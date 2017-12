CADANŢU, ÎN SFERTURILE DE FINALĂ LA BAKU

Jucătoarea Alexandra Cadanţu, locul 77 WTA şi cap de serie nr. 4, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de la Baku, cu premii de 235.000 de dolari, după ce a învins-o cu 5-7, 6-1, 6-3, într-un meci de două ore, pe Mandy Minella din Luxemburg, locul 100 WTA. Calificarea în sferturile de finală este recompensată cu 5.775 de dolari şi 70 de puncte WTA. Viitoarea adversară a româncei va fi una dintre sportivele Katerina Kozlova din Ucraina, locul 213 WTA, jucătoare venită din calificări, Polona Hercog din Slovenia, locul 102 WTA, şi Galina Voskoboeva din Kazahstan, locul 89 WTA. În proba de dublu, Cadanţu şi Ines Ferrer Suarez (Spania) au ratat calificarea în sferturile de finală, după ce au fost învinse în runda inaugurală, cu 6-1, 6-2, după 50 de minute, de cuplul Irina Buriaşok (Ucraina) şi Oksana Kalaşnikova (Georgia), cap de serie nr. 2.

NICULESCU A FOST ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA STANFORD

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 47 WTA, a fost eliminată în primul tur al turneului de la Stanford (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari. Românca a fost învinsă în runda inaugurală de sportiva americană Coco Vandeweghe, venită din calificări, numărul 245 mondial, cu 6-0, 6-3.

FLORIN MERGEA, ÎN TURUL 2 LA GSTAAD

Cuplul format din Florin Mergea şi Lukas Rosol (Cehia) s-a calificat în turul secund al turneului de la Gstaad (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 467.000 de euro, după ce a învins ieri, cu 6-2, 6-4, perechea elveţiană Marco Chiudinelli / Henri Laaksonen, beneficiară a unui wild card. Cei vor da piept în sferturile de finală ale competiţiei cu perechea alcătuită din Johan Brunstrom (Suedia) şi Raven Klaasen (Africa de Sud), cap de serie nr. 2. Mergea şi Rosol şi-au asigurat prin accederea în turul 2 un cec în valoare totală de 3.660 de euro şi 45 de puncte ATP.

ELENA ISINBAIEVA SE RETRAGE DUPĂ CM 2013

Sportiva rusă Elena Isinbaieva, dublă campioană mondială şi dublă campioană olimpică la săritura cu prăjina, a confirmat, marţi, că se va retrage după Campionatele Mondiale de la Moscova (10-18 august). „Cariera mea se va încheia după CM. Va fi un moment foarte nostalgic. Vreau să profit de un final de carieră în bucurie şi voi da ce e mai bun la CM. Pe acest stadion am câştigat primul meu titlu şi aici îmi voi încheia cariera. Mă aştept la un sprijin enorm din partea fanilor pentru eveniment, am nevoie să arăt de ce sunt capabilă. Sunt pregătită să lupt pentru victorie”, a declarat Isinbaieva, în vârstă de 31 de ani, după ce a câştigat titlul de campioană a Rusiei. Isinbaieva a câştigat de două ori aurul la Jocurile Olimpice (2004 şi 2008) şi are 28 de recorduri mondiale.

NAŢIONALA DE POLO, ÎNVINSĂ ŞI DE KAZAHSTAN

Echipa naţională de polo a României a fost învinsă ieri, la Barcelona, de reprezentativa Kazahstanului, cu scorul de 7-4 (1-0, 2-2, 4-1, 0-1), în cea de-a doua partidă disputată în Grupa D a Campionatului Mondial. Golurile tricolorilor au fost marcate de Ianc, Negrean, Creţu şi Matei. Luni, în meciul de debut la CM, românii au pierdut în faţa Italiei, campioana mondială en-titre şi vicecampioana olimpică, cu 10-4. Echipa României va juca mâine cu Germania, în ultimul meci din grupă.

ROMÂNIA PARTICIPĂ CU OPT ŞAHISTE LA CAMPIONATUL EUROPEAN

România este reprezentată de opt jucătoare la a 14-a ediţie a Campionatului European individual de şah rezervat senioarelor, competiţie care se desfăşoară la Belgrad şi care adună la start 169 de sportive. Conform regulamentului, primele 14 clasate se vor califica pentru Cupa Mondială. România este reprezentată de Cristina Foişor, Corina Peptan, Irina Bulmaga, Luminiţa Cosma, Carmen Voicu, Mihaela Sandu, Daria Vişănescu şi Liliana Olea. Competiţia se va încheia pe 4 august.

PANTANI ŞI ULLRICH, DOPAŢI CU EPO LA TURUL FRANŢEI 1998

Italianul Marco Pantani şi germanul Jan Ullrich, aflaţi pe primele două locuri în Turul Franţei din 1998, figurează printre rutierii dopaţi cu EPO în timpul cursei, conform informaţiilor conţinute în raportul comisiei de anchetă a Senatului francez pentru lupta contra dopajului. Americanul Bobby Julich, aflat pe locul 3, nu se află între sportivii care au recurs la acest produs dopant, după testele retroactive efectuate din 2004, contrar informaţiilor publicate marţi de cotidianul francez „Le Monde“. Unul dintre eşantioanele americanului prezintă urme de EPO, conform primei metode de detectare a EPO din 2000, dar nu prezintă criteriile care să-l declare pozitiv, conform criteriilor Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA) atunci în vigoare, contrar eşantioanelor lui Pantani şi Ullrich. Pantani, decedat în 2004, a realizat în 1998 dubla Turul Italiei - Turul Franţei. El nu a fost niciodată depistat pozitiv, chiar dacă a fost exclus din Giro 1999 pentru un hematocrit prea ridicat. Ullrich a recunoscut că s-a dopat de-a lungul carierei, dar a vorbit doar de autotransfuzii sangvine, nu şi de EPO. Pe lista cicliştilor dopaţi cu EPO în Turul Franţei din 1998 se mai află sprinterii Erik Zabel şi Mario Cipollini, italienii Andrea Tafi, Nicola Minali, Fabio Sacchi, spaniolii Abraham Olano (campion mondial), Marcos Serrano, Manuel Beltran, germanul Jens Heppner, olandezul Jeroen Blijlevens, danezul Bo Hamburger, americanul Kevin Livingstone şi francezii Laurent Desbiens, Jacky Durand şi Laurent Jalabert.

JAGR A SEMNAT CU NEW JERSEY DEVILS

Cehul Jaromir Jagr, unul dintre cei mai mari jucători din istoria hocheiului pe gheaţă, a semnat, la 41 de ani, un contract pe un sezon cu New Jersey Devils, echipă din liga profesionistă nord-americană. Jucătorul care a ajuns în finala Cupei Stanley cu Boston Bruins, după ce a disputat sezonul regulat cu Dallas Stars, era liber să semneze cu orice echipă. Jagr, de două ori câştigător al Cupei Stanley cu Pittsburgh Penguins, în primele sale două sezoane în NHL (1991 şi 1992), a semnat un contract pe un an pentru două milioane de dolari. Jagr, legendă a hocheiului în ţara sa, a câştigat un titlu olimpic în 1998 şi două titluri mondiale în 2005 şi 2010 cu Cehia, figurând printre cei mai buni jucători din istoria NHL în numeroase statistici (goluri, pase, puncte etc.).

AIBA A SUSPENDAT PROVIZORIU FEDERAŢIA DIN ANGLIA

Asociaţia Internaţională de Box Amator (AIBA) a suspendat provizoriu Federaţia de Box Amator din Anglia, cerând comisiei sale de disciplină să cerceteze situaţia acesteia, implicaţi fiind pugilişti englezi, precum şi oficiali, care nu vor participa timp de şase săptămâni la competiţii oficiale. Anglia riscă să rateze Campionatele Mondiale de juniori din Ucraina, dar ar putea să fie prezentă la Mondialele de seniori, programate în perioada 11-27 octombrie, în Kazahstan. Fără să dea detalii, AIBA a evocat că investighează „conflicte de ordin politic” care privesc Anglia şi celelalte federaţii britanice membre ale forului mondial. Pe de altă parte, AIBA a anunţat şi suspendarea federaţiei din Camerun, din cauza alegerilor neconforme care au avut loc cu trei luni în urmă.

CM DE CICLISM, URMĂTORUL OBIECTIV PENTRU FROOME

După ce a câştigat ediţia centenară a Turului Franţei, Chris Froome şi-a stabilit următorul obiectiv pentru acest sezon. Rutierul echipei Sky îşi propune să câştige Campionatele Mondiale pe şosea, competiţie care se va desfăşura în luna septembrie, la Florenţa. El nu va intra în vacanţă după victoria din „Le Tour“, ci va participa la o serie de criterii în Belgia şi Olanda, acestea reprezentând modalitatea ideală de a se recupera după efortul de trei săptămâni depus în Franţa. Froome este unul dintre favoriţii la victorie în CM, traseul de 279,6 km propunând cicliştilor o serie de căţărări foarte dure, zone în care britanicul a excelat în Turul Franţei.

CURSA CAMPIONILOR SE DISPUTĂ ŞI ANUL ACESTA ÎN THAILANDA

Celebra Cursă a Campionilor se va desfăşura şi anul acesta în Thailanda. Întrecerea va avea loc, la fel ca în 2012, pe stadionul „Rajamangala“ din Bangkok, iar organizatorii au realizat o pistă specială din asfalt cu două benzi paralele pentru acest eveniment. Stadionul are o capacitate de 65.000 de locuri şi a găzduit meciuri de fotbal, concursuri de atletism, dar şi concerte. La Cursa Campionilor se întâlnesc cei mai buni piloţi din motorsport şi se-ntrec pentru titlul de Campionul Campionilor. Evenimentul are o tradiţie de 25 de ani, prima ediţie fiind în 1988, pe circuitul de lângă Montlhery, în memoria pilotului finlandez Henri Toivonen, care a decedat în 1986, în timpul Raliului din Corsica. Cele mai multe ediţii au avut loc în Gran Canaria, 12, din 1992 până în 2003. Din 1999 a fost introdusă categoria Cursa Naţiunilor, aici concurând echipe formate din piloţi din aceeaşi ţară. În primele cinci ediţii (1999-2003) echipele aveau trei membri, unul dintre piloţi provenind din motociclism. Echipa germană formată din Michael Schumacher şi Sebastian Vettel a câştigat Cursa Naţiunilor în ultimii şase ani. Anul trecut, pilotul francez Romain Grosjean a fost desemnat Campionul Campionilor, câştigând finala în faţa danezului Tom Kristensen. Evenimentul din acest an va avea loc pe 14-15 decembrie şi este foarte aşteptat de iubitorii sporturilor cu motor.

PERO ANTICI, PRIMUL MACEDONEAN CARE VA EVOLUA ÎN NBA

Jucătorul Pero Antici (30 de ani) este primul baschetbalist macedonean care va juca în liga profesionistă nord-americană (NBA). Căpitanul echipei naţionale a Macedoniei mai are de efectuat doar examenul medical înainte de a semna un contract pe doi ani cu Atlanta Hawks. Antici era eligibil pentru un loc în NBA încă din 2003, însă mutarea nu a mai avut loc. El a evoluat în Europa pentru Rabotnicki Skopje, AEK Atena, Steaua Roşie Belgrad, Academik Sofia, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Spartak Sankt Petersburg, iar în ultimele două sezoane a jucat pentru Olympiakos Pireu, alături de care a câştigat de două ori Euroliga.