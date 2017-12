MUTU A ANUNŢAT CĂ VA JUCA LA PETROLUL

Atacantul echipei Ajaccio, Adrian Mutu, a anunţat, aseară, pe contul său de Facebook, că din luna ianuarie va juca pentru formaţia Petrolul Ploieşti, înţelegerea fiind pe un an şi jumătate. „Din ianuarie voi juca pentru Petrolul un an şi jumătate! Voi veni sub forma de împrumut de la Ajaccio!!!”, a notat Mutu, care a mai menţionat, la aproape o oră după anunţul iniţial, că nu va ajunge la Dinamo „din cauza alegerii făcute de conducerea clubului din Ştefan cel Mare”. Miercuri, finanţatorul FC Petrolul Ploieşti, Dan Capră, a afirmat, la Sport.ro, că, în cazul în care atacantul Adrian Mutu îşi va rezilia contractul pe care îl are cu Ajaccio, atunci jucătorul va veni din iarnă la gruparea prahoveană. Mutu s-a transferat în 2012 la Ajaccio, însă în ultima perioadă nu a mai fost convocat. Mutu mai are contract un sezon şi jumătate cu Ajaccio, până în vara anului 2015.

INCIDENTE ÎN BĂNIE

Rezultatele înregistrate sâmbătă, în meciurile din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, etapa a 13-a: FC Bihor Oradea - CSM Rm. Vâlcea 0-1, FC Olt Slatina - CS Mioveni 1-1, Minerul Motru - Gloria Bistriţa 2-0, Olimpia Satu Mare - Metalul Reşiţa 1-0, CSU Craiova - FCU Craiova 0-0, ASA Tg. Mureş - UTA 0-0. Clasament: 1. CS U. Craiova 25p, 2. CSM Rm. Vâlcea 24p, 3. Gloria Bistriţa 23p. Înaintea derby-ului de la Craiova, după ce echipele au venit la stadion, au avut loc incidente la vestiare, portarul de rezervă al Universităţii Craiova, Andrei Preda, lovindu-i pe Mihăiţă Pleşan şi pe Silvian Cristescu, jucătorul, respectiv team-managerul celor de la CS U. Craiova.

STEAUA VA FI ARBITRATĂ DE UN OLANDEZ

Arbitrul olandez Bas Nijhuis va conduce la centru partida dintre echipa Steaua Bucureşti şi formaţia germană Schalke 04 Gelsenkirchen, din etapa a V-a a Grupei E a Ligii Campionilor, care se va disputa marţi seară, de la ora 21.45, informează site-ul oficial al UEFA. Nijhuis va fi ajutat de asistenţii Rob van de Ven şi Charles Schaap, de arbitrii suplimentari Serdar Gozubuyuk şi Ed Janssen, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Davie Goossens. Delegat UEFA va fi spaniolul Eduard Dervishaj, în timp ce obsevator de arbitri a fost desemnat slovacul Jozef Marko. Formaţia Schalke 04 a terminat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu echipa Eintracht Frankfurt, într-un meci din etapa a 13-a a campionatului Germaniei, ultimul dinaintea întâlnirii de la Bucureşti cu Steaua, din Liga Campionilor. Pentru Schalke 04 au marcat Flum (min. 14-autogol, Matip (min. 18) şi Howedes (min. 86).

HAŢEGAN VA ARBITRA PARTIDA FC PORTO - AUSTRIA VIENA

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida dintre echipa portugheză FC Porto şi formaţia austriacă Austria Viena, din etapa a V-a a Grupei G a Ligii Campionilor, care se va disputa marţi seară, de la ora 21.45, informează site-ul oficial al UEFA. Haţegan va fi ajutat de asistenţii Cristian Nica şi Octavian Şovre, de asistenţii suplimentari Alexandru Tudor şi Sebastian Colţescu, arbitru de rezervă fiind desemnat Radu Ghinguleac. Delegat UEFA va fi bulgarul Bontcho Todorov, iar observator de arbitri a fost desemnat armeanul Karen Nalbandian.

CITY’US TG. MUREŞ, PE ULTIMUL LOC ÎN TURUL DE ELITĂ AL UEFA FUTSAL CUP

Campioana României la futsal, City’us Tg. Mureş, a fost învinsă şi în ultimul meci jucat la Pardubice (Cehia), în Grupa A din UEFA Futsal Cup, faza Elite Round. După 1-9 cu Era Pack Chrudim (Cehia) şi 1-10 cu FC Barcelona (Spania), City’us a pierdut sâmbătă „doar” cu 0-3 în faţa lui Lokomotiv Harkov (Ucraina), încheind pe ultimul loc al clasamentului. Cu maximum de puncte, Barcelona a obţinut calificarea pentru Final Four, acolo unde a mai ajuns şi MFK Dinamo Moscova. Ultimele două formaţii calificate urmau să fie stabilite duminică, în urma partidelor Kairat Almaty - Tulpar Karagandy (ambele din Kazahstan) şi Sporting Clube de Portugal - Araz Naxçivan (Azerbaidjan). Cele patru echipe au acelaşi număr de puncte în grupele respective, maximum posibil, iar Kairat şi Sporting au şi varianta egalului pentru a câştiga grupa şi a ajunge în Final Four.

HAMSIK NU VA JUCA ÎN MECIUL SSC NAPOLI - BORUSSIA DORTMUND

Mijlocaşul slovac al echipei SSC Napoli, Marek Hamsik, s-a accidentat, sâmbătă seară, la piciorul stâng şi nu va putea juca în meciul cu Borussia Dortmund, din etapa a 5-a a Grupei F a Ligii Campionilor, care se va disputa marţi seară, de la ora 21.45, informează „Corriere dello Sport“. „Hamsik a efectuat un control medical care a evidenţiat un traumatism la piciorul stâng, dar nu este vorba despre o fractură. Hamsik nu va face parte din lotul pentru meciul cu Borussia Dortmund”, se arată într-un comunicat al clubului italian. Hamsik s-a accidentat în partida pe care SSC Napoli a pierdut-o sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei FC Parma, în etapa a 13-a a campionatului Italiei.

DAVID MOYES SPERĂ CĂ ÎL VA ANTRENA CÂNDVA PE CRISTIANO RONALDO

Tehnicianul echipei Manchester United, David Moyes, a declarat că speră să îl antreneze cândva pe portughezul Cristiano Ronaldo. „Toţi cei de la Manchester United v-ar spune că este cea mai bună afacere. Nu am avut şansa de a lucra cu el, dar sper că acest lucru va fi posibil într-o bună zi”, a spus Moyes pentru postul MUTV. Cristiano Ronaldo a jucat timp de şase ani la Manchester United, în perioada 2003-2009, sub conducerea tehnică a lui Alex Ferguson. „Când îl ai pe Ronaldo alături, totul devine uşor. El înscrie mereu. A marcat trei goluri marţi. Este un jucător incredibil. În opinia mea, este cel mai bun din lume”, a afirmat şi mijlocaşul brazilian Anderson, care a fost colegul lui Cristiano Ronaldo timp de două sezoane. Internaţionalul portughez are contract cu Real Madrid până în 2018 şi este marele favorit pentru „Balonul de Aur“ în acest an.

TONY PULIS ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CRYSTAL PALACE

Antrenorul galez Tony Pulis a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu gruparea Crystal Palace, a anunţat clubul englez. Pulis, în vârstă de 55 de ani, a antrenat ultima dată echipa Stoke City, din 2006 până în mai 2013. El îi succede în funcţie lui Ian Holloway, care a plecat de la Crystal Palace în urmă cu o lună. Interimatul a fost asigurat de Keith Millen. Pentru funcţia de antrenor al echipei Crystal Palace a fost vehiculat şi numele românului Dan Petrescu.

MOLDE FK A CÂŞTIGAT CUPA NORVEGIEI

Echipa Molde FK a câştigat pentru a treia oară în istorie Cupa Norvegiei, după ce a învins ieri, în finală, la Oslo, cu 4-2 (Rindaroy 16, Berget 71, Hoseth 82, Hoiland 90 / Mix 17, Reginiussen 49), formaţia Rosenborg Trondheim, informează site-ul oficial al grupării din Molde. Molde FK, antrenată de fostul atacant de la Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a mai câştigat Cupa Norvegiei în 1994 şi 2005.

UEFA PENALIZEAZĂ ASPRU INCIDENTELE DIN CUPELE EUROPENE

UEFA a penalizat gruparea cipriotă APOEL Nicosia cu 100.000 de euro ca urmare a incidentelor de la meciul cu Girondins Bordeaux, disputat pe 7 noiembrie, în grupa F a Ligii Europa. APOEL a fost amendată pentru lacune în organizare, aruncarea de petarde şi fumigene, un banner interzis şi incidente în public la partida câştigată de ciprioţi cu 2-1. De asemenea, Comisia de Control şi Disciplină a UEFA a decis ca Napoli şi Marseille să fie sancţionate pentru incidentele de la meciul lor direct din 6 noiembrie, de la Napoli. Clubul italian a fost amendat cu 25.000 de euro pentru incidentele din public şi pentru că fanii au aruncat cu petarde, iar gruparea franceză a fost amendată cu 18.000 de euro pentru că suporterii au aruncat cu petarde. Cele două cluburi au fost penalizate şi pentru incidentele de la meciul din Franţa, din data de 22 octombrie: amendă de 40.000 de euro pentru Marseille (aprinderea şi aruncarea de petarde şi fumigene, lacune în organizare şi start întârziat) şi 30.000 de euro pentru Napoli (aprinderea şi aruncarea de petarde şi fumigene şi incidente în public). Ajax Amsterdam a fost amendată cu 20.000 de euro pentru incidentele din public şi deoarece fanii au aruncat cu diverse obiecte la meciul cu Celtic Glasgow, din 22 octombrie. La rândul săi, clubul Galatasaray Istanbul a fost sancţionat cu 100.000 de euro pentru aprindere şi aruncare de petarde şi fumigene, incidente în public şi start întârziat la partida cu FC Copenhaga, din 5 noiembrie.

PORTARUL AMELIA A FOST OPERAT LA GENUNCHI

Portarul echipei AC Milan, Marco Amelia, a fost operat cu succes la genunchiul stâng şi va fi indisponibil o lună, în cazul în care nu vor apărea complicaţii. „Marco Amelia a fost supus unei intervenţii chirurgicale la genunchiul stâng, pentru o leziune la menisc. Operaţia, realizată de doctorul Massimo Michelotti, a fost reuşită tehnic şi chirurgul estimează că perioada de indisponibilitate va fi de o lună, în cazul în care nu vor apărea complicaţii”, se arată în comunicatul clubului milanez.