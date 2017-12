CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

În această seară sunt programate partidele din manşa secundă a turului 1 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal: EB/Streymur (Insulele Feroe) - FC Lusitans (Andorra) - în tur: 2-2 şi SP Tre Penne (San Marino) - FC Shirak (Armenia) - în tur: 0-3. Tot astăzi vor avea loc şi trei meciuri din manşa secundă a turului 1 preliminar din UEFA Europa League: FC Mika (Armenia) - FK Rudar Pljevlja (Muntenegru) - în tur: 0-1, TPS Turku (Finlanda) - AS Jeunesse Esch (Luxemburg) - în tur: 0-2 şi FC Differdange 03 (Luxemburg) - KF Laci (Albania) - în tur: 1-0.

HAŢEGAN ARBITREAZĂ SUPERCUPA ROMÂNIEI

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru meciul dintre Steaua Bucureşti şi Petrolul Ploieşti, contând pentru Supercupa României, care se dispută miercuri, de la ora 20.45 (în direct la Pro TV), pe Arena Naţională din Bucureşti. Haţegan va fi ajutat la cele două linii de Octavian Şovre şi de constănţeanul Aurel Oniţă. Rezervă va fi Kovacs Istvan, în timp ce observator a fost desemnat Cornel Sorescu.

ADRIAN ZAMFIR, NOUL PROPRIETAR AL CLUBULUI RAPID

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat ieri, în cadrul unei emisiuni televizate, că noul proprietar al clubului Rapid Bucureşti este omul de afaceri Adrian Zamfir, acesta finalizând tranzacţia de cumpărare a grupării giuleştene de la acţionarul majoritar George Copos. Dragomir a menţionat că, în cazul în care giuleştenii se menţin în Liga 1, LPF nu va achita banii din drepturile TV clubului Rapid înainte ca Tribunalul Bucureşti să aprobe planul de reorganizare. George Copos a mai încercat în trei rânduri să vândă gruparea giuleşteană, în 2008, 2009 şi 2013, însă negocierile cu oamenii de afaceri Fathi Taher, Lutz Stache şi Gruia Stoica au eşuat.

ATALANTA L-A ACHIZIŢIONAT PE NICA

Fundaşul dreapta al echipei Dinamo Bucureşti, Constantin Nica, a fost achiziţionat de formaţia Atalanta Bergamo, a anunţat, ieri, site-ul calciomercato.it, citând postul de televiziune Sky. Sursa citată notează că Nica a fost transferat definitiv, dar nu oferă niciun alt detaliu. În schimb, Italienii de la tuttomercatoweb.com au anunţat că Nica va fi transferat definitiv de Atalanta pentru suma de 1,6 milioane de euro. În vârstă de 20 de ani, Nica este internaţional de tineret. De la Dinamo a plecat şi atacantul Marius Alexe, care va evolua sezonul viitor în Serie A, la nou-promovata Sassuolo. Marius Alexe a fost împrumutat pentru suma de 500.000 de euro, italienii urmând să-l transfere definitiv pe Marius Alexe dacă fostul dinamovist va confirma.

CHIVU ŞI ALVARO PEREIRA, DORIŢI DE SAMPDORIA

Fundaşii echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu şi Alvaro Pereira, sunt doriţi la formaţia Sampdoria Genova, a anunţat cotidianul portughez „A Bola“. Conform presei italiene, Chivu şi Pereira nu se află în planurile de viitor ale noului antrenor al Interului, Walter Mazzari. Chivu (32 de ani) a fost achiziţionat de Inter în 2007, de la AS Roma, în timp ce uruguayanul Alvaro Pereira (27 de ani), care a jucat şi la CFR Cluj, a fost transferat de milanezi de la FC Porto, în 2012.

OLĂROIU, CONTRACT PE TREI SEZOANE CU AL AHLI DUBAI

Antrenorul Cosmin Olăroiu a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane cu formaţia Al Ahli Dubai, din Emiratele Arabe Unite, informează site-ul oficial al grupării asiatice. Potrivit sursei citate, Olăroiu va fi prezentat pe 14 iulie, în cadrul unei conferinţe de presă, după care va pleca alături de noua sa echipă într-un stagiu de pregătire în Austria. Totodată, fostul internaţional italian Fabio Cannavaro, retras din activitate de la Al Ahli în 2011, va face parte din staff-ul tehnic al lui Olăroiu, urmând să fie antrenor secund. În vârstă de 44 de ani, Cosmin Olăroiu a antrenat echipele FC Naţional, Steaua Bucureşti, Politehnica Timişoara, Al Hilal, Al Sadd şi Al Ain. Alături de ultima sa echipă, Al Ain, Olăroiu a câştigat ultimele două ediţii ale campionatului din Emiratele Arabe Unite. Al Ahli a mai fost pregătită de un român în perioada 2003-2005, când la conducerea tehnică s-a aflat Ilie Balaci.

MIRCEA LUCESCU L-A PIERDUT PE MKHITARYAN

Mijlocaşul armean al echipei Şahtior Doneţk, Henrikh Mkhitaryan, va evolua din sezonul viitor la formaţia Borussia Dortmund, urmând să semneze un contract pe patru ani, a anunţat, ieri, clubul german. În comunicatul vicecampioanei Germaniei se menţionează că detaliile înţelegerii vor fi date publicităţii în zilele următoare. Conform presei germane, Borussia Dortmund va plăti suma de 23 de milioane de euro pentru achiziţionarea internaţionalului armean. În vârstă de 24 de ani, Mkhitaryan a marcat 25 de goluri pentru Şahtior Doneţk în 29 de partide jucate în sezonul trecut al campionatului Ucrainei. Antrenorul vicecampioanei Europei, Jurgen Klopp, l-a dorit insistent pe Mkhitaryan după ce Mario Gotze a fost cedat la Bayern Munchen. Mkhitaryan este al treilea transfer realizat de Borussia Dortmund în această vară, după atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang (AS Saint-Etienne) şi fundaşul grec Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen).

MARIO GOMEZ, APROAPE TRANSFERAT LA FIORENTINA

Atacantul echipei Bayern München, Mario Gomez, va juca în următoarele patru sezoane la AC Fiorentina, a anunţat „Corriere dello Sport“, citând site-ul oficial al grupării germane. „A fost alegerea lui Mario Gomez să plece de la Bayern München şi să meargă la Fiorentina. Am respectat decizia lui. Gomez ne-a ajutat foarte mult să câştigăm două titluri de campioni, două Cupe ale Germaniei şi, mai ales, Liga Campionilor. Îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut la Bayern şi îi doresc mult succes la Fiorentina”, a declarat administratorul delegat al clubului Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge. Conform sursei citate, Fiorentina va plăti 16 milioane de euro, plus încă patru milioane în funcţie de performanţele jucătorului. „Corriere dello Sport“ a mai scris că Gomez, în vârstă de 27 de ani, va semna în zilele următoare un contract pe patru sezoane cu Fiorentina.

LEWANDOWSKI CONTINUĂ LA DORTMUND

Antrenorul Borussiei Dortmund, Jurgen Klopp, a declarat că va conta şi în viitorul sezon pe atacantul polonez Robert Lewandowski, care şi-a exprimat dorinţa să plece la marea rivală Bayern München. „Cred că va pleca la Bayern, dar după acest sezon. O vreme, noi am fost deschişi dialogului. Cum n-a ieşit însă nimic, după un timp am fost obligaţi să spunem „stop, acum nu mai pleacă“. Vrem să ne organizăm succesul în viitorul sezon cu jucători de calitate, precum Robert Lewandowski. Rezultatele noastre sunt mai importante şi ştiu că el gândeşte la fel”, a spus tehnicianul vicecampioanei Germaniei. În sezonul trecut, Lewandowski a marcat 24 de goluri în Bundesliga şi 10 în Liga Campionilor, unde Borussia a fost învinsă de Bayern în finala competiţiei, scor 1-2.

DAVID VILLA, SPRE TOTTENHAM...

David Villa, atacantul echipei FC Barcelona şi al naţionalei Spaniei, este aproape de un transfer la Tottenham Hotspur, scrie ziarul britanic „The Daily Mirror“, potrivit căruia fotbalistul este aşteptat în această săptămână la clubul englez pentru oficializarea transferului. Barcelona vrea să-l vândă pe Villa pentru circa 8,6 milioane de lire sterline, un preţ care nu-i convine însă preşedintelui lui Spurs, Daniel Levy. Acesta mizează pe dorinţa catalanilor de a se despărţi de internaţionalul spaniol, care are un salariu mare, echivalentul a 100.000 de lire sterline pe săptămână. Conform presei internaţionale, venirea lui Neymar la Barcelona ar putea duce la plecarea lui Villa, care în decembrie împlineşte 32 de ani şi nu mai este golgeterul letal de altădată, de când şi-a fracturat un picior la Campionatul Mondial al cluburilor, la sfârşitul lui 2011. Atacantul este cel mai bun marcator din istoria naţionalei Spaniei, cu 56 de reuşite. Altă echipă interesată de serviciile lui Villa este Atletico Madrid. Prima opţiune a madrilenilor pentru postul de atacant a fost Alvaro Negredo (FC Sevilla), însă acesta pare să se îndrepte spre un transfer la Manchester City, vicecampioana Angliei.

...DAR BARCELONA ŞI-A DAT ACORDUL PENTRU TRANSFERUL LUI DAVID VILLA LA ATLETICO MADRID

Oficialii clubului FC Barcelona au anunţat, ieri, că şi-au dat acordul de principiu pentru transferul atacantului David Villa la echipa Atletico Madrid, informează „L’Equipe“. Suma tranzacţiei se ridică la 5,1 milioane de euro, dar Barcelona va păstra 50 la sută din drepturile federative ale internaţionalului spaniol. În vârstă de 31 de ani, David Villa, care a marcat zece goluri în 27 de meciuri disputate în sezonul trecut din Primera Division, îl va înlocui la Atletico Madrid pe columbianul Radamel Falcao, cedat la AS Monaco.

ABIDAL VA JUCA LA AS MONACO

Fundaşul francez Eric Abidal, care nu şi-a prelungit înţelegerea cu echipa FC Barcelona, a semnat, ieri, un contract pe un sezon, cu drept de prelungire pentru încă un an, cu formaţia AS Monaco, a anunţat clubul francez. „Sunt foarte emoţionat, dar şi fericit. După experienţa pe care am trăit-o, sunt foarte mulţumit că am găsit un club care să aibă încredere în mine”, a declarat Abidal pentru site-ul oficial al grupării din Principat. În vârstă de 33 de ani, Abidal a mai jucat două sezoane la Monaco, între 2000 şi 2002, după care a evoluat la echipele OSC Lille, Olympique Lyon şi FC Barcelona. Operat pe 10 aprilie 2011 pentru înlăturarea unei tumori la ficat, Abidal a fost supus, în aprilie 2012, unui transplant de ficat. La sfârşitul lunii decembrie, Abidal a revenit la antrenamentele formaţiei FC Barcelona. El a mai petrecut apoi câteva zile în spital pentru noi investigaţii, iar în luna februarie a început din nou să se antreneze. Pe 21 februarie, medicii echipei catalane l-au declarat apt de joc. În această vară, AS Monaco i-a mai achiziţionat pe portughezii Ricardo Carvalho şi Joao Moutinho, pe columbienii James Rodriguez şi Radamel Falcao, pe francezii Nicolas Isimat-Mirin şi Jeremy Toulalan, dar şi doi tineri promiţători, francezul Anthony Martial şi italianul Gaetano Monachello.

STOICIKOV A DEMISIONAT DE LA ŢSKA SOFIA

Fostul mare fotbalist bulgar Hristo Stoicikov a demisionat ieri, la o lună după ce a fost numit în funcţia de antrenor al echipei ŢSKA Sofia, confruntată cu mari datorii, câştigătorul Balonului de Aur din 1994 afirmând că nu mai are încredere în şefii clubului şi în minciunile lor fără sfârşit. „Sunt dezgustat, plec! Am acceptat să încep să antrenez fără contract şi am avut o mare dorinţă să ajut. Am avut susţinerea jucătorilor şi a staff-ului meu. Am răbdat până ne-am dat seama că nu sunt şanse ca promisiunile să fie îndeplinite”, a afirmat fostul atacant al Barcelonei într-o scrisoare adresată presei locale. Stoicikov nu a fost prezent la antrenamentele lui ŢSKA din ultimele zece zile. Cea mai titrată echipă din fotbalul bulgar, cu 31 de titluri de campioană, ŢSKA are evoluţii modeste pe gazon şi se confruntă de mai mulţi ani cu mari dificultăţi financiare. ŢSKA a încheiat pe locul 3 ultima ediţie de campionat, dar nu va juca în Europa League din cauza situaţiei financiare, iar în prezent falimentul pare inevitabil. Luna trecută, proprietarii clubului au anunţat că au transferat toate cele 6,5 milioane de acţiuni pe numele lui Stoicikov, dar informaţia a fost dezminţită. Stoicikov a declarat că mai mulţi oameni de afaceri erau dispuşi să finanţeze echipa, dar proprietarii clubului s-au opus. În ultimele două săptămâni, ŢSKA s-a despărţit de numeroşi titulari, printre care căpitanul Ivan Bandalovski şi atacantul brazilian Michel Platini, fost la Dinamo Bucureşti. Puţinii jucători ai echipei continuă antrenamentele, iar incertitudinile sunt în creştere înainte de startul noului sezon, prevăzut pe 20 iulie.

MANCHESTER UNITED ARE UN NOU SPONSOR

Manchester United, campioana Angliei la fotbal, a anunţat, ieri, semnarea unui acord de parteneriat pe cinci ani cu Aeroflot, companie aeriană rusă. Conform termenilor acestui contract, intrat în vigoare pe 1 iulie, prima compania aeriană a Rusiei devine „transportatorul oficial al clubului Manchester United”. Manchester United, care a câştigat al 20-lea titlu de campioană al Angliei, intenţionează să-şi extindă popularitatea în Rusia, unde are deja 18 milioane de fani.

SEMIFINALELE CM DE FOTBAL UNDER 20

Campionatul Mondial de fotbal Under 20, care se desfăşoară în această perioadă în Turcia, şi-a desemnat semifinalistele. În sferturile de finală, disputate la sfârşitul săptămânii trecute, s-au înregistrat următoarele rezultate - sâmbătă: Franţa - Uzbekistan 4-0 şi Uruguay - Spania 1-0 (după prelungiri); duminică: Ghana - Chile 4-3 (după prelungiri) şi Irak - Coreea de Sud 5-4 (după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare). Mâine, în semifinale, Ghana va întâlni Franţa, la Bursa, în timp ce Irakul va juca în compania Uruguayului, la Trabzon. Finala este programată sâmbătă, la Istanbul.

A ÎNCEPUT GOLD CUP

Rezultate înregistrate în partidele disputate duminică noapte, în prima etapă a Grupei A de la Gold Cup, campionatul de fotbal din zona Concacaf (America de Nord, Centrală şi Caraibe): Canada - Martinica 0-1 şi Mexic - Panama 1-2 În Grupa B evoluează echipele Salvador, Trinidad & Tobago, Haiti şi Honduras, în timp ce din Grupa C fac parte Costa Rica, Cuba, SUA şi Belize.