FRANŢA

Copii arşi de vii

Cinci copii au murit într-un incendiu izbucnit accidental, ieri, la o casă din nordul Franţei, anunţă autorităţile franceze. Incendiul a izbucnit la o casă din localitatea Saint-Quentin, situată la 130 de kilometri nord-est de Paris. În locuinţă se afla şi tatăl copiilor, dar acesta a scăpat cu arsuri minore. Sâmbătă, trei oameni au murit iar alţi 13 au fost răniţi într-un incendiu izbucnit în localitatea Aubervilliers, la periferia Parisului. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii acestor tragedii.

SUA

Procuror asasinat

Un procuror districtual din statul american Texas şi soţia sa au fost ucişi în propria locuinţă, în contextul în care bărbatul ancheta moartea unui fost coleg, omorât acum două luni. În urmă cu două luni, procurorul Mike McLelland promitea că îi va prinde pe nenorociţii care l-au ucis pe unul dintre adjuncţii săi. Însă, sâmbătă după-amiază, autorităţile au descoperit cadavrul procurorului Mike McLelland şi al soţiei sale, Cynthia. Cei doi au fost omorâţi în propria locuinţă, în comitatul Kaufman din Texas, în apropiere de Dallas. Autorităţile texane nu ştiu dacă crimele au legătură cu uciderea celuilalt procuror, acum două luni.

CANADA

Atac armat

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite într-un incident armat care a avut loc în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, în parcarea unui centru comercial din Toronto, relatează postul CBC News. Incidentul a avut loc în parcarea mall-ului Yorkdale din Toronto. Două grupuri de tineri au avut o altercaţie şi au tras focuri de armă. Un bărbat a fost ucis, iar alţi doi au fost răniţi în incident. ”Căutăm cinci sau şase suspecţi”, a declarat poliţia din Toronto.

CHINA

Tragedie în mină

O explozie de gaz a provocat, vineri, moartea a 28 de persoane, într-o mină de cărbune din nord-estul Chinei, au anunţat, sâmbătă, autorităţile, citate de agenţia oficială Xinhua (China Nouă). Alţi 30 de mineri au fost salvaţi după explozia survenită într-o mină de cărbune din Babao, la situl Baishan din provincia Jilin. Operaţiunile de salvare s-au încheiat iar cauzele accidentului urmează să fie determinate. Mina aparţine companiei de stat Tonghua Mining Group. Accidentul de vineri a survenit în aceeaşi zi cu o gravă alunecare de teren care a distrus o întreagă latură a muntelui dintr-o zonă de exploatare minieră în Tibet, îngropând sub pământ 83 de persoane de care încă nu se ştia nimic, sâmbătă.

INSULELE MAURITIUS

Inundaţii mortale

Cel puţin zece persoane au murit în inundaţiile provocate de ploile torenţiale în Insula Mauritius. Ploile torenţiale au început sâmbătă seara, în zona capitalei Port-Louis. Inundaţiile au afectat în principal un tunel pietonal din capitală, unde au fost găsite cadavrele a şase persoane. Alte trei persoane s-au înecat într-o parcare subterană afectată de inundaţii. Încă o persoană a murit din cauza unei crize cardiace provocată de inundaţii.

AFGANISTAN

Retragere de miliarde

Retragerea celor aproximativ 68.000 de militari americani şi a echipamentelor acestora din Afganistan va costa între cinci şi şase miliarde de dolari, anunţă armata americană. ”Retragerea trupelor este o etapă naturală în război. Retragerea din Afganistan reprezintă însă una dintre cele mai mari operaţiuni de transport militar din istorie”, a declarat generalul Steven Shapiro, responsabil cu repatrierea trupelor. Aproximativ 100.000 de containere metalice şi 25.000 de vehicule militare americane încă sunt staţionate pe teritoriul afgan.

MALI

Confruntări

Militari din Mali şi francezi au fost implicaţi în confruntări armate, câteva ore, ieri, cu insurgenţi înarmaţi care au pătruns în oraşul Tombouctou, bilanţul fiind de doi morţi în rândul islamiştilor. Franţa a trimis trupe în Mali, pentru a ajuta armata locală să lupte împotriva islamiştilor afiliaţi reţelei teroriste al-Qaida, care ocupă regiuni din nordul ţării.

FRANŢA

A murit fostul şef ETA

Fostul şef al ETA, Xabier Lopez Pena, cunoscut drept Thierry, a murit la 54 de ani, în spitalul francez Pitie Salputriere, unde fusese internat din cauza unui atac cerebral, după cum a anunţat Europa Press, sâmbătă, citând surse apropiate familiei. Thierry era internat din 11 martie, când a fost adus de la închisoarea Fleury-Merogis, din cauza unor probleme cardiovasculare. În urma unor complicaţii, a fost transferat la secţia de cardiologie a spitalului Pitie Salputriere din Paris, unde ulterior a fost operat. În ultimele zile, avocaţii fostului lider al ETA şi asociaţiile rudelor deţinuţilor foşti membri ai organizaţiei separatiste basce au cerut eliberarea acestuia, din cauza problemelor sale de sănătate. Francisco Javier Lopez Pena a fost şeful ETA din septembrie 2007 şi este unul dintre responsabilii ruperii acordului de încetare a focului din 2006. Lui i se atribuie ordinul dat pentru comiterea atentatului de la terminalul T4 din aeroportul madrilen Barajas, din decembrie 2006, în urma căruia şi-au pierdut vieţile doi imigranţi ecuadorieni. Thierry a fost primul şef al ETA arestat după ruperea acordului de încetare a focului. El a fost reţinut în Franţa, la Bordeaux, în mai 2008.

CIPRU

Datorii şterse

Autorităţile cipriote s-au angajat sâmbătă să investigheze presupusele credite contractate de personalităţile politice ale acestei ţări, după ce presa a publicat o listă cu împrumuturi acordate acestora, dar care nu au fost rambursate. Potrivit presei, Bank of Cyprus, Laiki şi Hellenic Bank au şters, în ultimii cinci ani, datorii de milioane de euro ale deputaţilor, apropiaţilor acestora sau societăţilor comerciale în care personalităţile publice aveau interese. Bank of Cyprus şi Laiki au fost nevoite să ceară ajutorul statului pentru a se recapitaliza, ceea ce a obligat Guvernul de la Nicosia să ceară creditorilor internaţionali un plan de salvare, pe care în final l-a obţinut cu preţul lichidării băncii Laiki şi al restructurării severe a băncii Bank of Cyprus. Guvernul cipriot a constituit, joi, o comisie de anchetă însărcinată să determine care sunt persoanele responsabile de pagubele din sistemul bancar, aceasta având la dispoziţie trei luni pentru a prezenta concluziile investigaţiei.

EGIPT

Umorist arestat

Procurorul-general din Egipt a ordonat arestarea unui celebru umorist de televiziune, acuzat de ofensă la adresa preşedintelui islamist Mohamed Morsi. Bassem Youssef este acuzat de ofensă adusă Islamului, pentru că ar fi batjocorit ritualul rugăciunii într-o emisiune televizată. De asemenea, umoristul este acuzat de ofensă adusă preşedintelui Morsi, căruia i-ar fi prejudiciat imaginea în străinătate. Bassem Youssef este prezentatorul emisiunii satirice Al-Bernameg, inspirată din Daily Show, producţia americanului Jon Stewart. În cadrul emisiunii televizate, umoristul egiptean ia în derâdere principalele personalităţi politice egiptene, inclusiv pe preşedintele islamist sau lideri ai mişcării Fraţii Musulmani. Youssef a confirmat pe Twitter că pe numele său a fost emis un mandat de arestare, precizând că se va prezenta singur la sediul Procuraturii.

FRANŢA

Alertă la Eiffel

Turnul Eiffel a fost evacuat câteva ore, sâmbătă seară, după ce poliţia a primit un apel anonim care anunţa prezenţa unei bombe, scrie presa franceză. Apelul telefonic indica prezenţa unei bombe care urma să explodeze la ora 21.30. Aproximativ 1.500 de oameni au fost evacuaţi din Turnul Eiffel, iar echipele pirotehnice au inspectat edificiul, fără a găsi niciun dispozitiv exploziv. Poliţia a demarat o anchetă în acest caz.

SPANIA

Seisme în Canare

Două cutremure, cu magnitudinea de 4,5 şi 4,9, s-au produs ieri pe Insula El Hierro, în arhipelagul spaniol Canare, după o serie de mişcări telurice înregistrate în ultimele zece zile. Epicentrul seismului de 4,9, înregistrat la ora 10.59 GMT, a fost în Oceanul Atlantic, la adâncimea de 20 de kilometri. Tot ieri, la ora 9.40 GMT, un alt cutremur, de 4,5, a avut loc în aceeaşi zonă.