LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele înregistrate în partidele din etapa a 27-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, vineri: Chindia Tîrgovişte - Dinamo II Bucureşti 2-1; sâmbătă: CSM Unirea Slobozia - FC Farul Constanţa 1-1, Sportul Studenţesc Bucureşti - FC Botoşani 0-4, CF Brăila - Dunărea Galaţi 0-1; duminică: CS Otopeni - Delta Tulcea 4-2. Săgeata Năvodari, Rapid CFR Suceava şi ACS Buftea au stat. Clasament: 1. FC Botoşani 50p (golaveraj: 45-16), 2. CS Otopeni 41p (36-23), 3. SĂGEATA NĂVODARI 40p (39-26), 4. Delta Tulcea 39p (42-22), 5. CF Brăila 36p (34-30), 6. Dunărea Galaţi 28p (22-27), 7. Unirea Slobozia 26p (32-36), 8. ACS Buftea 25p (27-36), 9. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-52), 10. Chindia Tîrgovişte 23p (30-37), 11. FC FARUL CONSTANŢA 23p (31-39), 12. Rapid CFR Suceava 21p (24-30), 13. Dinamo II Bucureşti 19p (27-39). Seria a II-a, sâmbătă: FC Maramureş - FC Bihor Oradea 0-2, CSM Rm. Vîlcea - Corona Braşov 0-1, Luceafărul Oradea - FC Olt 3-2, FCM Tg. Mureş - CS Mioveni 1-1, FC Argeş Piteşti - Unirea Alba Iulia 3-0. ACS Poli Timişoara, UTA şi Damila Măciuca au stat. Clasament: 1. Corona Braşov 44p, 2. ACS Poli Timişoara 43p, 3. Damila Măciuca 38p, 4. UTA 36p.

ASTĂZI SE DĂ SENTINŢA ÎN “DOSARUL TRANSFERURILOR”

Sentinţa în cazul celor opt oameni de fotbal judecaţi în “Dosarul transferurilor”, care va fi definitivă, va fi luată astăzi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). ICCJ a încheiat, vineri seară, dezbaterile în dosarul în care cei opt au fost condamnaţi de instanţa inferioară, Curtea de Apel Bucureşti, la închisoare cu executare sau cu suspendare. Astfel, Ioan Becali a fost condamnat, pe 12 noiembrie 2012, la opt ani de închisoare cu executare, Victor Becali şi Cristi Borcea au primit câte şapte ani de închisoare cu executare, George Copos - cinci ani de închisoare cu executare, Mihai Stoica - patru ani cu executare, iar Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu şi Gigi Neţoiu - câte trei ani de închisoare cu suspendare. Procurorul DNA a cerut judecătorilor instanţei supreme mărirea pedepselor dispuse de Curtea de Apel în cazul celor opt oameni de fotbal, în timp ce avocaţii acestora au solicitat achitarea acestora. În ultimul cuvânt, toţi cei opt s-au arătat nevinovaţi, susţinând că au făcut transferurile în acord cu legislaţia de la acea vreme. Cei opt oameni de fotbal au fost deferiţi justiţiei pe 2 octombrie 2008, de către procurorii anticorupţie, în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal. În rechizitoriul DNA sunt prezentate 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de la cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999-2005.

DORINEL MUNTEANU A RETROGRADAT CU MORDOVIA SARANSK

Antrenorul echipei Mordovia Saransk, Dorinel Munteanu, a declarat sâmbătă, după remiza cu Terek Groznîi, scor 1-1, în urma căreia formaţia sa a retrogradat în liga secundă rusă, că este o zi neagră pentru fotbalul din Saransk. „Nu am avut norocul de care aveam nevoie şi ar fi trebuit să ni se acorde un penalty astăzi. Este o zi neagră pentru fotbal în Saransk”, a spus Munteanu. Mordovia a promovat în primul eşalon din Rusia în sezonul trecut şi nu a reuşit să se menţină, astfel că va reveni în liga secundă. Daniel Opriţa a fost integralist la Mordovia, care a rămas pe locul 15 în clasament, penultimul, cu 20 de puncte. Ultima poziţie este ocupată de Alania Vladikavkaz, cu 19 puncte, care a produs surpriza în această etapă, învingând, pe teren propriu, cu 1-0, pe Dinamo Moscova, echipă antrenată de Dan Petrescu. După min. 80, acest meci a fost întrerupt aproximativ şapte minute, din cauza unei bătăi generale între jucători. Ca urmare a incidentelor, arbitrul partidei a eliminat câte doi fotbalişti de la fiecare echipă: pe Danilo Neco şi Chanturia de la gazde şi pe Dzsudzsak şi Kokorin de la Dinamo Moscova. Dinamo Moscova ocupă locul 6 în clasamentul campionatului rus, cu 47 de puncte.

ATLETICO MADRID A CÂŞTIGAT CUPA SPANIEI

Formaţia Atletico Madrid a câştigat Cupa Spaniei pentru a zecea oară în istorie, în urma victoriei, scor 2-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, în faţa echipei Real Madrid, în finala competiţiei disputată vineri seară pe stadionul “Santiago Bernabeu” din Madrid. Pentru Real Madrid a marcat Cristiano Ronaldo (min. 14), iar pentru Atletico au înscris Diego Costa (min. 35) şi Miranda (min. 99). Din min. 114, Real Madrid a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Cristiano Ronaldo. Şi Gabi de la Atletico a fost eliminat în min. 120+5. Au evoluat - Real Madrid (antrenor Jose Mourinho): Diego Lopez - Essien, Albiol, Sergio Ramos, Coentrao (90 Arbeloa) - Xabi Alonso, Khedira, Modric (90 Di Maria) - Mesut Ozil, Cristiano Ronaldo - Benzema (90 Higuain); Atletico Madrid (antrenor Diego Simeone): Courtois - Juanfran, Miranda, Godin, Filipe - Koke (113 Raul Garcia), Mario Suarez, Gabi, Arda Turan (111 Rodriguez) - Diego Costa (105 Adrian), Falcao. În min. 77, tehnicianul Realului, Jose Mourinho a fost trimis în tribune pentru proteste.

18 RĂNIŢI DUPĂ FINALA CUPEI SPANIEI

Unsprezece persoane au fost arestate şi 18 rănite uşor în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Madrid, în confruntările dintre un grup de tineri şi forţele de ordine, după victoria obţinută de Atletico Madrid, vineri seară, în finala Cupei Spaniei, 2-1 cu Real Madrid, după prelungiri, a anunţat poliţia locală. „Unsprezece persoane au fost arestate în zona fântânii Neptun din capitala Spaniei, unde fanii echipei Atletico sărbătoresc de obicei succesele”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. „Serviciile medicale au tratat 18 persoane care au suferit contuzii, entorse şi tăieturi”, a anunţat şi un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă, adăugând că trei persoane au fost spitalizate. După finala Cupei Spaniei, mii de suporteri ai formaţiei Atletico s-au strâns în centrul oraşului Madrid pentru a sărbători victoria. Spre finalul sărbătorii, la ora 3.00 , un grup de tineri s-a confruntat cu forţele de ordine. Unii tineri au fost surprinşi de camerele de luat vederi aruncând cu pietre şi cu sticle.

ŢSKA MOSCOVA A CÂŞTIGAT PENTRU A PATRA OARĂ CAMPIONATUL RUSIEI

Echipa ŢSKA Moscova a câştigat pentru a patra oară titlul în Rusia, după remiza înregistrată sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Kuban Krasnodar, la care Gigel Bucur a jucat până în min. 78. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, ŢSKA Moscova are 64 de puncte, cu şase mai multe faţă de campioana din 2012, Zenit Sankt-Petersburg, care mai are două jocuri până la terminarea sezonului. Zenit poate egala la puncte formaţia ŢSKA, dar chiar şi în această situaţie nu va trece pe primul loc, deoarece echipa din Moscova are un număr mai mare de victorii. ŢSKA Moscova a mai câştigat campionatul Rusiei în 2003, 2005 şi 2006.

ANDERLECHT, CAMPIOANA BELGIEI PENTRU A 32-A OARĂ

Echipa Anderlecht Bruxelles a câştigat campionatul Belgiei pentru a 32-a oară, după ce a remizat, scor 1-1, cu Zulte-Waregem, în etapa a X-a, ultima a play-off-ului, duminică, pe arena “Constant Vanden Stock”. Anderlecht s-a calificat pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, iar Zulte-Waregem a încheiat pe locul secund şi va juca în preliminariile competiţiei. FC Bruges, clasată pe locul 3, va merge în grupele UEFA Europa League. Echipa lui Mircea Rednic, Standard Liege, ocupanta locului 4u, va disputa barajul pentru prezenţa în UEL contra formaţiei La Gantoise, în timp ce Genk, deţinătoarea Cupei Belgiei, va participa tot în a doua competiţie europeană intercluburi.

SLOVAN BRATISLAVA S-A IMPUS ÎN CAMPIONATUL SLOVACIEI

Echipa Slovan Bratislava a câştigat campionatul Slovaciei pentru a şaptea oară în istorie, după meciurile din etapa a a 31-a. Slovan a fost învinsă, duminică, de ViOn Zlate Moravce, cu 1-0, dar înfrângerea adversarei sale FK Senica contra formaţiei MFK Ruzomberok, scor 1-3, i-a oferit titlul. Cu două etape înainte de final, Slovan are 56 de puncte, cu şapte mai multe ca FK Senica. Pe 1 mai, Slovan a câştigat Cupa Slovaciei pentru a şasea oară în istorie, după ce a învins pe MSK Zilina.

SASSUOLO ŞI HELLAS VERONA AU PROMOVAT ÎN SERIE A

Formaţiile Sassuolo şi Hellas Verona au promovat în prima ligă italiană, în urma rezultatelor înregistrate sâmbătă, în etapa a 42-a, ultima din Serie B. Sassuolo, care a învins în ultima etapă pe Livorno cu 1-0, a încheiat sezonul pe locul 1 în Serie B, cu 85 de puncte, şi va evolua pentru prima dată în istorie în Serie A. Hellas Verona (antrenor Andrea Mandorlini), care a remizat sâmbătă cu Empoli, scor 0-0, a terminat pe poziţia a doua, cu 82 de puncte. Următoarele patru clasate, Livorno, Empoli, Novara şi Brescia, vor juca play-off-ul pentru cel de-al treilea loc promovabil. Din Serie A au retrogradat Palermo, Siena şi Pescara.

ELCHE A PROMOVAT ÎN PRIMA LIGĂ SPANIOLĂ

Formaţia Elche va reveni în elita fotbalului spaniol după 24 de ani, în ciuda înfrângerii, scor 1-2, din meciul cu Almeria, de duminică, din etapa a 39-a a ligii secunde din Spania. Elche a profitat de remiza formaţiei Alcoron, scor 1-1, din meciul cu FC Barcelona B. Cu trei etape înainte de final, Elche are un avans de nouă puncte faţă de ocupanta locului trei, Almeria, şi un golaveraj mai bun. Locul 2, sinonim cu promovarea este disputat de Villarreal, aflată la egalitate de puncte cu Almeria, în timp ce Girona şi Alcorcon se află la un punct distanţă, respectiv două. Echipele clasate pe locurile 3-6 vor disputa un baraj pentru atribuirea ultimului bilet pentru Primera.

KIESSLING, GOLGETER ÎN BUNDESLIGA

Germanul Stefan Kiessling, autorul golului victoriei lui Bayer Leverkusen în deplasarea de la Hamburg (1-0), a terminat sezonul cu 25 de reuşite şi a obţinut titlul de golgeter al Bundesligii. Cu acest gol marcat în minutele de prelungire ale jocului, el i-a ”suflat” titlul polonezului Robert Lewandowski, clasat al doilea cu 24 de goluri. Următorii clasaţi au fost Meier (Frankfurt), cu 16 goluri, Ibisevic (Stuttgart) şi Mandzukic (Bayern Munchen), ambii cu câte 15 goluri.

UEFA A REDUS SANCŢIUNEA CLUBULUI MALAGA

Clubul spaniol Malaga, suspendat un sezon cu executare şi unul cu suspendare din competiţiile europene pentru întârzierea plăţilor, a primit o reducere a sancţiunii, doar la sezonul cu executare, din partea UEFA. Informaţia a fost publicată de gruparea andaluză pe site-ul său oficial, însă UEFA nu a comunicat încă nimic în legătură cu acest subiect. Malaga, sfertfinalistă în Liga Campionilor la prima sa participare şi eliminată de Borussia Dortmund, care a ajuns în finala contra lui Bayern Munchen, a adus la forul continental garanţii privind plata datoriilor. Malaga a sesizat şi Tribunalul Arbitral pentru Sport (TAS), care va examina cazul pe 4 iunie.

COLUMBIANUL BACCA, CEL MAI BUN FOTBALIST DIN CAMPIONATUL BELGIEI

Atacantul columbian al formaţiei FC Bruges, Carlos Bacca, a fost desemnat cel mai bun fotbalist din campionatul Belgiei, în sezonul 2012-2013. În prezent cel mai bun marcator din Pro-League, Bacca (26 de ani) i-a devansat pe atacantul congolez de la Anderlecht, Dieumerci Mbokani, şi pe coechipierul său, belgianul Maxime Lestienne. Bacca a venit la FC Bruges în ianuarie 2012, iar în 39 de meciuri a marcat 24 de goluri.

INCIDENTE DUPĂ RETROGRADAREA ECHIPEI FORTUNA DUSSELDORF ÎN A DOUA LIGĂ GERMANĂ

Înfrângerea echipei Fortuna Dusseldorf, scor 0-3, cu Hannover ‘96, care a dus la retrogradarea în a doua ligă, a fost marcată de violenţe în stadion şi după meci, 19 persoane fiind arestate. La încheierea meciului, suporterii formaţiei Fortuna Düsseldorf au aruncat sticle şi diverse obiecte în direcţia forţelor de ordine, care au înregistrat zece răniţi. De asemenea, poliţa a intervent şi pentru a-i opri pe fani să aprindă fumigene în tribună.