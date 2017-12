CHIRICHEŞ A PLECAT LA LONDRA

Fundaşul formaţiei Steaua Bucureşti, Vlad Chiricheş, a plecat ieri după-amiază, de pe Aeroportul „Henri Coandă“, la Londra, pentru a semna contractul cu gruparea Tottenham Hotspur. Fotbalistul a plecat însoţit de logodnica sa, Sabrina Macsim, şi de impresarul Ioan Becali. La aeroport, Chiricheş şi Ioan Becali au refuzat să ofere declaraţii. „O să vorbesc după ce semnez”, a explicat internaţionalul român. După ce va efectua vizita medicală, Vlad Chiricheş va semna un contract valabil cinci sezoane cu Tottenham Hotspur. Contractul de transfer dintre cele două cluburi a fost deja semnat, Steaua urmând să primească suma de 9,5 milioane de euro de la gruparea engleză în schimbul fotbalistului în vârstă de 23 de ani.

GROZAV SE VA TRANSFERA LA TEREK GROZNÎI

Antrenorul echipei Petrolul Ploieşti, Cosmin Contra, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că atacantul Gheorghe Grozav se va transfera la formaţia rusă Terek Groznîi pentru suma de 2,5 milioane de euro. „Cluburile s-au înţeles, jucătorul a fost de acord, dar nu este încă oficial. Dacă Petrolul a fost de acord cu suma de 2,5 milioane de euro, înseamnă că e un transfer bun. Este o pierdere grea, dar avem jucători care îl pot înlocui”, a spus Contra. Întrebat dacă fundaşul stânga Guilherme, aflat pe lista de achiziţii a formaţiei Steaua Bucureşti, va pleca la campioana României, Contra a răspuns: „Nu îl voi lăsa pe Guilherme să plece la Steaua. Are valoare să se transfere în străinătate”.

ŢUCUDEAN, ÎMPRUMUTAT LA DINAMO

Atacantul echipei Standard Liege, George Ţucudean, a fost împrumutat la Dinamo Bucureşti până la finalul actualului sezon al Ligii 1 la fotbal, gruparea bucureşteană având opţiune de cumpărare definitivă, a declarat preşedintele clubului, Constantin Anghelache. „Cu Ţucudean este rezolvată problema. Va face vizita medicală şi apoi, dacă totul este în regulă, urmează să se alăture lotului în cantonamentul din Poiana Braşov. El a fost împrumutat de la Standard Liege până la 30 iunie 2014, noi având o clauză de cumpărare definitivă”, a spus Anghelache. În vârstă de 22 de ani, Ţucudean a fost tranferat de Dinamo la Standard Liege în iarna acestui an, pentru suma de 950.000 de euro. „Sunt foarte fericit că am revenit la Dinamo. Este o echipă la care se doreşte performanţă şi cred că este un mediu bun pentru mine. Este cea mai bună alegere pentru cariera mea şi le promit tuturor celor care au încredere în mine că voi da tot ce am mai bun pentru echipă”, a declarat Ţucudean.

CRISTIAN BALAJ VA ARBITRA PARTIDA DILA GORI - RAPID VIENA

Arbitrul Cristian Balaj va conduce la centru partida dintre echipa georgiană Dila Gori şi formaţia austriacă Rapid Viena, din manşa secundă a play-off-ului UEFA Europa League. Balaj va fi ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, arbitru de rezervă fiind desemnat Sebastian Colţescu. Delegat UEFA va fi polonezul Miroslaw Ryszka, iar observator de arbitri a fost desemnat elveţianul Martin Iseli. Partida Dila Gori - Rapid Viena, din manşa secundă a play-off-ului UEL, se va disputa astăzi, de la ora 19.00. În tur, Rapid Viena s-a impus, pe teren propriu, cu 1-0.

RUSESCU, CONVOCAT ÎN LOTUL FC SEVILLA

Atacantul Raul Rusescu a fost convocat de antrenorul FC Sevilla, Unai Emery, pentru meciul retur cu Slask Wroclaw, din play-off-ul UEFA Europa League, a anunţat site-ul oficial al grupării andaluze. Rusescu nu a făcut parte din lotul FC Sevilla la ultimele meciuri, tehnicianul Unai Emery afirmând că românul mai are nevoie de pregătire fizică. FC Sevilla joacă în această seară, în deplasare, de la ora 21.45, cu echipa poloneză Slask Wroclaw, în manşa secundă a play-off-ului UEL. În tur, spaniolii s-au impus pe teren propriu, scor 4-1.

FENERBAHCE ISTANBUL ŞI METALIST HARKOV, EXCLUSE DIN CUPELE EUROPENE

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a confirmat, ieri, sancţiunile dictate de UEFA cluburilor Fenerbahce Istanbul şi Metalist Harkov, care nu vor putea evolua în acest sezon al cupelor europene. „Din cauza caracterului urgent al acestor două cazuri, sentinţele au fost făcute fără motivări, acestea urmând să fie comunicate în scris părţilor cât mai curând posibil”, a anunţat TAS. Fenerbahce, care a fost exclusă pentru două sezoane din cupele europene pentru implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, a făcut apel şi a putut evolua în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor şi apoi în play-off, de unde a fost eliminată de Arsenal Londra. UEFA va decide cine o va înlocui pe Fenerbahce Istanbul în grupele UEFA Europa League. Metalist Harkov, care a fost exclusă din cupele europene pentru aranjarea unui meci în campionatul Ucrainei, a fost înlocuită cu PAOK Salonic în meciul cu Schalke ‘04 Gelsenkirchen, din play-off-ul UCL.

WILLIAN A SEMNAT UN CONTRACT PE CINCI SEZOANE CU CHELSEA

Clubul Chelsea Londra a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că jucătorul brazilian Willian, de la gruparea Anji Mahacikala, a semnat un contract pe cinci sezoane, după ce a primit permisul de muncă. Jucătorul în vârstă de 25 de ani va purta la Chelsea tricoul cu numărul 22. „Este un vis pentru mine să joc aici. Sunt foarte fericit. Chelsea este una dintre cele mai bune echipe din lume şi voi fi antrenat de unul dintre cei mai buni manageri din lume (n.r. - Jose Mourinho). Abia aştept”, a declarat Willian, care a fost dorit şi de Tottenham Hotspur şi văzut ca un posibil înlocuitor al lui Gareth Bale, care ar urma să semneze cu Real Madrid. Potrivit presei britanice, transferul lui Willian este estimat la suma de 35 de milioane de euro.

TRANSFERUL LUI BALE SE VA FACE „FOARTE CURÂND“

Antrenorul formaţiei Tottenham Hotspur, Andre Villas-Boas, a afirmat, ieri, că transferul jucătorului său Gareth Bale la Real Madrid se va face „foarte curând”. „Acest transfer se va face foarte curând”, a declarat tehnicianul portughez. Internaţionalul galez în vârstă de 24 de ani nu s-a prezentat la antrenamentele echipei nici marţi şi nici ieri. „Bale este implicat într-un mare transfer la Real şi îi dorim toate cele bune. Dar faptul că nu a venit la antrenamente nu reprezintă un comportament corect”, a declarat Villas-Boas. Conform presei, Bale ar fi pe punctul de a semna cu Real Madrid pentru suma-record de 100 de milioane de euro. Galezul nu a mai jucat la Tottenham de la un meci amical disputat în luna iulie.