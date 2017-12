ROMÂNIA, GRUPĂ ACCESIBILĂ ÎN PRELIMINARIILE CM DE HANDBAL MASCULIN DIN 2015

Naţionala de handbal masculin a României va juca în compania reprezentativelor Slovaciei, Ciprului şi Italiei, în prima fază a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2015, potrivit tragerii la sorţi, efectuată ieri, la Viena. Tricolorii au fost repartizaţi în Grupa 2, alături de echipele Slovaciei, Ciprului şi Italiei. Doar câştigătoarea fiecăreia din cele cinci grupe ale primei faze preliminare se va califica mai departe, adică în play-off-ul european, în care va întâlni echipele mai bine cotate de pe continent, participante la CE de anul viitor. România a ratat calificarea la CE din 2014, astfel că este obligată să joace în preliminariile mondiale încă din prima fază a acestora. Meciurile din prima fază a preliminariilor se vor juca în sistem tur-retur, datele urmând să fie anunţate de forul european de profil. Dubla manşă eliminatorie din play-off va avea loc pe 7-8, respectiv 14-15 iunie 2014, câştigătoarele urmând să se califice la turneul final al CM din 2015, găzduit de Qatar. Europa are repartizate 12 locuri, plus cel al Spaniei, campioană mondială en titre. La turneul final vor evolua 24 de echipe.

ROMÂNIA - FINLANDA, ÎN PLAY-OFF-UL PRELIMINARIILOR CE DE HANDBAL MASCULIN DIN 2016

Naţionala de handbal masculin a României va întâlni reprezentativa Finlandei, în dublă manşă eliminatorie contând pentru prima fază a preliminariilor Campionatului European din 2016, potrivit tragerii la sorţi efectuate ieri, la Viena. Manşa tur se va juca pe 2-3 aprilie 2014, pe terenul tricolorilor, iar cea retur, pe 5-6 aprilie, în Finlanda. În celelalte două meciuri din play-off se vor întâlni Grecia - Bosnia şi Estonia - Elveţia. Cele trei câştigătoare din play-off se vor califica în faza a doua a preliminariilor, care programează meciuri începând cu luna octombrie 2014. Turneul final al Campionatului European din 2016 va avea loc în Polonia, în perioada 17-31 ianuarie.

ADVERSARELE ECHIPEI HCM BAIA MARE ÎN LC LA HANDBAL FEMININ

Vicecampioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, a fost repartizată în Grupa 3 din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, cu echipele daneze Team Holstebro şi Viborg HK, dar şi cu câştigătoarea întâlnirii dintre Sercodak Dalfsen (Olanda) şi Muratpaşa SK (Turcia), din primul tur, potrivit tragerii la sorţi desfăşurate ieri, la Viena. Echipa băimăreană a făcut parte din prima urnă valorică la tragerea la sorţi. Conform regulamentului, meciurile se vor juca în sistem semifinale şi finale. În Grupa 3, semifinalele vor fi HCM Baia Mare - Viborg HK şi Team Tvis Holstebro - Sercodak Dalfsen / Muratpaşa SK. Turneul se va desfăşura la Baia Mare, pe 14 şi 15 septembrie. Câştigătoarea finalei grupei se va califica în faza grupelor preliminare, care vor fi cunoscute după tragerea la sorţi programată în această seară, de la ora 21.15, tot la Viena. În această fază ar fi urmat să evolueze direct şi Oltchim Rm. Vîlcea, campioana României, care s-a retras însă din competiţie, din cauza problemelor financiare.

NAŢIONALA DE POLO A ROMÂNIEI VA PARTICIPA LA CUPA DUNĂRII

Echipa naţională de polo a României se află în Slovacia, acolo unde va participa la Cupa Dunării, turneu internaţional de pregătire înaintea Campionatelor Mondiale de la Barcelona. Selecţionerul Vlad Hagiu a deplasat un lot format din 14 jucători: Dragoş Stoenescu, Petru Ianc, Tiberiu Negrean, Nicolae Diaconu, Daniel Teohari, Andrei Buşilă, Alexandru Matei, Mihnea Chioveanu, Dimitri Goanţă, Ramiro Georgescu, Alexandru Ghiban, Andrei Creţu, Mihai Drăguşin şi Alex Popoviciu. În turneul de la Bratislava, România va juca în primul meci cu Olanda (vineri), apoi va întâlni Slovacia, Australia şi Germania. La începutul lunii iulie, România va participa la un alt turneu de pregătire, cel de la Oradea.

FEDERER, ELIMINAT LA WIMBLEDON DE NR. 116 MONDIAL

Tenismanul elveţian Roger Federer, nr. 3 mondial şi deţinătorul titlului, a fost eliminat, miercuri seară, în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, de ucraineanul Serghei Stahovski, nr. 116 mondial, scor 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/5). Este pentru prima oară din 2004 când elveţianul este eliminat înainte de sferturile de finală la un turneu de Grand Slam. Federer, care în primul tur a trecut de Victor Hănescu, va ieşi din Top 4 la finalul turneului, pentru prima oară după zece ani. Hănescu părăseşte turneul la două zile după eliminarea lui Rafael Nadal. Tot miercuri, la Wimbledon, un alt favorit la masculin, Jo-Wilfried Tsonga, a abandonat, în timp ce, la feminin, două favorite principale au părăsit competiţia, Victoria Azarenka (forfait) şi Maria Şarapova (eliminată).

MO FARAH, INVESTIGAT DUPĂ CE A FILMAT LA WIMBLEDON

Dublul campion olimpic la atletism, britanicul Mo Farah, va fi investigat după ce a postat imagini video din tribunele de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, unde are loc al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, informează „The Guardian“. Un purtător de cuvânt a anunţat că va fi deschisă o anchetă, după ce Farah a postat imagini pe contul său de Twitter. Regulile de la Wimbledon impun ca telefoanele să fie oprite în tribune şi în afara acestora, în timp ce meciurile sunt în desfăşurare. Totuşi, sunt şanse minime ca Farah să fie sancţionat pentru această postare. El a asistat la meciurile de la Wimbledon de pe terenul central, după ce a primit o invitaţie de a sta în loja regală.

LLODRA, AL 11-LEA JUCĂTOR CARE SE RETRAGE DE LA WIMBLEDON DIN CAUZA UNEI ACCIDENTĂRI

Tenismanul francez Michael Llodra, care a abandonat în meciul cu italianul Andreas Seppi, a devenit al 11-lea jucător care se retrage din cauza unei accidentări la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Llodra s-a retras după ce a pierdut primul set, 5-7, în meciul cu Andreas Seppi, contând pentru turul secund de la Wimbledon. Miercuri, campioana de la Australian Open, Victoria Azarenka, şi al şaselea favorit al tabloului masculin, francezul Jo-Wilfried Tsonga, s-au numărat printre cei şapte sportivi care s-au retras într-o singură zi. Mulţi jucători s-au plâns de gazonul alunecos de la Wimbledon, printre care şi Maria Şarapova, care a declarat că suprafaţa de joc este periculoasă.

SEMMY SCHILT SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Celebrul luptător olandez Semmy Schilt se va retrage din activitatea competiţională, din cauza unor probleme cardiace. Astfel, s-au confirmat zvonurile conform cărora multiplul campion mondial în K-1 (2005, 2006, 2007, 2009) şi Golden Glory (2012) ar avea o serie de probleme de sănătate serioase, care l-ar împiedica pe viitor să mai urce în ring. El a lăsat să se înţeleagă că nu va mai lupta încă de la sfârşitul anului trecut, când, după finala Glory Grand Slam la categoria grea, câştigată în faţa lui Daniel Ghiţă, a susţinut că se va retrage. Schilt, care va împlini 40 de ani pe 27 octombrie, este unul dintre cei mai mari luptători din istorie, cu cinci titluri mondiale în palmares, el activând pentru o perioadă atât în Pride, cât şi în UFC, două dintre cele mai importante promoţii de MMA. Seria sa de titluri consecutive (2005-2007) este unică în istoria K-1. Palmaresul său în K-1 cuprinde 43 de victorii (20 prin KO), 6 înfrângeri (2 prin KO) şi un egal, iar în MMA 26-14-1.

MARK WEBBER VA PĂRĂSI FORMULA 1 LA FINALUL ACESTUI SEZON

Pilotul australian al echipei Red Bull, Mark Webber, va părăsi Formula 1 la finalul acestui sezon, urmând să se alăture noului program sportiv al companiei germane Porsche, care va include şi participarea în tradiţionala cursă de 24 de ore de la Le Mans. „Sunt nerăbdător pentru această nouă provocare după anii petrecuţi în Formula 1. Abia aştept să pilotez una dintre cele mai rapide maşini din lume”, a declarat pilotul în vârstă de 36 de ani. În 12 ani petrecuţi în Marele Circ, Webber a câştigat nouă Grand Prix-uri, a obţinut alte 28 de podiumuri şi a plecat de 11 ori din pole-position. El a debutat în 2002 în Formula 1, la echipa Minardi, apoi a trecut pe la Jaguar (2003, 2004) şi Williams (2005, 2006), iar din 2007 pilotează pentru Red Bull. Australianul a ocupat de două ori locul 3 în clasamentul piloţilor Campionatului Mondial de F1, în 2010 şi 2011. Kimi Raikkonen (Lotus), Daniel Ricciardo şi Jean-Eric Vergne (ambii de la Toro Rosso) se numără printre piloţii care i-ar putea lua locul lui Webber la echipa triplă campioană mondială.

LOEB VA CONCURA ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE TURISME

De nouă ori câştigător al titlului suprem în Campionatul Mondial de raliuri (WRC), Sebastien Loeb îşi va face anul viitor debutul în CM de turisme (WTCC). Francezul va continua astfel parteneriatul de succes pe care îl are cu Citroen, constructorul din Hexagon urmând să-şi facă debutul mult aşteptat în Campionatul Mondial de turisme. „Abia aştept să fiu pe circuit, în maşină, şi să începem testele. Am profitat de acest an de tranziţie pentru a încerca diverse experienţe şi pentru a-mi îmbunătăţi abilităţile pe circuit. Nu mă aştept să câştig din prima, însă sper să ajung să o fac într-o bună zi”, a declarat pilotul francez.

ISTANBUL, TOKYO ŞI MADRID AU ŞANSE EGALE SĂ ORGANIZEZE JO DIN 2020

Oraşele Istanbul, Madrid şi Tokyo îşi păstrează şansele să organizeze Jocurile Olimpice din 2020, cu zece săptămâni înainte de alegerea gazdei, prevăzută pentru septembrie, la Buenos Aires. Raportul comisiei de evaluare a Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) insistă asupra marii calităţi a celor trei proiecte şi subliniază că „fiecare oraş oferă o viziune şi un concept care îi sunt proprii şi fiecare proiect, prin natura sa, comportă şi riscuri diferite”. Aşa cum era de aşteptat, punctul negru al candidaturii Istanbulului este problema transporturilor, cu atât mai mult cu cât metropola turcă oferă situri dispersate de o parte şi de alta a Bosforului, invers faţă de Madrid şi Tokyo, ale căror proiecte foarte compacte constituie incontestabile atuuri. Dacă valul de manifestaţii care a zguduit Turcia în iunie nu figurează în acest raport, finalizat la mijlocul lunii aprilie, acesta menţionează în schimb conflictul din Siria, care „duce la riscuri din punct de vedere al securităţii”.