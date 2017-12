CÂŞTIGĂTOARELE GRUPELOR, ELIMINATE ÎN SFERTURILE CE DE VOLEI MASCULIN

Turneul final al Campionatului European de volei masculin, ediţia a 28-a, care se desfăşoară în această perioadă, în Polonia şi Danemarca, şi-a desemnat semifinalistele. De remarcat faptul că cele patru formaţii care au ocupat primul loc în grupe, Finlanda, Franţa, Belgia şi Germania, au fost eliminate. Rezultatele înregistrate miercuri seară, în sferturile de finală ale competiţiei, au fost următoarele: Finlanda - ITALIA 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 22:25), Franţa - RUSIA 1:3 (17:25, 25:17, 22:25, 21:25), Belgia - SERBIA 1:3 (22:25, 25:22, 28:30, 18:25) şi Germania - BULGARIA 1:3 (30:28, 25:27, 22:25, 20:25). Mâine se vor disputa semifinalele competiţiei, după următorul program - ora 16.00: Serbia - Rusia (în direct la Digi Sport 3); ora 19.00: Italia - Bulgaria (înregistrat, de la ora 19.45, la Digi Sport 3). Finalele sunt programate duminică - ora 16.00: finala mică; ora 19.00: finala mare (în direct la Digi Sport 3). Interesant este faptul că întâlnirile din semifinale şi finale se vor disputa pe stadionul „Parken Arena” din Copenhaga, care va fi transformat într-o... sală de volei.

PERECHEA TECĂU / RAM, ÎN SFERTURI LA KUALA LUMPUR

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi americanul Rajeev Ram s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Kuala Lumpur (Malaysia), dotat cu premii în valoare totală de 875.500 de dolari. Tecău şi Ram au învins în primul tur, cu 6-4, 7-5, după o oră şi 12 minute, cuplul Lukas Dlouhy (Cehia) / Paul Hanley (Australia). În sferturi, Tecău şi Ram vor întâlni perechea Treat Huey (Filipine) / Dominic Inglot (Marea Britanie), cap de serie nr. 4, care a trecut, cu 7-6 (7/4), 6-2, de cuplul brazilian Marcelo Melo / Andre Sa.

CUPA DELTEI LA ŞTIUCĂ, EDIŢIA A II-A

Săptămâna viitoare, în perioada 4-7 octombrie, în zona localităţii Crişan din judeţul Tulcea, se va desfăşura ediţia a II-a a Cupei Deltei la ştiucă. Concursul de pescuit ştiucă, de tip „din barcă”, în sistem catch & release (prins, pupat, dat drumul), va avea loc pe parcursul a trei manşe, pe durata a trei zile, şi este organizat de Asociaţia Naţională a Turismului Rural, Ecologic şi Cultural - Filiala Tulcea. Cupa Deltei la ştiucă se încadrează în activităţile unui proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional, care vizează promovarea turismului intern. „După revenirea spectaculoasă a Raliului Deltei, începând cu acest an, suita de evenimente organizate în Delta Dunării a continuat cu Rowmania Fest şi Festivalul Borşului de Peşte al Deltei Dunării şi acum promovăm Cupa Deltei la ştiucă. Susţinem în continuare importanţa realizării unui master-plan de dezvoltare turistică a Deltei Dunării, produs turistic unic în Europa, destinaţie care ne poate individualiza categoric în competiţia cu alte destinaţii turistice europene”, a declarat Corina Marin, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării. Proiectul Cupa Deltei la ştiucă are ca obiectiv general promovarea naţională a turismului rural din Delta Dunării prin dezvoltarea unor produse specifice, care respectă mediul înconjurător şi protejează ecosistemul.

ALŢI DOI HALTEROFILI ROMÂNI PE PODIUM LA CE DE JUNIORI ŞI TINERET

Sportivii români au cucerit patru noi medalii, una de argint şi trei de bronz, la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi tineret de la Tallinn (Estonia). La tineret, în limitele categoriei 77 kg, Adrian Ghişoiu a câştigat argintul la stilul smuls, cu 146 kg, ratând de două ori la 151 kg. Georgianul Ghiorghi Lomtadze a luat aurul, cu 148 kg. Ghişoiu a ratat şi două încercări la aruncat, terminând al cincilea, cu 174 kg, poziţie pe care a ocupat-o şi la total, cu 320 kg. Irina Lepşa a obţinut trei medalii de bronz la categoria 63 kg (tineret), cu 94 kg la smuls, 118 kg la aruncat şi 212 la total. Bilanţul delegaţiei României este până acum de 3 medalii de aur, 5 de argint şi 7 de bronz.

BRONZ PENTRU PUGILISTA DANA BORZEI LA CM

Junioara română Dana Borzei şi-a asigurat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de box feminin pentru junioare şi tineret de la Albena (Bulgaria), prin calificarea în semifinalele categoriei 66 kg. În sferturi de finală, Borzei a învins-o la puncte, cu 3-0 (29-28, 30-27, 30-27), pe Jagpreet Sandhu, sportivă care a boxat sub steagul AIBA. În penultimul act al categoriei, ea o va înfrunta pe rusoaica Svetlana Hodarevskaia, care a câştigat, prin KO tehnic în prima repriză, meciul cu bulgăroaica Mihaela Nikolova.

SORANA CÎRSTEA, ELIMINATĂ ÎN OPTIMI LA TOKYO

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 15 şi locul 21 WTA, a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă în turul al treilea, cu 7-6 (7/3), 6-1, după o oră şi 32 de minute, de Svetlana Kuzneţova (Rusia), poziţia 27 în ierarhia mondială. Meciul a început miercuri, dar a fost întrerupt din cauza ploii, la scorul de 4-1 în primul set pentru Cîrstea. Pentru prezenţa în optimi la Tokyo, Sorana Cîrstea va primi 125 de puncte WTA şi un cec în valoare de 24.300 de dolari.

PERECHEA BEGU / HUSAROVA A ABANDONAT ÎN SEMIFINALE LA NINGBO

Perechea formată din Irina-Camelia Begu şi slovaca Janette Husarova, cap de serie nr. 3, nu s-a prezentat, ieri, la meciul din semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Ningbo (China), dotat cu premii în valoare totală de 125.000 de dolari. În semifinale, Begu şi Husarova ar fi trebuit să întâlnească perechea Yung-Jan Chan (Taiwan) / Shuai Zhang (China). Pentru performanţa reuşită la Ningbo, Begu şi Husarova vor primi 85 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 1.400 de dolari.

CANDIDAŢI ROMÂNI LA FUNCŢII ÎN CADRUL FEDERAŢIEI EUROPENE DE GIMNASTICĂ

Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică (FRG), Adrian Stoica, şi-a depus candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Europene de Gimnastică (UEG), federaţia naţională având încă trei candidaţi pentru diferite funcţii în Comitetele Tehnice de specialitate ale UEG, pentru perioada 2014-2017. Adrian Stoica este preşedintele FRG, dar şi preşedinte de onoare al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG). Stoica şi-a depus candidatura la funcţia de vicepreşedinte al UEG, pentru cele trei poziţii disponibile mai fiind în cursă Malin Eggertz (Suedia) şi Rudolf Hediger (Elveţia), ambii ocupanţi ai postului în prezent, Paolo Frising (Luxemburg) şi Farid Gaibov (Azerbaidjan). Ceilalţi trei candidaţi români la diferite funcţii în comisii din cadrul UEG, toţi activând în cadrul FRG, sunt următorii: Mircea Apolzan - pentru funcţia de membru al Comitetului Tehnic masculin, Anca Grigoraş Mihăilescu - funcţia similară la feminin, şi Alina Drăgan - pentru cea de membru în Comitetul Tehnic pentru gimnastică aerobică. Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie, în cadrul celui de-al 25-lea Congres al UEG, programat în perioada 5-7 decembrie, la Portoroz (Slovenia).

UN BASCHETBALIST ROMÂN ESTE ŢINUT ÎN VIAŢĂ DOAR DE APARATE

Fostul baschebalist Andrei Lefter, în vârstă de 23 de ani, care a fost găsit căzut pe stradă, este în continuare internat în stare gravă la Spitalul Judeţean Sibiu, cu multiple fracturi şi traumatisme craniene, fiind ţinut în viaţă doar de aparate şi medicamentaţie. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Sibiu, Decebal Todăriţă, a declarat, ieri, că „pacientul este în comă profundă, ventilat mecanic. Practic, este ţinut în viaţă de aparate şi medicamentele administrate. Pacientul are un traumatism cranian închis, edem cerebral, fractură fronto-parietală stângă cu hematom subdural, pneumocefal şi fractură sfenoid. Mai are escoriaţii şi echimoze, dar nu acestea sunt problema, ci traumatismele cranio-cerebrale”. Nimeni nu ştie exact ce s-a petrecut cu sportivul, iar poliţiştii nu au continuat cercetările, având în vedere că leziunile suferite demonstrează că a căzut de la înălţime şi nu a fost victima unei infracţiuni cu violenţă. Andrei Lefter a fost component al echipelor CSU Atlassib Sibiu şi CSU Ploieşti.

ALL-STAR GAME REVINE LA NEW YORK, ÎN 2015

Ediţia 2015 a All-Star Game-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) va avea loc la „Madison Square Garden“ din New York, la 15 februarie, au anunţat organizatorii. Echipele New York Knicks, care evoluează în „Madison Square Garden“, şi Brooklyn Nets, cealaltă franciză din New York, vor fi coorganizatoarele evenimentului. „Madison Square Garden“ nu a mai organizat All-Star Game-ul din 1998. Ediţia din 2014 a All-Star Game-ului va avea loc la New Orleans.

MARTINA HINGIS ŞI-A BĂTUT SOŢUL

Soţul Martinei Hingis a alertat Poliţia după ce ar fi fost bătut de soţia sa şi de mama acesteia, a scris cotidianul eleveţian „Blick“. Informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Poliţiei din cantonul Schwytz. „Am fost alertaţi de soţ (n.r. - francezul Thibault Hutin, care practică echitaţia), luni seară, care ne-a spus că sunt probleme grave la el acasă. Am intervenit pentru a regla situaţia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei. Incidentul s-a produs la domiciul cuplului, situat în oraşul Feusisberg. Thibault Hutin, în vârstă de 26 de ani, nu a depus nicio plângere la Poliţie, dar o poate face în termen de 30 de zile. Conform „Blick“, Hutin a fost agresat de soţia sa şi de soacra sa, Melanie Molitor, care „l-au bătut şi l-au zgâriat”. „Am fost educat să nu lovesc femeile. Am fost nevoit să mă apăr. Au vrut să mă omoare. Sunt şocat, nu am crezut că se poate ajunge atât de departe”, a spus Hutin. Martina Hingis, fostă nr. 1 mondială în tenisul feminin, acum în vârstă de 32 de ani, este căsătorită cu Thibault Hutin din decembrie 2010.

DJOKOVIC SE VA CĂSĂTORI

Numărul 1 mondial în tenisul masculin, sârbul Novak Djokovic, a anunţat pe Twitter că se va căsători cu prietena sa, Jelena Ristic. Miercuri, Djokovic a postat pe site-ul de socializare o fotografie tandră, în care Jelena îl sărută, cu următorul anunţ: „Iat-o pe logodnica şi viitoarea mea soţie. Sunt atât de fericit. Vă mulţumesc pentru minunatele urări”. Ristic, nelipsită de la meciurile sârbului, este şi directorul fundaţiei de caritate a lui Djokovic. Sârbul de 26 ani a intrat în a 100-a săptămână ca lider mondial în circuitul ATP. El a câştigat în ianuarie Australian Open şi a fost finalist la Wimbledon şi US Open.

NADAL, FIU ADOPTIV AL MADRIDULUI

Guvernământul Madridului, reunit în plen, a adoptat în unanimitate acordarea jucătorului spaniol de tenis Rafael Nadal a titlului de „Fiu Adoptiv“ al oraşului, ca recunoaştere a „extraordinarei sale cariere sportive şi a continuei sale legături cu oraşul Madrid”. Primăriţa oraşului, Ana Botella, care intenţionează să-l întâlnească pe campion când agenda acestuia o va permite, a declarat că sportivul din Mallorca este „un exemplu pentru toţi ca sportiv şi ca persoană, o legendă a sportului”.

TONY MARTIN, CAMPION MONDIAL LA CONTRATIMP

Rutierul german al echipei Omega Pharma, Tony Martin, a câştigat miercuri, la Florenţa, medalia de aur în proba de contratimp de la Campionatele Mondiale de ciclism. Martin l-a devansat pe britanicul Bradley Wiggins cu 46 de secunde şi pe elveţianul Fabian Cancellara cu 49 de secunde. Tony Martin, în vârstă de 28 de ani, a cucerit pentru a treia oară consecutiv medalia de aur în proba de contratimp a Campionatelor Mondiale, după succesele din 2011 şi 2012.