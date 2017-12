HALEP A RENUNŢAT LA COLABORAREA CU ANTRENORUL ADRIAN MARCU

Jucătoarea de tenis Simona Halep (nr. 11 WTA) a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că a renunţat şi la colaborarea cu antrenorul Adrian Marcu, după ce în luna octombrie se despărţise de tehnicianul Andrei Mlendea, ea precizând că în următoarele luni vrea să se pregătească singură. „Domnul Marcu nu mă supără. A fost o colaborare bună, am luat tot ce a fost bun de acolo şi acum, la nivelul acesta, sunt colaborări mai multe, fiecare îţi dă încredere, fiecare te ajută cu ce poate. Deocamdată vreau să rămân singură, să îmi consolidez mai mult încrederea în mine. Perioada în care am fost singură la începutul anului, timp de două-trei luni, m-a ajutat. Încerc să fac tot ce pot pe teren. Voi vedea pe viitor, dar deocamdată vreau să rămân singură”, a spus Halep, care speră ca în 2014 să reuşească să se impună la turneul de la Roma, care face parte din categoria Premier. Halep îşi doreşte să rămână la fel de concentrată şi în anii următori şi să nu fie afectată de celebritatea câştigată în acest an, când s-a impus la şase turnee. Simon Halep consideră că desemnarea sa ca sportiva anului în România ar reprezenta cel mai mare premiu din carieră.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

În ultima etapă din prima fază a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, HCM Baia Mare va întâlni, sâmbătă, în deplasare, de la ora 19.30 (în direct la DigiSport 1), formaţia Eto Gyor. Pentru a fi sigură de calificarea în faza următoare a competiţiei, Baia Mare trebuie să învingă, iar Hypo Viena să nu câştige în deplasare cu Thuringer (duminică, ora 16.00). Dacă Hypo câştigă sau obţine măcar un punct, Baia Mare va continua în Cupa Cupelor, indiferent de rezultatul partidei din Ungaria. În manşa retur din turul 3 al Cupei EHF, HC Zalău va evolua sâmbătă, de la ora 21.10, în deplasare cu DHK Banik Most (Cehia). În tur, Zalăul a câştigat cu 28-21. În turul 3 al Cupei Cupelor, Corona Braşov va evolua, tot în deplasare, în manşa retur cu Lokomotiva Zagreb, duminică, de la ora 16.30. În tur, la Braşov, Zagreb a câştigat cu 25-23.

“STEJARII” ÎNFRUNTĂ CANADA

După ce săptămâna trecută a învins puternica reprezentativă a statului Tonga, scor 19-18, naţionala de rugby a României va întâlni sâmbătă, de la ora 19.00 (în direct la TVR 2), tot pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, reprezentativa Canadei. Selecţionerul “stejarilor“, galezul Lynn Howells, va începe meciul în următoarea formulă: 1. Mihăiţă Lazăr (Castres), 2. Otar Turashvili (RCM Timişoara), 3. Ion Paulică (Perpignan), 4. Alin Coste (Bourg en Bresse), 5. Marius Sîrbe (Tarbes), 6. Viorel Lucaci (Steaua), 7. Mihai Macovei - căpitan (Saint Nazaire), 8. Stelian Burcea (RCM Timişoara), 9. Florin Surugiu (CSM Bucureşti), 10. Valentin Calafeteanu (RCM Timişoara), 11. Florin Ioniţă (Steaua), 12. Florin Vlaicu (Steaua), 13. Csaba Gal (CSM Baia Mare), 14. Ionuţ Dumitru (Steaua), 15. Cătălin Fercu (RCM Timişoara). Federaţia Română de Rugby a anunţat, pe site-ul oficial, că la meciul-test de sâmbătă se vor putea face donaţii pentru o fetiţă bolnavă. Sâmbăta viitoare, la 23 noiembrie, tot la Bucureşti, de la ora 19.00, într-un nou meci amical, România va întâlni naţionala statului Fiji.

ANTRENORUL DE BOX TITI TUDOR A SUFERIT UN INFARCT ÎN RUSIA

Titi Tudor, antrenorul care l-a descoperit pe fostul campion mondial Leonard Doroftei, a suferit un infarct după un meci disputat joi seară, în sferturile de finală ale Campionatelor Europene de box juniori de la Anapa (Rusia). „A fost transportat la spital la o sută de kilometri de Anapa şi urmează să se ia o decizie dacă va fi sau nu operat. Operaţia ar urma să se realizeze acolo, pentru că nu e transportabil, este exclusă varianta transportului în această situaţie. Primele 72 de ore sunt foarte importante după un astfel de incident”, a declarat Sima. Titi Tudor este cunoscut că trăieşte la intensitate mare toate meciurile pe care elevii săi le dispută, în timpul cărora muşcă dintr-un prosop, motiv pentru care în lumea boxului este cunoscut ca Titi „Prosop”. România se întoarce de la Anapa fără nicio medalie, după ce în gala de joi seară au fost eliminaţi din competiţie şi ultimii doi români. Robert Jitaru (54 kg) a fost declarat învins la puncte în faţa irlandezului Martin Stokes, iar Marian Ion (80 kg) în meciul cu bielorusul Ilia Kulinenka, în ambele cazuri decizia fiind 1-2.

ROMÂNIA PARTICIPĂ CU 11 SPORTIVI LA CE UNDER-23 DE JUDO

România participă cu 11 sportivi, şase băieţi şi cinci fete, la Campionatele Europene de judo pentru tineret Under-23, care au loc de vineri până duminică la Samokov (Bulgaria). La masculin suntem reprezentaţi de Amado Lazea (categoria 60 kg), Remus Lazea (66 kg), Adrian Daroti (73 kg), Raul Hănciută (90 kg), Daniel Natea (+100 kg) şi Flavius Smeu (+100 kg). În concursul feminin vor evolua Diana Kovacs, Andreea Ştefănescu (ambele la 48 kg), Alexandra Florian (52 kg), Andreea Florian şi Loredana Ohîi (ambele la 57 kg). La competiţie participă 276 de judoka din 36 de ţări, 159 la masculin şi 117 la feminin.

UNGUR A CÂŞTIGAT AL DOILEA MECI DE LA CHALLENGER TOUR FINALS

Tenismanul Adrian Ungur, cap de serie nr. 6 şi locul 108 ATP, a câştigat al doilea meci din Grupa Verde de la Challenger Tour Finals, turneu dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari şi care se desfăşoară la Sao Paulo. Ungur l-a învins cu 6-3, 7-5, după o oră şi 21 de minute, pe brazilianul Guilherme Clezar, poziţia 159 în clasamentul mondial. În primul meci de la Challenger Tour Finals, Ungur a cedat, cu 2-6, 3-6, în faţa rusului Teimuraz Gabaşvili, principalul favorit al competiţiei şi locul 84 ATP. În ultimul meci al fazei grupelor, Ungur îl va întâlni pe ucraineanul Oleksandr Nedoviesov, poziţia 96 în clasamentul mondial.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

După Real Madrid, şi liderul autoritar din Grupa A - Fenerbahce Istanbul - şi-a menţinut procentajul maxim, învingând clar campioana Franţei, care reuşise marea surpriză a sezonului în urmă cu două etape, impunându-se la Barcelona. După un început dezastruos de sezon, Montepaschi a reuşit prima victorie chiar pe terenul unei echipe puternice - Unicaja. Maccabi s-a impus în derby-ul cu Panathinaikos fiind acum liderul Grupei D. Rezultate de joi - Grupa A: Fenerbahce Ulker - JSF Nanterre 83-66, Budivelnik Kiev - FC Barcelona 74-84; Grupa B: Zalgiris Kaunas - Brose Baskets 91-81; Grupa C: Unicaja Malaga - Montepaschi Siena 73-75; Grupa D: Lokomotiv Kuban - Laboral Kuxta 85-84, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos Atena 75-68. Vineri seară s-au jucat partidele - Grupa A: CSKA Moscova - Partizan Belgrad; Grupa B: EA7 Emporio Armani Milan - Strasbourg IG; Grupa C: Olympiacos Pireu - Stelmet Zielona Gora; Galatasaray Istanbul - FC Bayern München; Grupa D: Steaua Roşie Belgrad - Lietuvos Rytas.

REGAL RUGBYSTIC PE “TWICKENHAM“: ANGLIA - NOUA ZEELANDĂ

Naţionalele de rugby ale Angliei şi Noii Zeelande se vor confrunta sâmbătă, la Londra, pe stadionul “Twickenham“, pentru a 36-a oară, într-un meci aşteptat cu deosebit interes de către toţi iubitorii sportului cu balonul oval. Ambele echipe vin cu un moral ridicat, englezii câştigând cele două partide-test din această lună (20-13 cu Australia şi 31-12 cu Argentina), la fel şi neozeelandezii, care au învins Japonia, la Tokyo, cu 54-6 şi Franţa, pe “Stade de France“, cu 26-19. Ultimul meci direct a fost câştigat de Anglia, 38-21 în decembrie anul trecut, la Londra. În total, neozeelandezii au obţinut victorii în 27 de partide, un meci s-a încheiat la egalitate, iar şapte au revenit Angliei. Noua Zeelandă este campioana mondială en titre, ocupând poziţia 1 în clasamentul IRB. Anglia este pe locul 3, precedată de Africa de Sud. Partida va începe la ora 16.30. Alte meciuri-test care se vor desfăşura sâmbătă, pe lângă România - Canada: Ţara Galilor - Argentina, Italia - Fiji (ora 16.00, în direct pe Digi Sport 3), Irlanda - Australia, Franţa - Tonga (ora 19.00, în direct pe Digi Sport 3), Georgia - SUA, Uruguay - Spania.

NOUL COD ANTIDOPING A FOST APROBAT

Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a aprobat, vineri, noul Cod Antidoping, care va intra în vigoare în 2015 şi prevede sancţiuni mai dure în cazul încălcării intenţionate a acestor reguli. „Comitetul fondator a fost în unanimitate de acord pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Codului”, a declarat preşedintele WADA, John Fahey, în cadrul Conferinţei mondiale privind dopajul, de la Johannesburg. Această a treia versiune a Codului mondial, care se va aplica de la 1 ianuarie 2015, aduce schimbări importante în privinţa sancţiunilor, dublând de la doi la patru ani durata suspendării sportivilor la prima abatere. Primul Cod, intrat în vigoare în 2004, instaura o pedeapsă de doi ani de suspendare pentru prima abatere şi o suspendare pe viaţă în caz de recidivă, dar exista o anumită nedreptate prin punerea la egalitate a sportivilor care consumau canabis şi a celor care foloseau EPO. Codul a fost reviziuit prima dată în 2009, extinzând spectrul de sancţiuni, cu posibilitatea de a se ţine cont de circumstanţe atenuante sau agravante. Versiunea 2015 înăspreşte pedepsele, fixând la patru ani perioada de suspendare pentru prima încălcare a Codului, dacă sportivul nu reuşeşte să convingă instanţele disciplinare că nu a făcut-o intenţionat. Noul Cod va permite WADA de a efectua propriile investigaţii, ceea ce nu era posibil înainte, şi oferă posibilitatea autorităţilor antidoping să acorde mai multă atenţie anturajului sportivilor, cum ar fi medici şi antrenori, care îi incită sau îi ajută pe atleţi să se dopeze.

MICHAEL PHELPS AR PUTEA REVENI ÎN COMPETIŢII

Înotătorul Michael Phelps, deţinătorul recordului de medalii olimpice câştigate (22), retras din activitate după JO de la Londra, a fost reinclus în programul antidoping american, ceea ce poate însemna că sportivul se pregăteşte să întoarcă în competiţii, în vederea JO 2016. Phelps, 28 de ani, nu a alimentat zvonurile referitoare la revenirea sa în bazin pentru a pregăti JO de la Rio, dar a acceptat să fie supus la două controale antidoping în al treilea trimestru al anului 2013, potrivit informaţiilor furnizate de Agenţia americană antidoping (USADA). Faptul că s-a pus la dispoziţia USADA ar putea însemna o revenire a lui Phelps în competiţii. Regulamentul Federaţiei Internaţionale de Nataţie (FINA) prevede ca un sportiv să fie supus unui control antidoping cu cel puţin nouă luni înainte de a participa într-o competiţie organizată sub egida forului. Michael Phelps se antrenează periodic la Baltimore, pentru a se menţine în formă, potrivit fostului său antrenor Bob Bowman.

PUTIN A DEVENIT MARE MAESTRU ÎN TAEKWONDO

Vladimir Putin a primit titlul onorific de mare maestru în taekwondo din partea preşedintelui federaţiei internaţionale a acestui sport (WTF), Choue Chung-won, în cadrul vizitei oficiale pe care preşedintele rus o efectuează în Coreea de Sud. Deşi nu este un practicant de taekwondo, Putin a primit o diplomă şi o centură neagră de 9 Dan din partea conducătorului WTF. Ca termen de comparaţie, faimosul specialist în arte marţiale şi actor american Chuck Norris, care s-a luptat cu Bruce Lee în pelicula „Calea Dragonului” din 1972, este deţinătorul unei centuri negre de 8 Dan în taekwondo. Preşedintele rus, fost campion de judo în oraşul său natal Leningrad, actualul Sankt Petersburg, a scos în anul 2008 un DVD intitulat „Să învăţăm judo cu Vladimir Putin”. Judo-ul şi taekwondo sunt singurele discipline de arte marţiale prezente în programul Jocurilor Olimpice. În prezent, conform estimărilor, între 70 şi 80 milioane de persoane practică taekwondo în peste 200 de ţări din întreaga lume.

KIMI RAIKKONEN A FOST OPERAT CU SUCCES LA SPATE

Pilotul finlandez al echipei Lotus-Renault, Kimi Raikkonen, a fost operat cu succes la spate, la Centrul Medical Universitar din Strasbourg, a anunţat, vineri, team-ul din Formula 1. „Operaţia a fost un succes total. Kimi se va odihni acum, timp de câteva zile”, se menţionează în comunicatul echipei Lotus-Renault. Raikkonen nu va participa la ultimele două curse ale sezonului, din SUA şi Brazilia, iar în 2014 va pilota pentru echipa Ferrari. În locul lui Raikkonen, în Statele Unite ale Americii şi în Brazilia va concura Heikki Kovalainen. Lotus-Renault, acum pe locul 4 în clasamentul constructorilor, cu 297 de puncte, este în luptă cu Ferrari, locul 3, cu 323 de puncte, şi cu Mercedes, locul 2, cu 334 de puncte, pentru ocuparea unei poziţii cât mai bune la final, sinonimă cu o cotă mai mare de bani din partea administratorilor drepturilor comerciale ale competiţiei.