ANDREEA IONAŞ, ELIMINATĂ ÎN TURUL SECUND LA CM DE JUDO

Sportiva Andreea Ionaş a fost eliminată, ieri, în turul al doilea al categoriei 52 de kilograme, în timp ce Andreea Chiţu este calificată în turul al treilea, la aceeaşi categorie, la Campionatul Mondial de judo care se desfăşoară în aceste zile în Brazilia, la Rio de Janeiro. În primul tur al Grupei A, Andreea Ionaş a eliminat-o pe Maria Garcia (Republica Dominicană), fiind învinsă în turul următor de sportiva germană Mareen Kraeh. A doua reprezentantă a României la categoria 52 kg, Andreea Chiţu, a avut primul tur liber, iar în cel secund a trecut de sportiva Inna Cherniak (Ucraina) prin ippon. Luni, în prima zi a CM de la Rio de Janeiro, Monica Ungureanu a fost eliminată în turul secund al categoriei 48 kg, iar Carmen Bogdan - în turul al treilea al aceleiaşi categorii. Astăzi, România va avea două reprezentante la categoria 57 kg: Loredana Ohâi şi Corina Căprioriu.

CINCI CAPI DE SERIE AU PIERDUT ÎN PRIMA ZI LA US OPEN

Cinci capi de serie, doi de pe tabloul feminin şi trei de pe cel masculin, au fost eliminaţi, în noaptea de luni spre marţi, în prima zi de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Rezultate - la feminin: Venus Williams (SUA) - Kirsten Flipkens (Belgia, favorita nr.12) 6-1, 6-2, Patricia Mayr (Austria) - Magdalena Rybarikova (Slovacia, nr. 29) 7-6 (7/2), 6-3; la masculin: Daniel Evans (Marea Britanie) - Kei Nishikori (Japonia, nr. 11) 6-4, 6-4, 6-2, Ivan Dodig (Croaţia) - Fernando Verdasco (Spania, nr. 27) 6-3, 7-5, 1-6, 4-6, 6-3, Andreas Haider-Maurer (Austria) - Ernests Gulbis (Letonia, nr. 30) 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (7/4), 6-4.

TENISMANUL NICOLAS MASSU ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Tenismanul Nicolas Massu, în vârstă de 33 de ani, singurul sportiv din Chile care a obţinut două medalii de aur la Jocurile Olimpice, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate. „După ce am analizat situaţia în ultimele luni, împreună cu apropiaţii mei, am luat dificila decizie de a-mi încheia cariera”, a spus Massu într-o conferinţă de presă, vizibil emoţionat. El a precizat că este conştient că nu putea reveni „în prim-plan”. Massu a reuşit cea mai mare performanţă a carierei sale la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, când a obţinut medalia de aur atât la simplu, cât şi la dublu. Chilianul a câştigat cinci turnee în circuitul ATP: Buenos Aires (în 2002), Amersfoort (în 2003), Palermo (în 2003), Kitzbuhel (în 2004) şi Costa do Sauipe (în 2006).

AMERICANUL SIMON CHO A FOST SUSPENDAT DOI ANI PENTRU SABOTAJ

Americanul Simon Cho, medaliat cu bronz la short-track la Jocurile Olimpice din 2010, de la Vancouver, şi campion mondial în 2011, a fost suspendat doi ani de Federaţia Internaţională de Patinaj (ISU) pentru că a sabotat patinele unui adversar înainte de o probă. Găsit vinovat pentru că a răsucit lama patinei unui canadian, Cho este suspendat până la 4 octombrie 2014 şi va rata astfel Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci. „În depoziţia din 11 februarie 2013, Simon Cho a recunoscut că a răsucit lama unui patinator canadian, dar susţine că a făcut acest lucru la cererea antrenorului său, Jae Su Chun”, a anunţat ISU. Comisia de Disciplină a Federaţiei Internaţionale de Patinaj a apreciat însă că nu există suficiente elemente care să indice implicarea directă a antrenorului, dar consideră că acesta a fost un „agent provocator”. „Chun a creat o atmosferă în care Cho s-a simţit obligat să răspundă pretenţiilor antrenorului său şi a crezut că ar fi bine să strice patinele adversarului canadian”, susţine ISU. Antrenorul Chun a primit o suspendare de doi ani, care se va încheia la 25 august 2015.

MCGRADY A SPUS „ADIO“ NBA-ULUI

Baschetbalistul formaţiei San Antonio Spurs, Tracy McGrady, cel mai bun marcator din NBA în 2003 şi 2004 şi de şapte ori selecţionat în All Star Game, nu va mai juca în NBA. „Mulţumesc tuturor că m-aţi susţinut timp de 16 sezoane în NBA şi în cele şapte meciuri All Star Game şi mulţumesc pentru momentele minunate”, a declarat McGrady, în vârstă de 34 de ani, revenit în aprilie la Spurs, după un an la Tsingtao, în campionatul Chinei. McGrady are o medie de 19,6 puncte şi 5,6 recuperări pe meci în carieră. El a disputat 938 de meciuri în NBA pentru Toronto, Orlando, Houston, New York, Detroit, Atlanta şi San Antonio.