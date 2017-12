CONTURILE BANCARE ALE OŢELUL GALAŢI, SUB SECHESTRU

Conducerea clubului Oţelul Galaţi a anunţat, ieri, într-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial, că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a instituit sechestru asigurător asupra drepturilor federative, a conturilor bancare şi a drepturilor de transfer ale jucătorilor săi. Sechestrul asigurător a fost instituit de către ANAF pentru neplata de către club în perioada 2005-2008 a taxelor către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale, taxe aferente drepturilor salariale obţinute de către angajaţi (jucători de fotbal, antrenori şi o parte din restul angajaţilor). Suma totală calculată, inclusiv majorări şi penalităţi de întârziere, se ridică la 22.400.000 lei. Oficialii grupării moldovene susţin că jucătorii şi-au desfăşurat activitatea în baza unor convenţii civile, conform unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului bazată pe Legea Sportului, care reglementa sistemul de plată a sportivilor. Decizia ANAF a fost contestată administrativ de clubul Oţelul Galaţi, aceasta urmând să fie contestată şi în instanţă până vineri. Conducerea clubului gălăţean menţionează că va solicita în instanţă şi ridicarea sechestrului asigurător. Primarul oraşului Galaţi, Marius Stan, a declarat, ieri, că în urmă cu un an, când a demisionat din funcţia de director general al FC Oţelul Galaţi, a lăsat în cont 7,3 milioane de euro, dar cu toate acestea, în prezent, noii acţionari nu au plătit salariile jucătorilor şi nici cantonamentul echipei.

CITY’US TG. MUREŞ RĂMÂNE CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ LA FUTSAL

Formaţia City’us Tg. Mureş a câştigat al patrulea său titlu de campioană naţională la futsal, după ce a învins marţi seară, cu 4-1, echipa Spicom Sf. Gheorghe, în meciul al doilea al finalei. Golurile formaţiei mureşene au fost înscrise de Bogdan Covaci (2), Cosmin Gherman şi Robert Lupu, iar pentru Spicom a înscris Buydoso. Finala campionatului de futsal s-a disputat în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, iar în prima partidă scorul a fost 3-1 pentru mureşeni. Pe 18 iunie, City’us poate realiza al patrulea event din istoria clubului, dacă va învinge, în finala Cupei României, echipa CS Municipal Studenţesc Iaşi. De remarcat că formaţia mureşeană a câştigat toate meciurile jucate în acest sezon în competiţiile interne!

CE DE FOTBAL TINERET

Aseară s-au disputat ultimele partide din faza grupelor Campionatului European de fotbal tineret (Under 21), competiţie care se desfăşoară în Israel. În Grupa B, într-o partidă arbitrată la centru de Ovidiu Haţegan, Spania a învins Olanda, scor 3-0 (Morata 26, Isco 32, A. Vazquez 90), ocupând astfel primul loc în clasament. În celălalt joc din grupă: Germania - Rusia 2-1 (Herrmann 34, Rudy 69-pen. / Dzagoev 22). Clasament final Grupa B: 1. SPANIA 9p, 2. OLANDA 6p, 3. Germania 3p, 4. Rusia 0p. Sâmbătă, 15 iunie, vor avea loc semifinalele competiţiei - ora 18.30: Spania (1B) - Norvegia (2A); ora 21.30: Italia (1A) - Olanda (2B).

ITALIA A REMIZAT CU HAITI

Reprezentativa de fotbal a Italiei a remizat, scor 2-2, marţi noapte, la Rio de Janeiro, cu Haiti. Italienii au deschis scorul în secunda 19, prin Giaccherini, mărindu-şi avantajul în min. 27, prin Marchisio. Haitienii au redus din diferenţa prin Saurel, în min. 80, din penalty, şi au egalat prin Peguero, în min. 90. Într-un alt meci amical, disputat marţi seară pe “Yankee Stadium” din New York, reprezentativa Spaniei a învins, cu 2-0, selecţionata Irlandei. Golurile au fost marcate de Soldado (min. 69) şi Juan Mata (min. 88).

PRELIMINARIILE CM DE FOTBAL 2014, ZONA AMERICII DE SUD

Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi noapte, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014, zona Americii de Sud: Columbia - Peru 2-0 (Falcao 12-pen., Gutierrez 45), Ecuador - Argentina 1-1 (Castillo 17 / Kun Aguero 4-pen.), Venezuela - Uruguay 0-1 (Cavani 28), Chile - Bolivia 3-1 (Vargas 16, Sanchez 17, Vidal 90 / Moreno 31). Clasament: 1. Argentina 26p, 2. Columbia 23p, 3. Ecuador 21p (golaveraj: 17-12), 4. Chile 21p (21-21), 5. Uruguay 16p (18-21), 6. Venezuela 16p (10-14), 7. Peru 14p, 8. Bolivia 10p, 9. Paraguay 8p.

JAVIER ZANETTI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU INTER MILANO

Căpitanul emblematic al Internazionale Milano, Javier Zanetti, şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu echipa la care este legitimat şi Cristian Chivu, a anunţat gruparea milaneză pe site-ul oficial. „Am decis să mai stăm un an împreună. Oficialii mi-au demonstrat din nou că au încredere în mine şi în pasiunea pentru Inter. Acum fac totul pentru a mă vindeca şi a fi la dispoziţia tehnicianului şi a colegilor mei”, a declarat Zanetti. Pe 30 aprilie, Javier Zanetti, în vârstă de 39 de ani, a fost operat, după ce a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile stâng, el urmând să fie indisponibil aproximativ şase luni. Javier Zanetti joacă la Inter Milano din 1995.

AMBROSINI PLEACĂ DE LA AC MILAN DUPĂ 18 SEZOANE

Mijlocaşul Massimo Ambrosini, în vârstă de 36 de ani, care juca la AC Milan din 1995 şi era cel mai vechi component al lotului, va părăsi clubul italian, după ce contractul său a expirat şi nu a mai fost prelungit. Cu Milan, Ambrosini a câştigat de patru ori campionatul Italiei, o dată Cupa Italiei, de două ori Supercupa Italiei, de două ori Liga Campionilor, de două ori Supercupa Europei şi o dată Campionatul Mondial al cluburilor. Ambrosini a jucat 489 de meciuri pentru AC Milan şi a marcat 36 de goluri. Inedit este că Ambrosini a câştigat cele patru titluri cu patru antrenori diferiţi: în 1995 cu Fabio Capello, în 1999 cu Alberto Zaccheroni, în 2004 cu Carlo Ancelotti, iar în 2011 cu Massimiliano Allegri. Conform presei italiene, Ambrosini ar urma să semneze în zilele următoare cu echipa engleză West Ham United.

DI NATALE CONTINUĂ LA UDINESE

Atacantul Antonio Di Natale a semnat un nou contract cu Udinese, unde va evolua până în iunie 2015, informează presa italiană, care subliniază că anunţul oficial al prelungirii acordului va fi făcut în cursul acestei săptămâni. În vârstă de 35 de ani, Di Natale va primi un salariu anual de 1,7 milioane de euro, plus o primă anuală de 300.000 de euro. Di Natale este legitimat la Udinese din 2004.

SENNA PĂRĂSEŞTE VILLARREAL ŞI VA JUCA ÎN SUA

Mijlocaşul Marcos Senna, în vârstă de 36 de ani, fost internaţional spaniol, a plecat de la Villarreal, echipă la care juca de 11 ani, şi va evolua în SUA. Clubul iberic nu a precizat destinaţia exactă a jucătorului considerat ca un autentic simbol al ”Submarinului Galben”, formaţie pentru care a jucat de 363 de ori, ajungând în semifinalele Ligii Campionilor în 2006. Senna, brazilian naturalizat, a jucat cinci meciuri la EURO 2008, competiţie câştigată de Spania. Villarreal a revenit în prima ligă spaniolă pe 8 iunie, după un singur sezon în eşalonul inferior.

ITURRA VA JUCA LA GRANADA

Mijlocaşul internaţional chilian Manuel Iturra (34 selecţii), la final de contract cu Malaga, a semnat o înţelegere pe trei sezoane cu Granada. Iturra, în vârstă de 28 de ani, venit la Mala vara trecută, a jucat 39 de meciuri pentru echipa spaniolă şi a marcat un gol.

ZIDANE PREFERĂ POSTUL DE ANTRENOR SECUND LA REAL MADRID

Zinedine Zidane, fostul căpitan al naţionalei Franţei, preferă să ocupe postul de antrenor secund la Real Madrid decât să ocupe funcţia de director sportiv, pe care i-o propune actuala conducere a grupării de pe Santiago Bernabeu. Zidane a confirmat acest lucru cu ocazia întâlnirii care a avut loc duminică, în capitala Spaniei, între veteranii cluburilor Real Madrid şi Juventus Torino. Francezul le-a explicat cu această ocazie foştilor săi coechipieri că preferă să stea pe bancă mai degrabă decât să accepte o muncă de birou. Conform postului de radio Cadena Ser, Zidane a vorbit deja cu italianul Carlo Ancelotti despre posibilitatea de a-i fi alături în noul proiect de la Real şi a-şi îndeplini astfel visul de a pregăti gruparea madrilenă, în calitate de secund al fostului său antrenor de la Juventus.

VILLAS-BOAS, DORIT CA ANTRENOR DE PSG

Clubul francez Paris Saint-Germain vrea să-l aducă în funcţia de antrenor pe Andre Villas-Boas, în prezent la Tottenham Hotspur, pentru a-l înlocui pe Carlo Ancelotti, care vrea să plece la Real Madrid. Conform cotidianului The Sun, decizia conducătorilor francezi de a-i propune postul portughezului vine după ce olandezul Guus Hiddink, dorit la PSG, şi-a prelungit contractul cu Anji Mahacikala. „Interesul PSG pentru Villas-Boas produce un adevărat şoc la Tottenham, care se mai confruntă şi cu o ofertă record de 85 de milioane de lire sterline de la Real Madrid pentru Gareth Bale”, scrie The Sun. Andre Villas-Boas, în vârstă de 35 de ani, mai are doi ani de contract cu gruparea de pe White Hart Lane. El a condus Tottenham pe locul 5 în Premier League sezonul trecut, cu un record de 72 de puncte.

PAULO SOUSA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI MACCABI TEL-AVIV

Fostul internaţional portughez Paulo Sousa a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al campioanei Israelului, Maccabi Tel-Aviv. „Vreau să le mulţumesc conducătorilor acestui minunat club că au avut încredere să mă numească în această funcţie”, a declarat Paulo Sousa, care îl va înlocui pe spaniolul Oscar Garcia, care a părăsit formaţia israeliană luna trecută. „Sunt mulţumit că Paulo Sousa a acceptat să vină la Maccabi şi cred că alături de el putem continua acest proiect”, a spus directorul general al clubului israelian, Jordi Cruyff. Paulo Sousa, în vârstă de 42 de ani, a mai pregătit naţionala under-16 a Portugaliei şi formaţiile Queens Park Rangers, Swansea City, Leicester City şi Videoton. Ca jucător, portughezul a evoluat pentru echipele Benfica Lisabona, Sporting Lisabona, Juventus Torino, Borussia Dortmund, Internazionale Milano, FC Parma, Panathinaikos Atena şi Espanol Barcelona. Maccabi Tel-Aviv a câştigat al 19-lea titlu de campioană în Israel şi va evolua în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

COSTINHA ŞI MANICHE VOR PREGĂTI PE PACOS FERREIRA

Foştii coechipieri de la FC Porto, Costinha şi Maniche, vor pregăti echipa Pacos Ferreira, rămasă fără antrenor după plecarea lui Paulo Fonseca la campioana Portugaliei, a anunţat presa portugheză. Costinha, în vârstă de 38 de ani, care a antrenat sezonul trecut pe Beira Mar, va fi antrenor principal şi va semna un contract pe două sezoane, în timp ce Maniche, în vârstă de 35 de ani, va fi secund. Pacos Ferreira a încheiat campionatul Portugaliei pe locul 3 şi va evolua sezonul viitor în Liga Campionilor.