mulţi germani în tribunele stadionului decât suporteri francezi”, a declarat David Lafarge, responsabilul pe probleme de securitate din cadrul clubului Girondins Bordeaux. În 2009, 8.400 de suporteri ai echipei Galatasaray Istanbul, dintre care majoritatea rezidenţi în Franţa şi Germania, au asistat la partida din deplasare cu Bordeaux, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEL. Pentru transportul fanilor săi, clubul din Frankfurt a închiriat trei avioane Boeing cu o capacitate de 300 de locuri fiecare, 70 de autobuze şi 100 de microbuze. Restul suporterilor germani vor face deplasarea la Bordeaux cu curse aeriene low-cost sau pe cont propriu.

UN SUPORTER AL AJAXULUI A CĂZUT DIN TRIBUNĂ

Un suporter al echipei Ajax Amsterdam a fost transportat la spital în stare gravă, după ce a căzut din tribună la meciul cu FC Barcelona, din Liga Campionilor, disputat marţi seară. În momentul în care Ajax a marcat golul de 2-0, suporterul a căzut în cap de la mai mulţi metri. Înainte de căzătură, el se afla în tribuna ocupată de F-Side, un grup de suporteri. Inconştient şi aflat într-o baltă de sânge, suporterul a fost evacuat cu ambulanţa la un elicopter medical aflat la stadion.

ANTRENORUL MURAT YAKIN, DORIT DE LAZIO

Lazio Roma va renunţa la serviciile antrenorului Vladimir Petkovic şi îl are în vizor deja pe elveţianul Murat Yakin, care a reuşit cu FC Basel să bată de două ori pe câştigătoarea Europa League, Chelsea Londra, condusă de Jose Mourinho. Yakin ar urma să ajungă din vară la Lazio, care l-a contactat deja pe elveţian. FC Basel, condusă de Yakin, are o şansă bună să ajungă în optimile de finală ale Ligii Campionilor dacă nu va pierde ultimul joc cu Schalke 04 Gelsenkirchen, din Grupa E.

ETO’O S-A ACCIDENTAT ÎN MECIUL CU BASEL

Samuel Eto’o, atacantul camerunez al lui Chelsea Londra, a părăsit terenul accidentat, în finalul primei reprize a meciului pierdut marţi seară, pe terenul lui FC Basel, scor 0-1, în Grupa E a Ligii Campionilor. După toate probabilităţile, Eto’o a suferit o accidentare la aductori, în urma unei intervenţii dure, din spate, a lui Serey Die. Camerunezul a fost înlocuit de spaniolul Fernando Torres, în min. 42 al jocului. Eto’o a fost supus ieri unor investigaţii complexe şi va afla în maximum două zile cât de gravă este accidentarea.

HIDDINK VREA SĂ ANTRENEZE NAŢIONALA OLANDEI

Tehnicianul Guus Hiddink, fără contract după despărţirea de echipa rusă Anji Mahacikala, şi-a anunţat disponibilitatea a prelua funcţia de selecţioner al naţionalei Olandei după Cupa Mondială din 2014, a anunţat, ieri, agentul său. „Dacă şefii Federaţiei Olandeze de Fotbal doresc să se întâlnească, Hiddink va veni foarte repede. El aşteaptă să fie contactat”, a declarat agentul antrenorului, Cees van Nieuwenhuizen, pentru publicaţia „Algemeen Dagblad“. În vârstă de 67 de ani, Hiddink a mai pregătit naţionala Olandei la Cupa Mondială din 1998, când a ocupat locul 4. În 2002, Hiddink a antrenat reprezentativa Coreei de Sud, pe care a dus-o în semifinalele turneului final mondial. Hiddink a mai fost selecţionerul Rusiei, Turciei şi Australiei. Actualul selecţioner al Olandei, Louis van Gaal, în vârstă de 62 de ani, care se află în funcţie din iulie 2012, a anunţat deja că va părăsi postul după turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia.

BOSKO DJUROVSKI, NOUL SELECŢIONER AL NAŢIONALEI MACEDONIEI

Antrenorul Bosko Djurovski a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Macedoniei, înlocuindu-l pe Cedomir Janevski. „Este o mare onoare pentru mine să pot antrena naţionala Macedoniei. Vă promit că voi adopta un stil de joc dinamic şi bazat pe ofensivă. Avem potenţial să facem lucruri bune în Europa”, a spus Djurovski (51 de ani), care a semnat un contract pe doi ani, cu opţiune de prelungire până în 2018. Ca jucător, Djurovski a câştigat cinci titluri de campion al Iugoslaviei cu Steaua Roşie Belgrad şi unul al Elveţiei cu Servette Geneva. El a evoluat în naţionala Iugoslaviei, apoi a jucat pentru Macedonia, după obţinerea independenţei. Şi-a început cariera de antrenor la FK Rad, apoi a trecut pe la FK Radnicki Obrenovaci, înainte de a câştiga titlul de campion al Serbiei cu Steaua Roşie Belgrad, în 2007. În ultima perioadă a fost asistentul lui Dragan Stojkovici la formaţia japoneză Nagoya Grampus.

ZAMBROTTA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CHIASSO

Gianluca Zambrotta, campion mondial cu Italia în 2006, a fost numit antreor al echipei Chiasso, a anunţat, ieri, clubul din a doua ligă elveţiană, unde italianul joacă din vară. Fundaşul în vârstă de 36 de ani, care are contract până la 30 iunie 2014, va încerca să salveze echipa de la retrogradare, FC Chiasso ocupând penultimul loc în clasament. Italianul, care a venit la Chiasso în luna iulie, după ce a jucat la AC Milan, Juventus Torino sau FC Barcelona, a evoluat doar în patru meciuri în acest sezon.

AMENDĂ DE 15.000 DE EURO PENTRU... WALKIE-TALKIE

Judecătorul sportiv Gianpaolo Tosel l-a amendat pe tehnicianul francez Rudi Garcia cu suma de 15.000 de euro, pentru că a comunicat cu banca tehnică, prin walkie-talkie, după ce a fost trimis în tribună în repriza a doua a meciului AS Roma - Cagliari, scor 0-0, din campionatul Italiei. „În mintuul 26 al reprizei secunde, după ce a fost trimis în tribună, Rudi Garcia a continuat să comunice cu echipa de pe bana tehnică prin intermediul unui dispozitiv walkie-talkie”, a notat judecătorul sportiv, care l-a amendat şi cu 10.000 de euro pe Salvatore Scaglia, team manager la AS Roma, deoarece acesta se afla pe bancă şi ţinea legătura cu Garcia. Rudi Garcia a mai fost în atenţia judecătorului sportiv după ce a vorbit la telefonul mobil cu secundul său, în timpul meciului cu Livorno, din prima etapă. Garcia a scăpat atunci de amenda prevăzută de regulament, deoarece nu a fost anunţat de arbitru şi nici de observator că nu are voie să folosească telefonul mobil. În meciul cu Livorno, Garcia a vorbit două minute la telefon cu secundul Frederic Bompard, aflat în tribună pentru a studia aşezarea în teren.

UCRAINA VA JUCA FĂRĂ SPECTATORI PRIMUL MECI DE PE TEREN PROPRIU DIN PRELIMINARIILE CM 2018

Ucraina va disputa fără spectatori primul meci de pe teren propriu din preliminariile CM din 2018, după confirmarea în apel a sancţiunilor primite pentru discriminare la finalul lunii septembrie, a anunţat, ieri, FIFA. Comisia de Disciplină a FIFA a sancţionat Ucraina, la 27 septembrie, după “acţiuni ofensatoare şi discriminatorii ale unui grup de suporteri ucraineni” la meciul cu San Marino, disputat la 6 septembrie, la Lvov. Federaţia Ucraineană de Fotbal a depus un apel, astfel că meciul cu Polonia, din preliminariile CM 2014, din 11 octombrie, s-a putut disputa cu spectatori. Însă FIFA a anunţat, ieri, că membrii Comisei de Recurs au respins apelul şi au confirmat sancţiunile luate în primă instanţă. Pe lângă un meci cu porţile închise şi o amendă de 45.000 de franci elveţieni (36.737 euro), FIFA a decis ca stadionul din Lvov să fie suspendat pentru toate meciurile primei reprezentative a Ucrainei până la încheierea campaniei de calificare pentru CM din 2018.

DOI MUNCITORI AU MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT PE STADIONUL CARE VA GĂZDUI MECIUL DE DESCHIDERE AL CM 2014

Doi muncitori au murit ieri, iar un al treilea a fost rănit, într-un accident produs în timpul lucrărilor la stadionul „Itaquera“ din Sao Paulo, care va găzdui meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2014, în 12 iunie, a anunţat Poliţia braziliană. „Bilanţul iniţial era de trei morţi, dar a fost revizuit la două decese şi o persoană rănită transportată la spital”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei. Potrivit site-ului publicaţiei „O Estado de Sao Paulo“, o structură metalică în faza de montare a căzut, antrenând în cădere şi o macara care s-a prăbuşit pe un ecran uriaş al stadionului. La faţa locului au fost trimise imediat ambulanţe şi un elicopter al Poliţiei militare, zona fiind securizată în căutarea eventualilor răniţi. Stadionul din Sao Paulo face parte din cele şase arene care trebuie să fie gata până la data de 31 decembrie, fixată de FIFA, în vederea Cupei Mondiale.

ZHENG ZHI, FOTBALISTUL ANULUI ÎN ASIA

Jucătorul chinez Zheng Zhi a fost desemnat fotbalistul anului în Asia, iar Guangzhou Evergrande, câştigătoarea Ligii Campionilor Asiei, echipa anului, în cadrul unei gale care a avut loc marţi seară, la Kuala Lumpur, eveniment la care a fost prezent şi preşedintele FIFA, Joseph Blatter. Zheng Zhi, 33 de ani, care a evoluat la Charlton Athletic şi Celtic Glasgow, a venit la Guangzhou în 2010 şi a ajutat la transformarea echipei, care este supranumită „Manchester United din Asia“. Guangzhou a câştigat trei titluri de campioană a Chinei consecutive, dar şi trofeul continental, o premieră pentru un club chinez după 23 de ani. Fundaşul japonez al formaţiei Internazionale Milano, Yuto Nagatomo, a primit trofeul pentru cel mai bun jucător asiatic care evoluează în străinătate, iar brazilianul Muriqui, golgheterul Ligii Campionilor Asiei, cu 13 goluri, a fost desemnat cel mai bun jucător străin al anului. Formaţia Guangzhou Evergrande este antrenată de italianul Marcello Lippi, primul tehnician care a câştigat Liga Campionilor pe două continente diferite, după ce a obţinut şi trofeul european cu Juventus Torino, în 1996.