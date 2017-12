JUNIORII C AI ACADEMIEI HAGI PREGĂTESC TURNEUL ZONAL

Echipa de juniori C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de Cristian Şchiopu, va participa, în perioada 5-8 iunie, la turneul zonal de la Călăraşi, alături de campioanele judeţelor Tulcea (Arubium Măcin), Brăila (Lufeafărul Brăila) şi Călăraşi (Atletic Junior Călăraşi). Se va juca fiecare cu fiecare, iar câştigătoarea turneului zonal va obţinea calificarea la turneul semifinal, programat în perioada 18-23 iunie.

TAMAŞ A PRIMIT INTERDICŢIE DE A PĂRĂSI ŢARA TIMP DE 30 DE ZILE

Internaţionalul român Gabriel Tamaş, jucător al echipei engleze West Bromwich Albion, a primit interdicţie de a părăsi ţara timp de 30 de zile, în urma incidentelor pentru care a fost dus la audieri, vineri dimineaţă, de poliţiştii Secţiei 1. Interdicţia a fost dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Fotbalistul poate contesta măsura preventivă, în termen de trei zile, la instanţă. Tamaş este cercetat pentru ultrraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice şi distrugere, potrivit unor surse judiciare. El a fost dus la audieri după ce ar fi spart un geam de la un bloc de pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, acesta fiind încătuşat, întrucât era agitat, potrivit unor surse din Poliţie. Sursele citate au precizat că o persoană a sunat la 112 şi a anunţat că un bărbat care a spart un geam se află în faţa unui boc de pe Bd-ul Iancu de Hunedoara. La faţa locului a ajuns un echipaj al Secţiei 1 Poliţie, care l-a găsit pe fotbalistul Gabriel Tamaş foarte agitat şi confuz. Acesta a fost imobilizat, încătuşat, urcat în maşină şi dus la secţia de Poliţie, pentru a fi audiat. Sursele citate au precizat că Gabriel Tamaş le-a spus poliţiştilor că nu ştie cum a ajuns în faţa blocului respectiv.

FALCAO VA EVOLUA LA AS MONACO

Site-ul oficial al clubului AS Monaco a anunţat transferul atacantului columbian Radamel Falcao la gruparea franceză. „Sunt extrem de bucuros că am reuşit acest transfer. Este o onoare pentru noi că un jucător precum Falcao a ales să joace la noi în următoarele cinci sezoane şi sper că ne va ajuta să revenim în fruntea fotbalului francez”, a declarat miliardarul Dmitry Rybolovlev, preşedintele AS Monaco. Potrivit presei spaniole, fostul atacant al echipei Atletico Madrid va câştiga 14 milioane de euro pe sezon la Monaco. Presa franceză a scris că valoarea transferului columbianului ar fi de 45 de milioane de euro. Prin acest transfer, Falcao devine unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria fotbalului francez, alături de brazilienii Thiago Silva şi Lucas Moura, cei doi jucători de la Paris Saint-Germain. Thiago Silva a costat PSG între 40 şi 45 de milioane de euro, iar Lucas Moura, 40 de milioane de euro.

MECIUL BRAZILIA - ANGLIA, LA UN PAS DE A FI ANULAT

O “eroare birocratică” a fost pe punctul de a împiedica desfăşurarea meciului amical de fotbal Brazilia - Anglia, programat duminică, 2 iunie (ora 22.00, în direct la Dolce Sport 1), pe celebrul stadion “Maracana”, din motive de securitate, au anunţat autorităţile din Rio de Janeiro. Cu două săptămâni înainte de Cupa Confederaţiilor, un tribunal din Rio de Janeiro a decis, joi seară, interzicerea meciului. Însă această decizie a fost anulată câteva ore mai târziu, după ce autorităţile din Rio au demonstrat că toate instalaţiile sunt în regulă. Guvernul a făcut apel la interdicţie şi a prezentat documentele „inspecţiei poliţiei militare care dovedeau că toate condiţiile de securitate la Maracana sunt în regulă”, conform comunicatului care evocă o „eroare birocratică” pentru a explica această confuzie. Iniţial, judecătorul nu dispunea de dovezi că stadionul a îndeplinit normele necesare pentru a autoriza desfăşurarea de meciuri sau evenimente. Meciul amical Brazilia - Anglia va marca inaugurarea oficială a arenei “Maracana”, stadionul renovat din Rio, care a fost deja plasat sub tutela FIFA, în vederea Cupei Confederaţiilor. Brazilia şi Anglia se află deja la Rio de Janeiro, unde se antrenează în vederea meciului la care ar urma să asiste circa 74.000 de spectatori.

BAYERN MUNCHEN, FĂRĂ GUSTAVO ŞI DANTE ÎN FINALA CUPEI GERMANIEI

Gruparea Bayern Munchen şi-a exprimat dezamăgirea şi dezacordul faţă de faptul că nu-i va putea utiliza pe brazilienii Luiz Gustavo şi Dante Bonfim în finala Cupei Germaniei, după ce aceştia au fost convocaţi la naţionala Braziliei. Preşedintele clubului german, Karl-Heinz Rummenigge, a apreciat ca “inacceptabil” faptul că aceştia nu vor juca. Bayern Munchen va întâlni sâmbătă (ora 21.00, în direct la Dolce Sport 1), pe stadionul Olimpic din Berlin, pe VfB Stuttgart, în finala Cupei Germaniei. Mjlocaşul defensiv Luiz Gustavo şi fundaşul central Dante Bonfim nu vor juca în acest ultim meci al sezonului, ei fiind convocaţi la naţionala Braziliei pentru Cupa Confederaţiilor, care se dispută în perioada 15-30 iunie, în Brazilia. Potrivit lui Rummenigge, jucătorii nu puteau refuza această convocare, deoarece apoi nu ar mai fi fost chemaţi la naţională. „Mi-ar fi plăcut să discutăm această problemă. Cred că este inuman, nemilos, nedrept şi inacceptabil”, a declarat Rummenigge, evocând o “teroare psihologică” impusă celor doi sud-americani.

FLORENTINO PEREZ CANDIDEAZĂ PENTRU UN NOU MANDAT LA CONDUCEREA CLUBULUI REAL MADRID

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, şi-a prezentat, vineri, candidatura pentru un nou mandat la conducerea grupării madrilene, alegerile urmând să aibă loc pe 16 iunie. Până în prezent, Perez este singurul candidat pentru postul de preşedinte. „Am câştigat trofee. Un campionat al Spaniei, cu cifre extraordinare (100 de puncte, 121 de goluri), o Cupă a Spaniei şi am reuşit trei semifinale ale Ligii Campionilor. Dar nu ne mulţumim cu atât. Vom continua să ne luptăm pentru al zecelea trofeu al Ligii Campionilor”, a decarat Florentino Perez, care nu a făcut niciun comentariu în privinţa identităţii succesorului tehnicianului Jose Mourinho la Real Madrid. Potrivit presei spaniole, clubul madrilen este din ce în ce mai interesat de antrenorul Jupp Heynckes, având în vedere faptul că Paris Saint-Germain nu ar vrea să renunţe la serviciile lui Carlo Ancelotti. Perez nu a comentat nici recentele afirmaţii ale unuia dintre predecesorii săi, Ramon Calderon, care a spus joi că alegerile de la Real Madrid sunt “un simulacru”. Comentariile lui Calderon s-au bazat pe o recentă modificare a statutelor clubului, care îi obligă acum pe candidaţii la postul de preşedinte să prezinte “în mod personal” o garanţie echivalentă cu 15 la sută din bugetul total al clubului, adică 75 de milioane de euro. În septembrie 2012, “socios” au adoptat două măsuri prin care s-au înăsprit condiţiile pentru candidaţi. Până atunci fiecare candidat la postul de preşedinte al clubului trebuia să fie “socio” de zece ani. Această perioadă a fost mărită la douăzeci de ani, mărindu-se şi valoarea garanţiilor financiare.

CHELSEA VREA UN SCHIMB TORRES - CAVANI

Chelsea Londra l-ar fi propus grupării Napoli pe spaniolul Fernando Torres plus 30 de milioane de euro în schimbul atacantului uruguayan Edinson Cavani, a anunţat presa sportivă italiană de vineri. „Torres pentru Cavani”, scrie Gazzetta dello Sport, evocând o „maxiofertă de la Chelsea: El Nino la Napoli plus 30 de milioane”. La rândul său, Napoli i-ar fi propus lui Cavani o creştere a salariului cu şapte milioane de euro pe an pentru a-l păstra. În vârstă de 26 de ani, Cavani a marcat 29 de goluri în campionatul Italiei, fiind golgeterul Seriei A în sezonul 2012-2013. Fotbalistul uruguayan mai este dorit de Real Madrid, Manchester City sau Paris Saint-Germain.

PSG, SANCŢIONATĂ

Gruparea Paris Saint-Germain a anunţat, joi seară, că va face apel la suspendarea de nouă luni a directorului sportiv Leonardo, pentru incidentul cu arbitrul meciului cu Valenciennes, disputat pe 5 mai. Campioana Franţei consideră că decizia este „nefondată şi extrem de severă” şi s-a declarat „total solidară cu directorul său sportiv”. Leonardo l-a îmbrâncit pe arbitrul Alexandre Castro pe culoarele arenei “Parc des Princes”, la finalul meciului cu Valenciennes, iar joi a fost suspendat pentru nouă luni. Leonardo ar putea prelua PSG în cazul plecării lui Carlo Ancelotti, însă acest lucru pare greu de realizat în contextul în care brazilianul nu are dreptul de a sta pe bancă până pe 8 februarie, în competiţiile franceze. Leonardo şi PSG au la dispoziţie zece zile pentru a face apel în faţa comisiei superioare a federaţiei franceze. De asemenea, PSG a primit o penalizare de trei puncte cu suspendare pentru sezonul viitor.

VALDES CONFIRMĂ CĂ NU-ŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL CU BARCELONA

Portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes, şi-a reafirmat, vineri, decizia de a nu-şi prelungi contractul cu gruparea catalană, care expiră în iunie 2014. „Consider că acest ciclu fotbalistic al meu la FC Barcelona se încheie în iunie 2014. Este flatant că mi s-a propus să continui, dar decizia mea este fermă. Consider că un an şi jumătate este suficient pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru toţi şi sunt dispus să colaborez cu Barca pentru ca acest club şi cu mine să avem doar de câştigat”, a declarat portarul în vârstă de 31 de ani. Victor Valdes, format la Barca şi portarul titular de 12 ani, nu a precizat dacă va aştepta finalul contractului sau va pleca din această vară. „Nu am senzaţia că meciul de mâine cu Malaga va fi ultimul pentru mine la FC Barcelona”, a spus Victor Valdes. Pentru a-şi justifica decizia de a nu-şi prelungi contractul, portarul a invocat „presiunea”. „Este un post de mare responsabilitate, unde eşti supus unei mari presiuni, care se adaugă încărcăturii psihologice pe care mi-o impun şi eu. Cred că decizia este logică după atâţia ani petrecuţi aici”, a declarat Valdes, care a precizat că vrea să „apere” culorile Barcei până la finalul sejurului la acest club.

FC BARCELONA ÎL OMAGIAZĂ PE ABIDAL

FC Barcelona îi va aduce un omagiu lui Eric Abidal la ultimul meci din acest sezon, sâmbătă seară (ora 20.00, în direct la Digi Sport 1), pe “Camp Nou”, după întâlnirea cu Malaga, jucătorii urmând să poarte tricouri pe care va scrie „MerciAbi22”, anunţă site-ul oficial al clubului catalan. „La finalul meciului, jucătorii vor purta un tricou cu Merci Abi22 şi se vor plasa la mijlocul terenului, unde 22 de copii socios vor forma o gardă de onoare pentru Eric Abidal, fetiţele lui şi vărul lui, Gerard”, a anunţat, vineri, site-ul clubului catalan. De asemenea, va fi difuzat un montaj video pe ecranele din Camp Nou, iar Carles Puyol îi va oferi francezului un tricou comemorativ. Fundaşul francez Eric Abidal a anunţat, joi, cu ochii în lacrimi, că părăseşte FC Barcelona cu speranţa de a juca la altă echipă, adăugând că în mod sigur va reveni la gruparea catalană. Abidal a revenit pe teren într-un meci oficial, pe 6 aprilie, în partida cu Real Mallorca, scor 5-0, la 406 zile de când a evoluat ultima dată într-un astfel de joc. Ultima sa partidă cu FC Barcelona data din 26 februarie 2012, un meci cu Atletico Madrid, iar câteva zile mai târziu, pe 29 februarie, el jucase într-un amical Franţa - Germania. Operat iniţial pe 10 aprilie 2011 pentru înlăturarea unei tumori la ficat, Abidal a fost supus în aprilie 2012 unui transplant de ficat. La sfârşitul lunii decembrie, jucătorul a revenit la antrenamente. Abidal a mai petrecut apoi câteva zile în spital pentru noi investigaţii, iar la începutul lunii februarie a început din nou să se antreneze. Pe 21 februarie, medicii echipei catalane l-au declarat apt de joc. Francezul a jucat, pe 19 martie, într-un meci amical pentru echipa a doua a FC Barcelona, care a întâlnit gruparea franceză Istres.

BARCELONA, LA O VICTORIE DE SUTĂ!

Cu o victorie în faţa formaţiei Malaga, sâmbătă, în ultima etapă a campionatului spaniol de fotbal, FC Barcelona, virtual campioană de mai multă vreme, ar putea egala recordul stabilit de Real Madrid sezonul trecut, în privinţa celui mai bun total într-un singur sezon din istoria primei ligi spaniole, cel de 100 de puncte. În prezent, Barcelona are 97 de puncte, iar cu o victorie pe stadionul “Camp Nou” va egala acest record, pentru care conducerea catalană a promis o primă fabuloasă.

CAXIROLA, INTERZISĂ LA CUPA CONFEDERAŢIILOR

Caxirola, instrumentul muzical care seamănă cu maracas, folosit adesea ca proiectile pe stadioane, va fi interzis din motive de securitate cu ocazia Cupei Confederaţiilor la fotbal din Brazilia (15-30 iunie), a anunţat comitetul de organizare. Interzicerea caxirola va deveni efectivă începând cu data de 2 iunie, cu ocazia unui meci amical între selecţionatele Braziliei şi Angliei, ce va avea loc pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro. Măsura intervine ca urmare a faptului că pe 28 aprilie mai mulţi suporteri furioşi au aruncat zeci de caxirola pe teren la un meci de campionat între Bahia şi Vitoria. Instrument oficial al Campionatului Mondial de fotbal din 2014, ce va avea loc în Brazilia, caxirola a fost prezentată oficial pe 23 aprilie de către şeful statului, Dilma Rousseff, în cursul unei ceremonii. Până acum, interdicţia pentru CM nu a fost confirmată.

HAMSIK VREA SĂ RĂMÂNĂ LA NAPOLI

Mijlocaşul slovac Marek Hamsik, unul dintre cei mai buni fotbalişti ai lui Napoli, a declarat că vrea să rămână la echipa italiană, care a încheiat pe locul 2 ultima ediţie din Serie A. În vârstă de 26 de ani, Hamsik doreşte să continue la Napoli, în ciuda zvonurilor care circulă despre transferul său la Paris Saint-Germain. Echipa din sudul Italiei este însă foarte aproape să se despartă de marea sa vedetă, uruguayanul Edinson Cavani, dorit de Chelsea Londra, Real Madrid, Manchester City şi... PSG. Venit în 2007 la Napoli, Hamsik mai are contract până în iunie 2016 cu echipa care va fi antrenată din vară de spaniolul Rafael Benitez, înlocuitorul lui Walter Mazzarri, care a semnat cu Internazionale Milano.

URUGUAY ŞI ARGENTINA VOR SĂ ORGANIZEZE ÎN COMUN CM DIN 2030

Federaţiile de fotbal din Uruguay şi Argentina lucrează la un proiect comun de organizare a Campionatului Mondial de fotbal din anul 2030. Proiectul a fost prezentat cu ceva timp în urmă Confederaţiei sud-americane de fotbal, fiind supus aprobării acestui organism şi federaţiilor de pe continent. Uruguay a fost gazda primului Mondial, cel din 1930, când, de altfel, a câştigat titlul, iar turneul final, cu doar 13 echipe, a fost organizat cu prilejul centenarului proclamării Republicii Orientale a Uruguay-ului. Acum, ar fi vorba de un alt centenar, cel al primului CM de fotbal. Argentina, la rândul ei, a găzduit CM din 1978, pe care l-a şi câştigat.

LJUNGBERG, NOUL AMBASADOR AL CLUBULUI ARSENAL LONDRA

Clubul londonez Arsenal a anunţat numirea lui Freddie Ljungberg în funcţia de ambasador sportiv. Jucătorul suedez a petrecut nouă sezoane la gruparea tunarilor, făcând parte din echipa ”Invincibililor”, care a reuşit să câştige titlul în sezonul 2003-2004, fără să înregistreze vreo înfrângere. El s-a retras din activitate în vara anului 2012, la 35 de ani, urmând ca din această vară să facă parte din structura administrativă a clubului Arsenal. Revenit la clubul care i-a adus cele mai mari succese din carieră, Freddie s-a declarat încântat de noua sa funcţie. El îşi va începe activitatea în curând, urmând să plece săptămâna viitoare în Asia, pentru a promova turneul pe care Arsenal îl va avea în pre-sezon.