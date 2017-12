BEGU ŞI CADANŢU, ÎN SFERTURI LA TAŞKENT

Perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Alexandra Cadanţu s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cele două sportive din România au trecut în runda inaugurală de favoritele nr. 3, Eva Birnerova (Cehia) şi Irina Buriacok (Ucraina), cu 6-4, 7-6, după o oră şi 35 de minute de joc. Pentru prezenţa în sferturi, Begu şi Cadanţu vor primi un cec în valoare de 1.700 de dolari şi câte 70 de puncte WTA. În schimb, perechea alcătuită din Raluca-Ioana Olaru şi Vesna Dolonc (Serbia), cap de serie nr. 4, a ratat calificarea în turul al doilea, după ce a fost învinsă, în runda inaugurală, de cuplul ucrainean Liudmila Kichenok / Nadia Kichenok, cu 6-3, 6-2, după 69 de minute de joc. Pentru prezenţa în primul tur la Taşkent, Olaru şi Dolonc vor primi 900 de dolari şi câte un punct WTA.

OCTAVIAN MORARIU A DEVENIT MEMBRU CIO

Octavian Morariu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a devenit oficial membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), la reuniunea de la Buenos Aires. Morariu a avut 73 voturi „pentru“ şi 14 „împotrivă“. Preşedintele COSR a devenit astfel cel de-al patrulea român membru al CIO, după prinţul George Gh. Bibescu, George Alexandro Plagino şi Alexandru Şiperco. Şiperco a fost membru CIO timp de 43 de ani, din 1955 până la moartea sa, în 1998. Bibescu, primul român membru al CIO, a făcut parte doi ani din organizaţia olimpică internaţională, între 1899 şi 1901, chiar înainte de înfiinţarea forului olimpic naţional, în 1924. Plagino, primul sportiv român participant la Jocurile Olimpice moderne, la Paris, în 1900, a fost ales membru CIO în 1908, în cadrul Sesiunii de la Londra, dar a fost retras de autorităţile comuniste în februarie 1948.

THOMAS BACH ESTE NOUL PREŞEDINTE AL CIO

Germanul Thomas Bach a fost ales ieri în funcţia de preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), în cadrul celei de-a 125 sesiuni a forului, de la Buenos Aires, pentru un mandat de opt ani. Bach a devenit al nouălea preşedinte CIO din istorie şi îi succede belgianului Jacques Rogge, care s-a aflat la conducerea forului în ultimii 12 ani. Thomas Bach, campion olimpic la floretă pe echipe în 1976, a fost ales după al doilea tur de scrutin. Chemat la tribuna celei de-a 125-a sesiuni a CIO, germanul în vârstă de 59 de ani, avocat de meserie, şi-a început discursul mulţumindu-le în şapte limbi celor care l-au votat, pentru încrederea pe care i-au arătat-o. „Este o mare responsabilitate, dar vreau să conduc CIO conform motto-ului meu: Unitate în diversitate. Vreau să fiu un preşedinte pentru toţi. Trebuie să ştiţi că uşa, urechile şi inima mea sunt mereu deschise pentru voi”, a spus Bach. Vicepreşedinte al CIO din 2006, Bach a devenit al optulea preşedinte european al forului. Comitetul Internaţional Olimpic a fost condus până în prezent de grecul Demetrius Vikelas (1894-1896), francezul Pierre de Coubertin (1896-1925), belgianul Henri de Baillet-Latour (1925-1942), suedezul Sigfrid Edstrom (1946-1952), americanul Avery Brundage (1952-1972), irlandezul Michael Morris (Lord Killanin, 1972-1980), spaniolul Juan Antonio Samaranch (1980-2001) şi belgianul Jacques Rogge (2001-2013).

ŞAHIŞTII ROMÂNI AU OBŢINUT OPT MEDALII LA CAMPIONATUL UNIUNII EUROPENE

Delegaţia României a cucerit opt medalii la Campionatul de şah al Uniunii Europene, competiţie care a avut loc la Malenovice, Cehia. Şahiştii din ţara noastră au obţinut trei medalii de aur, o medalie de argint şi patru de bronz. Medaliile de aur au revenit lui Andrei Bulgariu (Micul Şahist Iaşi) la băieţi 8 ani, Ema Obada (Philidor Iaşi) la fete 8 ani şi Emanuel Bogdan David (ACS Şah Club Vados Arad) la băieţi 10 ani. Medalia de argint a fost cucerită de Ioana Oţetea (Clubul Central de şah Bucureşti), la categoria fete 8 ani. Cei patru medaliaţi cu bronz sunt: Nicu-Octavian Paţuru (Genius Galaţi) la băieţi 8 ani, Georgiana-Raisa Vulpe (Genius Galaţi) la fete 8 ani, Elena-Thea Boboc (Politehnica Iaşi) la fete 10 ani şi Alexandru Călin (Micul Şahist Iaşi) la băieţi 12 ani.

HSC MIERCUREA CIUC, LA PRIMA VICTORIE ÎN LIGA MOL

HSC Miercurea Ciuc a reuşit luni seară prima sa victorie în acest sezon al Ligii MOL la hochei pe gheaţă, scor 6-1 (1-0, 5-1, 0-0) cu Ujpesti TE, pe patinoarul „Vakar Lajos“. Vaclav Novak (2), Szabolcs Szocs, Tihamer Becze (2) şi Attila Goga au marcat pentru ciucani, golul de onoare al budapestanilor fiind semnat de Tamas Odry. ASC Corona Braşov a fost învinsă de campioana en-titre, Dab.Docler, cu scorul de 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov. Oaspeţii au câştigat graţie golului marcat de Balazs Somogyi, în prelungiri. În alt meci, Miskolci Jegesmedvek a fost învinsă pe teren propriu de Ferencvaros Budapesta ESMTK, cu scorul de 6-2. În clasament, pe primul loc se află HC Nove Zamky, cu 7 puncte din 3 jocuri, urmată de Corona 7p (3j), Miskolci 5p (3j), Miercurea Ciuc 4p (3j), Dab.Docler 4p (3j), Ferencvaros 3p (2j) şi UTE 0p (3j).

NADAL A CÂŞTIGAT US OPEN

Spaniolul Rafael Nadal, nr. 2 mondial, a câştigat al doilea său titlu la US Open şi al 13-lea turneu de Grand Slam din carieră, după ce l-a învins pe sârbul Novak Djokovic, liderul mondial, cu 6-2, 3-6, 6-4, 6-1. Nadal, victorios după trei ore şi 21 de minute, şi-a adjudecat al zecelea trofeu al sezonului, al doilea de Grand Slam după Roland-Garros, şi al 60-lea al carierei. Nadal l-a depăşit pe australianul Roy Emerson şi ocupă locul 3 în clasamentul celor mai titraţi jucători în turneele de Grand Slam, după Roger Federer (17) şi Pete Sampras (14). Nadal şi Djokovic au câştigat 12 dintre ultimele 15 turnee de Grand Slam, spaniolul impunându-se de şapte ori. În ciuda înfrângerii, Djokovic rămâne nr. 1 mondial. Djokovic a jucat a patra finală consecutivă la Flushing Meadows.

FEDERER AR PUTEA RATA TURNEUL CAMPIONILOR

Elveţianul Roger Federer, numărul 6 mondial, poate rata, pentru prima oară din 2002, calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, competiţie pe care a câştigat-o de şase ori, în timp ce Djokovic, Nadal şi Murray şi-au asigurat deja prezenţa. Elveţianul, locul 7 în ierarhia „Race to London“, are un avans de 130 puncte faţă de conaţionalul său Stanislas Wawrinka şi de 290 puncte faţă de francezul Richard Gasquet. Wawrinka îl poate depăşi pe Federer la Openul Malayeziei din această lună, în timp ce Gasquet îşi va apăra titlul la Openul Thailandei. Federer, în schimb, va juca abia în octombrie, la Mastersul de la Shanghai, iar lupta indirectă dintre cei trei pentru locurile 7 şi 8 ale clasamentului „Race to London“ se anunţă deschisă.

EDIŢIA MARILOR SURPRIZE

Ediţia 2013 a Campionatului European de baschet masculin este - într-adevăr - una a marilor surprize. După faza grupelor preliminare au fost eliminate deja, din lupta pentru titlu, câteva mari favorite, precum Rusia, Germania, Israel, Turcia, Georgia sau Bosnia, primele două fiind foste campioane europene, iar Turcia - actuala vicecampioană mondială! Competiţia continuă astăzi cu primele meciuri din faza a doua, a grupelor semifinale. Primele trei clasate din grupele A şi B vor juca în grupa E, iar primele trei clasate din grupele C şi D vor juca în grupa F, păstrându-se rezultatele înregistrate în prima fază în grupele respective. Astfel, clasamentele celor două grupe au următoarea alcătuire - Grupa E: 1. Franţa 4p; 2. Serbia 4p; 3. Lituania 3p; 4. Ucraina 3p; 5. Letonia 2p; 6. Belgia 2p; Grupa F: 1. Italia 4p; 2. Spania 3p; 3. Slovenia 3p; 4. Finlanda 3p; 5. Croaţia 3p; 6. Grecia 2p. Italia a rămas singura echipă neînvinsă de la acest turneu, chiar dacă a fost la un pas să piardă în ultima zi a grupelor preliminare, în faţa modestei echipe a Suediei! Iată şi ultimele rezultate de luni: Germania - Israel 80-76; Belgia - Franţa 65-82; Lituania - Bosnia 72-78; Muntenegru - Serbia 83-76; Croaţia - Cehia 70-53; Slovenia - Polonia 61-71; Italia - Suedia 82-79; Turcia - Rusia 77-89. Astăzi sunt programate partidele: Letonia - Ucraina; Belgia - Serbia; Lituania - Franţa.

LOCUITORII DIN OSLO ÎŞI DORESC JO DE IARNĂ DIN 2022

Locuitorii din Oslo au votat în favoarea candidaturii oraşului la organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022. Din voturile exprimate, 55,1 la sută au fost pentru depunerea candidaturii, iar 44,9 la sută au fost împotrivă. Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a fixat 14 noiembrie drept data-limită pentru depunerea candidaturilor. Oraşul gazdă va fi desemnat pe 31 iulie 2015. Pe lângă Oslo, München, Barcelona, Cracovia şi Stockholm, şi Lvov intenţionează să-şi depună candidatura. Oraşul Saint-Moritz (Elveţia) a renunţat după un referendum în care s-a votat împotriva depunerii candidaturii.