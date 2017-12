TURNEU DE MINIRUGBY PE TERENUL „CLEOPATRA”

După turneul de rugby la plajă, sportul cu balonul oval la nivel juvenil se mută, sâmbătă şi duminică, pe terenul „Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”. Sâmbătă, de la ora 9.00, vor începe partidele etapei a doua a campionatului de minirugby la categoriile de vârstă Under 10, Under 12 şi Under 14. „Este o competiţie pe care eu am solicitat-o Federaţiei Române de Rugby şi la care vor participa peste 400 de practicanţi ai rugby-ului. Vrem să ne măsurăm forţele cu ceilalţi practicanţi din judeţele limitrofe, care să ne ducă la marea performanţă”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Rugby Constanţa, Florian Constantin.

CUPA PRESEI MARITIMO LA TENIS DE MASĂ

Duminică, jurnaliştii îşi vor „încinge” paletele în cadrul ediţiei a doua a Cupei Presei Maritimo la tenis de masă, competiţie organizată de Maritimo Shopping Center. Cea mai antrenantă competiţie de tenis de masă rezervată jurnaliştilor va începe la ora 11.00, iar cei interesaţi să participe sunt aşteptaţi duminică dimineaţă, între 10.00 şi 10.30, pentru înscrieri. Organizatorii au pregătit numeroase premii-surpriză. Tot în acest weekend, sâmbătă şi duminică, la Maritimo Shopping Center, va avea loc şi ediţia a doua Cupei Maritimo la tenis de masă pentru amatori (inclusiv profesionişti care s-au lăsat de cel puţin cinci ani).

OCTAVIAN MORARIU, NOUL PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI EUROPENE DE RUGBY

Preşedintele COSR, Octavian Morariu, a fost ales, vineri, la Stockholm (Suedia), în funcţia de preşedinte al Federaţiei Europene de Rugby, FIRA-AER, informează frr.ro. În vârstă de 52 de ani, Octavian Morariu a fost ales cu 255 de voturi din cele 301 exprimate (14 abţineri şi 32 „împotrivă“). „Sunt onorat şi bucuros, dar în acelaşi timp îmi dau seama de responsabilitatea mare pe care o am, cu atât mai mult cu cât vorbim de familia mea – rugby-ul. Dedic această alegere tuturor jucătorilor, antrenorilor şi conducătorilor din rugby-ul românesc”, a declarat Morariu, pentru frr.ro. Octavian Morariu a fost vicepreşedinte al FIRA-AER din 2004 şi preşedinte al Federaţiei Române de Rugby în perioada 2001-2003. El va avea un mandat de trei ani şi jumătate şi îi succede în funcţie francezului Jean Claude Baque, care a demisionat din această poziţie. De asemenea, Octavian Morariu se află printre cei nouă candidaţi reţinuţi pentru a intra, în septembrie, în Comitetul Internaţional Olimpic (CIO). Aceştia vor deveni oficial membri CIO după aprobarea de către ceilalţi responsabili în prima zi a sesiunii forului olimpic de la Buenos Aires, programat în perioada 7-10 septembrie. Până în prezent, România a avut trei reprezentanţi în CIO: prinţul Bibescu (în perioada 1899-1901), George A. Plagino (1909-1947) şi Alexandru Şiperco (1955-1998).

ION ŢIRIAC VA FI INCLUS ÎN INTERNATIONAL TENNIS HALL OF FAME

Ion Ţiriac va fi inclus sâmbătă în galeria marilor vedete ale tenisului mondial, alături de Martina Hingis, Thelma Coyne Long, Cliff Drysdale şi Charlie Pasarell, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Tennis Hall of Fame & Museum din Newport (Statele Unite). Ţiriac este al doilea român care se alătură acestui grup de elită din lumea sportului alb, după prietenul şi fostul său partener de dublu, Ilie Năstase. Hall of Fame este o organizaţie non-profit dedicată susţinerii bogatei istorii a tenisului şi onorării celor mai valoroşi campioni şi lideri din acest sport. De-a lungul anilor, doar 224 de persoane din 19 ţări au fost incluse în International Tennis Hall of Fame. Alături de cei patru mari campioni, la eveniment vor mai participa Stan Smith, preşedintele International Tennis Hall of Fame, şi legendarul jucător australian Rod Laver, care va primi distincţia cuvenită Thelmei Coyne Long (australianca are 94 de ani!). Ion Ţiriac, 73 de ani, a antrenat şi a condus cariera unor mari jucători precum Guillermo Villas, Mary Joe Fernandez, Goran Ivanisevic şi Boris Becker, care a câştigat cinci turnee de Grand Slam când a lucrat cu Ţiriac. În plus, a fost promotor şi director a numeroase evenimente, inclusiv a două dintre cele mai mare turnee de Masters 1000, Italian Open şi Madrid Masters.

PERECHEA IOANA DUCU / NINA STOJANOVIC - ÎN SEMIFINALE LA DUBLU JUNIOARE, LA WIMBLEDON

Perechea Ioana Ducu / Nina Stojanovic (România / Serbia), cap de serie nr. 5, s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu junioare de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ducu şi Stojanovic au învins, în turul secund, cu 6-4, 3-6, 6-3, după o oră şi 44 de minute, cuplul Domenica Gonzalez / Carol Zhao (Ecuador / Canada), cap de serie nr. 4. În semifinale, Ducu şi Stojanovici vor întâlni perechea cehă Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova, cap de serie nr. 1, care a trecut, în cealaltă semifinală, cu 6-4, 6-0, de cuplul Carolina Meligeni Rodrigues Alves / Sara Tomic (Brazilia / Australia).

GRECUL GEORGE BOUGLAS A CÂŞTIGAT ETAPA A CINCEA A TURULUI ROMÂNIEI

Grecul George Bouglas (Tableware) a câştigat, ieri, etapa a cincea a Turului Ciclist al României, desfăşurată pe distanţa de 188 km, pe traseul Vaslui - Bârlad - Tecuci - Galaţi. Bouglas a fost urmat de Antonio Viola (Vini Fantini) şi de Eduard Grosu (echipa naţională a României). În clasamentul general, Vitali Buts (Kolls Cycling Team, Ucraina) şi-a păstrat tricoul galben. Ultima etapă a Turului ciclist al României, care era programată sâmbătă, pe traseul Buzău - Urziceni - Bucureşti, se va disputa doar în Capitală, au anunţat organizatorii. Astfel, etapa a şasea se va disputa între orele 16.00 şi 18.30, în Bucureşti, şi va cuprinde un circuit în jurul Palatului Parlamentului, care va acoperi o distanţă totală de 80 km. Aceştia vor fi parcurşi în 25 ture a câte 3,2 km. Etapa va include şi trei sprinturi intermediare, la fiecare şase ture parcurse de pluton. Sâmbătă va avea loc transbordarea întregii caravane a Turului ciclist al României, între Galaţi şi Bucureşti.

ANCUŢA BOBOCEL A ÎNDEPLINIT BAREMUL PENTRU CM

Invitată din nou la un concurs din cadrul circuitului atletic Diamond League (Liga de Diamant), semifondista română Ancuţa Bobocel s-a situat joi seară, la Lausanne, pe un remarcabil loc 5 în cursa de 3.000 m obstacole, în compania unor alergătoare africane care domină proba cu autoritate. Rezultatul de 9:37,35 este cel mai bun pentru ea în acest sezon, Bobocel reuşind să-şi îndeplinească baremul pentru Campionatele Mondiale de la Moscova, programate în perioada 10-18 august. Baremul A pentru CM este de 9:43. Proba a fost extrem de rapidă, fiind câştigată de etiopianca Hiwot Ayalew cu cea mai bună performanţă mondială a anului: 9:17,66!

ADVERSARELE ECHIPELOR ROMÂNEŞTI ÎN FIBA EUROCHALLENGE

Echipele de baschet masculin BC Mureş, CSM Oradea şi Gaz Metan Mediaş şi-au aflat adversarele din grupele FIBA Eurochallenge, în urma tragerii la sorţi de vineri. Iată grupele stabilite la München pentru cele trei echipe româneşti: Grupa B: Atomeromu (Ungaria), Krasnye Krylia (Rusia), RH Gazientep (Turcia), CSM Oradea; Grupa D: Gaz Metan Mediaş, Triumph Lyubertsy (Rusia), L-V Kormend (Ungaria), BC Kiev (Ucraina); Grupa H: Tsmoki Minsk (Belarus), Szolnoki Olaj (Ungaria), Rilski Sport (Bulgaria), BC Mureş. La startul ediţiei 2013-2014 se află 32 de cluburi, care au fost împărţite în opt grupe, pe criterii geografice. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica pentru faza următoare. Meciurile vor debuta pe 24 octombrie, iar turneul Final Four este programat între 25 şi 27 aprilie 2014.

RUGBYSTUL PETRIŞOR TODERAŞC, NEVOIT SĂ SE RETRAGĂ DIN ACTIVITATE

Petrişor Toderaşc, în vârstă de 33 de ani, nu va mai putea juca rugby după ce i-a fost descoperită o problemă la nivelul vertebrelor cervicale, anunţă presa franceză. Toderaşc, pilier transferat în această vară de echipa Beziers, a descoperit că are probleme de sănătate la un control medical, el acuzând de mai mult timp dureri la nivelul vertebrelor cervicale. Fostul internaţional român a spus că va încerca să rămână în lumea rugby-ului, ca antrenor, pentru a împărtăşi cunoştinţele sale tinerilor jucători. Petrişor Toderaşc a evoluat pentru naţionala României la două ediţii ale Cupei Mondiale, în 2003 şi 2007. Născut la Iaşi, el s-a afirmat la Farul Constanţa, echipă de la care a plecat în Franţa la începutul anului 2004, evoluând apoi la Oyonnax (2004-05), Brive (2005-10) şi La Rochelle (2010-13).

PERECHEA MERGEA / SA - ELIMINATĂ ÎN SEMIFINALE, LA BRAUNSCHWEIG

Perechea Florin Mergea / Andre Sa (România / Brazilia), cap de serie nr. 2, a ratat, vineri, calificarea în finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Braunschweig (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 106.500 de euro. Mergea şi Sa au fost învinşi în semifinale, cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/1), după o oră şi 43 de minute, de cuplul polonez Tomasz Bednarek / Mateusz Kowalczyk. Pentru performanţa reuşită la Braunschweig, Mergea şi Sa vor primi 45 de puncte ATP în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 2.300 de euro.

PETER SAGAN A CÂŞTIGAT ETAPA A ŞAPTEA A TURULUI FRANŢEI

Rutierul slovac Peter Sagan (Cannondale) a câştigat, vineri, etapa a şaptea a Turului Franţei, desfăşurată între oraşele Montpellier şi Albi, pe o distanţă de 205,5 km, iar sud-africanul Daryl Impey (Orica) şi-a păstrat tricoul galben de lider al clasamentului general. Sagan, purtătorul tricoului verde în clasamentul pe puncte şi aflat la primul succes din actualul Tur al Franţei, i-a devansat la sprint pe germanul John Degenkolb (Argos) şi pe italianul Daniele Bennati (Saxo). Sud-africanul Daryl Impey şi-a păstrat tricoul galben, cu un avans de trei secunde faţă de norvegianul Edvald Boasson Hagen (Sky) şi cinci secunde faţă de coechipierul său, australianul Simon Gerrans. Etapa a opta a Turului Franţei, prima care se va încheia în ascensiune, va avea loc sâmbătă, pe distanţa de 195 km, între Castres şi Ax 3 Domaines.

PILOŢII DIN F1 AMENINŢĂ CU RETRAGEREA DIN CURSĂ

Asociaţia piloţilor de Grand Prix (GPDA) a ameninţat, joi seară, printr-un comunicat, că piloţii se vor retrage de pe pista de la Nürburgring, unde are loc în acest weekend Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei, dacă se vor repeta incidentele de la Silverstone, când patru pneuri au explodat. Duminica trecută, la Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, pneurile stânga-spate de pe patru monoposturi de la patru echipe au explodat spectaculos în timpul cursei, în momente în care piloţii rulau cu viteze de peste 200 de kilometri pe oră, indicând o mare problemă de securitate în Formula 1. Pe lângă aceste explozii, alte maşini au fost chemate de urgenţă la boxe din cauza unor înţepături şi tăieturi apărute în cauciucuri. La Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei, care are loc începând de vineri, sunt folosite pneuri spate cu o structură din kevlar, care înlocuieşte structura de oţel utilizată anterior. Începând cu Marele Premiu al Ungariei, de la finalul acestei luni, Pirelli a menţionat că va introduce o nouă gamă de cauciucuri, care va combina caracteristicile penurilor din 2012 cu performanţa celor din 2013. Sâmbătă, de la ora 15.00, sunt programate calificările la Nürburgring, iar duminică, tot de la ora 15.00, va avea loc cursa. Iubitorii Formulei 1 vor putea urmări în transmisiune directă, pe Digi Sport 1, desfăşurarea evenimentelor.

RADIOSHACK A ÎNCETAT COLABORAREA CU CICLISTUL FRANK SCHLECK

Ciclistul luxemburghez Frank Schleck, care va reveni în competiţii pe 14 iulie, după o suspendare de un an pentru dopaj, a fost dat afară de echipa RadioShack, a anunţat sponsorul formaţiei, Leopard. „Leopard şi partenerii săi au evaluat situaţia şi au decis să înceteze colaborarea dintre Frank Schleck şi echipa RadioShack”, se arată în comunicatul sponsorului. În vârstă de 33 de ani, Schleck, care a fost depistat pozitiv cu un diuretic (xipamidă) pe 14 iulie 2012, a declarat recent că va reveni în competiţii şi a precizat că în ultima perioadă s-a antrenat câte patru-şase ore zilnic. Ciclistul luxemburghez Franck Schleck a fost suspendat un an pentru dopaj, după ce a fost depistat pozitiv în etapa a 13-a a Turului Franţei din 2012.

JAN ULLRICH VA FI AUDIAT DE AGENŢIA GERMANĂ ANTIDOPING

Fostul ciclist Jan Ullrich va fi audiat de către Agenţia Germană Antidoping (NADA) după ce a recunoscut că s-a dopat în timpul carierei. Fost câştigător al Turului Franţei şi al Spaniei, Ullrich a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei „Focus Magazine“, că a utilizat substanţe interzise în perioada în care a concurat în marile competiţii cicliste, însă doar pentru a face faţă competiţiei, nu pentru a obţine un avantaj în faţa celorlalţi. Ullrich, care a făcut parte din echipa Telekom, devenită ulterior T-Mobile, a fost suspendat timp de doi ani după scandalul izbucnit după dezvăluirile din Operaţiunea Puerto, în care a fost anchetat celebrul medic Eufemiano Fuentes, el retrăgându-se din activitate în 2007. Declaraţiile fostului campion au stârnit interesul forului german de combatere a dopajului, care doreşte să afle mai multe detalii despre practicile din perioada în care Ullrich utiliza substanţe interzise şi despre persoane care făceau apel la astfel de metode sau care furnizau servicii de acest gen.

SECURITATEA LA JO DE LA SOCI VA FI ASIGURATĂ DE 37.000 DE POLIŢIŞTI

Aproximativ 37.000 de poliţişti vor fi mobilizaţi pentru asigurarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci din 2014, a anunţat, vineri, ministrul rus de Interne, Vladimir Kolokolţev, care a mai spus, la postul public de televiziune Vesti 24, că sistemul de securitate este în conformitate cu cerinţele Comitetului Olimpic Internaţional. Aceste declaraţii vin la două zile după ce Doku Umarov, liderul islamiştilor din Caucazul rus, inamicul numărul unu al Kremlinului, a făcut apel la atacuri împotriva Jocurilor Olimpice de la Soci. JO de iarnă de la Soci vor avea loc în perioada 7-24 februarie 2014.