AMICAL ÎNTRE FC FARUL ŞI SĂGEATA NĂVODARI

După ce a disputat, sâmbătă, prima partidă de verificare din această vară, învingând cu 4-1 pe Avântul Comana, FC Farul va susţine azi un nou meci amical. Echipa pregătită de Ion Răuţă va întâlni de la ora 19.00, pe stadionul „Farul”, formaţia din prima ligă Săgeata Năvodari, oaspeţii urmând să folosească jucătorii care au evoluat mai puţin în acest sezon, dar şi pe cei aflaţi în probe. Sâmbătă, FC Farul ar putea juca încă o partidă de verificare, cu Rapid Feteşti, echipă din Liga a 3-a.

PIŢURCĂ A ANUNŢAT STRANIERII PENTRU AMICALUL CU SLOVACIA

Selecţionerul naţionalei României, Victor Piţurcă, a anunţat ieri jucătorii din străinătate care au fost convocaţi de principiu pentru amicalul cu Slovacia, programat pe Arena Naţională din Bucureşti, pe 14 august, de la ora 21.00. Surprizele se numesc George Florescu, Paul Papp, Constantin Nica şi Bănel Nicoliţă, în timp ce atacanţii Ciprian Marica, fără echipă, şi Adrian Mutu, accidentat, nu au fost convocaţi. Cei 14 jucători chemaţi la lot sunt: Bogdan Lobonţ (AS Roma), Constantin Nica (Atalanta Calcio), Paul Papp (AC Chievo), Dorin Goian (Asteras Tripolis), Răzvan Raţ (West Ham United), Costin Lazăr (PAOK), George Florescu (FC Dinamo Moscova), Gabriel Torje (Udinese Calcio), Bănel Nicoliţă (AS Saint-Etienne), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Aurelian Chiţu (Valenciennes FC), Marius Alexe (US Sassuolo Calcio), Claudiu Keşeru (SC Bastia) şi Bogdan Stancu (Genclerbirligi SK). Reunirea lotului va avea loc la 12 august, ora 12.00, la centrul FRF de la Mogoşoaia.

MARICA NU SE AFLĂ ÎN ATENŢIA CLUBULUI LAZIO

Impresarul Mario Pichierri, agent al firmei de impresariat Rogon Sportmanagement, a declarat că Ciprian Marica nu se află în atenţia grupării Lazio Roma, dezminţind astfel informaţiile publicate de presa italiană. „Am discutat cu Igli Tare, director sportiv la Lazio, îl cunosc de când juca în Germania, şi mi-a spus că Marica nu se află în atenţia clubului Lazio. Nu este nimic adevărat, Lazio are atâţia atacanţi în lot. El nu este o alternativă pentru Klose. Sunt doar speculaţii ale presei”, a declarat Mario Pichierri. Mai multe site-uri italiene au scris, luni, că atacantul Ciprian Marica, care şi-a încheiat în această vară contractul cu echipa Schalke 04, se află în atenţia oficialilor clubului Lazio Roma, unde este legitimat şi fundaşul Ştefan Radu. Conform sursei citate, Lazio este interesată de internaţionalul român pentru că acesta poate juca şi vârf împins, dar şi al doilea atacant. Un alt factor important este că Marica ar veni la formaţia italiană liber de contract. Marica, în vârstă de 27 de ani, a evoluat în cariera sa la echipele Dinamo Bucureşti, Şahtior Doneţk, VfB Stuttgart şi Schalke 04.

GOGA A SEMNAT CU DINAMO TBILISI

Atacantul Dorin Goga, care în ultimele zile s-a antrenat cu Dinamo Tbilisi, a semnat un contract cu deţinătoarea titlului în Georgia. În vârstă de 29 de ani, Goga va purta la Dinamo numărul 21. Site-ul oficial al gruzinilor nu menţionează perioada pe care a semnat Goga, care în ultimul sezon a evoluat pentru Hapoel Ramat Gan. La Dinamo Tbilisi, Dorin Goga va fi antrenat de Duşan Uhrin jr., care l-a pregătit la FC Timişoara în perioadele 2007-2008 şi 2010-2011. Goga a mai evoluat pentru Universitatea Cluj şi Rapid Bucureşti.

MLADEN VA FI ÎMPRUMUTAT LA OLHANENSE

Fundaşul central Sebastian Mladen va fi împrumutat pentru un sezon de AS Roma la gruparea portugheză de primă ligă Olhanense. Mladen, în vârstă de 21 de ani, a evoluat în sezonul trecut la Viitorul Constanţa, tot sub formă de împrumut de la AS Roma. Sebastian Mladen a fost achiziţionat de AS Roma în 2008, de la Şcoala de Fotbal „Gică Popescu“.

STADIONUL ECHIPEI SLOVAN LIBEREC A FOST INUNDAT

Stadionul echipei Slovan Liberec a fost afectat de ploaia torenţială din noaptea de luni spre marţi, obligând clubul să ceară amânarea meciului cu FC Zürich, prevăzut mâine, în prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Europa. „Noi am informat deja federaţia cehă şi pregătim un document penru UEFA. Dorim să amânăm acest meci pentru 15 zile”, a declarat directorul Libor Kleibl. Vestiarele jucătorilor, arbitrilor, birourile conducerii şi o sală de forţă, situate în interiorul tribunei principale, au fost distruse de inundaţii, susţine Kleibl. „Totul era sub apă în timpul nopţii, iar acum peste tot este noroi”, a mai spus Kleibl, care a precizat că şi terenul de joc este inundat.

TOTTENHAM A REFUZAT 98,5 MILIOANE DE EURO PENTRU BALE

Gruparea Tottenham Hotspur a respins o ofertă de 98,5 milioane de euro de la Real Madrid pentru galezul Gareth Bale. Preşedintele clubului englez, Daniel Levy, nu vrea să renunţe la serviciile lui Bale, pe care speră să-l mai ţină în Anglia încă un sezon, în ciuda faptului că jucătorul doreşte să plece. În cazul în care Bale va trece la Real, acest transfer ar fi un record, depăşind suma de 96 de milioane de euro plătită de madrileni lui Manchester United pentru Cristiano Ronaldo.

BOSINGWA A SEMNAT CU TRABZONSPOR

Fundaşul portughez Jose Bosingwa, de la Queens Park Rangers, a semnat un contract pe trei sezoane cu Trabzonspor, clauzele financiare nefiind dezvăluite. Bosingwa a participat luni seară la o ceremonie de semnare a contractului pe stadionul „Huseyin Avni Aker“ din Trabzon, alături de un alt jucător nou transferat, mijlocaşul Florent Malouda, în faţa a mii de suporteri. Jose Bosingwa, 30 de ani, a evoluat la FC Porto (2003-22008), Chelsea Londra (2008-2012) şi Queens Park Rangers. Trabzonspor a încheiat campionatul trecut pe locul 9. Finalistă a Cupei Turciei, echipa este calificată în următoarea ediţie a Ligii Europa.

FLUMINENSE L-A DEMIS PE ANTRENORUL ABEL BRAGA

Fluminense, campioana Braziliei en-titre, l-a demis pe antrenorul Abel Braga din cauza rezultatelor slabe. „Abel nu mai este antrenorul echipei Fluminense. A venit momentul să aducem un nou suflu echipei. Vom încerca să găsim un înlocuitor pentru Abel până miercuri (n.r. - astăzi)”, a declarat preşedintele clubului, Peter Siemsen. Braga, 60 de ani, a venit la Fluminense în 2011 şi a câştigat titlul cu echipa în noiembrie 2012. În acest sezon, după nouă etape, Fluminense ocupă locul 18, cu doar nouă puncte.

JACKSON MARTINEZ AR PUTEA JUCA LA NAPOLI

Atacantul columbian al echipei FC Porto, Jackson Martinez, şi-a dat acordul de a juca la formaţia italiană SSC Napoli. Conform „Gazzetta dello Sport“, managerii internaţionalului columbian au ajuns la un acord cu preşedintele clubului, Aurelio De Laurentiis, pentru un contract pe patru sezoane, cu un salariu stagional de 2,5 milioane de euro plus bonusuri. Napoli trebuie să ajungă la o înţelegere şi cu FC Porto, dar campioana Portugaliei nu doreşte să coboare preţul sub 40 de milioane de euro, clauza de reziliere a lui Martinez, în timp ce italienii au făcut o ofertă de 32 de milioane de euro. Jackson Martinez, în vârstă de 26 de ani, a mai evoluat în cariera sa la echipele Independiente Medellin (Columbia) şi Jaguares de Chiapas (Mexic), fiind achiziţionat de FC Porto în vara anului trecut, pentru 11 milioane de dolari.

GUIZA, TRANSFERAT LA CERRO PORTENO

Atacantul spaniol Daniel Guiza, în vârstă de 32 de ani, a fost transferat de Getafe la formaţia paraguayană Cerro Porteno. Guiza a jucat la Getafe din 2005 până în 2007 când a mers la Mallorca, unde a devenit golgeterul campionatului Spaniei, cu 27 de goluri. În 2011, după trei sezoane la Fenerbahce, el a revenit la Getafe, însă în 2012 a fost împrumutat la formaţia Johor din Malaysia. În cele trei sezoane în care a jucat la Getafe, Guiza a strâns 88 de meciuri şi a marcat 30 de goluri.

SALOMON KALOU AR PUTEA SEMNA CU WEST HAM UNITED

Atacantul ivorian Salomon Kalou, de la Lille, este dorit cu insistenţă de formaţia engleză West Ham United, antrenată de Sam Allardyce, care oferă în schimb suma de 3,5 milioane euro. Kalou, 27 de ani, mai are contract cu Lille până în 2016. Cluburile au ajuns la un acord, iar impresarul lui Kalou se află la Londra pentru a discuta contractul jucătorului. Ivorianul a evoluat între 2006 şi 2012 la Chelsea, iar apoi a semnat, ca jucător liber de contract, pentru Lille. Deşi a mai avut oferte de la West Bromwich Albion şi Trabzonspor, Kalou a preferat să rămână până acum în Ligue 1.

ULI HOENESS, ACUZAT DE FRAUDĂ FISCALĂ

Preşedintele clubului Bayern München, Uli Hoeness, a fost pus sub acuzare pentru fraudă fiscală, a anunţat justiţia germană. Tribunalul regional din München a precizat, într-un comunicat, că urmează să decidă dacă va exista un proces. Uli Hoeness face obiectul unei anchete pentru evaziune fiscală, după ce în ianuarie a recunoscut că are un cont secret în Elveţia. Presa germană a scris în aprilie că Hoeness ar fi ascuns sume mari de bani în Elveţia şi ar fi omis să plătească impozite de milioane de euro. Hoeness, în vârstă de 61 de ani, a recunoscut că a făcut o mare greşeală şi a precizat că va încerca să o repare. În ciuda acestui caz, care a provocat polemică în Germania, Uli Hoeness este susţinut în continuare de oficialii clubului Bayern München.