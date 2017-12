ROSENBORG, ELIMINATĂ DIN UEL

Ultimele rezultate din UEFA Champions League, de joi seara: Aalborg BK - Dila Gori 0-0 (0-3 în tur); Debreceni VSC - Stromgodset IF 0-3 (2-2 în tur); Standard Liege - KR Reykjavik 3-1 (3-1 în tur); Honved Budapesta - FK Vojvodina 1-3 (0-2 în tur); IBV Vestmannaeyjar - Crvena Zvezda 0-0 (0-2 în tur); Siroki Brijeg - Irtysh Pavlodar 2-0 (2-3 în tur); Lech Poznan - Honka Espoo 2-1 (3-1 în tur); St. Johnstone - Rosenborg Trondheim 1-1 (1-0 în tur)!; Derry City - Trabzonspor 0-3 (2-4 în tur); FC Hibernian - Malmo FF 0-7 (0-2 în tur); Linfield Belfast - Xanthi Skoda 1-2 d.p. (1-0 în tur); FK Sarajevo - FC Kukesi 0-0 (2-3 în tur).

KIESSLING ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BAYER LEVERKUSEN

Atacantul Stefan Kiessling şi-a prelungit cu doi ani contractul cu gruparea Bayer Leverkusen, noua sa înţelegere fiind valabilă până în iunie 2017. „Mă simt acasă aici. Inima mea îi aparţine acestui club”, a declarat Kiessling după semnarea noului contract. Stefan Kiessling a înscris 98 de goluri în 220 de meciuri pentru Bayer Leverkusen, grupare la care s-a transferat în 2006, de la FC Nürnberg.

MUTU ÎŞI VA RELUA ANTRENAMENTELE PE 31 IULIE

Clubul Ajaccio a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că atacantul Adrian Mutu, care se pregăteşte individual, nefiind refăcut complet în urma unei accidentări la genunchi, îşi va relua antrenamentele cu echipa în 31 iulie. „Adrian Mutu continuă să se antreneze individual. El îşi va relua antrenamentele normale, cu grupul, miercuri, 31 iulie”, se arată pe site-ul grupării franceze. Al doilea român de la Ajaccio, Ştefan Popescu, are de asemenea probleme medicale. Popescu suferă de pubalgie şi ar urma să îşi reia pregătirile peste o săptămână.

STANCU A SEMNAT CU GENCLERBIRLIGI

Clubul Genclerbirligi a anunţat pe site-ul oficial că l-a achiziţionat pentru trei ani pe atacantul Bogdan Stancu. Stancu a evoluat ultima dată la Orduspor, echipă care la finalul sezonului 2012-2013 a retrogradat în al doilea eşalon turc. Genclerbirligi a încheiat sezonul trecut pe locul 11.

PIRLO A PRIMIT PREMIUL „GAETANO SCIREA“

Internaţionalul italian Andrea Pirlo, mijlocaşul echipei Juventus Torino, este câştigătorul celei de-a 22-a ediţii a Premiului „Gaetano Scirea - Carieră exemplară”, atribuit în urma votului jurnaliştilor înscrişi în Uniunea Presei Sportive Italiene (USSI). Din cele 469 de voturi exprimate, 155 au fost în favoarea lui Pirlo, care a reuşit să-i devanseze pe căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti (102), şi pe portarul lui Juventus, Gianluigi Buffon (83). În acest an va fi decernat şi un premiu special „Gaetano Scirea - Carieră exemplară” în memoria lui Stefano Borgonovo, fostul atacant italian care a încetat din viaţă luna trecută, la 49 ani, în urma unei grave maladii.

DE SANCTIS, DE LA NAPOLI LA AS ROMA

Echipa AS Roma, la care evoluează portarul român Bogdan Lobonţ, a finalizat transferul goalkeeperului italian Morgan De Sanctis de la rivala SSC Napoli, pentru care a acceptat să plătească suma de 500.000 euro. De Sanctis a evoluat timp de şapte sezoane la Napoli, ajutând-o să câştige Cupa Italiei în 2012 şi să atingă faza sferturilor de finală în ediţia din acelaşi an a Ligii Campionilor, unde italienii au fost eliminaţi de Chelsea, câştigătoarea trofeului. El mai are în palmares un titlu de campion al Italiei, cucerit în 1998 cu Juventus Torino, al cărei portar de rezervă a fost timp de două sezoane. Morgan de Sanctis a disputat şase meciuri pentru reprezentativa Italiei, înainte de a se retrage din fotbalul internaţional în luna martie, când a împlinit 36 de ani.

NORVEGIA ŞI GERMANIA VOR LUPTA PENTRU TITLUL EUROPEAN LA FOTBAL FEMININ

Reprezentativa Norvegiei s-a calificat în finala Campionatului European de fotbal feminin, după ce a învins joi seară, la Norrkoping, naţionala Danemarcei, în semifinalele competiţiei. Norvegia s-a impus cu scorul de 5-3, în urma loviturilor de departajare. La finalul prelungirilor, scorul era 1-1. Echipa Norvegiei va întâlni în finală, duminică, reprezentativa Germaniei, cvintuplă deţinătoare a titlului continental.

FALCAO DEMONSTREAZĂ CĂ ARE 27 DE ANI!

Certificatul de naştere al fotbalistului columbian Radamel Falcao a apărut în presa locală, pentru a se confirma că atacantul echipei AS Monaco are 27 de ani, nu 29, cum a susţinut cineva de la fosta sa şcoală. Actul ce apare în cotidianul „El Tiempo“ a fost emis de Primăria din Santa Marta şi certifică faptul că jucătorul s-a născut pe 10 februarie 1986. Această dată figurează şi în fişa de identitate a jucătorului, la Federaţia Columbiană de Fotbal. Vicepreşedintele şcolii San Pedro Claver din Bucaramanga (nordul Columbiei), unde a învăţat jucătorul, a declarat pentru televiziunea columbiană că, la înscrierea în această instituţie, Falcao a furnizat ca data naşterii anul 1984. Marţi, Radamel Falcao a calificat drept ridicole zvonurile apărute în privinţa vârstei sale, asigurând că are 27 de ani. În 2005, el a jucat pentru Columbia la Campionatul Mondial under-20. Dacă informaţia fostei sale şcoli este adevărată, atunci participarea lui la această competiţie ar fi ilegală şi ar putea face obiectul unei anchete FIFA. Tatăl jucătorului, Radamel Garcia, şi federaţia columbiană nu au dorit să facă niciun comentariu.

PAPISS CISSE ŞI NEWCASTLE AU REZOLVAT PROBLEMA TRICOULUI

Atacantul senegalez Papiss Cisse, care a refuzat să poarte noul tricou al echipei Newcastle din motive religioase, şi-a rezolvat problema cu clubul. Cisse, achiziţionat de Newcastle în ianuarie 2012, de la Freiburg, a refuzat să poarte tricoul echipei sale deoarece noul sponsor, al cărui logo apare pe echipament, este o firmă ce acordă credite. Jucătorul şi-a motivat refuzul prin faptul că acest tip de publicitate este în contradicţie cu credinţa sa. Religia islamică interzice împrumutul cu dobândă. Echipa Newcastle, aflată într-un stagiu de pregătire în Portugalia, nu a confirmat informaţia privind rezolvarea diferendului, dar, conform apropiaţilor jucătorului, Cisse şi-ar putea relua antrenamentele în curând.

PORTARUL MIGLIORE A STAT DOAR DOUĂ LUNI LA DINAMO ZAGREB

Portarul argentinian Pablo Migliore, care şi-a relansat cariera la Dinamo Zagreb, după ce a petrecut 40 de zile în detenţie pentru favorizarea criminalului, a părăsit gruparea croată după doar două luni de contract. El semnase un contract pe trei ani cu clubul croat şi a jucat în patru meciuri, după care a fost suspendat din cauza unor probleme disciplinare. Potrivit presei croate, jucătorul îşi aducea copiii la antrenament, ceea ce îl înfuria pe tehnicianul Krunoslav Jurcic. De asemenea, Migliore ar fi arătat că îi este dor de ţara sa. Pablo Migliore a fost eliberat din închisoare în luna mai, după plata unei cauţiuni în valoare de 73.500 de euro, dar va rămâne sub investigaţie pentru „tăinuire agravantă”, fiind suspectat că a protejat un suporter al formaţiei Boca Juniors acuzat de crimă. Portarul a fost văzut de mai multe ori în compania „barrabravas”, versiunea argentiniană a huliganilor, inclusiv a suspectului în cazul de crimă, Maximiliano Mazzaro. Migliore a fost arestat după un meci de campionat cu Newell's Old Boys şi acuzat că a ascuns în propria casă un membru al unei facţiuni violente a suporterilor clubului Boca Juniors, fosta sa formaţie, care era acuzat de uciderea unui vecin, în august 2011, la Buenos Aires. Conform codului penal argentinian, infracţiunea de favorizare a criminalului se pedepseşte cu închisoare între şase luni şi şase ani.

MAGATH S-AR PUTEA RETRAGE DIN ACTIVITATE

Reputatul antrenor german Felix Magath, care a câştigat titlul în Bundesliga cu Bayern München şi Wolfsburg, ia în calcul o eventuală retragere la vârsta de 60 ani. Rămas fără echipă după despărţirea de Wolfsburg în octombrie 2012, Magath îşi doreşte să petreacă mai mult timp cu familia. Magath, fost jucător de top, autorul singurului gol cu care Hamburger SV a câştigat Cupa Campionilor Europeni, a jucat de două ori finala Campionatului Mondial cu Germania, în 1982 şi 1986. Devenit antrenor în 1995, Magath a fost primul care a reuşit cu Bayern eventul în doi ani consecutiv, 2005 şi 2006. El a mai antrenat în cariera sa echipele Schalke 04, Werder Bremen, VfB Stuttgart şi Eintracht Frankfurt.

RIBERY ŞI NEUER, INDISPONIBILI PENTRU SUPERCUPA GERMANIEI

Mijlocaşul Franck Ribery şi portarul Manuel Neuer nu vor evolua pentru Bayern München în Supercupa Germaniei cu Borussia Dortmund, de sâmbătă, a anunţat clubul bavarez. Francezul şi germanul au suferit „accidentări uşoare” la meciul amical cu FC Barcelona de miercuri. Ei se alătură pe lista indisponibililor lui Mario Gotze şi Holger Badstuber, accidentaţi de mai multă vreme.