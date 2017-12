ANDREEA CHIŢU, MEDALIE DE ARGINT LA CE DE JUDO

Sportiva Andreea Chiţu a cucerit, ieri, medalia de argint la categoria 52 kg, la Campionatul European de judo de la Budapesta, fiind învinsă, în finală, de rusoaica Natalia Kuziutina. Campioana europeană en titre, Andreea Chiţu, a obţinut o victorie facilă în primul meci din Grupa C, la categoria 52 kg, cu italianca Elena Moretti şi a trecut apoi, la fel de uşor, de Gili Cohen (Israel), câştigând grupa şi calificându-se în semifinale. În penultimul act, Andreea Chiţu a luptat cu Mareen Kraeh (Germania), pe care a învins-o prin yuko. În finală, sportiva antrenată de Florin Bercean a întâlnit-o pe rusoaica Natalia Kuziutina, aceeaşi adversară din finala CE din 2012, dar a fost învinsă prin wazari şi a fost nevoită să se mulţumească cu medalia de argint. Medaliile de bronz ale categoriei 52 kg au revenit sportivelor Majlinda Kelmendi (Kosovo) şi Laura Gomez (Spania). La ediţia din 2012 a CE, în Rusia, Andreea Chiţu a cucerit medalia de aur a categoriei. Tot ieri, ceilalţi sportivi din delegaţia României intraţi în competiţie nu au trecut de primele tururi. Au fost eliminaţi Carmen Bogdan şi Monica Ungureanu (cat. 48 kg), vicecampioana olimpică Corina Căprioriu (57 kg), Cătălin Brătulescu (60 kg) şi Remus Lazea (66 kg).

LN DE HANDBAL MASCULIN

Ieri, într-o partidă din etapa a 21-a a Ligii Naţionale, penultima a campionatului, Ştiinţa Bacău a învins, cu 31-25 (13-10), pe CSM Bucureşti. Celelalte partide ale etapei vor avea loc după următorul program - astăzi: Dinamo Bucureşti - HC Odorhei (ora 18.00); sâmbătă: Poli Timişoara - U. Cluj (ora 18.00), CSM Ploieşti - CS Caraş Severin (ora 18.00), Pandurii Tg. Jiu - Potaissa Turda (ora 18.00). Meciul Bucovina Suceava - HCM Constanţa, scor 24-24, s-a disputat în devans. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 38p (campioană), 2. Ştiinţa Bacău 32p (vicecampioană), 3. HC Odorhei 28p (golaveraj: 630-595), 4. U. Bucovina Suceava 28p (598-567), 5. Potaissa Turda 27p, 6. CS Caraş Severin 19p, 7. Poli Timişoara 17p, 8. CSM Bucureşti 16p, 9. Pandurii Tg. Jiu 14p, 10. Dinamo Bucureşti 12p, 11. CSM Ploieşti 9p, 12. U. Cluj 4p.

OLARU, ELIMINATĂ ÎN SFERTURI LA MARRAKECH

Perechea Raluca-Ioana Olaru / Paula Kania (România / Polonia) a ratat, ieri, calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Olaru şi Kania au fost învinse, în sferturile de finală, cu 6-4, 7-6 (7/5), după o oră şi 31 de minute, de cuplul spaniol Lourdes Dominguez Lino / Arantxa Parra Santoja.

DANIEL GHIŢĂ VA LUPTA ÎN SUA

După înfrângerea de la Istanbul în faţa lui Gokhan Saki, luptătorul român Daniel Ghiţă are programată o nouă confruntare pe 22 iunie. Nr. 3 mondial la categoria grea, în ierarhia Golden Glory, va urca în ring la New York, unde cunoscuta promoţie de arte marţiale încearcă să se dezvolte puternic. Adversarul lui Ghiţă în superfight-ul din cadrul galei Glory 9 New York va fi francezul Brice Guidon, care ocupă locul 13 în clasamentul mondial. Ultima luptă a sa este cea din cadrul piramidei finale Glory, pe 31 decembrie 2012, când a fost învins de către campionul mondial Semmy Schilt. Alături de Ghiţă şi Guidon, în ringul de la New York vor mai urca Tyrone Spong, Mourad Bouzidi şi Filip Verlinden.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ambele echipe greceşti calificate în sferturile de finală ale Euroligii de baschet masculin au ajuns la meciul al cincilea, decisiv, astăzi fiind rândul campioanei en titre să joace, după ce aseară Panathinaikos a evoluat la Barcelona. Oly joacă în propria arenă în faţa unui public fanatic, care i-a purtat de multe ori spre victorie pe greci: Olympiacos Pireu - Anadolu Efes Istanbul. Grecii puteau rezolva problema calificării încă din meciul al patrulea, de la Istanbul, pe care l-au dominat cu autoritate, dar în care au tratat cu neatenţie finalul permiţând turcilor să revină în ultimele 80 de secunde de la 66-73 la 74-73!!! Aseară s-a disputat partida FC Barcelona - Panathinaikos Atena (2-2 la general).

PLAY-OFF ÎN NBA

Rezultate normale în cea de-a cincea zi a play-off-ului NBA, toate echipele gazdă impunîndu-se în meciul al doilea al seriei - Eastern Conference: Indiana Pacers - Atlanta Hawks 113-98 (2-0 la general); Western Conference: Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 105-102 (2-0 la general) şi San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 102-91 (2-0 la general). Aseară s-au jucat partidele: Milwaukee Bucks - Miami Heat, Chicago Bulls - Brooklyn Nets şi Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers, iar astăzi sunt programate meciurile: Boston Celtics - New York Knicks, Golden State Warriors - Denver Nuggets şi Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs.

MIKE BROWN A REVENIT LA CLEVELAND

Mike Brown a fost numit în funcţia de antrenor al echipei din NBA Cleveland Cavaliers, pe care a mai pregătit-o în perioada 2005-2010. Brown, care a înregistrat 272 de victorii şi 138 de înfrângeri în cele cinci sezoane petrecute la Cleveland, a ajuns cu Cavaliers până în finala NBA, în 2007. „Sunt încântat că am revenit la Cleveland pentru a o antrena pe Cavaliers”, a declarat Mike Brown, antrenorul anului în 2009. Brown, care a fost demis de la Cavaliers în 2010, îi succede lui Byron Scott, care a venit chiar în locul lui în urmă cu trei ani. În trei sezoane, Scott a înregistrat 64 de victorii şi 166 de înfrângeri.

MARC GASOL, CEL MAI BUN JUCĂTOR DEFENSIV DIN NBA

Marc Gasol, pivotul spaniol al echipei Memphis Grizzlies, a fost ales cel mai bun jucător defensiv al anului în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), devansându-l pe superstarul american LeBron James, de la Miami Heat. În sezonul regulat, Gasol (28 ani) a avut o medie de 14,1 puncte, 7,8 recuperări şi 4 pase decisive, catalanul ajutându-şi echipa să aibă cea mai bună apărare a Ligii, cu o medie de 88,7 puncte primite pe meci. Internaţionalul spaniol, care este primul jucător de la Memphis Grizzlies ce primeşte această distincţie, el urmându-i în palmares pivotului american Tyson Chandler (New York Knicks), a totalizat 212 puncte în ancheta la care au participat ziariştii de specialitate, devansându-l net pe James (149p). Al treilea în topul preferinţelor a fost tot un spaniol, Serge Ibaka (Oklahoma Thunder City), cu 122p.

PETACCHI DEZMINTE RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Italianul Alessandro Petacchi a afirmat că nu intenţionează să se retragă din ciclism, ci doar să ia o pauză, după 18 sezoane la profesionişti. „Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul. Nu este o retragere, este o pauză, pentru că nu mai pot continua astfel. Clar am nevoie de o pauză şi nu ştiu ce se va întâmpla mai încolo”, a declarat rutierul de la Lampre pentru cotidianul Gazzetta dello Sport. Petacchi, în vârstă de 39 de ani, a câştigat 48 de etape în marile tururi, dintre care şase în Turul Franţei. El a mai câştigat curse clasice precum Milan - Sanremo (2005) şi Paris - Tours (2007).

O’SULLIVAN - CARTER, CAP DE AFIŞ ÎN OPTIMILE CM DE SNOOKER

Ieri, la Campionatul Mondial de snooker, organizat la Crucible Theatre din Sheffield, au avut loc ultimele meciuri din primul tur şi au debutat deja optimile de finală. Miercuri au obţinut calificarea în optimi Marco Fu (10-7 cu Matthew Stevens) şi Mark Selby (10-4 cu Matthew Selt), în timp ce disputele Neil Robertson - Robert Milkins şi Stuart Bingham - Sam Baird au fost decise aseară. Programul complet al optimilor de finală: Ronnie O’Sullivan - Allister Carter; Stuart Bingham sau Sam Baird - Mark Davis; Shaun Murphy - Graeme Dott; Marco Fu - Judd Trump; Neil Robertson sau Robert Milkins - Ricky Walden; Michael White - Dechawat Poomjaeng; Mark King - Ding Junhui; Barry Hawkins - Mark Selby. Meciul dintre O’Sullivan şi Carter reprezintă capul de afiş al acestei faze a CM, fiind reeditarea finalei de anul trecut, câştigată de Ronnie cu 18-11.