ROMÂNIA, CEA MAI BUNĂ CLASARE ÎN IERARHIA FIFA DIN MAI 2010 ÎNCOACE

Echipa de fotbal a României a urcat două poziţii în clasamentul FIFA Coca-Cola, până pe locul 29, cu 767 de puncte, aceasta fiind cea mai bună poziţie ocupată de naţionala tricoloră din luna mai 2010 încoace. FIFA a dat publicităţii, ieri, clasamentul echipelor naţionale, care confirmă faptul că Portugalia, Grecia, Croaţia şi Ucraina vor fi capi de serie la barajul de calificare la Cupa Mondială, una dintre aceste patru formaţii urmând a fi adversara României în dubla manşă din 15 şi 19 noiembrie. România şi-a asigurat prezenţa la barajul de calificare pentru Cupa Mondială din 2014, după ce a încheiat pe locul secund în Grupa D a preliminariilor din zona Europa. Tragerea la sorţi pentru meciurile de baraj va avea loc luni, 21 octombrie, la sediul FIFA de la Zürich. Tot ieri, FIFA a modificat sistemul de desfăşurare al confruntărilor din baraj, potrivit căruia capii de serie dispută pe teren propriu returul din play-off. Cele două formaţii extrase care se vor înfrunta în play-off vor fi reintroduse într-o urnă separată, iar prima echipă extrasă va găzdui meciul tur. Conform clasamentului FIFA Coca-Cola, Portugalia este pe locul 14, Grecia - pe 15, Croaţia - pe 18, iar Ucraina - pe 20. În cealaltă urnă vor fi Franţa - locul 21, Suedia - locul 25, România - locul 29 şi Islanda - locul 46. Aceasta ierarhie va fi luată în calcul şi la tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale din 2014. Brazilia, ţara organizatoare, Spania, Germania, Argentina, Columbia, Belgia şi Elveţia vor fi capi de serie la tragerea la sorţi din 6 decembrie. Dacă Uruguay câştigă barajul cu Iordania, va fi, de asemenea, cap de serie. În caz contrar, Olanda va intra în prima urnă, graţie punctajului superior Italiei (1.135,95 faţă de 1.135,61). Clasamentul FIFA-Coca-Cola (primele 30 de poziţii) este următorul: 1. Spania 1.513p, 2. Germania 1.311p, 3. Argentina 1.266p, 4. Columbia 1.178p, 5. Belgia 1.175p, 6. Uruguay 1.164p, 7. Elveţia 1.138, 8. Olanda 1.136p, 9. Italia 1.136p, 10. Anglia 1.080p, 11. Brazilia 1.078p, 12. Chile 1.051p, 13. SUA 1.040p, 14. Portugalia 1.036p, 15. Grecia 983p, 16. Bosnia-Herţegovina 925p, 17. Coasta de Fildeş 917p, 18. Croaţia 901p, 19. Rusia 874p, 20. Ucraina 871p, 21. Franţa 870p, 22. Ecuador 862p, 23. Ghana 860p, 24. Mexic 854p, 25. Suedia 850p, 26. Danemarca 824p, 27. Cehia 783p, 28. Sebia 778p, 29. ROMÂNIA 767p, 30. Slovenia 752p.

MITITELU A MAI PRIMIT O LOVITURĂ

Clubul FC Universitatea Craiova, condus de Adrian Mititelu, a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal cu interzicerea dreptului de a organiza patru meciuri pe propriul stadion şi o penalitate sportivă de 37.500 lei. „Conform art. 82 pct. 1, coroborat cu prevederile art. 83 pct. 2 lit. f, raportat la art. 83 pct. 2.1 din RD al FRF, clubul Fotbal Club U. Craiova se sancţionează cu măsura interzicerii dreptului de organizare a patru jocuri pe propriul stadion şi o penalitate sportivă de 37.500 lei”, se arată pe site-ul oficial al FRF. Sancţiunea vine ca urmare a incidentelor provocate de proprii suporteri la partida de pe teren propriu cu CSM Rm. Vâlcea, din etapa a 6-a a Ligii a II-a. FC Universitatea Craiova a disputat acest meci la Roşiorii de Vede, după ce Comisia de Disciplină a FRF hotărâse, la 3 octombrie, suspendarea pentru două etape a terenului de la Drobeta-Turnu Severin, ca urmare a incidentelor de la jocul cu Petrolul Ploieşti, din Cupa României.

NAŢIONALA DE FUTSAL A JUCAT DOUĂ PARTIDE AMICALE ÎN MOLDOVA

Selecţionata de futsal a Republicii Moldova a învins naţionala României, cu 4-3 (1-1, Negara, Hilotii, Obadă şi Munteanu / Laszlo Szocs 2, Cristian Matei), miercuri, într-un meci amical desfăşurat în sala Complexului Sportiv Alexia din Chişinău. Selecţionerul Nelu Stancea a început meciul cu următorii jucători: Andrei Grigoraş - Florin Matei, Liviu Ruxandari, Szabolcs Manya, Emilian Moldoveanu (au mai jucat Vlad Iancu - Zsolt Szabo, Laszlo Szocs, Radu Pisică, Alin Paul, Ionuţ Movileanu, Cristian Matei). În primul joc dintre cele două echipe, desfăşurat marţi, în aceeaşi sală, România s-a impus cu 3-1. România, calificată la turneul final al Campionatului European de anul viitor, a folosit o echipă experimentală în cele două jocuri de verificare de la Chişinău.

SNEIJDER, „PEDEPSIT” PENTRU CĂ A MARCAT ÎN MECIUL TURCIA - OLANDA

Wesley Sneijder, marcatorul celui de al doilea gol în meciul dintre Turcia şi Olanda, câştigat cu 2-0 de oaspeţi, va fi înlăturat de la Galatasaray Istanbul în această vară, conform cotidianului turc “Milliyet“. Preşedintele lui Galatasaray, Unal Aysal, a demarat tratativele cu Manchester United pentru aducerea în locul olandezului a lui Nani, jucător cotat la 15 milioane de euro de transfermarkt.co.uk în acest moment. Conform presei turceşti, antrenorul englez David Moyes nu-l mai vede pe portughez ca un jucător esenţial în acest sezon, iar tratativele nu vor întâmpina prea multe probleme.

LAHM, PE URMELE RECORDULUI DE SELECŢII AL LUI MATTHAEUS

Fundaşul Philipp Lahm este în cursă pentru a bate recordul de 150 de selecţii deţinut la naţionala de fotbal a Germaniei de Lothar Matthaeus, a prezis legendarul Franz Beckenbauer, după ce căpitanul Nationalmannaschaft a bifat a 103-a selecţie, tot atâtea câte are şi Kaiserul. Beckenbauer este convins că acest lucru se va petrece în următorii patru ani. „Bineînţeles că şi Klose are o şansă, fiind deja la 130 de selecţii. Dar el are 35 de ani şi nu ştim dacă va mai continua la echipa naţională după Mondiale”, a adăugat Beckenbauer, subliniind că Lahm nu are decât „29 de ani şi sezoane bune înaintea sa”. Ambii născuţi la München, Lahm şi Beckenbauer mai au în comun faptul că au fost titulari la toate cele 103 selecţii, recordul aparţinându-i lui Jürgen Kohler (105). Lahm, care va împlini 30 de ani pe 11 noiembrie, a jucat primul său meci la naţională pe 18 februarie 2004.

CAPELLO ŞI-AR PUTEA PRELUNGI CONTRACTUL DE SELECŢIONER AL RUSIEI

Selecţionerul italian al Rusiei, Fabio Capello, a lăsat să se înţeleagă că va rămâne la conducerea echipei naţionale până la Campionatul Mondial din 2018, organizat chiar de ruşi. „Am respins deja o ofertă pentru a mă ocupa de selecţionata italiană. Mă voi concentra pe munca mea la naţionala Rusiei până în 2018”, a declarat Capello după calificarea echipei la CM 2014. „El face o treabă foarte bună cu echipa şi a adus numeroşi jucători tineri. Cred că ne mai poate aduce multe lucruri bune. Ştiu că un nou contract este practic finalizat şi eu îl voi susţine”, a declarat ministrul rus al Sporturilor, Vitali Mutko. Capello, 67 de ani, a preluat naţionala Rusiei după EURO 2012. Rusia a încheiat pe primul loc grupa de calificare şi va participa la un turneu final de CM pentru prima oară după 2002.

BALE ŞI-A RELUAT ANTRENAMENTELE

Gareth Bale, mijlocaşul galez al echipei Real Madrid, victima unei contracturi musculare la coapsă în urmă cu două săptămâni, s-a antrenat cu restul grupului miercuri şi ar putea fi apt de joc la partida de sâmbătă cu Malaga, a anunţat clubul madrilen. Jucătorul în vârstă de 24 de ani, despre care preşedintele Florentino Perez a confirmat marţi că a costat 91 de milioane de euro, a participat la un exerciţiu de atins balonul şi de mobilitate cu coechipierii, se arată în comunicat. Această problemă la coapsa stângă l-a împiedicat pe Bale să joace în meciul cu FC Copenhaga din Liga Campionilor, apoi la Levante, în campionatul spaniol. Real joacă sâmbătă cu Malaga, în etapa a 9-a a campionatului.

CARTE-OMAGIU DEDICATĂ LUI PELE

O carte-omagiu, de 15 kg, dedicată fostului mare fotbalist Pele şi intitulată “1.283“, după numărul de goluri marcate în carieră de starul brazilian, a fost lansată la Sao Paulo (Brazilia). Cartea, care va costa 3.600 de reali (1.225 de euro), cuprinde 500 de fotografii şi 1.283 de texte, are un tiraj de 1.283 de exemplare şi a fost prezentată chiar de Pele, în lacrimi. „Aceasta mă face să cred că am lăsat o moştenire Braziliei”, a spus Edson Arantes do Nascimento “Pele”, acum în vârstă de 72 de ani. O ediţie de lux a cărţii, de 200 de exemplare, cu câte o fotografie semnată de cel care este considerat cel mai bun fotbalist din istorie, va fi pusă în vânzare la un preţ de 1.920 de euro per bucată. „Este foarte emoţionant să văd toate aceste imagini, pentru că ele mi-au amintit de toate persoanele care m-au iubit şi susţinut în cariera mea: familia, prietenii, coechipierii şi suporterii”, a afirmat Pele, triplu campion mondial. Lucrarea va fi lansată şi în afara Braziliei, la New York, Londra şi Dubai.

ANGLIA VA DISPUTA DOUĂ MECIURI AMICALE ÎN NOIEMBRIE

Echipa naţională de fotbal a Angliei, calificată la Cupa Mondială din 2014, va disputa două meciuri amicale în luna noiembrie, împotriva reprezentativelor din Chile şi Germania, care au obţinut şi ele biletele pentru turneul final din Brazilia, a anunţat, ieri, Federaţia Engleză de Fotbal. Meciul cu Chile se va disputa la 15 noiembrie, iar cel cu Germania - patru zile mai târziu, ambele urmând să aibă loc pe stadionul Wembley din Londra. Anglia a mai întâlnit formaţia statului Chile de cinci ori, reuşind două victorii şi două remize. Ultima întâlnire dintre cele două reprezentative a fost câştigată de sud-americani, în februarie 1998. Anglia şi Germania s-au mai întâlnit de 32 de ori. Englezii au câştigat de 15 ori, nemţii de 11 ori, iar şase partide s-au încheiat la egalitate.

HITZFELD SE VA RETRAGE DUPĂ CUPA MONDIALĂ DIN 2014

Selecţionerul german al echipei naţionale a Elveţiei, Ottmar Hitzfeld, în vârstă de 65 de ani, a anunţat, ieri, că se va retrage din activitate după turneul final al Cupei Mondiale din 2014. „Este cea mai dificilă decizie din cariera mea. Voi continua să lucrez ca expert. Am luat această decizie săptămâna trecută, după meciul din Albania, care a calificat Elveţia la Cupa Mondială”, a spus Hitzfeld, într-o conferinţă de presă susţinută la Berna. „Alături de Hitzfeld am obţinut pentru prima dată calificarea la o Cupă Mondială înaintea ultimului meci din grupă. Cu el am realizat lucruri istorice şi am ajuns în urna capilor de serie la tragerea la sorţi pentru turneul final din Brazilia. Înţelegem decizia lui Hitzfeld. Deşi ne pare rău că el se va retrage, trebuie să acceptăm şi să respectăm această decizie”, a spus Peter Gillieron, preşedintele Federaţiei Elveţiene de Fotbal. Ottmar Hitzfeld a stabilit, miercuri, că obiectivul minim al Elveţiei la Cupa Mondială din 2014 este calificarea în optimile de finală. Federaţia Elveţiană de Fotbal a precizat că va începe cât mai curând căutările pentru a-i găsi un succesor lui Hitzfeld.

UN PARIOR SUPERINSPIRAT

Un galez în vârstă de 62 de ani a câştigat aproape 150.000 de euro pentru că a pariat, la 17 ianuarie 2000, că nepotul său va evolua într-o zi pentru naţionala Ţării Galilor, lucru care s-a întâmplat marţi seară, în partida cu Belgia. În anul 2000, bunicul a mizat mai puţin de 60 de euro la cota de 2.500 la 1. Marţi, Harry Wilson a intrat în joc în min. 87 al meciului dintre Ţara Galilor şi Belgia, scor 1-1. El a devenit, la 16 ani, cel mai tânăr internaţional din istoria Ţării Galilor. „Se pare că şi Anglia era interesată de Harry, care are o bunică născută la Chester. Dacă Roy Hodgson l-ar fi convocat, pariul ar fi fost pierdut”, a declarat Graham Sharpe, purtător de cuvânt al casei de pariuri William Hill. Wilson este legitimat de la opt ani la Liverpool, dar nu a jucat niciun meci la prima echipă.

HODGSON ŞI-A CERUT SCUZE DUPĂ O GLUMĂ CU TENTĂ RASISTĂ LA ADRESA LUI TOWNSEND

Selecţionerul Angliei, Roy Hodgson, şi-a cerut scuze după ce în pauza meciului cu Polonia, scor 2-0, disputat marţi seară, în ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale, i-a cerut fundaşului dreapta Chris Smalling să “hrănească maimuţa” Andros Townsend cu mai multe mingi, deoarece mijlocaşul de culoare îi punea pe fundaşii polonezi în dificultate prin acţiunile sale, informează mirror.co.uk. Townsend înscrisese, vineri, un gol împotriva reprezentativei statutului Muntenegru, în victoria obţinută de Anglia, cu 4-1. Hodgson s-a arătat mirat de amploarea care s-a dat acestei declaraţii şi şi-a cerut scuze pentru confuzia creată. Expresia pe care a folosit-o Hodgson a fost preluată dintr-un banc popular în cadrul Agenţiei Spaţiale Americane: „NASA a decis în final să trimită în spaţiu şi un om, după ce în misiunile precedente folosise doar maimuţe. Astfel, au fost trimişi în spaţiu un om şi o maimuţă. După un timp, pe canalul de comunicare se aude un hârâit şi de la centru se ordonă: “Maimuţă, redu viteza!“. Puţin mai târziu se aude iar: “Maimuţă, verifică alimentarea cu combustibil!“. După un timp: “Maimuţă, verifică sistemele de menţinere a vieţii omului!“. La un moment dat, astronautul supărat întreabă NASA: “Când o să fac şi eu ceva?“. Iar NASA răspunde: “În 15 minute, hrăneşte maimuţa!”“. „Mirror“ notează că Hodgson a făcut această glumă în încercarea de a-i convinge pe jucătorii Angliei că Townsend, care reuşise un meci foarte bun, deţinea cheia pentru victoria Angliei şi, implicit, calificarea la Cupa Mondială. Se pare că Townsend şi tatăl său Troy, care lucrează pentru organizaţia antirasistă Kick It Out, nu ar fi fost deranjaţi de această remarcă, însă nu au putut fi contactaţi. În apărarea lui Hodgson a sărit atacantul Wayne Rooney, care a scris pe contul său de Twitter: „Am văzut articolul cu Roy de dimineaţă. El nu a făcut nimic greşit. Este ridicol”. Şi Federaţia Engleză de Fotbal şi-a declarat, ieri, “întregul sprijin” pentru antrenorul Roy Hodgson, care în pauza meciului cu Polonia, din ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale, a făcut o glumă cu tentă rasistă la adresa lui Andros Townsend, informează bbc.co.uk.

HUNTELAAR NU VA MAI JUCA ÎN ACEST AN

Atacantul olandez al echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, Klaas-Jan Huntelaar, s-a accidentat din nou la genunchiul drept şi nu va mai juca în acest an, a declarat, ieri, directorul sportiv al clubului german, Horst Held. „În principiu, Huntelaar nu va mai juca în acest an. Decizia privind o operaţie se va lua în zilele următoare. Huntelaar vrea să mai facă un control medical înainte de a se decide să se opereze”, a spus Held la postul de televiziune Sport 1. Klaas-Jan Huntelar, în vârstă de 30 de ani, s-a accidentat, luni, la primul său antrenament după o pauză de două luni cauzată de o ruptură a ligamentului intern de la genenchiul drept. Internaţionalul olandez va rata toate meciurile din grupa Ligii Campionilor. Steaua Bucureşti a fost învinsă în 18 septembrie, în deplasare, cu 3-0 (0-0), de echipa germană Schalke 04, în prima etapă a Grupei E a competiţiei. Cele două formaţii se vor mai întâlni în data de 26 noiembrie, la Bucureşti.

CLUBUL FC BASEL, AMENDAT CU 30.000 DE EURO

Clubul elveţian FC Basel a fost amendat, ieri, cu suma de 30.000 de euro pentru incidentele de la meciul cu Schalke 04 Gelsenkirchen, din 1 octombrie, dar nu va avea terenul suspendat la meciul cu Steaua Bucureşti, din etapa a 3-a a Ligii Campionilor. Comisia de Disciplină a UEFA a sancţionat gruparea elveţiană pentru “organizare deficitară” la meciul FC Basel - Schalke 04, scor 0-1, marcat de o acţiune spectaculoasă a activiştilor Greenpeace, dar şi de înfruntări între suporteri. Înfruntările dinaintea meciului dintre fanii celor două formaţii s-au soldat cu 23 de persoane rănite, iar poliţiştii au folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a restabili ordinea. Trei persoane au fost spitalizate, altele au fost tratate la faţa locului, iar zece suporteri au fost arestaţi. Meciul dintre formaţiile FC Basel şi Schalke 04, din Grupa E a Ligii Campionilor, a fost întrerupt pentru scurt timp, începând cu min. 5, după ce un banner de protest a fost arborat deasupra arenei echipei elveţiene. Bannerul a fost adus de alpinişti ai organizaţiei Greenpeace, care protestau faţă de Gazprom, sponsorul echipei germane. În tribunele arenei din Basel s-a aflat şi preşedintele UEFA, Michel Platini. Steaua Bucureşti va disputa următoarele două partide din Grupa E a Ligii Campionilor cu FC Basel, în 22 octombrie (la Bucureşti) şi la 6 noiembrie (în Elveţia).

MINISTRUL BRAZILIAN AL SPORTURILOR VA DEMISIONA

Ministrul brazilian al Sporturilor, Aldo Rebelo, a anunţat că va demisiona în luna decembrie, cu şase luni îninatea debutului turneului final al Cupei Mondiale de fotbal, programat anul viitor, în perioada 12 iunie - 13 iulie, pentru a candida la postul de guvernator al statului Sao Paulo. „Voi părăsi ministerul. Cred că va fi la debutul lunii decembrie, când se va încheia ciclul de predare a stadioanelor către FIFA. Vrem să respectăm calendarul stabilit şi să avem gata 12 stadioane şi 12 oraşe-gazdă”, a declarat Rebelo. Brazilia trebuie să predea cele 12 stadioane federaţiei internaţionale până cel mai târziu la 31 de decembrie, pentru ca obiectivele să fie testate în timpul rămas până la debutul competiţiei. Ministrul a precizat că nu l-a anunţat oficial de decizia sa pe preşedintele Braziliei, Dilma Rousseff. Potrivit FIFA, Brazilia nu este încă gata să organizeze Cupa Mondială, iar jurnaliştii l-au întrebat pe oficial dacă demisia sa nu afectează într-un fel ultimele lucrări. Rebelo este membru al Partidului Comunist Brazilian, aliat cu Partidul Muncitorilor, aflat la putere, care l-a desemenat deja ca precandidat pentru postul de guvernator al statului Sao Paulo.

RAMI A EFECTUAT PRIMUL ANTRENAMENT CU AC MILAN

Fundaşul francez Adil Rami a participat la primul antrenament cu AC Milan, unde va evolua din luna ianuarie, a anunţat clubul italian. Rami a fost împrumutat de la Valencia la AC Milan, însă nu va putea juca decât din ianuarie. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost achiziţionat pentru a ajuta la rezolvarea problemelor din defensiva AC Milan, care a primit 13 goluri în şapte meciuri în Serie A. Rami juca la Valencia din 2011, după cinci sezoane la OSC Lille. El a fost exclus din lotul Valenciei după ce l-a criticat pe antrenorul Miroslav Djukic.

ARSENAL SARANDI A CÂŞTIGAT CUPA ARGENTINEI

Echipa Arsenal Sarandi a învins, cu 3-0 (Aguirre 37, Echeverria 55, Zelaya 67), formaţia San Lorenzo şi a câştigat în premieră Cupa Argentinei, urmând a evolua în următoarea ediţie a Copei Libertadores. Echipa antrenată de fostul internaţional spaniol Juan Antonio Pizzi a rămas în zece jucători după eliminarea lui Piatti, în min. 45, înlesnind drumul formaţiei adverse către victorie.

RISCĂ ARESTAREA PENTRU CĂ AU SIMULAT ACCIDENTĂRI!

Trei internaţionali zambieni ar putea fi arestaţi pentru că au simulat accidentări în dorinţa de a evita disputarea unui meci amical cu Brazilia şi au revenit la echipa de club din RD Congo, a anunţat Ministerul Imigraţiei din Zambia. Stoppila Sunzu, Rainford Kalaba şi Nathan Sinkala, trei jucători care evoluează pentru formaţia congoleză Tout-Puissant Mazembe, au plecat în RD Congo în loc să-şi însoţească ceilalţi coechipieri la Beijing pentru meciul cu Brazilia de marţi. Actele lor au fost confiscate de staff-ul echipei naţionale, care i-a bănuit că au simulat accidentările şi, conform şefului departamentului de imigraţie, Moola Milomo, jucătorii au plecat „fără documente oficiale, astfel că sunt pasibili de a fi acuzaţi că au ieşit ilegal din ţară”. Cei trei, care au făcut parte din echipa ce a obţinut succesul istoric de la Cupa Africii pe Naţiuni din 2012, riscă doi ani de închisoare sau o amendă, iar statutul de vedetă nu-i va priva de sancţiuni, conform ministrului Sporturilor, Chishimba Kambwili. T.P. Mazembe a anunţat că jucătorii erau accidentaţi şi a solicitat să fie examinaţi în Zambia, însă medicul federaţiei zambiene i-a declarat apţi de joc pentru meciul cu Brazilia, pierdut cu 0-2.