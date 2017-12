DRAGOMIR NU VREA 12 ECHIPE ÎN LIGA 1

Preşedintele Ligii Profesioniste de fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat că nu agreează reducerea numărului de echipe din Liga 1 la 12, aşa cum propusese preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, prea puţine în accepţiunea sa. „Nu putem avea un campionat cu 12 echipe din sezonul viitor pentru că trebuie anunţat cu un an înainte. Deocamdată s-a votat în comitetul federal să rămână tot 18 echipe în prima ligă. Sunt prea puţine 12 echipe pentru campionatul României. Chiar dacă sunt probleme mari financiare. Şi dacă rămân mai puţine echipe în Liga I facem de aşa natură să fie mai multe meciuri decât acum. Avem soluţii, dar nu pot să vă spun acum, trebuie să le discutăm în Adunarea Generală. Chiar dacă vor fi 12 echipe, vom avea două meciuri în plus. Şi dacă vor rămâne 17 echipe în sezonul viitor vom juca aşa în primul an şi apoi restructurăm, conform regulamentului şi ajungem la 14. Pentru mine, 12 sunt puţine”, a declarat Dragomir.

UITE SANCŢIUNEA, REDUCE SANCŢIUNEA

Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a redus sancţiunea managerului FC Steaua Bucureşti, Mihai Stoica, de la cinci luni de suspendare şi 10.000 de lei penalitate sportivă la o lună şi 740 de lei, au declarat surse din cadrul LPF. „Clubul Rapid nu a făcut memoriu la Comisia de Recurs. Mai are dreptul de a face recurs o zi sau două”, au afirmat sursele citate. Managerul FC Steaua, Mihai Stoica, fusese sancţionat de Comisia de Disciplină cu cinci luni de suspendare şi 10.000 de lei penalitate sportivă, ca urmare a incidentelor de la partida Rapid - Steaua din 14 aprilie. De asemenea, clubul Rapid primise o sancţiune cu disputarea a şase etape fără spectatori şi 70.000 penalitate sportivă.

WESLEY I-A ELIMINAT PE OLĂROIU ŞI RĂDOI DIN LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Al-Ain, echipa românilor Cosmin Olăroiu şi Mirel Rădoi, a pierdut cu 0-2 meciul cu Al-Hilal, din grupele Ligii Campionilor Asiei, partidă în care Wesley Lopez, fostul atacant al formaţiei FC Vaslui, a înscris un gol. La câteva zile după ce a câştigat titlul de campioană a Emiratelor Arabe Unite, Al-Ain şi-a luat adio de la Liga Campionilor, fiind învinsă la Riyadh. Al-Ain ocupă locul 3 în grupă, cu 6 puncte, înaintea ultimei etape din faza grupelor, fiind precedată de Esteghlal (Iran), lider cu 10 puncte, şi de Al-Hilal, 9p. Teoretic, în ultima etapă, Al-Ain o poate egala pe Al-Hilal la puncte, însă tot nu va depăşi gruparea saudită în clasament, fiind dezavantajată de rezultatele directe. În aceste condiţii, Esteghlal şi Al-Hilal sunt deja calificate şi se vor duela pentru locul 1, de la distanţă, pe 30 aprilie.

FIFA VA DESCHIDE UN MUZEU DEDICAT FOTBALULUI

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, ieri, că va deschide un muzeu dedicat fotbalului în primăvara anului 2015, la Zurich (Elveţia). Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a deschis lucrările de reamenajare a unei clădiri din centrul oraşului Zurich, care a aparţinut unei companii de asigurări elveţiene. Muzeul, care este programat să se deschidă în aprilie sau mai 2015, va aduce un omagiu celor mai mari nume ale fotbalului, va prezenta o colecţie de trofee şi tricouri şi va găzdui diverse expoziţii.

BORUSSIA DORTMUND NU VREA SĂ RENUNŢE LA LEWANDOWSKI

Preşedintele clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a declarat că gruparea germană este dispusă să renunţe la suma de transfer în cazul lui Robert Lewandowski, pentru a-l păstra pe jucătorul care a marcat patru goluri în poarta formaţiei Real Madrid. Valoarea de transfer a lui Lewandowski este estimată la 20 de milioane de euro, iar jucătorul a anunţat deja că nu îşi va prelungi contractul, scandent în 2014. Conform speculaţiilor din presa germană, internaţionalul polonez ar putea pleca la Bayern Munchen la finalul sezonului. Robert Lewandowski are 24 de ani, este internaţional polonez şi joacă la Borussia din 2010. Este golgeterul campionatului Germaniei, cu 23 de goluri marcate. Iar miercuri seară, la Dortmund, în manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, Lewandowski a marcat cele patru goluri ale Borussiei în victoria cu 4-1 din confruntarea cu Real Madrid. “Patru goluri: Lewandowski o doboară pe Real”, a titrat cotidianul Bild, în timp ce Frankfurter Allgemeine Zeitung a notat că “prima manşă a semifinalei s-a transformat într-un show Lewandowski”. Diw Welt a subliniat că Lewandowski “a scris istorie”, iar Tagesspiegel a adăugat: “Robert Lewandowski a făcut totul pentru ca în Liga Campionior finala să fie sută la sută germană”.

UN MECI PENTRU ÎN ISTORIA BORUSSIEI DORTMUND

Tehnicianul echipei Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, a declarat miercuri seară, după victoria din meciul cu Real Madrid, scor 4-1 (Lewandowski 8, 50, 55, 66-pen. / Cr. Ronaldo 43), în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, că acest joc va intra cu siguranţă în istoria grupării germane. „Categoric a fost un meci care va intra în istoria Borussiei Dortmund. Când vizităm muzeul nostru vedem mereu aceleaşi filme, acolo trebuie să fie imagini noi. Ţin să le mulţumesc suporterilor. Fără ei nu am fi putut să reuşim această performanţă. Lewandowski a avut o prestaţie excepţională. Este un jucător de mare calitate. Nu consider că suntem favoriţi sau, în orice caz, nu ne vedem clar în această situaţie. Trebuie să dăm totul. Cu siguranţă în această seară ar fi putut fi mai rău, dar trebuie să muncim foarte mult pentru meciul retur. Cel mai bine pentru mine este că ştiu că am o echipă care nu va juca devensiv pentru a păstra un rezultat”, a spus Klopp.

MOURINHO CREDE ÎNTR-O MINUNE

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat miercuri seară, după înfrângerea din meciul cu Borussia Dortmund, scor 1-4, că a câştigat echipa mai bună, dar s-a declarat încrezător în capacitatea elevilor săi de a întoarce situaţia în returul semifinalelor Ligii Campionilor. „Am văzut în această seară pe teren o echipă clar superioară celeilalte. A fost o echipă care a dominat-o fizic şi mental pe cealaltă. Cu siguranţă a câştigat echipa mai bună. Golurile pe care le-am primit sunt o urmare a greşelilor noastre. Nu ştiu dacă a fost ofsaid la al doilea, nu am revăzut imaginile, astfel că nu pot să judec. Nu ştiu dacă a fost penalti. Poate că rezultatul nu ar fi trebuit să fie 4-1, ci mai degrabă 2 sau 3-1, dar repet, a câştigat echipa care a fost mai bună. Nimic nu este imposibil, mai sunt speranţe, calificarea nu este jucată şi contez pe jucători mei să întoarcă rezultatul săptămâna viitoare”, a declarat Mourinho.

VILANOVA CONTINUĂ LA FC BARCELONA ŞI ÎN SEZONUL VIITOR

Vicepreşedintele clubului FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a anunţat că antrenorul Tito Vilanova se va afla la conducerea echipei spaniole şi în sezonul viitor. „Pe lângă faptul că e sub contract, avem încredere în el. Nu a fost uşoară tranziţia şi a făcut o treabă foarte bună. A fost un an foarte complicat pentru el în plan personal şi sportiv”, a spus Bartomeu. El a precizat că orice se poate întâmpla în returul cu Bayern Munchen, din semifinalele Ligii Campionilor, deşi în tur bavarezii s-au impus cu scorul de 4-0. „Va fi dificil, dar putem să creăm surpriza. Orice este posibil. Real Madrid crede în revenire, iar noi la fel. Jucătorii noştri sunt tot cei care au câştigat atâtea trofee. Aceşti jucători sunt capabili de orice, pentru că sunt extraordinari”, a adăugat Bartomeu.

KROOS A FOST OPERAT LA GENUNCHI

Deja indisponibil până la finalul sezonului, mijlocaşul lui Bayern Munchen, Toni Kroos, a fost operat la genunchiul stâng. Potrivit purtătorului de cuvânt al clubului, Markus Howick, a fost vorba doar de extirparea unei bucăţi de cartilagiu din articulaţia genunchiului. Kroos şi-a încheiat deja sezonul din cauza unei accidentări la aductori, suferită pe 2 aprilie în meciul cu Juventus Torino, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Internaţionalul german ar urma să se reintegreze în gruparea bavareză cel mai târziu pe 1 iulie, când echipa va fi preluată de noul antrenor Pep Guardiola.

FC LIVERPOOL ÎI VA ORGANIZA UN MECI OMAGIAL LUI GERRARD

Steven Gerrard, care va împlini 33 de ani pe 30 mai, nu se gândeşte încă la retragere, însă un meci în onoarea sa va fi organizat pe 3 august, pe celebra arenă “Anfield Road”. Ajuns la Liverpool la vârsta de 9 ani, Gerrard a disputat 628 de meciuri şi a marcat 159 de goluri pentru acest club, de la debutul său, pe 29 noiembrie 1998. În acest meci omagial, Liverpool va întâlni campioana Greciei, Olympiacos Pireu, echipa în faţa căreia Gerrard a marcat pe 8 decembrie 2004 golul cel mai important din cariera sa, care le-a permis “The Reds” să se califice în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Câteva luni mai târziu, jucătorii din Liverpool ridicau trofeul deasupra capului după o finală memorabilă cu AC Milan (3-3, 3-2 după loviturile departajare).

BRAZILIA A REMIZAT CU CHILE

Reprezentativa de fotbal a Braziliei a remizat, miercuri noapte, scor 2-2 (1-1), cu naţionala statului Chile, într-un meci amical disputat pe teren propriu, la Belo Horizonte. Golurile brazilienilor au fost înscrise de Rever (min. 24) şi Neymar (min. 54). Pentru Chile au marcat Gonzalez (min. 7) şi Vargas (min. 63). La meci au asistat 53.331 de spectatori.

EMENIKE, ACHITAT ÎN SCANDALUL MECIURILOR TRUCATE

Un tribunal din Istanbul l-a achitat, ieri, pe internaţionalul nigerian Emmanuel Emenike, acuzat în cadrul unui vast scandal al meciurilor trucate din Turcia. Conform agenţiei de presă Anatolia, magistraţii au estimat că probele prezentate nu sunt suficient de credibile pentru ca actualul fotbalist al echipei Spartak Moscova să fie condamnat. Ministerul public solicitase trei ani de închisoare pentru Emenike, acuzându-l pe acesta că a simulat o accidentare în mai 2011, pentru a nu juca la Karabukpor un meci de campionat cu Fenerbahce Istanbul. După câteva zile, Emenike a semnat un contract pe patru ani cu Fenerbahce. Dosarul lui Emenike a fost disjuns dintr-un vast proces care a zguduit fotbalul turc, caz soldat cu condamnarea, în luna iulie, a preşedintelui grupării Fenerbahce, Aziz Yildirim, la şase ani şi trei luni de închisoare. În total, 93 de persoane au fost judecate şi multe dintre ele condamnate pentru că au aranjat partide în prima şi a doua ligă din Turcia, în sezonul 2010-2011, cât şi pentru alte infracţiuni. Cazul Emenike a fost separat de procesul principal, după ce jucătorul a părăsit teritoriul turc, în urma transferului său la Spartak Moscova, în iulie 2011.